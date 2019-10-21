Швеция: Аллсвенскан 2019

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  4. Аллсвенскан 2019
Эребру
2:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 12645
Эльфсборг
0'
0:1
14' Гол
Леви Джонатан
1:1
43' Пенальти
Jake Larsson
50' Желтая карточка
Rasmus Alm
1:1
51' Не забитый пенальти
Jesper Karlsson1
57' Желтая карточка
Нильсен Сиверт
84' Желтая карточка
Helmer Andersson
1:2
85' Пенальти
Ишизаки Стефан
86' Желтая карточка
Герзич Нордин
2:2
90' Гол
Бертильссон Юхан
90'+4
1
Янссон
Оскар
22
Гранлунд Альбин
14
Michael
Almebaeck
46
Helmer
Andersson
3
Kevin
Wright
50
Бергмарк
Никлас
25
Герзич
Нордин
16
Касим
Ясер
12
Jake
Larsson
9
Проделль
Виктор
7
Бертильссон
Юхан
31
Tim
Roenning
27
Хольст
Фредерик
3
Грегерсен
Стиан
5
Gustav
Henriksson
13
Кайб
Рами
21
Леви
Джонатан
18
Ольссон
Симон
33
Нильсен
Сиверт
16
Robert
Gojani
11
Jesper
Karlsson1
7
Хуммет
Денис
Эребру
4-3-3
Эльфсборг
4-5-1

Ход матча

14'
0:1
Леви Джонатан
43'
Jake Larsson
1:1
46'
 
Rasmus Alm
Леви Джонатан
50'
 
Rasmus Alm
51'
1:1
Jesper Karlsson1
57'
 
Нильсен Сиверт
69'
Martin Lorentzon II
Касим Ясер
 
74'
 
Ишизаки Стефан
Robert Gojani
74'
 
Фрик Пер
Хуммет Денис
76'
Мехмети Агон
Бергмарк Никлас
 
84'
Helmer Andersson
 
85'
1:2
Ишизаки Стефан
86'
Герзич Нордин
 
90'
Бертильссон Юхан
(Гранлунд Альбин)
2:2

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 7
  • 6 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 7
  • 0 Офсайды 8
  • 9 Нарушения правил 20
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 54 Владение мячом, % 46

Предыдущие игры

Эребру Последние 20 матчей: +8 =3 -9
АИК 2:0 Эребру Хаммарбю 5:1 Эребру Эребру 2:0 Эстерсунд Норрчёпинг 3:0 Эребру
Эребру 0:0 Сундсвалль Эребру 3:1 АФК Эскильстуна Сириус 3:4 Эребру Нючепинг 0:1 Эребру Эребру 1:2 Хеккен Кальмар 1:1 Эребру Эребру 2:2 Гётеборг Хельсинборг 1:4 Эребру Эребру 4:0 Фалькенберг Хеккен 3:0 Эребру Мальмё 2:1 Эребру Эребру 0:1 Хельсинборг Эльфсборг 2:1 Эребру Гётеборг 0:1 Эребру Эребру 0:2 Сириус Эстерсунд 1:3 Эребру
Эльфсборг Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Эльфсборг 4:0 Фалькенберг Эльфсборг 1:1 АИК Хеккен 1:2 Эльфсборг Эльфсборг 0:3 Мальмё
АФК Эскильстуна 2:2 Эльфсборг Эльфсборг 1:1 Сириус Сундсвалль 1:2 Эльфсборг Гаусиод 1:3 Эльфсборг Эльфсборг 4:1 Эстерсунд Норрчёпинг 2:0 Эльфсборг Эльфсборг 0:1 Юргорден Эльфсборг 2:1 Кальмар Хаммарбю 5:2 Эльфсборг АИК 3:0 Эльфсборг Эльфсборг 1:1 Хельсинборг Фалькенберг 2:1 Эльфсборг Эльфсборг 2:1 Эребру Эльфсборг 0:0 Хеккен Кальмар 1:1 Эльфсборг Юргорден 2:0 Эльфсборг

Последние игры между собой

Эребру: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Эльфсборг: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Эльфсборг 2:1 Эребру Товарищеские матчи Эльфсборг 4:2 Эребру Аллсвенскан Эльфсборг 2:0 Эребру Товарищеские матчи Эльфсборг 1:0 Эребру Аллсвенскан
Эребру 1:2 Эльфсборг Аллсвенскан Эребру 2:2 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 3:0 Эребру Аллсвенскан Эльфсборг 2:1 Эребру Аллсвенскан Эльфсборг 1:1 Эребру Товарищеские матчи Эребру 1:0 Эльфсборг Аллсвенскан Эребру 4:2 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 2:2 Эребру Аллсвенскан Эребру 2:0 Эльфсборг Кубок Швеции Эребру 2:0 Эльфсборг Кубок Эребру 5:1 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:0 Эребру Аллсвенскан Эльфсборг 1:0 Эребру Аллсвенскан Эребру 0:2 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 2:2 Эребру Товарищеские матчи Эльфсборг 3:0 Эребру Аллсвенскан
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 28 19 5 4 48 - 17 62
2. Хаммарбю 28 18 5 5 69 - 36 59
3. АИК 28 18 5 5 45 - 21 59
4. Мальмё 28 17 8 3 49 - 16 59
5. Норрчёпинг 28 15 8 5 51 - 24 53
6. Хеккен 28 14 7 7 43 - 24 49
7. Гётеборг 28 12 9 7 39 - 28 45
8. Эльфсборг 28 9 10 9 40 - 44 37
9. Эребру 28 9 6 13 40 - 48 33
10. Хельсинборг 28 7 6 15 26 - 46 27
11. Сириус 28 7 4 17 31 - 51 25
12. Эстерсунд 28 5 10 13 25 - 43 25
13. Кальмар 28 4 11 13 20 - 41 23
14. Сундсвалль 28 4 8 16 29 - 46 20
15. АФК Эскильстуна 28 4 7 17 23 - 54 19
16. Фалькенберг 28 4 7 17 21 - 60 19
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Jake Larsson из команды Эребру забивает с точки!
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Леви Джонатан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Behrn Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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