Норвегия: Первый дивизион 2019

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Согндаль
2:0
Первый тайм: 25'

Стадион:
Ерв
0'
1:0
8' Гол
Солтведт Йоахим
2:0
21' Гол в свои ворота
Bjoernar Hove
25'
1
Дингеланд
Матиас
24
Йенсен
Сикстен
30
Огбу
Иго
4
Антониевич
Стефан
16
Росет
Мартин-Уве
2
Тотлэнд
Томас
7
Шульц
Эрик
8
Tomas
Kristoffersen
6
Эрнеманн
Стеффен
15
Солтведт
Йоахим
9
Ульрик
Фло
20
Oeystein
Oevretveit
3
Bjoernar
Hove
7
Simon
Andreas
Larsen
I
4
Espen
Knudsen
2
Torje
Wichne
98
Michael
Baidoo
6
Вихманн
Матиас
11
Daniel
Aase
18
Joergen
Solli
22
Alexander
Dang
9
Luke
Ferreira
Согндаль
5-4-1
Ерв
3-5-2

Ход матча

8'
Солтведт Йоахим
(Йенсен Сикстен)
1:0
21'
Bjoernar Hove
2:0

Предыдущие игры

Согндаль Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Санднес 0:1 Согндаль Согндаль 0:1 Нест-Сотра Стрёммен 2:0 Согндаль Скейд 2:2 Согндаль
Согндаль 1:1 Саннефьёрд Старт 1:0 Согндаль Согндаль 2:1 Конгсвингер Тромсдален 0:1 Согндаль Согндаль 2:3 Олесунн Нутодден 1:3 Согндаль Согндаль 3:0 Улленсакер-Киса Ерв 1:1 Согндаль Согндаль 0:1 Старт Согндаль 5:2 Тромсдален Конгсвингер 3:0 Согндаль Согндаль 4:2 Скейд Согндаль 1:2 Бранн Согндаль 4:2 Стрёммен Бранн 3:2 Согндаль Саннефьёрд 0:3 Согндаль
Ерв Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Ерв 1:7 Старт Нутодден 1:1 Ерв Ерв 1:0 Тромсдален Улленсакер-Киса 1:0 Ерв
Ерв 1:0 Рёуфосс Олесунн 4:0 Ерв Ерв 5:1 Скейд Ерв 2:2 КФУМ Санднес 2:3 Ерв Ерв 1:0 Хам-Кам Стрёммен 3:1 Ерв Ерв 1:1 Согндаль Рёуфосс 4:2 Ерв Ерв 0:2 Саннефьёрд Нест-Сотра 4:1 Ерв Ерв 0:0 Санднес Тромсдален 1:3 Ерв Хам-Кам 2:2 Ерв Ерв 0:0 Олесунн Ерв 1:2 Саннефьёрд

Последние игры между собой

Согндаль: победы: 0, ничьи: 5, поражения: 0
Ерв: победы: 0, ничьи: 5, поражения: 0
Ерв 1:1 Согндаль Первый дивизион Ерв 0:0 Согндаль Первый дивизион Согндаль 0:0 Ерв Первый дивизион Согндаль 1:1 Ерв Первый дивизион
Ерв 0:0 Согндаль Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Олесунн 1:0 27 22 4 1 61 - 23 70
2. Саннефьёрд 0:0 27 16 9 2 46 - 27 57
3. Старт 0:0 27 17 5 5 49 - 28 56
4. Нест-Сотра 27 13 6 8 40 - 27 45
5. КФУМ 0:0 27 11 9 7 54 - 41 42
6. Согндаль 2:0 27 12 5 10 45 - 37 41
7. Конгсвингер 27 12 4 11 34 - 34 40
8. Рёуфосс 27 12 1 14 42 - 50 37
9. Хам-Кам 27 10 5 12 39 - 40 35
10. Улленсакер-Киса 0:1 27 9 6 12 42 - 43 33
11. Ерв 0:2 27 8 9 10 34 - 48 33
12. Санднес 27 9 5 13 41 - 43 32
13. Стрёммен 27 5 10 12 27 - 42 25
14. Нутодден 0:0 27 6 6 15 30 - 43 24
15. Скейд 1:0 27 4 9 14 29 - 43 21
16. Тромсдален 0:1 27 2 3 22 30 - 74 9
  • Первый тайм
  • Описание гола
    21'
    ГООООООООЛ - Bjoernar Hove очень расстроена, так как забила в свои ворота!
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Солтведт Йоахим бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fosshaugane Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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