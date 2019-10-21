Швеция: Аллсвенскан 2019
Гётеборг
0:1
Конец матча
Стадион: Гамла Уллеви Зрители: 18800
Юргорден
6' Желтая карточкаMohamed Turay
22' Желтая карточкаКёкк Эллиот
43' Желтая карточкаAslak Fonn Witry
55' Желтая карточкаAugust Erlingmark
65' Желтая карточкаВайо Томми
0:1
70' ГолMohamed Turay
87' Желтая карточкаСана Тобиас
90' Желтая карточкаЭдвардс Кертис
90' Желтая карточкаЭрикссон Себастьян I
27
Toko
III
89
Сана
Тобиас
29
Вибе
Лассе
30
Вайо
Томми
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Toko IIIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
89 Сана ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Вибе ЛассеНападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
23 Emil Holm
-
-
-
-
-
31 Tom Amos
-
Главный тренер: Poya Asbaghi
- Основной состав
-
30 Вайо ТоммиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Бротвейт ПерВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Куйович ЭмирНападающий
-
-
-
Главный тренер: Kim Bergstrand
Ход матча
22'
43'
65'
70'
87'
90'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 6
-
7 Угловые 1
-
2 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
47 Владение мячом, % 53
Предыдущие игры
Гётеборг Последние 20 матчей: +9 =7 -4Мальмё 1:0 Гётеборг Гётеборг 0:0 Хеккен АИК 1:0 Гётеборг Гётеборг 2:1 Сириус
Хаммарбю 6:2 Гётеборг Сундсвалль 0:2 Гётеборг Гётеборг 4:0 Кальмар Астрио 0:4 Гётеборг Хельсинборг 1:2 Гётеборг Гётеборг 1:1 Фалькенберг Эребру 2:2 Гётеборг Гётеборг 0:0 Норрчёпинг Гётеборг 1:0 АФК Эскильстуна Фалькенберг 1:1 Гётеборг Гётеборг 2:1 Сундсвалль Эстерсунд 0:0 Гётеборг Хельсинборг 0:2 Гётеборг Гётеборг 0:1 Эребру Хеккен 1:2 Гётеборг Гётеборг 0:0 Хаммарбю
Юргорден Последние 20 матчей: +16 =2 -2Юргорден 1:2 Хаммарбю Эстерсунд 1:2 Юргорден Юргорден 1:0 Фалькенберг Сундсвалль 1:4 Юргорден
Юргорден 2:0 Хельсинборг АИК 1:0 Юргорден Мальмё 0:1 Юргорден Акрополис 1:2 Юргорден Юргорден 3:0 АФК Эскильстуна Юргорден 4:0 Сириус Эльфсборг 0:1 Юргорден Юргорден 2:0 Хеккен Кальмар 0:1 Юргорден Юргорден 1:1 Мальмё АФК Эскильстуна 1:1 Юргорден Юргорден 2:0 Кальмар Сириус 1:2 Юргорден Сириус 0:2 Юргорден Юргорден 3:1 Эстерсунд Юргорден 2:0 Эльфсборг
Последние игры между собой
Гётеборг: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Юргорден: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Гётеборг 1:3 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 1:0 Гётеборг Аллсвенскан Юргорден 3:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 2:1 Юргорден Аллсвенскан Гётеборг 1:1 Юргорден Товарищеские матчи Юргорден 2:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 0:0 Юргорден Аллсвенскан Гётеборг 2:1 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 0:0 Гётеборг Аллсвенскан Юргорден 2:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 0:0 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 1:1 Гётеборг Кубок Швеции Гётеборг 1:0 Юргорден Аллсвенскан Гётеборг 2:3 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 1:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 0:4 Юргорден Аллсвенскан
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|28
|19
|5
|4
|48 - 17
|62
|2.
|Хаммарбю
|28
|18
|5
|5
|69 - 36
|59
|3.
|АИК
|28
|18
|5
|5
|45 - 21
|59
|4.
|Мальмё
|28
|17
|8
|3
|49 - 16
|59
|5.
|Норрчёпинг
|28
|15
|8
|5
|51 - 24
|53
|6.
|Хеккен
|28
|14
|7
|7
|43 - 24
|49
|7.
|Гётеборг
|28
|12
|9
|7
|39 - 28
|45
|8.
|Эльфсборг
|28
|9
|10
|9
|40 - 44
|37
|9.
|Эребру
|28
|9
|6
|13
|40 - 48
|33
|10.
|Хельсинборг
|28
|7
|6
|15
|26 - 46
|27
|11.
|Сириус
|28
|7
|4
|17
|31 - 51
|25
|12.
|Эстерсунд
|28
|5
|10
|13
|25 - 43
|25
|13.
|Кальмар
|28
|4
|11
|13
|20 - 41
|23
|14.
|Сундсвалль
|28
|4
|8
|16
|29 - 46
|20
|15.
|АФК Эскильстуна
|28
|4
|7
|17
|23 - 54
|19
|16.
|Фалькенберг
|28
|4
|7
|17
|21 - 60
|19
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