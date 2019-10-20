Норвегия: Типпелиген 2019

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  4. Типпелиген 2019
Ранхейм
1:0
Первый тайм: 25'

Стадион:
Одд
0'
1:0
9' Гол
Daniel Kvande
25'
1
Even
Barli
2
Joergen
Oeveraas
3
Daniel
Kvande
21
Торбьерн
Эггем
24
Aleksander
Foosnaes
11
Eirik
Valla
Doennem
16
Скарсем
Олаус
7
Региниуссен
Мадс
10
Сторфлор
Эйвинн
25
Бакенга
Мушага
14
Vegard
Oestraat
Erlien
1
Россбах
Сондре
14
Нордквелле
Фредрик
3
Семб-Берге
Фредрик
21
Хаген
Стеффен
5
Риса
Бирк
16
Joshua
Kitolano
6
Хофф
Вебьёрн
7
Олдруп-Йенсен
Фредрик
11
Рашани
Эльбасан
22
Борвен
Торгейр
15
Filip
Moeller
Delaveris
Ранхейм
4-3-3
Одд
4-3-3

Ход матча

9'
Daniel Kvande
(Сторфлор Эйвинн)
1:0

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Предыдущие игры

Ранхейм Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Ранхейм 0:2 Сарпсборг-08 Волеренга 1:1 Ранхейм Ранхейм 3:0 Фрам Ларвик Ранхейм 1:1 Будё-Глимт
Стрёмсгодсет 1:0 Ранхейм Ранхейм 1:2 Кристиансунд Викинг 2:2 Ранхейм Ранхейм 2:3 Мольде Хёугесунн 0:1 Ранхейм Ранхейм 0:3 Бранн Будё-Глимт 5:1 Ранхейм Ранхейм 2:3 Русенборг Стабек 0:0 Ранхейм Ранхейм 4:0 Бранн Ранхейм 1:1 Мьёндален Скейд 0:3 Ранхейм Мольде 2:0 Ранхейм Ранхейм 1:0 Стрёмсгодсет Нардо 0:3 Ранхейм Сарпсборг-08 1:3 Ранхейм
Одд Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Одд 1:1 Волеренга Стрёмсгодсет 2:3 Одд КФУМ 2:5 Одд Одд 3:0 Сарпсборг-08
Викинг 2:0 Одд Одд 3:1 Будё-Глимт Мольде 2:2 Одд Одд 1:1 Русенборг Кристиансунд 1:1 Одд Одд 2:1 Лиллестрём Мьёндален 2:0 Одд Одд 2:1 Стабек Одд 2:2 Мольде Будё-Глимт 3:0 Одд Кристиансунд 1:2 Одд Одд 3:1 Хёугесунн Саннефьёрд 1:1 Одд Сарпсборг-08 2:0 Одд Арендал 0:2 Одд Лиллестрём 0:3 Одд

Последние игры между собой

Ранхейм: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Одд: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Одд 1:0 Ранхейм Типпелиген Одд 2:0 Ранхейм Типпелиген Ранхейм 3:1 Одд Типпелиген
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Мольде 0:0 25 16 6 3 54 - 23 54
2. Будё-Глимт 24 14 6 4 54 - 34 48
3. Одд 0:1 25 13 6 6 38 - 29 45
4. Русенборг 25 11 8 6 39 - 31 41
5. Викинг 0:0 25 10 8 7 41 - 33 38
6. Бранн 24 9 8 7 28 - 23 35
7. Кристиансунд 25 9 8 8 32 - 32 35
8. Хёугесунн 0:0 25 7 11 7 33 - 28 32
9. Волеренга 25 7 8 10 36 - 39 29
10. Стабек 25 7 8 10 28 - 32 29
11. Лиллестрём 0:0 25 7 7 11 29 - 38 28
12. Тромсё 0:0 25 7 5 13 30 - 48 26
13. Ранхейм 1:0 25 6 6 13 26 - 41 24
14. Стрёмсгодсет 0:0 25 6 6 13 27 - 43 24
15. Сарпсборг-08 24 4 11 9 25 - 32 23
16. Мьёндален 24 4 10 10 30 - 44 22
  • Первый тайм
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Daniel Kvande бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на EXTRA Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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