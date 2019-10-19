Швеция: Аллсвенскан 2019

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Хельсинборг
0:1
Первый тайм: 32'

Стадион:
Хеккен
0'
0:1
11' Пенальти
Паулиньо II
30' Желтая карточка
Абубакари Мохаммед
32'
1
Линдегор
Андерс
57
Marcus
Holgersson
3
Ливерстам
Фредрик
4
Гранквист
Андреас
11
Эрикссон
Адам
37
Жигович
Армин
14
Абубакари
Мохаммед
8
Mamudu
Moro
10
Фарнеруд
Александер
15
Max
Svensson
9
Геро
Альхаджи
26
Абрахамссон
Петер
12
Godswill
Ekpolo
3
Хаммар
Юхан
21
Линдгрен
Расмус
28
Adam
Andersson
II
8
Фрайберг
Эрик
6
Alexander
Faltsetas
19
Daleho
Irandust
11
Люндберг
Виктор
10
Паулиньо
II
16
Kwame
Kizito
Хельсинборг
4-2-3-1
Хеккен
4-2-3-1

Ход матча

11'
0:1
Паулиньо II
30'
Абубакари Мохаммед
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54

Предыдущие игры

Хельсинборг Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Сириус 2:1 Хельсинборг Хельсинборг 2:0 Кальмар Мальмё 3:0 Хельсинборг Хельсинборг 2:1 АФК Эскильстуна
Юргорден 2:0 Хельсинборг Хельсинборг 2:0 Эстерсунд Норрчёпинг 5:0 Хельсинборг Оскарсхамн 2:1 Хельсинборг Хельсинборг 1:2 Гётеборг Хаммарбю 2:1 Хельсинборг Фалькенберг 1:1 Хельсинборг Хельсинборг 1:4 Эребру АИК 2:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:0 Сириус Эльфсборг 1:1 Хельсинборг Эребру 0:1 Хельсинборг Хельсинборг 0:2 Гётеборг Хельсинборг 0:1 Мальмё Хельсинборг 1:1 Фалькенберг АФК Эскильстуна 1:1 Хельсинборг
Хеккен Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Хеккен 1:1 Эстерсунд Гётеборг 0:0 Хеккен Хеккен 1:2 Эльфсборг Кальмар 1:1 Хеккен
Хеккен 1:2 АИК Хеккен 4:1 Фалькенберг АФК Эскильстуна 0:2 Хеккен Квидинг ФИФ 1:3 Хеккен Эребру 1:2 Хеккен Хеккен 1:1 Мальмё Хеккен 4:1 Сириус Хеккен 0:3 АЗ Алкмаар Юргорден 2:0 Хеккен АЗ Алкмаар 0:0 Хеккен Сундсвалль 0:1 Хеккен Хеккен 3:0 Эребру Норрчёпинг 2:1 Хеккен Хеккен 2:0 Хаммарбю Хеккен 2:2 Вендсиссель АИК 1:1 Хеккен

Последние игры между собой

Хельсинборг: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Хеккен: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Хеккен 2:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хеккен 1:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 0:2 Хеккен Аллсвенскан Хельсинборг 1:2 Хеккен Аллсвенскан
Хеккен 3:2 Хельсинборг Аллсвенскан Хеккен 1:2 Хельсинборг Товарищеские матчи Хеккен 1:2 Хельсинборг Товарищеские матчи Хеккен 1:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 4:2 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 3:2 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 5:0 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 2:2 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 3:2 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 1:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:1 Хеккен Аллсвенскан Хельсинборг 3:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 2:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 2:1 Хеккен Шведский кубок Хельсинборг 1:2 Хеккен Товарищеские матчи Хельсинборг 1:0 Хеккен Аллсвенскан
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 27 18 5 4 47 - 17 59
2. Мальмё 27 17 8 2 49 - 14 59
3. Хаммарбю 27 17 5 5 67 - 36 56
4. АИК 27 17 5 5 40 - 20 56
5. Норрчёпинг 27 14 8 5 50 - 24 50
6. Хеккен 1:0 28 14 7 7 42 - 24 49
7. Гётеборг 27 12 9 6 39 - 27 45
8. Эльфсборг 27 9 9 9 38 - 42 36
9. Эребру 27 9 5 13 38 - 46 32
10. Хельсинборг 0:1 28 7 6 15 26 - 45 27
11. Сириус 27 7 4 16 31 - 49 25
12. Кальмар 27 4 11 12 20 - 40 23
13. Эстерсунд 27 4 10 13 23 - 43 22
14. Сундсвалль 28 4 8 16 29 - 46 20
15. Фалькенберг 27 4 7 16 20 - 55 19
16. АФК Эскильстуна 28 4 7 17 23 - 54 19
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olympia Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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