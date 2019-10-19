Швеция: Аллсвенскан 2019
Эстерсунд
1:0
Второй тайм: 76'
Стадион: Ямткрафт Арена
Сириус
70' Желтая карточкаПеттерссон Том
1:0
75' ГолИсламович Дино
77
Сандберг
Ноа
21
Кроон
Симон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
77 Сандберг НоаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Кроон СимонНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Бёрчнолл Айан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Альвбоге ЙонВратарь
-
14 Ian SireliusЗащитник
-
12 Оффия ГенриНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
Ход матча
70'
75'
1:0
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 6
-
10 Удары в створ 20
-
5 Угловые 9
-
0 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
45 Владение мячом, % 55
Предыдущие игры
Эстерсунд Последние 20 матчей: +2 =6 -12Хеккен 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:2 Юргорден Эребру 2:0 Эстерсунд Фалькенберг 1:0 Эстерсунд
Эстерсунд 1:2 Кальмар Хельсинборг 2:0 Эстерсунд Эстерсунд 1:3 АИК Эльфсборг 4:1 Эстерсунд Стоксунд 0:1 Эстерсунд Сундсвалль 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:2 АФК Эскильстуна Эстерсунд 0:0 Мальмё Норрчёпинг 3:0 Эстерсунд Эстерсунд 2:1 Норрчёпинг Сириус 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 0:0 Гётеборг Эстерсунд 1:1 Сундсвалль Юргорден 3:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:3 Эребру Хаммарбю 4:0 Эстерсунд
Сириус Последние 20 матчей: +5 =3 -12Сириус 2:1 Хельсинборг Сундсвалль 2:1 Сириус Сириус 1:3 Хаммарбю Гётеборг 2:1 Сириус
Сириус 2:0 Фалькенберг Эльфсборг 1:1 Сириус Сириус 3:4 Эребру Карлштад 1:1 Сириус Сириус 0:2 Норрчёпинг Юргорден 4:0 Сириус Хеккен 4:1 Сириус Сириус 0:2 АИК Мальмё 1:1 Сириус Хельсинборг 1:0 Сириус Сириус 1:1 Эстерсунд Норрчёпинг 0:1 Сириус Сириус 1:2 Юргорден Сириус 0:2 Юргорден Эребру 0:2 Сириус Сириус 3:4 Хеккен
Последние игры между собой
Эстерсунд: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 0
Сириус: победы: 0, ничьи: 7, поражения: 5
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|27
|18
|5
|4
|47 - 17
|59
|2.
|Мальмё
|27
|17
|8
|2
|49 - 14
|59
|3.
|Хаммарбю
|27
|17
|5
|5
|67 - 36
|56
|4.
|АИК
|27
|17
|5
|5
|40 - 20
|56
|5.
|Норрчёпинг
|27
|14
|8
|5
|50 - 24
|50
|6.
|Хеккен
|28
|14
|7
|7
|43 - 24
|49
|7.
|Гётеборг
|27
|12
|9
|6
|39 - 27
|45
|8.
|Эльфсборг
|27
|9
|9
|9
|38 - 42
|36
|9.
|Эребру
|27
|9
|5
|13
|38 - 46
|32
|10.
|Хельсинборг
|28
|7
|6
|15
|26 - 46
|27
|11.
|Сириус
|0:0
|28
|7
|5
|16
|31 - 49
|26
|12.
|Кальмар
|27
|4
|11
|12
|20 - 40
|23
|13.
|Эстерсунд
|0:0
|28
|4
|11
|13
|23 - 43
|23
|14.
|Сундсвалль
|28
|4
|8
|16
|29 - 46
|20
|15.
|Фалькенберг
|27
|4
|7
|16
|20 - 55
|19
|16.
|АФК Эскильстуна
|28
|4
|7
|17
|23 - 54
|19
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