Норвегия: Первый дивизион 2019

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Старт
0:0
Первый тайм: 25'

Стадион:
КФУМ
0' 25'
1
Доймеланд
Йонас
27
Eirik
Wichne
31
Лоу
Дэмион
6
Йоргенсен
Йоаким
15
Henrik
Robstad
4
Aremu
Afeez
18
Isaac
Twum
19
Скаанес
Каспер
7
Kevin
Kabran
11
Сигурдарсон
Арон
9
Martin
Ramsland
12
Knut-Andre
Skjaerstein
25
Tobias
Collett
33
Хаммер
Йорген
15
Mansour
Gueye
II
3
Dadi
Dodou
Gaye
7
Robin
Rasch
21
Tore
Andre
Soeraas
26
Lars
Olden
Larsen
8
Сортевик
Стиан
31
Брикс
Кристиан
9
Abdul-Basit
Agouda
Старт
4-2-3-1
КФУМ
4-2-3-1

Предыдущие игры

Старт Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Ерв 1:7 Старт Старт 3:2 Санднес Хам-Кам 4:0 Старт Старт 2:0 Нест-Сотра
Стрёммен 0:0 Старт Старт 1:0 Согндаль Рёуфосс 1:2 Старт Скейд 1:1 Старт Старт 2:0 Тромсдален Саннефьёрд 0:0 Старт Старт 3:1 Конгсвингер Улленсакер-Киса 0:2 Старт Согндаль 0:1 Старт Старт 4:1 Хам-Кам Тромсдален 1:3 Старт Старт 0:3 Нутодден Конгсвингер 4:2 Старт Викинг 1:2 Старт Старт 2:0 Скейд Старт 3:2 Ерв
КФУМ Последние 20 матчей: +5 =7 -8
КФУМ 3:1 Фредерикссунд Таарнбю 2:0 КФУМ КФУМ 1:1 Тромсдален КФУМ 4:0 БК Унион
Рёуфосс 1:0 КФУМ Ishoej IF 5:0 КФУМ КФУМ 2:5 Одд КФУМ 3:3 Саннефьёрд КФУМ 0:2 Б-1908 Олесунн 2:1 КФУМ КФУМ 2:1 Скейд Гви 0:0 КФУМ КФУМ 1:0 Аведёре Нутодден 1:1 КФУМ Карлслунде 2:1 КФУМ КФУМ 5:1 Улленсакер-Киса КФУМ 0:0 Греве Ерв 2:2 КФУМ Хам-Кам 4:4 КФУМ Фредерикссунд 3:1 КФУМ

Последние игры между собой

Старт: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
КФУМ: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
КФУМ 1:2 Старт Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Олесунн 1:0 27 22 4 1 61 - 23 70
2. Саннефьёрд 0:0 27 16 9 2 46 - 27 57
3. Старт 0:0 27 17 5 5 49 - 28 56
4. Нест-Сотра 27 13 6 8 40 - 27 45
5. КФУМ 0:0 27 11 9 7 54 - 41 42
6. Согндаль 2:0 27 12 5 10 45 - 37 41
7. Конгсвингер 27 12 4 11 34 - 34 40
8. Рёуфосс 27 12 1 14 42 - 50 37
9. Хам-Кам 27 10 5 12 39 - 40 35
10. Улленсакер-Киса 0:1 27 9 6 12 42 - 43 33
11. Ерв 0:2 27 8 9 10 34 - 48 33
12. Санднес 27 9 5 13 41 - 43 32
13. Стрёммен 27 5 10 12 27 - 42 25
14. Нутодден 0:0 27 6 6 15 30 - 43 24
15. Скейд 1:0 27 4 9 14 29 - 43 21
16. Тромсдален 0:1 27 2 3 22 30 - 74 9
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Soer Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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