Норвегия: Первый дивизион 2019
Конгсвингер
0:0
Первый тайм: 20'
Стадион: Гьемселунд
Хам-Кам
30
Аамада
Али
- Основной состав
-
30 Аамада АлиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 MarlinhoПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Vitor Gazimba
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Emil SildnesПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Hans NordbyeЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Менди ЖанНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Gaute Helstrup
Предыдущие игры
Конгсвингер Последние 20 матчей: +9 =1 -10Конгсвингер 2:3 Саннефьёрд Тромсдален 1:3 Конгсвингер Конгсвингер 1:2 Улленсакер-Киса Нутодден 2:0 Конгсвингер
Конгсвингер 1:1 Олесунн Скейд 0:2 Конгсвингер Согндаль 2:1 Конгсвингер Конгсвингер 3:2 Стрёммен Нест-Сотра 3:0 Конгсвингер Конгсвингер 1:0 Рёуфосс Старт 3:1 Конгсвингер Конгсвингер 0:2 Скейд Саннефьёрд 1:0 Конгсвингер Конгсвингер 3:0 Согндаль Конгсвингер 0:3 Мьёндален Стрёммен 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 1:0 Тромсё Конгсвингер 4:2 Старт Санднес 1:2 Конгсвингер Конгсвингер 1:0 Нест-Сотра
Хам-Кам Последние 20 матчей: +8 =3 -9Стрёмсгодсет 0:1 Хам-Кам Хам-Кам 2:1 Скейд Саннефьёрд 2:0 Хам-Кам Хам-Кам 4:0 Старт
Рёуфосс 1:2 Хам-Кам Хам-Кам 2:0 Улленсакер-Киса Тромсдален 2:5 Хам-Кам Олесунн 5:2 Хам-Кам Хам-Кам 1:2 Нутодден Хам-Кам 4:4 КФУМ Ерв 1:0 Хам-Кам Санднес 0:2 Хам-Кам Хам-Кам 1:0 Саннефьёрд Старт 4:1 Хам-Кам Хам-Кам 1:2 Рёуфосс КФУМ 2:0 Хам-Кам Хам-Кам 1:2 Олесунн Хам-Кам 2:2 Ерв Улленсакер-Киса 0:0 Хам-Кам Гроруд 1:0 Хам-Кам
Последние игры между собой
Конгсвингер: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 4
Хам-Кам: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 5
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|26
|21
|4
|1
|60 - 23
|67
|2.
|Саннефьёрд
|26
|16
|8
|2
|46 - 27
|56
|3.
|Старт
|26
|17
|4
|5
|49 - 28
|55
|4.
|Нест-Сотра
|26
|12
|6
|8
|37 - 27
|42
|5.
|КФУМ
|26
|11
|8
|7
|54 - 41
|41
|6.
|Согндаль
|26
|11
|5
|10
|43 - 37
|38
|7.
|Конгсвингер
|0:0
|27
|11
|5
|11
|32 - 33
|38
|8.
|Рёуфосс
|26
|12
|1
|13
|41 - 48
|37
|9.
|Хам-Кам
|0:0
|27
|10
|6
|11
|38 - 38
|36
|10.
|Улленсакер-Киса
|26
|9
|6
|11
|42 - 42
|33
|11.
|Ерв
|26
|8
|9
|9
|34 - 46
|33
|12.
|Санднес
|26
|9
|5
|12
|41 - 40
|32
|13.
|Нутодден
|26
|6
|5
|15
|30 - 43
|23
|14.
|Стрёммен
|26
|4
|10
|12
|25 - 41
|22
|15.
|Скейд
|26
|3
|9
|14
|28 - 43
|18
|16.
|Тромсдален
|26
|2
|3
|21
|30 - 73
|9
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