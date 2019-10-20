Норвегия: Типпелиген 2019

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Сарпсборг-08
0:1
Второй тайм: 72'

Стадион:
Бранн
0'
0:1
14' Гол
Тенисте Тайо
72'
30
Летелье
Александр
20
Magnar
Oedegaard
4
Утвик
Бьерн
5
Гуннарссон
Никлас
16
Томассен
Йоахим
19
Kristoffer
Larsen1
15
Хеберг-Ветти
Геуте
17
Захариассен
Кристоффер
11
Линнсет
Йонатан
21
Абделлауйе
Мостафа
77
Аскар
Армин
1
Опдаль
Хокон
2
Тенисте
Тайо
3
Вормгор
Вито
4
Christian
Rismark
21
Кристиансен
Рубен
16
Йенсен
Рубен
15
Акоста
Бисмарк
29
Бармен
Кристоффер
7
Кумсан
Джилберт
19
Бериша
Ветон
17
Соренсен
Гилли
Сарпсборг-08
4-4-2
Бранн
4-3-3

Ход матча

14'
0:1
Тенисте Тайо
(Соренсен Гилли)
64'
 
Хауген Фредрик
Бармен Кристоффер
69'
Лафферти Кайл
Абделлауйе Мостафа
 
71'
 
Грогор Томас
Йенсен Рубен

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 9 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 2
  • 3 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 2
  • 46 Владение мячом, % 54

Предыдущие игры

Сарпсборг-08 Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Ранхейм 0:2 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:0 Стабек Одд 3:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:0 Волеренга
Сарпсборг-08 2:2 Викинг Стрёмсгодсет 2:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:1 Будё-Глимт Викинг 2:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:1 Русенборг Мольде 2:1 Сарпсборг-08 Стабек 3:3 Сарпсборг-08 Тромсё 2:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:2 Стрёмсгодсет Волеренга 1:1 Сарпсборг-08 Тромсдален 1:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:0 Одд Фредрикстад 0:2 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:3 Ранхейм Бранн 2:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:1 Кристиансунд
Бранн Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Бранн 1:3 Осане Бранн 0:0 Мольде Русенборг 0:0 Бранн Бранн 0:0 Хёугесунн
Кристиансунд 1:0 Бранн Лиллестрём 1:3 Бранн Бранн 2:3 Тромсё Мьёндален 2:1 Бранн Ранхейм 0:3 Бранн Бранн 2:1 Стабек Шемрок Роверс 2:1 Бранн Бранн 2:2 Шемрок Роверс Бранн 0:0 Мьёндален Мольде 1:1 Бранн Ранхейм 4:0 Бранн Бранн 1:0 Лиллестрём Согндаль 1:2 Бранн Хёугесунн 1:1 Бранн Бранн 3:2 Согндаль Бранн 0:1 Русенборг

Последние игры между собой

Сарпсборг-08: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 7
Бранн: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 6
Бранн 2:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Бранн 2:0 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 1:2 Бранн Типпелиген Сарпсборг-08 2:3 Бранн Товарищеские матчи
Бранн 0:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 1:1 Бранн Типпелиген Бранн 2:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 1:0 Бранн Типпелиген Бранн 0:0 Сарпсборг-08 Кубок Сарпсборг-08 0:1 Бранн Товарищеские матчи Бранн 1:2 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 3:0 Бранн Типпелиген Сарпсборг-08 3:2 Бранн Типпелиген Бранн 3:1 Сарпсборг-08 Типпелиген
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Мольде 25 17 5 3 57 - 24 56
2. Будё-Глимт 24 14 6 4 54 - 34 48
3. Одд 25 13 6 6 39 - 32 45
4. Русенборг 25 11 8 6 39 - 31 41
5. Викинг 25 11 7 7 43 - 34 40
6. Бранн 1:0 25 10 8 7 29 - 23 38
7. Кристиансунд 25 9 8 8 32 - 32 35
8. Хёугесунн 25 7 10 8 34 - 31 31
9. Волеренга 25 7 8 10 36 - 39 29
10. Стабек 25 7 8 10 28 - 32 29
11. Лиллестрём 25 7 7 11 30 - 39 28
12. Тромсё 25 7 4 14 31 - 50 25
13. Ранхейм 25 6 6 13 29 - 42 24
14. Стрёмсгодсет 25 6 6 13 28 - 44 24
15. Сарпсборг-08 0:1 25 4 11 10 25 - 33 23
16. Мьёндален 24 4 10 10 30 - 44 22
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Тенисте Тайо бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sarpsborg Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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