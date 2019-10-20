Норвегия: Типпелиген 2019

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Викинг
0:0
Первый тайм: 25'

Стадион:
Тромсё
0'
22' Желтая карточка
Антонсен Кент-Аре
25'
1
Эустбё
Ивен
18
Sondre
Bjoershol
6
Runar
Hove
3
Viljar
Vevatne
30
Adrian
Pereira
28
Торстведт
Кристиан
24
Kristoffer
Loekberg
8
Johnny
Furdal
20
Ylldren
Ibrahimaj
29
Benjamin
Kaellman
11
Трипич
Златко
28
Jacob
Karlstroem
5
Anders
Jenssen
22
Simen
Wangberg
3
Антонсен
Кент-Аре
15
Андерсен
Магнус
11
Тейлор
Роберт
23
Смит
Эрик
18
Onni
Valakari
25
Lasse
Nilsen
30
Эспейор
Рунар
77
Fitim
Azemi
Викинг
4-3-3
Тромсё
3-5-2

Ход матча

9'
Фридйонссон Самуэль
Johnny Furdal
 
22'
 
Антонсен Кент-Аре

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 60 Владение мячом, % 40

Предыдущие игры

Викинг Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Стабек 0:0 Викинг Викинг 4:1 Мьёндален Олесунн 1:1 Викинг Волеренга 0:4 Викинг
Викинг 2:0 Одд Сарпсборг-08 2:2 Викинг Викинг 2:2 Ранхейм Викинг 4:0 Стрёмсгодсет Викинг 2:1 Сарпсборг-08 Будё-Глимт 2:1 Викинг Викинг 0:2 Мольде Русенборг 5:1 Викинг Викинг 0:0 Хёугесунн Мьёндален 1:1 Викинг Викинг 5:2 Стабек Викинг 3:4 Будё-Глимт Санднес 1:2 Викинг Лиллестрём 0:2 Викинг Стол Йорпеланн 2:4 Викинг Викинг 1:2 Старт
Тромсё Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Тромсё 5:0 Кристиансунд Будё-Глимт 4:0 Тромсё Тромсё 0:1 Стрёмсгодсет Мольде 3:0 Тромсё
Тромсё 2:2 Хёугесунн Бранн 2:3 Тромсё Тромсё 1:1 Лиллестрём Русенборг 5:2 Тромсё Тромсё 2:2 Мьёндален Хёугесунн 5:1 Тромсё Тромсё 2:0 Сарпсборг-08 Лиллестрём 4:0 Тромсё Тромсё 1:0 Русенборг Конгсвингер 1:0 Тромсё Стабек 0:1 Тромсё Тромсё 2:1 Мольде Мельбу 1:2 Тромсё Стрёмсгодсет 3:1 Тромсё Тромсё 1:2 Будё-Глимт Тромсё 1:2 Одд

Последние игры между собой

Викинг: победы: 10, ничьи: 1, поражения: 9
Тромсё: победы: 9, ничьи: 1, поражения: 10
Тромсё 0:2 Викинг Типпелиген Тромсё 3:0 Викинг Типпелиген Викинг 1:2 Тромсё Типпелиген Тромсё 2:1 Викинг Типпелиген
Викинг 2:0 Тромсё Типпелиген Тромсё 3:1 Викинг Типпелиген Викинг 3:1 Тромсё Типпелиген Викинг 3:1 Тромсё Типпелиген Тромсё 4:3 Викинг Типпелиген Викинг 2:1 Тромсё Типпелиген Викинг 0:1 Тромсё Типпелиген Тромсё 5:1 Викинг Типпелиген Викинг 2:1 Тромсё Типпелиген Тромсё 3:1 Викинг Типпелиген Тромсё 1:0 Викинг Типпелиген Викинг 1:1 Тромсё Типпелиген Викинг 1:0 Тромсё Типпелиген Тромсё 0:1 Викинг Типпелиген Викинг 2:1 Тромсё Типпелиген Тромсё 0:1 Викинг Типпелиген
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Мольде 0:0 25 16 6 3 54 - 23 54
2. Будё-Глимт 24 14 6 4 54 - 34 48
3. Одд 0:1 25 13 6 6 38 - 29 45
4. Русенборг 25 11 8 6 39 - 31 41
5. Викинг 0:0 25 10 8 7 41 - 33 38
6. Бранн 24 9 8 7 28 - 23 35
7. Кристиансунд 25 9 8 8 32 - 32 35
8. Хёугесунн 0:0 25 7 11 7 33 - 28 32
9. Волеренга 25 7 8 10 36 - 39 29
10. Стабек 25 7 8 10 28 - 32 29
11. Лиллестрём 0:0 25 7 7 11 29 - 38 28
12. Тромсё 0:0 25 7 5 13 30 - 48 26
13. Ранхейм 1:0 25 6 6 13 26 - 41 24
14. Стрёмсгодсет 0:0 25 6 6 13 27 - 43 24
15. Сарпсборг-08 24 4 11 9 25 - 32 23
16. Мьёндален 24 4 10 10 30 - 44 22
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на SR-Bank Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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