Швеция: Аллсвенскан 2019
АФК Эскильстуна
0:0
Первый тайм: 25'
Стадион: Тунаваллен
Сундсвалль
21
Раскай
Анель
22
Adi
Nalic
19
Pol
Moreno
16
Carlos
Moros
18
Берг
Оливер
28
Omar
Eddahri
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Раскай АнельПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Adi NalicНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Такахаси СояНападающий
-
-
-
19 Adnan Catic
-
Главный тренер: Saulius Sirmelis
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Pol MorenoЗащитник
- Защитник
-
16 Carlos MorosЗащитник
- Полузащитник
-
18 Берг ОливерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Omar EddahriНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
9 Marc Mas
-
Главный тренер: Тони Густавссон
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
1 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
37 Владение мячом, % 63
Предыдущие игры
АФК Эскильстуна Последние 20 матчей: +3 =5 -12Кальмар 0:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 0:1 Мальмё Норрчёпинг 4:0 АФК Эскильстуна Хельсинборг 2:1 АФК Эскильстуна
АФК Эскильстуна 2:2 Эльфсборг Эребру 3:1 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 0:2 Хеккен Юргорден 3:0 АФК Эскильстуна Карлштад Юнайтед 2:3 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 2:4 АИК Эстерсунд 1:2 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 1:6 Хаммарбю Гётеборг 1:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 3:1 Кальмар АФК Эскильстуна 1:1 Юргорден Сундсвалль 0:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 0:2 Норрчёпинг Хеккен 3:0 АФК Эскильстуна Мальмё 5:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 1:1 Хельсинборг
Сундсвалль Последние 20 матчей: +3 =6 -11Сундсвалль 4:4 Норрчёпинг Сундсвалль 2:1 Сириус Кальмар 0:2 Сундсвалль Сундсвалль 1:4 Юргорден
Эребру 0:0 Сундсвалль Сундсвалль 0:2 Гётеборг Сундсвалль 1:2 Эльфсборг Лидингё 1:3 Сундсвалль Хаммарбю 3:0 Сундсвалль Сундсвалль 1:1 Эстерсунд Фалькенберг 2:0 Сундсвалль Сундсвалль 0:1 Хеккен Сундсвалль 2:3 Хаммарбю Гётеборг 2:1 Сундсвалль Сундсвалль 0:0 АФК Эскильстуна Эстерсунд 1:1 Сундсвалль Мальмё 2:1 Сундсвалль Сундсвалль 1:1 АИК Норрчёпинг 2:0 Сундсвалль Сириус 1:0 Сундсвалль
Последние игры между собой
АФК Эскильстуна: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
Сундсвалль: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|27
|18
|5
|4
|47 - 17
|59
|2.
|Мальмё
|27
|17
|8
|2
|49 - 14
|59
|3.
|Хаммарбю
|27
|17
|5
|5
|67 - 36
|56
|4.
|АИК
|27
|17
|5
|5
|40 - 20
|56
|5.
|Норрчёпинг
|27
|14
|8
|5
|50 - 24
|50
|6.
|Хеккен
|27
|13
|7
|7
|41 - 24
|46
|7.
|Гётеборг
|27
|12
|9
|6
|39 - 27
|45
|8.
|Эльфсборг
|27
|9
|9
|9
|38 - 42
|36
|9.
|Эребру
|27
|9
|5
|13
|38 - 46
|32
|10.
|Хельсинборг
|27
|7
|6
|14
|26 - 44
|27
|11.
|Сириус
|27
|7
|4
|16
|31 - 49
|25
|12.
|Кальмар
|27
|4
|11
|12
|20 - 40
|23
|13.
|Эстерсунд
|27
|4
|10
|13
|23 - 43
|22
|14.
|Сундсвалль
|0:0
|28
|4
|9
|15
|29 - 45
|21
|15.
|Фалькенберг
|27
|4
|7
|16
|20 - 55
|19
|16.
|АФК Эскильстуна
|0:0
|28
|3
|8
|17
|22 - 54
|17
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