Швеция: Аллсвенскан 2019
Хельсинборг
0:1
Первый тайм: 32'
Стадион: Олимпия (Хельсинборг)
Хеккен
0:1
11' ПенальтиПаулиньо II
30' Желтая карточкаАбубакари Мохаммед
15
Max
Svensson
10
Паулиньо
II
16
Kwame
Kizito
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Max SvenssonПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Olof Mellberg
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Паулиньо IIПолузащитник
-
16 Kwame KizitoНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Аркивуо КариЗащитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
99 Seedy Jagne
-
-
Главный тренер: Andreas Alm
Ход матча
11'
0:1
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 0
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
46 Владение мячом, % 54
Предыдущие игры
Хельсинборг Последние 20 матчей: +5 =4 -11Сириус 2:1 Хельсинборг Хельсинборг 2:0 Кальмар Мальмё 3:0 Хельсинборг Хельсинборг 2:1 АФК Эскильстуна
Юргорден 2:0 Хельсинборг Хельсинборг 2:0 Эстерсунд Норрчёпинг 5:0 Хельсинборг Оскарсхамн 2:1 Хельсинборг Хельсинборг 1:2 Гётеборг Хаммарбю 2:1 Хельсинборг Фалькенберг 1:1 Хельсинборг Хельсинборг 1:4 Эребру АИК 2:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:0 Сириус Эльфсборг 1:1 Хельсинборг Эребру 0:1 Хельсинборг Хельсинборг 0:2 Гётеборг Хельсинборг 0:1 Мальмё Хельсинборг 1:1 Фалькенберг АФК Эскильстуна 1:1 Хельсинборг
Хеккен Последние 20 матчей: +8 =7 -5Хеккен 1:1 Эстерсунд Гётеборг 0:0 Хеккен Хеккен 1:2 Эльфсборг Кальмар 1:1 Хеккен
Хеккен 1:2 АИК Хеккен 4:1 Фалькенберг АФК Эскильстуна 0:2 Хеккен Квидинг ФИФ 1:3 Хеккен Эребру 1:2 Хеккен Хеккен 1:1 Мальмё Хеккен 4:1 Сириус Хеккен 0:3 АЗ Алкмаар Юргорден 2:0 Хеккен АЗ Алкмаар 0:0 Хеккен Сундсвалль 0:1 Хеккен Хеккен 3:0 Эребру Норрчёпинг 2:1 Хеккен Хеккен 2:0 Хаммарбю Хеккен 2:2 Вендсиссель АИК 1:1 Хеккен
Последние игры между собой
Хельсинборг: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Хеккен: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Хеккен 3:2 Хельсинборг Аллсвенскан Хеккен 1:2 Хельсинборг Товарищеские матчи Хеккен 1:2 Хельсинборг Товарищеские матчи Хеккен 1:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 4:2 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 3:2 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 5:0 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 2:2 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 3:2 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 1:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:1 Хеккен Аллсвенскан Хельсинборг 3:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 2:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 2:1 Хеккен Шведский кубок Хельсинборг 1:2 Хеккен Товарищеские матчи Хельсинборг 1:0 Хеккен Аллсвенскан
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|27
|18
|5
|4
|47 - 17
|59
|2.
|Мальмё
|27
|17
|8
|2
|49 - 14
|59
|3.
|Хаммарбю
|27
|17
|5
|5
|67 - 36
|56
|4.
|АИК
|27
|17
|5
|5
|40 - 20
|56
|5.
|Норрчёпинг
|27
|14
|8
|5
|50 - 24
|50
|6.
|Хеккен
|1:0
|28
|14
|7
|7
|42 - 24
|49
|7.
|Гётеборг
|27
|12
|9
|6
|39 - 27
|45
|8.
|Эльфсборг
|27
|9
|9
|9
|38 - 42
|36
|9.
|Эребру
|27
|9
|5
|13
|38 - 46
|32
|10.
|Хельсинборг
|0:1
|28
|7
|6
|15
|26 - 45
|27
|11.
|Сириус
|27
|7
|4
|16
|31 - 49
|25
|12.
|Кальмар
|27
|4
|11
|12
|20 - 40
|23
|13.
|Эстерсунд
|27
|4
|10
|13
|23 - 43
|22
|14.
|Сундсвалль
|28
|4
|8
|16
|29 - 46
|20
|15.
|Фалькенберг
|27
|4
|7
|16
|20 - 55
|19
|16.
|АФК Эскильстуна
|28
|4
|7
|17
|23 - 54
|19
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