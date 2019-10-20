Норвегия: Типпелиген 2019
16
Хуссейн
Эцаз
19
Хестад
Эйрик
99
Квоеме
Охи
10
Джеймс
Леке
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Хуссейн ЭцазПолузащитник
-
19 Хестад ЭйрикПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Квоеме ОхиПолузащитник
-
10 Джеймс ЛекеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Болли МатисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Henry Wingo
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Bruno Leite2Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
82 Снорре ОскарВратарь
- Защитник
- Нападающий
-
20 Коне ИбраимаНападающий
-
-
-
Главный тренер: Йостейн Гриндхауг
Ход матча
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 0
-
1 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
55 Владение мячом, % 45
Предыдущие игры
Мольде Последние 20 матчей: +11 =7 -2Бранн 0:0 Мольде Мольде 2:1 Лиллестрём Стабек 1:2 Мольде Мольде 3:0 Тромсё
Мьёндален 1:3 Мольде Мольде 1:1 Партизан Мольде 2:2 Одд Партизан 2:1 Мольде Ранхейм 2:3 Мольде Арис Салоники 3:1 Мольде Мольде 3:0 Арис Салоники Викинг 0:2 Мольде Чукарички 1:3 Мольде Мольде 0:0 Чукарички Мольде 2:1 Сарпсборг-08 КР Рейкьявик 0:0 Мольде Мольде 7:1 КР Рейкьявик Одд 2:2 Мольде Мольде 1:1 Бранн Стрёмсгодсет 0:4 Мольде
Хёугесунн Последние 20 матчей: +8 =7 -5Вайле 2:4 Хёугесунн Хёугесунн 2:1 Русенборг Кристиансунд 2:2 Хёугесунн Мьёндален 1:3 Хёугесунн
Бранн 0:0 Хёугесунн Хёугесунн 0:0 Мьёндален Тромсё 2:2 Хёугесунн Хёугесунн 0:2 Лиллестрём Волеренга 1:2 Хёугесунн ПСВ 0:0 Хёугесунн Хёугесунн 0:1 Ранхейм Хёугесунн 0:1 ПСВ Стабек 1:1 Хёугесунн Штурм 2:1 Хёугесунн Хёугесунн 2:0 Штурм Хёугесунн 5:1 Клифтонвилл Хёугесунн 5:1 Тромсё Клифтонвилл 0:1 Хёугесунн Викинг 0:0 Хёугесунн Хёугесунн 1:4 Волеренга
Последние игры между собой
Мольде: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Хёугесунн: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Хёугесунн 0:2 Мольде Кубок Хёугесунн 0:0 Мольде Типпелиген Мольде 0:0 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 3:3 Мольде Типпелиген Мольде 0:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 0:0 Мольде Типпелиген Мольде 1:2 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 1:1 Мольде Типпелиген Хёугесунн 1:1 Мольде Типпелиген Мольде 1:5 Хёугесунн Типпелиген Мольде 1:0 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 2:0 Мольде Типпелиген Мольде 3:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 5:0 Мольде Типпелиген Хёугесунн 1:2 Мольде Типпелиген Мольде 2:1 Хёугесунн Типпелиген
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|0:0
|25
|16
|6
|3
|54 - 23
|54
|2.
|Будё-Глимт
|24
|14
|6
|4
|54 - 34
|48
|3.
|Одд
|0:1
|25
|13
|6
|6
|38 - 29
|45
|4.
|Русенборг
|25
|11
|8
|6
|39 - 31
|41
|5.
|Викинг
|0:0
|25
|10
|8
|7
|41 - 33
|38
|6.
|Бранн
|24
|9
|8
|7
|28 - 23
|35
|7.
|Кристиансунд
|25
|9
|8
|8
|32 - 32
|35
|8.
|Хёугесунн
|0:0
|25
|7
|11
|7
|33 - 28
|32
|9.
|Волеренга
|25
|7
|8
|10
|36 - 39
|29
|10.
|Стабек
|25
|7
|8
|10
|28 - 32
|29
|11.
|Лиллестрём
|0:0
|25
|7
|7
|11
|29 - 38
|28
|12.
|Тромсё
|0:0
|25
|7
|5
|13
|30 - 48
|26
|13.
|Ранхейм
|1:0
|25
|6
|6
|13
|26 - 41
|24
|14.
|Стрёмсгодсет
|0:0
|25
|6
|6
|13
|27 - 43
|24
|15.
|Сарпсборг-08
|24
|4
|11
|9
|25 - 32
|23
|16.
|Мьёндален
|24
|4
|10
|10
|30 - 44
|22
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