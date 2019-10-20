Швеция: Аллсвенскан 2019
Норрчёпинг
0:0
Перерыв
Стадион: Oestgoetaporten
Кальмар
10
Скрабб
Симон
32
Хёгг
Лукас
23
Эльм
Виктор
93
Rafinha
I
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Скрабб СимонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Смит Иан IIIПолузащитник
-
21 Терн СимонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Manasse Kusu
-
Главный тренер: Jens Gustafsson
- Основной состав
-
32 Хёгг ЛукасВратарь
- Защитник
-
23 Эльм ВикторЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
93 Rafinha IПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Нури ЭминЗащитник
- Полузащитник
-
12 Маннс ЙесперПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Перссон Магнус
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 4
-
2 Угловые 3
-
0 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
Предыдущие игры
Норрчёпинг Последние 20 матчей: +14 =3 -3Сундсвалль 4:4 Норрчёпинг Фалькенберг 0:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 4:0 АФК Эскильстуна Норрчёпинг 3:0 Эребру
Мальмё 1:0 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:0 Хаммарбю Норрчёпинг 5:0 Хельсинборг Тимраа 1:6 Норрчёпинг Сириус 0:2 Норрчёпинг Хапоэль Беэр-Шева 3:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:0 Эльфсборг Норрчёпинг 1:1 Хапоэль Беэр-Шева Лиепая 0:1 Норрчёпинг Гётеборг 0:0 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:0 Лиепая Норрчёпинг 3:0 Эстерсунд Норрчёпинг 2:1 Сент-Патрикс Эстерсунд 2:1 Норрчёпинг Сент-Патрикс 0:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:1 Хеккен
Кальмар Последние 20 матчей: +5 =6 -9Кальмар 0:0 АФК Эскильстуна Хельсинборг 2:0 Кальмар Кальмар 0:2 Сундсвалль Кальмар 1:1 Хеккен
Эстерсунд 1:2 Кальмар Кальмар 0:5 Мальмё Гётеборг 4:0 Кальмар Русенгор 1:2 Кальмар АИК 1:2 Кальмар Кальмар 1:1 Эребру Кальмар 2:2 Хаммарбю Эльфсборг 2:1 Кальмар Кальмар 0:1 Юргорден АФК Эскильстуна 3:1 Кальмар Кальмар 0:1 АИК Юргорден 2:0 Кальмар Нордшелланн 3:4 Кальмар Кальмар 1:0 Хаммарбю Фалькенберг 0:0 Кальмар Кальмар 1:1 Эльфсборг
Последние игры между собой
Норрчёпинг: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Кальмар: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Кальмар 1:1 Норрчёпинг Товарищеские матчи Кальмар 1:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 2:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 0:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 4:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 1:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 2:1 Кальмар Аллсвенскан Норрчёпинг 0:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 2:0 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 0:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 2:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Кальмар 0:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 2:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 5:0 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 1:2 Кальмар Аллсвенскан Норрчёпинг 0:2 Кальмар Шведский кубок
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|27
|18
|5
|4
|47 - 17
|59
|2.
|Хаммарбю
|28
|18
|5
|5
|69 - 36
|59
|3.
|АИК
|28
|18
|5
|5
|45 - 21
|59
|4.
|Мальмё
|28
|17
|8
|3
|49 - 16
|59
|5.
|Норрчёпинг
|0:0
|28
|14
|9
|5
|50 - 24
|51
|6.
|Хеккен
|28
|14
|7
|7
|43 - 24
|49
|7.
|Гётеборг
|27
|12
|9
|6
|39 - 27
|45
|8.
|Эльфсборг
|27
|9
|9
|9
|38 - 42
|36
|9.
|Эребру
|27
|9
|5
|13
|38 - 46
|32
|10.
|Хельсинборг
|28
|7
|6
|15
|26 - 46
|27
|11.
|Сириус
|28
|7
|4
|17
|31 - 51
|25
|12.
|Эстерсунд
|28
|5
|10
|13
|25 - 43
|25
|13.
|Кальмар
|0:0
|28
|4
|12
|12
|20 - 40
|24
|14.
|Сундсвалль
|28
|4
|8
|16
|29 - 46
|20
|15.
|АФК Эскильстуна
|28
|4
|7
|17
|23 - 54
|19
|16.
|Фалькенберг
|28
|4
|7
|17
|21 - 60
|19
Загрузка...