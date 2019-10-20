Норвегия: Типпелиген 2019

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  4. Типпелиген 2019
Стрёмсгодсет
0:0
Первый тайм: 25'

Стадион:
Лиллестрём
0'
22' Желтая карточка
Тамм Йоонас
25'
35
Hansen
Martin2
26
Вильсвик
Ларс-Кристофер
5
Jakob
Glesnes
4
Tchamba
Bangou
22
Prosper
Mendy
7
Стенгель
Херман
42
Jack
Ipalibo
20
Mikkel
Maigaard
11
Токстад
Кристоффер
88
Сальвесен
Ларс-Йорген
10
Moses
Mawa
1
Марко
Марич
II
5
Simen
Rafn
4
Tobias
Sahlquist
6
Тамм
Йоонас
3
Микальсен
Симен
7
Густавссон
Даниэль
8
Ifeanyi
Mathew
14
Крогстад
Фредрик
17
Kristoffer
Oedemarksbakken
23
Daniel
A.
Pedersen
10
Ольсен
Томас
Стрёмсгодсет
4-3-3
Лиллестрём
4-4-1-1

Ход матча

11'
 
Aleksander Melgalvis
Daniel A. Pedersen
22'
 
Тамм Йоонас

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 62 Владение мячом, % 38

Предыдущие игры

Стрёмсгодсет Последние 20 матчей: +6 =2 -12
Стрёмсгодсет 0:1 Хам-Кам Мьёндален 1:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 2:3 Одд Тромсё 0:1 Стрёмсгодсет
Стрёмсгодсет 1:0 Ранхейм Стабек 2:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 2:1 Сарпсборг-08 Викинг 4:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:2 Волеренга Стрёмсгодсет 1:3 Будё-Глимт Лиллестрём 2:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:2 Стабек Сарпсборг-08 2:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:4 Мольде Фрам Ларвик 2:1 Стрёмсгодсет Будё-Глимт 2:0 Стрёмсгодсет Ранхейм 1:0 Стрёмсгодсет Уллерн 0:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:1 Тромсё Волеренга 2:0 Стрёмсгодсет
Лиллестрём Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Лиллестрём 0:0 Будё-Глимт Мольде 2:1 Лиллестрём Лиллестрём 1:1 Кристиансунд Русенборг 3:1 Лиллестрём
Лиллестрём 1:3 Бранн Хёугесунн 0:2 Лиллестрём Тромсё 1:1 Лиллестрём Лиллестрём 3:2 Мьёндален Одд 2:1 Лиллестрём Лиллестрём 2:0 Оддевольд Лиллестрём 2:1 Стрёмсгодсет Кристиансунд 5:2 Лиллестрём Лиллестрём 4:0 Тромсё Бранн 1:0 Лиллестрём Стрёммен 1:0 Лиллестрём Лиллестрём 0:2 Викинг Стабек 0:1 Лиллестрём Волеренга 0:3 Лиллестрём Квик Халден 1:4 Лиллестрём Лиллестрём 0:3 Одд

Последние игры между собой

Стрёмсгодсет: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Лиллестрём: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Лиллестрём 2:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 2:2 Лиллестрём Типпелиген Стрёмсгодсет 3:0 Лиллестрём Кубок Лиллестрём 1:1 Стрёмсгодсет Типпелиген
Стрёмсгодсет 3:1 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 2:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 2:0 Лиллестрём Товарищеские матчи Лиллестрём 2:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 3:1 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 1:2 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 2:0 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 1:2 Стрёмсгодсет Товарищеские матчи Лиллестрём 1:2 Стрёмсгодсет Товарищеские матчи Стрёмсгодсет 2:1 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 3:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Лиллестрём 1:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 1:0 Лиллестрём Типпелиген Стрёмсгодсет 3:3 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 0:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Лиллестрём 1:1 Стрёмсгодсет Товарищеские матчи
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Мольде 0:0 25 16 6 3 54 - 23 54
2. Будё-Глимт 24 14 6 4 54 - 34 48
3. Одд 0:1 25 13 6 6 38 - 29 45
4. Русенборг 25 11 8 6 39 - 31 41
5. Викинг 0:0 25 10 8 7 41 - 33 38
6. Бранн 24 9 8 7 28 - 23 35
7. Кристиансунд 25 9 8 8 32 - 32 35
8. Хёугесунн 0:0 25 7 11 7 33 - 28 32
9. Волеренга 25 7 8 10 36 - 39 29
10. Стабек 25 7 8 10 28 - 32 29
11. Лиллестрём 0:0 25 7 7 11 29 - 38 28
12. Тромсё 0:0 25 7 5 13 30 - 48 26
13. Ранхейм 1:0 25 6 6 13 26 - 41 24
14. Стрёмсгодсет 0:0 25 6 6 13 27 - 43 24
15. Сарпсборг-08 24 4 11 9 25 - 32 23
16. Мьёндален 24 4 10 10 30 - 44 22
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Marienlyst Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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