Швеция: Аллсвенскан 2019

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  4. Аллсвенскан 2019
Норрчёпинг
0:0
Перерыв

Стадион:
Кальмар
0'
1
Петтерссон
Исак
25
Дагерстоль
Филип
3
Лауритсен
Расмус
2
Кастегрен
Хенрик
4
Герсон
Ларс
7
Франссон
Александер
23
Блумквист
Андреас
8
Тораринссон
Гудмундур
5
Нюман
Кристоффер
10
Скрабб
Симон
99
Хакшабанович
Сеад
32
Хёгг
Лукас
2
Henrik
Loefkvist
23
Эльм
Виктор
4
Алити
Фидан
7
Юханссон
Петр
29
Ромариньо
Перейра
6
Эльм
Расмус
93
Rafinha
I
5
Агардиус
Виктор
80
Geir
Andre
Herrem
70
Alexander
Jakobsen
Норрчёпинг
3-4-3
Кальмар
3-5-2

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 3
  • 0 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Предыдущие игры

Норрчёпинг Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Сундсвалль 4:4 Норрчёпинг Фалькенберг 0:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 4:0 АФК Эскильстуна Норрчёпинг 3:0 Эребру
Мальмё 1:0 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:0 Хаммарбю Норрчёпинг 5:0 Хельсинборг Тимраа 1:6 Норрчёпинг Сириус 0:2 Норрчёпинг Хапоэль Беэр-Шева 3:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:0 Эльфсборг Норрчёпинг 1:1 Хапоэль Беэр-Шева Лиепая 0:1 Норрчёпинг Гётеборг 0:0 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:0 Лиепая Норрчёпинг 3:0 Эстерсунд Норрчёпинг 2:1 Сент-Патрикс Эстерсунд 2:1 Норрчёпинг Сент-Патрикс 0:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:1 Хеккен
Кальмар Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Кальмар 0:0 АФК Эскильстуна Хельсинборг 2:0 Кальмар Кальмар 0:2 Сундсвалль Кальмар 1:1 Хеккен
Эстерсунд 1:2 Кальмар Кальмар 0:5 Мальмё Гётеборг 4:0 Кальмар Русенгор 1:2 Кальмар АИК 1:2 Кальмар Кальмар 1:1 Эребру Кальмар 2:2 Хаммарбю Эльфсборг 2:1 Кальмар Кальмар 0:1 Юргорден АФК Эскильстуна 3:1 Кальмар Кальмар 0:1 АИК Юргорден 2:0 Кальмар Нордшелланн 3:4 Кальмар Кальмар 1:0 Хаммарбю Фалькенберг 0:0 Кальмар Кальмар 1:1 Эльфсборг

Последние игры между собой

Норрчёпинг: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Кальмар: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Кальмар 2:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Кальмар 1:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Кальмар 2:4 Норрчёпинг Товарищеские матчи Норрчёпинг 3:1 Кальмар Аллсвенскан
Кальмар 1:1 Норрчёпинг Товарищеские матчи Кальмар 1:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 2:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 0:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 4:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 1:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 2:1 Кальмар Аллсвенскан Норрчёпинг 0:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 2:0 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 0:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 2:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Кальмар 0:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 2:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 5:0 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 1:2 Кальмар Аллсвенскан Норрчёпинг 0:2 Кальмар Шведский кубок
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 27 18 5 4 47 - 17 59
2. Хаммарбю 28 18 5 5 69 - 36 59
3. АИК 28 18 5 5 45 - 21 59
4. Мальмё 28 17 8 3 49 - 16 59
5. Норрчёпинг 0:0 28 14 9 5 50 - 24 51
6. Хеккен 28 14 7 7 43 - 24 49
7. Гётеборг 27 12 9 6 39 - 27 45
8. Эльфсборг 27 9 9 9 38 - 42 36
9. Эребру 27 9 5 13 38 - 46 32
10. Хельсинборг 28 7 6 15 26 - 46 27
11. Сириус 28 7 4 17 31 - 51 25
12. Эстерсунд 28 5 10 13 25 - 43 25
13. Кальмар 0:0 28 4 12 12 20 - 40 24
14. Сундсвалль 28 4 8 16 29 - 46 20
15. АФК Эскильстуна 28 4 7 17 23 - 54 19
16. Фалькенберг 28 4 7 17 21 - 60 19
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Oestgoetaporten. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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