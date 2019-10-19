Норвегия: Типпелиген 2019

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Волеренга
0:2
Первый тайм: 27'

Стадион:
Стабек
0'
0:1
6' Гол
Sammy Skytte
0:2
17' Гол
Касси Люк
27'
21
Adam
Larsen
II
33
Амин
Нури
3
Бьердаль
Йохан-Ледре
27
Канструп
Пьер
22
Несберг
Иван
8
Леквен
Магнус
14
Абу
Мохаммед
26
Доннум
Арон
7
Вега
Дейвер
11
Финне
Бор
10
Вильяльмссон
Маттиас
12
Сандберг
Маркус
2
Ronald
Hernandez2
3
Yaw-Ihle
Amankwah
16
Ханше-Ольсен
Андреас
18
Моэ
Йеппе
67
Tortol
Lumanza
Lembi
22
Sammy
Skytte
20
Брюнхильдсен
Ола
6
Касси
Люк
10
Туту
Юссеф
17
Браатен
Даниэль
Волеренга
4-2-3-1
Стабек
4-2-3-1

Ход матча

6'
0:1
Sammy Skytte
17'
0:2
Касси Люк
(Браатен Даниэль)

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Предыдущие игры

Волеренга Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Одд 1:1 Волеренга Волеренга 1:1 Ранхейм Волеренга 0:4 Викинг Сарпсборг-08 1:0 Волеренга
Волеренга 1:1 Русенборг Будё-Глимт 4:0 Волеренга Волеренга 1:2 Хёугесунн Стабек 1:1 Волеренга Стрёмсгодсет 3:2 Волеренга Волеренга 1:1 Кристиансунд Волеренга 6:0 Будё-Глимт Хёугесунн 1:4 Волеренга Волеренга 1:1 Сарпсборг-08 Берум 5:3 Волеренга Русенборг 3:0 Волеренга Волеренга 4:1 ХИК Волеренга 0:3 Лиллестрём Эйдсвольд 0:5 Волеренга Волеренга 2:0 Стрёмсгодсет Ранхейм 1:5 Волеренга
Стабек Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Стабек 0:0 Викинг Сарпсборг-08 0:0 Стабек Стабек 1:2 Мольде Будё-Глимт 3:3 Стабек
Стабек 2:1 Стрёмсгодсет Русенборг 3:2 Стабек Стабек 2:0 Кристиансунд Стабек 1:1 Волеренга Стабек 1:1 Хёугесунн Бранн 2:1 Стабек Стабек 3:3 Сарпсборг-08 Одд 2:1 Стабек Стрёмсгодсет 0:2 Стабек Стабек 0:0 Ранхейм Викинг 5:2 Стабек Кристиансунд 0:1 Стабек Альта 1:4 Стабек Стабек 0:1 Тромсё Стабек 0:1 Лиллестрём Эльверум 1:6 Стабек

Последние игры между собой

Волеренга: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Стабек: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Стабек 1:1 Волеренга Типпелиген Стабек 1:1 Волеренга Типпелиген Волеренга 1:0 Стабек Типпелиген Волеренга 4:2 Стабек Товарищеские матчи
Стабек 4:2 Волеренга Типпелиген Волеренга 1:1 Стабек Типпелиген Волеренга 2:1 Стабек Товарищеские матчи Волеренга 1:1 Стабек Типпелиген Стабек 2:1 Волеренга Типпелиген Стабек 1:2 Волеренга Товарищеские матчи Стабек 2:0 Волеренга Типпелиген Волеренга 0:2 Стабек Типпелиген Стабек 0:0 Волеренга Товарищеские матчи Волеренга 3:2 Стабек Типпелиген Стабек 0:3 Волеренга Типпелиген Стабек 1:3 Волеренга Типпелиген Стабек 2:1 Волеренга Типпелиген Волеренга 2:0 Стабек Типпелиген Стабек 1:0 Волеренга Типпелиген Волеренга 3:2 Стабек Типпелиген
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Мольде 24 16 5 3 54 - 23 53
2. Будё-Глимт 24 14 6 4 54 - 34 48
3. Одд 24 13 6 5 38 - 28 45
4. Русенборг 25 11 8 6 39 - 31 41
5. Викинг 24 10 7 7 41 - 33 37
6. Бранн 24 9 8 7 28 - 23 35
7. Кристиансунд 25 9 8 8 32 - 32 35
8. Хёугесунн 24 7 10 7 33 - 28 31
9. Волеренга 0:2 25 7 8 10 36 - 39 29
10. Стабек 2:0 25 7 8 10 28 - 32 29
11. Лиллестрём 24 7 6 11 29 - 38 27
12. Тромсё 24 7 4 13 30 - 48 25
13. Стрёмсгодсет 24 6 5 13 27 - 43 23
14. Сарпсборг-08 24 4 11 9 25 - 32 23
15. Мьёндален 24 4 10 10 30 - 44 22
16. Ранхейм 24 5 6 13 25 - 41 21
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Intility Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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