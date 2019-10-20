Норвегия: Типпелиген 2019
Ранхейм
1:0
Первый тайм: 25'
Стадион: EXTRA Arena
Одд
1:0
9' ГолDaniel Kvande
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Magnus LenesВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Svein Maalen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Egil SelvikВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
19 Bilal Njie
-
Главный тренер: Даг-Эйлев Фагермо
Ход матча
9'
1:0
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
49 Владение мячом, % 51
Предыдущие игры
Ранхейм Последние 20 матчей: +7 =5 -8Ранхейм 0:2 Сарпсборг-08 Волеренга 1:1 Ранхейм Ранхейм 3:0 Фрам Ларвик Ранхейм 1:1 Будё-Глимт
Стрёмсгодсет 1:0 Ранхейм Ранхейм 1:2 Кристиансунд Викинг 2:2 Ранхейм Ранхейм 2:3 Мольде Хёугесунн 0:1 Ранхейм Ранхейм 0:3 Бранн Будё-Глимт 5:1 Ранхейм Ранхейм 2:3 Русенборг Стабек 0:0 Ранхейм Ранхейм 4:0 Бранн Ранхейм 1:1 Мьёндален Скейд 0:3 Ранхейм Мольде 2:0 Ранхейм Ранхейм 1:0 Стрёмсгодсет Нардо 0:3 Ранхейм Сарпсборг-08 1:3 Ранхейм
Одд Последние 20 матчей: +11 =5 -4Одд 1:1 Волеренга Стрёмсгодсет 2:3 Одд КФУМ 2:5 Одд Одд 3:0 Сарпсборг-08
Последние игры между собой
Ранхейм: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Одд: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|0:0
|25
|16
|6
|3
|54 - 23
|54
|2.
|Будё-Глимт
|24
|14
|6
|4
|54 - 34
|48
|3.
|Одд
|0:1
|25
|13
|6
|6
|38 - 29
|45
|4.
|Русенборг
|25
|11
|8
|6
|39 - 31
|41
|5.
|Викинг
|0:0
|25
|10
|8
|7
|41 - 33
|38
|6.
|Бранн
|24
|9
|8
|7
|28 - 23
|35
|7.
|Кристиансунд
|25
|9
|8
|8
|32 - 32
|35
|8.
|Хёугесунн
|0:0
|25
|7
|11
|7
|33 - 28
|32
|9.
|Волеренга
|25
|7
|8
|10
|36 - 39
|29
|10.
|Стабек
|25
|7
|8
|10
|28 - 32
|29
|11.
|Лиллестрём
|0:0
|25
|7
|7
|11
|29 - 38
|28
|12.
|Тромсё
|0:0
|25
|7
|5
|13
|30 - 48
|26
|13.
|Ранхейм
|1:0
|25
|6
|6
|13
|26 - 41
|24
|14.
|Стрёмсгодсет
|0:0
|25
|6
|6
|13
|27 - 43
|24
|15.
|Сарпсборг-08
|24
|4
|11
|9
|25 - 32
|23
|16.
|Мьёндален
|24
|4
|10
|10
|30 - 44
|22
Загрузка...