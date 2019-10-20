Норвегия: Типпелиген 2019
Стрёмсгодсет
0:0
Первый тайм: 25'
Стадион: Мариенлист
Лиллестрём
22' Желтая карточкаТамм Йоонас
42
Jack
Ipalibo
10
Moses
Mawa
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
42 Jack IpaliboПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Moses MawaНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
39 Саетра Ларс
-
-
Главный тренер: Henrik Pedersen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ольсен ТомасНападающий
- Запасные игроки
-
13 Киппе ФродеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Йорген Леннартсон
Ход матча
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 2
-
3 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
62 Владение мячом, % 38
Предыдущие игры
Стрёмсгодсет Последние 20 матчей: +6 =2 -12Стрёмсгодсет 0:1 Хам-Кам Мьёндален 1:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 2:3 Одд Тромсё 0:1 Стрёмсгодсет
Стрёмсгодсет 1:0 Ранхейм Стабек 2:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 2:1 Сарпсборг-08 Викинг 4:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:2 Волеренга Стрёмсгодсет 1:3 Будё-Глимт Лиллестрём 2:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:2 Стабек Сарпсборг-08 2:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:4 Мольде Фрам Ларвик 2:1 Стрёмсгодсет Будё-Глимт 2:0 Стрёмсгодсет Ранхейм 1:0 Стрёмсгодсет Уллерн 0:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:1 Тромсё Волеренга 2:0 Стрёмсгодсет
Лиллестрём Последние 20 матчей: +8 =3 -9Лиллестрём 0:0 Будё-Глимт Мольде 2:1 Лиллестрём Лиллестрём 1:1 Кристиансунд Русенборг 3:1 Лиллестрём
Лиллестрём 1:3 Бранн Хёугесунн 0:2 Лиллестрём Тромсё 1:1 Лиллестрём Лиллестрём 3:2 Мьёндален Одд 2:1 Лиллестрём Лиллестрём 2:0 Оддевольд Лиллестрём 2:1 Стрёмсгодсет Кристиансунд 5:2 Лиллестрём Лиллестрём 4:0 Тромсё Бранн 1:0 Лиллестрём Стрёммен 1:0 Лиллестрём Лиллестрём 0:2 Викинг Стабек 0:1 Лиллестрём Волеренга 0:3 Лиллестрём Квик Халден 1:4 Лиллестрём Лиллестрём 0:3 Одд
Последние игры между собой
Стрёмсгодсет: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Лиллестрём: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Стрёмсгодсет 3:1 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 2:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 2:0 Лиллестрём Товарищеские матчи Лиллестрём 2:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 3:1 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 1:2 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 2:0 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 1:2 Стрёмсгодсет Товарищеские матчи Лиллестрём 1:2 Стрёмсгодсет Товарищеские матчи Стрёмсгодсет 2:1 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 3:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Лиллестрём 1:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 1:0 Лиллестрём Типпелиген Стрёмсгодсет 3:3 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 0:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Лиллестрём 1:1 Стрёмсгодсет Товарищеские матчи
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|0:0
|25
|16
|6
|3
|54 - 23
|54
|2.
|Будё-Глимт
|24
|14
|6
|4
|54 - 34
|48
|3.
|Одд
|0:1
|25
|13
|6
|6
|38 - 29
|45
|4.
|Русенборг
|25
|11
|8
|6
|39 - 31
|41
|5.
|Викинг
|0:0
|25
|10
|8
|7
|41 - 33
|38
|6.
|Бранн
|24
|9
|8
|7
|28 - 23
|35
|7.
|Кристиансунд
|25
|9
|8
|8
|32 - 32
|35
|8.
|Хёугесунн
|0:0
|25
|7
|11
|7
|33 - 28
|32
|9.
|Волеренга
|25
|7
|8
|10
|36 - 39
|29
|10.
|Стабек
|25
|7
|8
|10
|28 - 32
|29
|11.
|Лиллестрём
|0:0
|25
|7
|7
|11
|29 - 38
|28
|12.
|Тромсё
|0:0
|25
|7
|5
|13
|30 - 48
|26
|13.
|Ранхейм
|1:0
|25
|6
|6
|13
|26 - 41
|24
|14.
|Стрёмсгодсет
|0:0
|25
|6
|6
|13
|27 - 43
|24
|15.
|Сарпсборг-08
|24
|4
|11
|9
|25 - 32
|23
|16.
|Мьёндален
|24
|4
|10
|10
|30 - 44
|22
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