Норвегия: Типпелиген 2019
Викинг
0:0
Первый тайм: 25'
Стадион: SR-Bank Arena
Тромсё
22' Желтая карточкаАнтонсен Кент-Аре
23
Смит
Эрик
25
Lasse
Nilsen
77
Fitim
Azemi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Amund WichneВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Бярне Бернтсен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Смит ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Lasse NilsenПолузащитник
- Нападающий
-
77 Fitim AzemiНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Барлоу ЭйданНападающий
-
-
Главный тренер: Simo Valakari
Ход матча
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 0
-
2 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
60 Владение мячом, % 40
Предыдущие игры
Викинг Последние 20 матчей: +10 =5 -5Стабек 0:0 Викинг Викинг 4:1 Мьёндален Олесунн 1:1 Викинг Волеренга 0:4 Викинг
Викинг 2:0 Одд Сарпсборг-08 2:2 Викинг Викинг 2:2 Ранхейм Викинг 4:0 Стрёмсгодсет Викинг 2:1 Сарпсборг-08 Будё-Глимт 2:1 Викинг Викинг 0:2 Мольде Русенборг 5:1 Викинг Викинг 0:0 Хёугесунн Мьёндален 1:1 Викинг Викинг 5:2 Стабек Викинг 3:4 Будё-Глимт Санднес 1:2 Викинг Лиллестрём 0:2 Викинг Стол Йорпеланн 2:4 Викинг Викинг 1:2 Старт
Тромсё Последние 20 матчей: +7 =3 -10Тромсё 5:0 Кристиансунд Будё-Глимт 4:0 Тромсё Тромсё 0:1 Стрёмсгодсет Мольде 3:0 Тромсё
Тромсё 2:2 Хёугесунн Бранн 2:3 Тромсё Тромсё 1:1 Лиллестрём Русенборг 5:2 Тромсё Тромсё 2:2 Мьёндален Хёугесунн 5:1 Тромсё Тромсё 2:0 Сарпсборг-08 Лиллестрём 4:0 Тромсё Тромсё 1:0 Русенборг Конгсвингер 1:0 Тромсё Стабек 0:1 Тромсё Тромсё 2:1 Мольде Мельбу 1:2 Тромсё Стрёмсгодсет 3:1 Тромсё Тромсё 1:2 Будё-Глимт Тромсё 1:2 Одд
Последние игры между собой
Викинг: победы: 10, ничьи: 1, поражения: 9
Тромсё: победы: 9, ничьи: 1, поражения: 10
Викинг 2:0 Тромсё Типпелиген Тромсё 3:1 Викинг Типпелиген Викинг 3:1 Тромсё Типпелиген Викинг 3:1 Тромсё Типпелиген Тромсё 4:3 Викинг Типпелиген Викинг 2:1 Тромсё Типпелиген Викинг 0:1 Тромсё Типпелиген Тромсё 5:1 Викинг Типпелиген Викинг 2:1 Тромсё Типпелиген Тромсё 3:1 Викинг Типпелиген Тромсё 1:0 Викинг Типпелиген Викинг 1:1 Тромсё Типпелиген Викинг 1:0 Тромсё Типпелиген Тромсё 0:1 Викинг Типпелиген Викинг 2:1 Тромсё Типпелиген Тромсё 0:1 Викинг Типпелиген
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|0:0
|25
|16
|6
|3
|54 - 23
|54
|2.
|Будё-Глимт
|24
|14
|6
|4
|54 - 34
|48
|3.
|Одд
|0:1
|25
|13
|6
|6
|38 - 29
|45
|4.
|Русенборг
|25
|11
|8
|6
|39 - 31
|41
|5.
|Викинг
|0:0
|25
|10
|8
|7
|41 - 33
|38
|6.
|Бранн
|24
|9
|8
|7
|28 - 23
|35
|7.
|Кристиансунд
|25
|9
|8
|8
|32 - 32
|35
|8.
|Хёугесунн
|0:0
|25
|7
|11
|7
|33 - 28
|32
|9.
|Волеренга
|25
|7
|8
|10
|36 - 39
|29
|10.
|Стабек
|25
|7
|8
|10
|28 - 32
|29
|11.
|Лиллестрём
|0:0
|25
|7
|7
|11
|29 - 38
|28
|12.
|Тромсё
|0:0
|25
|7
|5
|13
|30 - 48
|26
|13.
|Ранхейм
|1:0
|25
|6
|6
|13
|26 - 41
|24
|14.
|Стрёмсгодсет
|0:0
|25
|6
|6
|13
|27 - 43
|24
|15.
|Сарпсборг-08
|24
|4
|11
|9
|25 - 32
|23
|16.
|Мьёндален
|24
|4
|10
|10
|30 - 44
|22
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