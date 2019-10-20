Норвегия: Первый дивизион 2019
27
Eirik
Wichne
31
Лоу
Дэмион
18
Isaac
Twum
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Eirik WichneЗащитник
-
31 Лоу ДэмионЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Isaac TwumПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Johannes Thor Hardarson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Joergen Isnes
Предыдущие игры
Старт Последние 20 матчей: +14 =3 -3Ерв 1:7 Старт Старт 3:2 Санднес Хам-Кам 4:0 Старт Старт 2:0 Нест-Сотра
Стрёммен 0:0 Старт Старт 1:0 Согндаль Рёуфосс 1:2 Старт Скейд 1:1 Старт Старт 2:0 Тромсдален Саннефьёрд 0:0 Старт Старт 3:1 Конгсвингер Улленсакер-Киса 0:2 Старт Согндаль 0:1 Старт Старт 4:1 Хам-Кам Тромсдален 1:3 Старт Старт 0:3 Нутодден Конгсвингер 4:2 Старт Викинг 1:2 Старт Старт 2:0 Скейд Старт 3:2 Ерв
КФУМ Последние 20 матчей: +5 =7 -8КФУМ 3:1 Фредерикссунд Таарнбю 2:0 КФУМ КФУМ 1:1 Тромсдален КФУМ 4:0 БК Унион
Последние игры между собой
Старт: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
КФУМ: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|1:0
|27
|22
|4
|1
|61 - 23
|70
|2.
|Саннефьёрд
|0:0
|27
|16
|9
|2
|46 - 27
|57
|3.
|Старт
|0:0
|27
|17
|5
|5
|49 - 28
|56
|4.
|Нест-Сотра
|27
|13
|6
|8
|40 - 27
|45
|5.
|КФУМ
|0:0
|27
|11
|9
|7
|54 - 41
|42
|6.
|Согндаль
|2:0
|27
|12
|5
|10
|45 - 37
|41
|7.
|Конгсвингер
|27
|12
|4
|11
|34 - 34
|40
|8.
|Рёуфосс
|27
|12
|1
|14
|42 - 50
|37
|9.
|Хам-Кам
|27
|10
|5
|12
|39 - 40
|35
|10.
|Улленсакер-Киса
|0:1
|27
|9
|6
|12
|42 - 43
|33
|11.
|Ерв
|0:2
|27
|8
|9
|10
|34 - 48
|33
|12.
|Санднес
|27
|9
|5
|13
|41 - 43
|32
|13.
|Стрёммен
|27
|5
|10
|12
|27 - 42
|25
|14.
|Нутодден
|0:0
|27
|6
|6
|15
|30 - 43
|24
|15.
|Скейд
|1:0
|27
|4
|9
|14
|29 - 43
|21
|16.
|Тромсдален
|0:1
|27
|2
|3
|22
|30 - 74
|9
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