Швеция: Аллсвенскан 2019

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  4. Аллсвенскан 2019
Эстерсунд
1:0
Второй тайм: 76'

Стадион:
Сириус
0'
70' Желтая карточка
Петтерссон Том
1:0
75' Гол
Исламович Дино
76'
1
Кейта
Али
II
23
Менса
Самуэль
77
Сандберг
Ноа
2
Петтерссон
Том
3
Kalpi
Ouattara
12
Felix
Hoerberg
20
Ссеванкамбо
Исак
22
Колкетт
Чарли
21
Кроон
Симон
17
Jordan
Attah
Kadiri
99
Исламович
Дино
1
Lukas
Jonsson
3
Karl
Larsson
8
Бьоркстрём
Тим
5
Daniel
Jarl
16
Axel
Bjoernstroem
19
Christer
Gustafsson
7
Niklas
Thor
10
Elias
Andersson1
26
Mohammed
Saeid
23
Филип
Хагланд
15
Лундхольм
Сэм
Эстерсунд
4-3-3
Сириус
4-3-3

Ход матча

22'
Ишервуд Томас
Kalpi Ouattara
 
62'
 
Stefano Holmquist
Niklas Thor
63'
Тёрготт Блэйр
Jordan Attah Kadiri
 
70'
Петтерссон Том
 
71'
 
Isak Braaholm
Mohammed Saeid
73'
Амин Реван
Менса Самуэль
 
75'
Исламович Дино
1:0

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 6
  • 10 Удары в створ 20
  • 5 Угловые 9
  • 0 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 45 Владение мячом, % 55

Предыдущие игры

Эстерсунд Последние 20 матчей: +2 =6 -12
Хеккен 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:2 Юргорден Эребру 2:0 Эстерсунд Фалькенберг 1:0 Эстерсунд
Эстерсунд 1:2 Кальмар Хельсинборг 2:0 Эстерсунд Эстерсунд 1:3 АИК Эльфсборг 4:1 Эстерсунд Стоксунд 0:1 Эстерсунд Сундсвалль 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:2 АФК Эскильстуна Эстерсунд 0:0 Мальмё Норрчёпинг 3:0 Эстерсунд Эстерсунд 2:1 Норрчёпинг Сириус 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 0:0 Гётеборг Эстерсунд 1:1 Сундсвалль Юргорден 3:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:3 Эребру Хаммарбю 4:0 Эстерсунд
Сириус Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Сириус 2:1 Хельсинборг Сундсвалль 2:1 Сириус Сириус 1:3 Хаммарбю Гётеборг 2:1 Сириус
Сириус 2:0 Фалькенберг Эльфсборг 1:1 Сириус Сириус 3:4 Эребру Карлштад 1:1 Сириус Сириус 0:2 Норрчёпинг Юргорден 4:0 Сириус Хеккен 4:1 Сириус Сириус 0:2 АИК Мальмё 1:1 Сириус Хельсинборг 1:0 Сириус Сириус 1:1 Эстерсунд Норрчёпинг 0:1 Сириус Сириус 1:2 Юргорден Сириус 0:2 Юргорден Эребру 0:2 Сириус Сириус 3:4 Хеккен

Последние игры между собой

Эстерсунд: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 0
Сириус: победы: 0, ничьи: 7, поражения: 5
Сириус 1:1 Эстерсунд Аллсвенскан Эстерсунд 3:0 Сириус Кубок Сириус 0:1 Эстерсунд Аллсвенскан Эстерсунд 5:2 Сириус Аллсвенскан
Сириус 0:5 Эстерсунд Аллсвенскан Эстерсунд 0:0 Сириус Аллсвенскан Эстерсунд 4:0 Сириус Товарищеские матчи Эстерсунд 1:1 Сириус Суперэттан Сириус 2:2 Эстерсунд Суперэттан Эстерсунд 1:1 Сириус Суперэттан Сириус 1:1 Эстерсунд Суперэттан Эстерсунд 1:1 Сириус Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 27 18 5 4 47 - 17 59
2. Мальмё 27 17 8 2 49 - 14 59
3. Хаммарбю 27 17 5 5 67 - 36 56
4. АИК 27 17 5 5 40 - 20 56
5. Норрчёпинг 27 14 8 5 50 - 24 50
6. Хеккен 28 14 7 7 43 - 24 49
7. Гётеборг 27 12 9 6 39 - 27 45
8. Эльфсборг 27 9 9 9 38 - 42 36
9. Эребру 27 9 5 13 38 - 46 32
10. Хельсинборг 28 7 6 15 26 - 46 27
11. Сириус 0:0 28 7 5 16 31 - 49 26
12. Кальмар 27 4 11 12 20 - 40 23
13. Эстерсунд 0:0 28 4 11 13 23 - 43 23
14. Сундсвалль 28 4 8 16 29 - 46 20
15. Фалькенберг 27 4 7 16 20 - 55 19
16. АФК Эскильстуна 28 4 7 17 23 - 54 19
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 22'
    Kalpi Ouattara уходит, Ишервуд Томас вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jaemtkraft Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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