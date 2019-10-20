Норвегия: Первый дивизион 2019
Согндаль
2:0
Первый тайм: 25'
Стадион: Фоссхауган Кампус
Ерв
1:0
8' ГолСолтведт Йоахим
2:0
21' Гол в свои воротаBjoernar Hove
30
Огбу
Иго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Огбу ИгоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
35 Eirik Lereng
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Бакке Эйрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Daniel AaseПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Arne Sandstoe
Ход матча
8'
21'
2:0
Предыдущие игры
Согндаль Последние 20 матчей: +9 =3 -8Санднес 0:1 Согндаль Согндаль 0:1 Нест-Сотра Стрёммен 2:0 Согндаль Скейд 2:2 Согндаль
Согндаль 1:1 Саннефьёрд Старт 1:0 Согндаль Согндаль 2:1 Конгсвингер Тромсдален 0:1 Согндаль Согндаль 2:3 Олесунн Нутодден 1:3 Согндаль Согндаль 3:0 Улленсакер-Киса Ерв 1:1 Согндаль Согндаль 0:1 Старт Согндаль 5:2 Тромсдален Конгсвингер 3:0 Согндаль Согндаль 4:2 Скейд Согндаль 1:2 Бранн Согндаль 4:2 Стрёммен Бранн 3:2 Согндаль Саннефьёрд 0:3 Согндаль
Ерв Последние 20 матчей: +6 =6 -8Ерв 1:7 Старт Нутодден 1:1 Ерв Ерв 1:0 Тромсдален Улленсакер-Киса 1:0 Ерв
Последние игры между собой
Согндаль: победы: 0, ничьи: 5, поражения: 0
Ерв: победы: 0, ничьи: 5, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|1:0
|27
|22
|4
|1
|61 - 23
|70
|2.
|Саннефьёрд
|0:0
|27
|16
|9
|2
|46 - 27
|57
|3.
|Старт
|0:0
|27
|17
|5
|5
|49 - 28
|56
|4.
|Нест-Сотра
|27
|13
|6
|8
|40 - 27
|45
|5.
|КФУМ
|0:0
|27
|11
|9
|7
|54 - 41
|42
|6.
|Согндаль
|2:0
|27
|12
|5
|10
|45 - 37
|41
|7.
|Конгсвингер
|27
|12
|4
|11
|34 - 34
|40
|8.
|Рёуфосс
|27
|12
|1
|14
|42 - 50
|37
|9.
|Хам-Кам
|27
|10
|5
|12
|39 - 40
|35
|10.
|Улленсакер-Киса
|0:1
|27
|9
|6
|12
|42 - 43
|33
|11.
|Ерв
|0:2
|27
|8
|9
|10
|34 - 48
|33
|12.
|Санднес
|27
|9
|5
|13
|41 - 43
|32
|13.
|Стрёммен
|27
|5
|10
|12
|27 - 42
|25
|14.
|Нутодден
|0:0
|27
|6
|6
|15
|30 - 43
|24
|15.
|Скейд
|1:0
|27
|4
|9
|14
|29 - 43
|21
|16.
|Тромсдален
|0:1
|27
|2
|3
|22
|30 - 74
|9
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