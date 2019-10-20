Норвегия: Типпелиген 2019

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  4. Типпелиген 2019
Мольде
0:0
Первый тайм: 27'

Стадион:
Хёугесунн
0' 27'
1
Линде
Андреас
18
Харальдсейд
Кристоффер
2
Martin
Bjoernbak
4
Габриэльсен
Рубен
28
Хёуген
Кристоффер
11
Martin
Ellingsen
16
Хуссейн
Эцаз
19
Хестад
Эйрик
17
Эурснес
Фредрик
99
Квоеме
Охи
10
Джеймс
Леке
12
Сандвик
Хельге
19
Деслер
Миккел
5
Benjamin
Hansen1
18
Грегор
Паскаль
23
Thore
Pedersen
7
Гринхейм
Кристиан
8
Тронстад
Сондре
10
Niklas
Sandberg
I
16
Bruno
Leite2
11
Martin
Samuelsen1
34
Kevin
Martin
Krygaard
Мольде
4-2-3-1
Хёугесунн
4-2-3-1

Ход матча

21'
 
Kristoffer Velde
Niklas Sandberg I

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 55 Владение мячом, % 45

Предыдущие игры

Мольде Последние 20 матчей: +11 =7 -2
Бранн 0:0 Мольде Мольде 2:1 Лиллестрём Стабек 1:2 Мольде Мольде 3:0 Тромсё
Мьёндален 1:3 Мольде Мольде 1:1 Партизан Мольде 2:2 Одд Партизан 2:1 Мольде Ранхейм 2:3 Мольде Арис Салоники 3:1 Мольде Мольде 3:0 Арис Салоники Викинг 0:2 Мольде Чукарички 1:3 Мольде Мольде 0:0 Чукарички Мольде 2:1 Сарпсборг-08 КР Рейкьявик 0:0 Мольде Мольде 7:1 КР Рейкьявик Одд 2:2 Мольде Мольде 1:1 Бранн Стрёмсгодсет 0:4 Мольде
Хёугесунн Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Вайле 2:4 Хёугесунн Хёугесунн 2:1 Русенборг Кристиансунд 2:2 Хёугесунн Мьёндален 1:3 Хёугесунн
Бранн 0:0 Хёугесунн Хёугесунн 0:0 Мьёндален Тромсё 2:2 Хёугесунн Хёугесунн 0:2 Лиллестрём Волеренга 1:2 Хёугесунн ПСВ 0:0 Хёугесунн Хёугесунн 0:1 Ранхейм Хёугесунн 0:1 ПСВ Стабек 1:1 Хёугесунн Штурм 2:1 Хёугесунн Хёугесунн 2:0 Штурм Хёугесунн 5:1 Клифтонвилл Хёугесунн 5:1 Тромсё Клифтонвилл 0:1 Хёугесунн Викинг 0:0 Хёугесунн Хёугесунн 1:4 Волеренга

Последние игры между собой

Мольде: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Хёугесунн: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Хёугесунн 1:2 Мольде Типпелиген Мольде 2:0 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 0:1 Мольде Типпелиген Мольде 1:0 Хёугесунн Типпелиген
Хёугесунн 0:2 Мольде Кубок Хёугесунн 0:0 Мольде Типпелиген Мольде 0:0 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 3:3 Мольде Типпелиген Мольде 0:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 0:0 Мольде Типпелиген Мольде 1:2 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 1:1 Мольде Типпелиген Хёугесунн 1:1 Мольде Типпелиген Мольде 1:5 Хёугесунн Типпелиген Мольде 1:0 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 2:0 Мольде Типпелиген Мольде 3:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 5:0 Мольде Типпелиген Хёугесунн 1:2 Мольде Типпелиген Мольде 2:1 Хёугесунн Типпелиген
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Мольде 0:0 25 16 6 3 54 - 23 54
2. Будё-Глимт 24 14 6 4 54 - 34 48
3. Одд 0:1 25 13 6 6 38 - 29 45
4. Русенборг 25 11 8 6 39 - 31 41
5. Викинг 0:0 25 10 8 7 41 - 33 38
6. Бранн 24 9 8 7 28 - 23 35
7. Кристиансунд 25 9 8 8 32 - 32 35
8. Хёугесунн 0:0 25 7 11 7 33 - 28 32
9. Волеренга 25 7 8 10 36 - 39 29
10. Стабек 25 7 8 10 28 - 32 29
11. Лиллестрём 0:0 25 7 7 11 29 - 38 28
12. Тромсё 0:0 25 7 5 13 30 - 48 26
13. Ранхейм 1:0 25 6 6 13 26 - 41 24
14. Стрёмсгодсет 0:0 25 6 6 13 27 - 43 24
15. Сарпсборг-08 24 4 11 9 25 - 32 23
16. Мьёндален 24 4 10 10 30 - 44 22
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aker Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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