Норвегия: Типпелиген 2019
Кристиансунд
1:2
Второй тайм: 61'
Стадион: Кристиансунд
Русенборг
0:1
21' ГолАкинтола Дэвид
1:1
43' ГолTorgil Oewre Gjertsen
1:2
56' ГолЙонсен Бьорн
22
Bent
Soermo
19
Коли
Алиу
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Bent SoermoЗащитник
-
19 Коли АлиуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 Эбю ОлавПолузащитник
-
Главный тренер: Christian Michelsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Ховланд ЭвенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Йонсен БьорнНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Эстбе АрилдВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
34 Ботхейм ЭрикНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хорнеланд Эйрик
Ход матча
21'
43'
56'
1:2
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 2
-
4 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
43 Владение мячом, % 57
Предыдущие игры
Кристиансунд Последние 20 матчей: +7 =6 -7Тромсё 5:0 Кристиансунд Кристиансунд 2:2 Хёугесунн Лиллестрём 1:1 Кристиансунд Кристиансунд 1:0 Бранн
Ранхейм 1:2 Кристиансунд Кристиансунд 4:0 Мьёндален Стабек 2:0 Кристиансунд Кристиансунд 1:2 Будё-Глимт Кристиансунд 1:1 Одд Волеренга 1:1 Кристиансунд Кристиансунд 0:1 Манчестер Юнайтед Кристиансунд 5:2 Лиллестрём Русенборг 1:0 Кристиансунд Кристиансунд 1:2 Одд Кристиансунд 0:1 Стабек Левангер 1:3 Кристиансунд Мьёндален 1:1 Кристиансунд Браттвог 1:2 Кристиансунд Хёугесунн 0:0 Кристиансунд Кристиансунд 3:2 Мольде
Русенборг Последние 20 матчей: +10 =5 -5Хёугесунн 2:1 Русенборг Русенборг 1:4 ПСВ Русенборг 0:0 Бранн Мьёндален 1:2 Русенборг
ЛАСК 1:0 Русенборг Русенборг 3:1 Лиллестрём Русенборг 7:0 Стриндхейм Волеренга 1:1 Русенборг Русенборг 1:1 Динамо Загреб Русенборг 3:2 Стабек Динамо Загреб 2:0 Русенборг Одд 1:1 Русенборг Русенборг 3:1 Марибор Русенборг 5:2 Тромсё Марибор 1:3 Русенборг Сарпсборг-08 1:1 Русенборг Русенборг 2:0 БАТЭ БАТЭ 2:1 Русенборг Русенборг 4:0 Линфилд Русенборг 5:1 Викинг
Последние игры между собой
Кристиансунд: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 5
Русенборг: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|24
|16
|5
|3
|54 - 23
|53
|2.
|Будё-Глимт
|24
|14
|6
|4
|54 - 34
|48
|3.
|Одд
|24
|13
|6
|5
|38 - 28
|45
|4.
|Русенборг
|2:1
|25
|12
|7
|6
|39 - 30
|43
|5.
|Викинг
|24
|10
|7
|7
|41 - 33
|37
|6.
|Бранн
|24
|9
|8
|7
|28 - 23
|35
|7.
|Кристиансунд
|1:2
|25
|9
|7
|9
|31 - 32
|34
|8.
|Хёугесунн
|24
|7
|10
|7
|33 - 28
|31
|9.
|Волеренга
|24
|7
|8
|9
|36 - 37
|29
|10.
|Лиллестрём
|24
|7
|6
|11
|29 - 38
|27
|11.
|Стабек
|24
|6
|8
|10
|26 - 32
|26
|12.
|Тромсё
|24
|7
|4
|13
|30 - 48
|25
|13.
|Стрёмсгодсет
|24
|6
|5
|13
|27 - 43
|23
|14.
|Сарпсборг-08
|24
|4
|11
|9
|25 - 32
|23
|15.
|Мьёндален
|24
|4
|10
|10
|30 - 44
|22
|16.
|Ранхейм
|24
|5
|6
|13
|25 - 41
|21
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