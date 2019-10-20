Норвегия: Типпелиген 2019
Сарпсборг-08
0:1
Второй тайм: 72'
Стадион: Сарпсборг
Бранн
0:1
14' ГолТенисте Тайо
77
Аскар
Армин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Аскар АрминНападающий
- Запасные игроки
-
31 Фальк АслакВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бакке Гейр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Йенсен РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Бериша ВетонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
41 Mikal Kvinge
-
-
-
12 Erik Holmen1
-
32 Emil Kalsaas
-
Главный тренер: Lars Arne Nilsen
Ход матча
14'
0:1
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
9 Удары в створ 4
-
4 Угловые 2
-
3 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 2
-
46 Владение мячом, % 54
Предыдущие игры
Сарпсборг-08 Последние 20 матчей: +4 =7 -9Ранхейм 0:2 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:0 Стабек Одд 3:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:0 Волеренга
Сарпсборг-08 2:2 Викинг Стрёмсгодсет 2:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:1 Будё-Глимт Викинг 2:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:1 Русенборг Мольде 2:1 Сарпсборг-08 Стабек 3:3 Сарпсборг-08 Тромсё 2:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:2 Стрёмсгодсет Волеренга 1:1 Сарпсборг-08 Тромсдален 1:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:0 Одд Фредрикстад 0:2 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:3 Ранхейм Бранн 2:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:1 Кристиансунд
Бранн Последние 20 матчей: +6 =7 -7Бранн 1:3 Осане Бранн 0:0 Мольде Русенборг 0:0 Бранн Бранн 0:0 Хёугесунн
Кристиансунд 1:0 Бранн Лиллестрём 1:3 Бранн Бранн 2:3 Тромсё Мьёндален 2:1 Бранн Ранхейм 0:3 Бранн Бранн 2:1 Стабек Шемрок Роверс 2:1 Бранн Бранн 2:2 Шемрок Роверс Бранн 0:0 Мьёндален Мольде 1:1 Бранн Ранхейм 4:0 Бранн Бранн 1:0 Лиллестрём Согндаль 1:2 Бранн Хёугесунн 1:1 Бранн Бранн 3:2 Согндаль Бранн 0:1 Русенборг
Последние игры между собой
Сарпсборг-08: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 7
Бранн: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 6
Бранн 0:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 1:1 Бранн Типпелиген Бранн 2:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 1:0 Бранн Типпелиген Бранн 0:0 Сарпсборг-08 Кубок Сарпсборг-08 0:1 Бранн Товарищеские матчи Бранн 1:2 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 3:0 Бранн Типпелиген Сарпсборг-08 3:2 Бранн Типпелиген Бранн 3:1 Сарпсборг-08 Типпелиген
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|25
|17
|5
|3
|57 - 24
|56
|2.
|Будё-Глимт
|24
|14
|6
|4
|54 - 34
|48
|3.
|Одд
|25
|13
|6
|6
|39 - 32
|45
|4.
|Русенборг
|25
|11
|8
|6
|39 - 31
|41
|5.
|Викинг
|25
|11
|7
|7
|43 - 34
|40
|6.
|Бранн
|1:0
|25
|10
|8
|7
|29 - 23
|38
|7.
|Кристиансунд
|25
|9
|8
|8
|32 - 32
|35
|8.
|Хёугесунн
|25
|7
|10
|8
|34 - 31
|31
|9.
|Волеренга
|25
|7
|8
|10
|36 - 39
|29
|10.
|Стабек
|25
|7
|8
|10
|28 - 32
|29
|11.
|Лиллестрём
|25
|7
|7
|11
|30 - 39
|28
|12.
|Тромсё
|25
|7
|4
|14
|31 - 50
|25
|13.
|Ранхейм
|25
|6
|6
|13
|29 - 42
|24
|14.
|Стрёмсгодсет
|25
|6
|6
|13
|28 - 44
|24
|15.
|Сарпсборг-08
|0:1
|25
|4
|11
|10
|25 - 33
|23
|16.
|Мьёндален
|24
|4
|10
|10
|30 - 44
|22
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