Норвегия: Типпелиген 2019

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Кристиансунд
1:2
Второй тайм: 61'

Стадион:
Русенборг
0'
0:1
21' Гол
Акинтола Дэвид
1:1
43' Гол
Torgil Oewre Gjertsen
1:2
56' Гол
Йонсен Бьорн
61'
1
Макдермот
Шон
22
Bent
Soermo
19
Коли
Алиу
5
Dan
Peter
Ulvestad
3
Christoffer
Aasbak
6
Andreas
Hopmark
23
Paal
Erik
Ulvestad
7
Torgil
Oewre
Gjertsen
24
Sondre
Soerli
11
Кастрати
Фламур
9
Пеллегрино
Амаль
1
Хансен
Андре
2
Хеденстад
Вегар
16
Ховланд
Эвен
4
Региниуссен
Торе
3
Мелинг
Биргер
7
Йенсен
Майк
22
Осен
Гьермунд
5
Денич
Джордже
17
Акинтола
Дэвид
23
Йонсен
Бьорн
11
Де
Ланлай
Янн-Эрик
Кристиансунд
4-2-1-3
Русенборг
4-3-3

Ход матча

21'
0:1
Акинтола Дэвид
(Хеденстад Вегар)
43'
Torgil Oewre Gjertsen
(Sondre Soerli)
1:1
56'
1:2
Йонсен Бьорн
(Хеденстад Вегар)
57'
 
Сейде Эмиль Конрадсен
Де Ланлай Янн-Эрик

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 43 Владение мячом, % 57

Предыдущие игры

Кристиансунд Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Тромсё 5:0 Кристиансунд Кристиансунд 2:2 Хёугесунн Лиллестрём 1:1 Кристиансунд Кристиансунд 1:0 Бранн
Ранхейм 1:2 Кристиансунд Кристиансунд 4:0 Мьёндален Стабек 2:0 Кристиансунд Кристиансунд 1:2 Будё-Глимт Кристиансунд 1:1 Одд Волеренга 1:1 Кристиансунд Кристиансунд 0:1 Манчестер Юнайтед Кристиансунд 5:2 Лиллестрём Русенборг 1:0 Кристиансунд Кристиансунд 1:2 Одд Кристиансунд 0:1 Стабек Левангер 1:3 Кристиансунд Мьёндален 1:1 Кристиансунд Браттвог 1:2 Кристиансунд Хёугесунн 0:0 Кристиансунд Кристиансунд 3:2 Мольде
Русенборг Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Хёугесунн 2:1 Русенборг Русенборг 1:4 ПСВ Русенборг 0:0 Бранн Мьёндален 1:2 Русенборг
ЛАСК 1:0 Русенборг Русенборг 3:1 Лиллестрём Русенборг 7:0 Стриндхейм Волеренга 1:1 Русенборг Русенборг 1:1 Динамо Загреб Русенборг 3:2 Стабек Динамо Загреб 2:0 Русенборг Одд 1:1 Русенборг Русенборг 3:1 Марибор Русенборг 5:2 Тромсё Марибор 1:3 Русенборг Сарпсборг-08 1:1 Русенборг Русенборг 2:0 БАТЭ БАТЭ 2:1 Русенборг Русенборг 4:0 Линфилд Русенборг 5:1 Викинг

Последние игры между собой

Кристиансунд: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 5
Русенборг: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 1
Русенборг 1:0 Кристиансунд Типпелиген Кристиансунд 0:2 Русенборг Типпелиген Русенборг 2:2 Кристиансунд Типпелиген Русенборг 4:1 Кристиансунд Типпелиген
Кристиансунд 3:3 Русенборг Типпелиген Русенборг 7:3 Кристиансунд Товарищеские матчи Русенборг 3:1 Кристиансунд Товарищеские матчи Русенборг 2:2 Кристиансунд Товарищеские матчи Кристиансунд 5:2 Русенборг Кубок НМ
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Мольде 24 16 5 3 54 - 23 53
2. Будё-Глимт 24 14 6 4 54 - 34 48
3. Одд 24 13 6 5 38 - 28 45
4. Русенборг 2:1 25 12 7 6 39 - 30 43
5. Викинг 24 10 7 7 41 - 33 37
6. Бранн 24 9 8 7 28 - 23 35
7. Кристиансунд 1:2 25 9 7 9 31 - 32 34
8. Хёугесунн 24 7 10 7 33 - 28 31
9. Волеренга 24 7 8 9 36 - 37 29
10. Лиллестрём 24 7 6 11 29 - 38 27
11. Стабек 24 6 8 10 26 - 32 26
12. Тромсё 24 7 4 13 30 - 48 25
13. Стрёмсгодсет 24 6 5 13 27 - 43 23
14. Сарпсборг-08 24 4 11 9 25 - 32 23
15. Мьёндален 24 4 10 10 30 - 44 22
16. Ранхейм 24 5 6 13 25 - 41 21
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Torgil Oewre Gjertsen бьет в цель!
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Акинтола Дэвид бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kristiansund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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