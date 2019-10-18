Швеция: Аллсвенскан 2019

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  4. Аллсвенскан 2019
АФК Эскильстуна
0:0
Первый тайм: 25'

Стадион:
Сундсвалль
0' 25'
91
Igor
Levchenko1
13
Wilhelm
Loeper
6
Бьоркман
Йеспер
15
Цвейба
Сандро
2
Adnan
Kojic
8
Анаба
Майкл
21
Раскай
Анель
3
Kadir
Hodzic
7
Косица
Дзенис
22
Adi
Nalic
16
Samuel
Nnamani
20
Нильссон
Давид
19
Pol
Moreno
6
Juanjo
Ciercoles
16
Carlos
Moros
22
Jonathan
Tamimi
18
Берг
Оливер
8
David
Batanero
2
Конате
Па
21
Блумберг
Юхан
30
Peter
Wilson
II
28
Omar
Eddahri
АФК Эскильстуна
3-4-3
Сундсвалль
3-4-3

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 37 Владение мячом, % 63

Предыдущие игры

АФК Эскильстуна Последние 20 матчей: +3 =5 -12
Кальмар 0:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 0:1 Мальмё Норрчёпинг 4:0 АФК Эскильстуна Хельсинборг 2:1 АФК Эскильстуна
АФК Эскильстуна 2:2 Эльфсборг Эребру 3:1 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 0:2 Хеккен Юргорден 3:0 АФК Эскильстуна Карлштад Юнайтед 2:3 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 2:4 АИК Эстерсунд 1:2 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 1:6 Хаммарбю Гётеборг 1:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 3:1 Кальмар АФК Эскильстуна 1:1 Юргорден Сундсвалль 0:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 0:2 Норрчёпинг Хеккен 3:0 АФК Эскильстуна Мальмё 5:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 1:1 Хельсинборг
Сундсвалль Последние 20 матчей: +3 =6 -11
Сундсвалль 4:4 Норрчёпинг Сундсвалль 2:1 Сириус Кальмар 0:2 Сундсвалль Сундсвалль 1:4 Юргорден
Эребру 0:0 Сундсвалль Сундсвалль 0:2 Гётеборг Сундсвалль 1:2 Эльфсборг Лидингё 1:3 Сундсвалль Хаммарбю 3:0 Сундсвалль Сундсвалль 1:1 Эстерсунд Фалькенберг 2:0 Сундсвалль Сундсвалль 0:1 Хеккен Сундсвалль 2:3 Хаммарбю Гётеборг 2:1 Сундсвалль Сундсвалль 0:0 АФК Эскильстуна Эстерсунд 1:1 Сундсвалль Мальмё 2:1 Сундсвалль Сундсвалль 1:1 АИК Норрчёпинг 2:0 Сундсвалль Сириус 1:0 Сундсвалль

Последние игры между собой

АФК Эскильстуна: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
Сундсвалль: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
Сундсвалль 0:0 АФК Эскильстуна Аллсвенскан АФК Эскильстуна 1:2 Сундсвалль Аллсвенскан Сундсвалль 3:1 АФК Эскильстуна Аллсвенскан Сундсвалль 2:0 АФК Эскильстуна Товарищеские матчи
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 27 18 5 4 47 - 17 59
2. Мальмё 27 17 8 2 49 - 14 59
3. Хаммарбю 27 17 5 5 67 - 36 56
4. АИК 27 17 5 5 40 - 20 56
5. Норрчёпинг 27 14 8 5 50 - 24 50
6. Хеккен 27 13 7 7 41 - 24 46
7. Гётеборг 27 12 9 6 39 - 27 45
8. Эльфсборг 27 9 9 9 38 - 42 36
9. Эребру 27 9 5 13 38 - 46 32
10. Хельсинборг 27 7 6 14 26 - 44 27
11. Сириус 27 7 4 16 31 - 49 25
12. Кальмар 27 4 11 12 20 - 40 23
13. Эстерсунд 27 4 10 13 23 - 43 22
14. Сундсвалль 0:0 28 4 9 15 29 - 45 21
15. Фалькенберг 27 4 7 16 20 - 55 19
16. АФК Эскильстуна 0:0 28 3 8 17 22 - 54 17
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tunavallen. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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