Швеция: Аллсвенскан 2019
Эребру
2:2
Конец матча
Стадион: Берн Арена Зрители: 12645
Эльфсборг
0:1
14' ГолЛеви Джонатан
1:1
43' ПенальтиJake Larsson
50' Желтая карточкаRasmus Alm
1:1
51' Не забитый пенальтиJesper Karlsson1
57' Желтая карточкаНильсен Сиверт
84' Желтая карточкаHelmer Andersson
1:2
85' ПенальтиИшизаки Стефан
86' Желтая карточкаГерзич Нордин
2:2
90' ГолБертильссон Юхан
16
Касим
Ясер
12
Jake
Larsson
31
Tim
Roenning
13
Кайб
Рами
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Касим ЯсерПолузащитник
-
12 Jake LarssonНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Мехмети АгонНападающий
- Нападающий
-
-
48 Adam Bark
-
-
13 Rodin Deprem
-
-
Главный тренер: Axel Kjaell
- Основной состав
-
31 Tim RoenningВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Кайб РамиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Simon StrandЗащитник
- Полузащитник
-
14 Rasmus AlmПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Фрик ПерНападающий
-
-
Главный тренер: Jimmy Thelin
Ход матча
14'
0:1
43'
1:1
50'
51'
1:1
57'
74'
84'
85'
1:2
86'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 7
-
6 Удары в створ 4
-
6 Угловые 7
-
0 Офсайды 8
-
9 Нарушения правил 20
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
54 Владение мячом, % 46
Предыдущие игры
Эребру Последние 20 матчей: +8 =3 -9АИК 2:0 Эребру Хаммарбю 5:1 Эребру Эребру 2:0 Эстерсунд Норрчёпинг 3:0 Эребру
Эребру 0:0 Сундсвалль Эребру 3:1 АФК Эскильстуна Сириус 3:4 Эребру Нючепинг 0:1 Эребру Эребру 1:2 Хеккен Кальмар 1:1 Эребру Эребру 2:2 Гётеборг Хельсинборг 1:4 Эребру Эребру 4:0 Фалькенберг Хеккен 3:0 Эребру Мальмё 2:1 Эребру Эребру 0:1 Хельсинборг Эльфсборг 2:1 Эребру Гётеборг 0:1 Эребру Эребру 0:2 Сириус Эстерсунд 1:3 Эребру
Эльфсборг Последние 20 матчей: +7 =6 -7Эльфсборг 4:0 Фалькенберг Эльфсборг 1:1 АИК Хеккен 1:2 Эльфсборг Эльфсборг 0:3 Мальмё
АФК Эскильстуна 2:2 Эльфсборг Эльфсборг 1:1 Сириус Сундсвалль 1:2 Эльфсборг Гаусиод 1:3 Эльфсборг Эльфсборг 4:1 Эстерсунд Норрчёпинг 2:0 Эльфсборг Эльфсборг 0:1 Юргорден Эльфсборг 2:1 Кальмар Хаммарбю 5:2 Эльфсборг АИК 3:0 Эльфсборг Эльфсборг 1:1 Хельсинборг Фалькенберг 2:1 Эльфсборг Эльфсборг 2:1 Эребру Эльфсборг 0:0 Хеккен Кальмар 1:1 Эльфсборг Юргорден 2:0 Эльфсборг
Последние игры между собой
Эребру: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Эльфсборг: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Эребру 1:2 Эльфсборг Аллсвенскан Эребру 2:2 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 3:0 Эребру Аллсвенскан Эльфсборг 2:1 Эребру Аллсвенскан Эльфсборг 1:1 Эребру Товарищеские матчи Эребру 1:0 Эльфсборг Аллсвенскан Эребру 4:2 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 2:2 Эребру Аллсвенскан Эребру 2:0 Эльфсборг Кубок Швеции Эребру 2:0 Эльфсборг Кубок Эребру 5:1 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:0 Эребру Аллсвенскан Эльфсборг 1:0 Эребру Аллсвенскан Эребру 0:2 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 2:2 Эребру Товарищеские матчи Эльфсборг 3:0 Эребру Аллсвенскан
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|28
|19
|5
|4
|48 - 17
|62
|2.
|Хаммарбю
|28
|18
|5
|5
|69 - 36
|59
|3.
|АИК
|28
|18
|5
|5
|45 - 21
|59
|4.
|Мальмё
|28
|17
|8
|3
|49 - 16
|59
|5.
|Норрчёпинг
|28
|15
|8
|5
|51 - 24
|53
|6.
|Хеккен
|28
|14
|7
|7
|43 - 24
|49
|7.
|Гётеборг
|28
|12
|9
|7
|39 - 28
|45
|8.
|Эльфсборг
|28
|9
|10
|9
|40 - 44
|37
|9.
|Эребру
|28
|9
|6
|13
|40 - 48
|33
|10.
|Хельсинборг
|28
|7
|6
|15
|26 - 46
|27
|11.
|Сириус
|28
|7
|4
|17
|31 - 51
|25
|12.
|Эстерсунд
|28
|5
|10
|13
|25 - 43
|25
|13.
|Кальмар
|28
|4
|11
|13
|20 - 41
|23
|14.
|Сундсвалль
|28
|4
|8
|16
|29 - 46
|20
|15.
|АФК Эскильстуна
|28
|4
|7
|17
|23 - 54
|19
|16.
|Фалькенберг
|28
|4
|7
|17
|21 - 60
|19
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