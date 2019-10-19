Норвегия: Первый дивизион 2019

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  4. Первый дивизион 2019
Конгсвингер
0:0
Первый тайм: 20'

Стадион:
Хам-Кам
0' 20'
30
Аамада
Али
2
Fredrik
Mani
Paalerud
3
Скагестад
Эдвард
5
Christian
Roeer
25
Боянг
Сулайман
29
Mathias
Berg
Gjerstroem
16
Harald
Holter
23
Martin
Tangen
Vinjor
11
Simon
Marklund
9
Adem
Gueven
26
Ибрагим
Шуайбу
12
Яросиньски
Лукаш
14
Steffen
Skogvang
Pedersen
4
Jacob
Egeris
13
Ruben
Alegre
Guerro
20
Матланд
Йо-Нимо
22
Kristian
Loenstad
Onsrud
8
Markus
Solbakken
6
Йонсен
Ларс-Гуннар
10
Emil
Sildnes
99
Abubakar
Ibrahim
Aliyu
17
Simen
Bolkan
Nordli
Конгсвингер
4-1-2-1-2
Хам-Кам
4-4-2

Предыдущие игры

Конгсвингер Последние 20 матчей: +9 =1 -10
Конгсвингер 2:3 Саннефьёрд Тромсдален 1:3 Конгсвингер Конгсвингер 1:2 Улленсакер-Киса Нутодден 2:0 Конгсвингер
Конгсвингер 1:1 Олесунн Скейд 0:2 Конгсвингер Согндаль 2:1 Конгсвингер Конгсвингер 3:2 Стрёммен Нест-Сотра 3:0 Конгсвингер Конгсвингер 1:0 Рёуфосс Старт 3:1 Конгсвингер Конгсвингер 0:2 Скейд Саннефьёрд 1:0 Конгсвингер Конгсвингер 3:0 Согндаль Конгсвингер 0:3 Мьёндален Стрёммен 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 1:0 Тромсё Конгсвингер 4:2 Старт Санднес 1:2 Конгсвингер Конгсвингер 1:0 Нест-Сотра
Хам-Кам Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Стрёмсгодсет 0:1 Хам-Кам Хам-Кам 2:1 Скейд Саннефьёрд 2:0 Хам-Кам Хам-Кам 4:0 Старт
Рёуфосс 1:2 Хам-Кам Хам-Кам 2:0 Улленсакер-Киса Тромсдален 2:5 Хам-Кам Олесунн 5:2 Хам-Кам Хам-Кам 1:2 Нутодден Хам-Кам 4:4 КФУМ Ерв 1:0 Хам-Кам Санднес 0:2 Хам-Кам Хам-Кам 1:0 Саннефьёрд Старт 4:1 Хам-Кам Хам-Кам 1:2 Рёуфосс КФУМ 2:0 Хам-Кам Хам-Кам 1:2 Олесунн Хам-Кам 2:2 Ерв Улленсакер-Киса 0:0 Хам-Кам Гроруд 1:0 Хам-Кам

Последние игры между собой

Конгсвингер: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 4
Хам-Кам: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 5
Хам-Кам 2:0 Конгсвингер Первый дивизион Хам-Кам 3:1 Конгсвингер Первый дивизион Конгсвингер 2:1 Хам-Кам Первый дивизион Конгсвингер 3:0 Хам-Кам Второй дивизион
Хам-Кам 3:4 Конгсвингер Второй дивизион Конгсвингер 3:0 Хам-Кам Первый дивизион Хам-Кам 1:1 Конгсвингер Первый дивизион Конгсвингер 0:1 Хам-Кам Кубок НМ Хам-Кам 0:5 Конгсвингер Первый дивизион Конгсвингер 0:3 Хам-Кам Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Олесунн 26 21 4 1 60 - 23 67
2. Саннефьёрд 26 16 8 2 46 - 27 56
3. Старт 26 17 4 5 49 - 28 55
4. Нест-Сотра 26 12 6 8 37 - 27 42
5. КФУМ 26 11 8 7 54 - 41 41
6. Согндаль 26 11 5 10 43 - 37 38
7. Конгсвингер 0:0 27 11 5 11 32 - 33 38
8. Рёуфосс 26 12 1 13 41 - 48 37
9. Хам-Кам 0:0 27 10 6 11 38 - 38 36
10. Улленсакер-Киса 26 9 6 11 42 - 42 33
11. Ерв 26 8 9 9 34 - 46 33
12. Санднес 26 9 5 12 41 - 40 32
13. Нутодден 26 6 5 15 30 - 43 23
14. Стрёммен 26 4 10 12 25 - 41 22
15. Скейд 26 3 9 14 28 - 43 18
16. Тромсдален 26 2 3 21 30 - 73 9
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gjemselund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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