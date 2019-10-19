Норвегия: Типпелиген 2019
Волеренга
0:2
Первый тайм: 27'
Стадион: Intility Arena
Стабек
0:1
6' ГолSammy Skytte
0:2
17' ГолКасси Люк
33
Амин
Нури
22
Несберг
Иван
14
Абу
Мохаммед
26
Доннум
Арон
11
Финне
Бор
18
Моэ
Йеппе
22
Sammy
Skytte
10
Туту
Юссеф
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Амин НуриЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Несберг ИванЗащитник
- Полузащитник
-
14 Абу МохаммедПолузащитник
-
26 Доннум АронПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Финне БорПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Адекугбе СэмЗащитник
-
23 Хорн МайерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Дейла Ронни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Моэ ЙеппеЗащитник
- Полузащитник
-
22 Sammy SkytteПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Туту ЮссефПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Ветлесен УгоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ян Джонссон
Ход матча
6'
0:1
17'
0:2
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 1
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
47 Владение мячом, % 53
Предыдущие игры
Волеренга Последние 20 матчей: +6 =6 -8Одд 1:1 Волеренга Волеренга 1:1 Ранхейм Волеренга 0:4 Викинг Сарпсборг-08 1:0 Волеренга
Волеренга 1:1 Русенборг Будё-Глимт 4:0 Волеренга Волеренга 1:2 Хёугесунн Стабек 1:1 Волеренга Стрёмсгодсет 3:2 Волеренга Волеренга 1:1 Кристиансунд Волеренга 6:0 Будё-Глимт Хёугесунн 1:4 Волеренга Волеренга 1:1 Сарпсборг-08 Берум 5:3 Волеренга Русенборг 3:0 Волеренга Волеренга 4:1 ХИК Волеренга 0:3 Лиллестрём Эйдсвольд 0:5 Волеренга Волеренга 2:0 Стрёмсгодсет Ранхейм 1:5 Волеренга
Стабек Последние 20 матчей: +6 =7 -7Стабек 0:0 Викинг Сарпсборг-08 0:0 Стабек Стабек 1:2 Мольде Будё-Глимт 3:3 Стабек
Стабек 2:1 Стрёмсгодсет Русенборг 3:2 Стабек Стабек 2:0 Кристиансунд Стабек 1:1 Волеренга Стабек 1:1 Хёугесунн Бранн 2:1 Стабек Стабек 3:3 Сарпсборг-08 Одд 2:1 Стабек Стрёмсгодсет 0:2 Стабек Стабек 0:0 Ранхейм Викинг 5:2 Стабек Кристиансунд 0:1 Стабек Альта 1:4 Стабек Стабек 0:1 Тромсё Стабек 0:1 Лиллестрём Эльверум 1:6 Стабек
Последние игры между собой
Волеренга: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Стабек: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Стабек 4:2 Волеренга Типпелиген Волеренга 1:1 Стабек Типпелиген Волеренга 2:1 Стабек Товарищеские матчи Волеренга 1:1 Стабек Типпелиген Стабек 2:1 Волеренга Типпелиген Стабек 1:2 Волеренга Товарищеские матчи Стабек 2:0 Волеренга Типпелиген Волеренга 0:2 Стабек Типпелиген Стабек 0:0 Волеренга Товарищеские матчи Волеренга 3:2 Стабек Типпелиген Стабек 0:3 Волеренга Типпелиген Стабек 1:3 Волеренга Типпелиген Стабек 2:1 Волеренга Типпелиген Волеренга 2:0 Стабек Типпелиген Стабек 1:0 Волеренга Типпелиген Волеренга 3:2 Стабек Типпелиген
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|24
|16
|5
|3
|54 - 23
|53
|2.
|Будё-Глимт
|24
|14
|6
|4
|54 - 34
|48
|3.
|Одд
|24
|13
|6
|5
|38 - 28
|45
|4.
|Русенборг
|25
|11
|8
|6
|39 - 31
|41
|5.
|Викинг
|24
|10
|7
|7
|41 - 33
|37
|6.
|Бранн
|24
|9
|8
|7
|28 - 23
|35
|7.
|Кристиансунд
|25
|9
|8
|8
|32 - 32
|35
|8.
|Хёугесунн
|24
|7
|10
|7
|33 - 28
|31
|9.
|Волеренга
|0:2
|25
|7
|8
|10
|36 - 39
|29
|10.
|Стабек
|2:0
|25
|7
|8
|10
|28 - 32
|29
|11.
|Лиллестрём
|24
|7
|6
|11
|29 - 38
|27
|12.
|Тромсё
|24
|7
|4
|13
|30 - 48
|25
|13.
|Стрёмсгодсет
|24
|6
|5
|13
|27 - 43
|23
|14.
|Сарпсборг-08
|24
|4
|11
|9
|25 - 32
|23
|15.
|Мьёндален
|24
|4
|10
|10
|30 - 44
|22
|16.
|Ранхейм
|24
|5
|6
|13
|25 - 41
|21
Загрузка...