Швеция: Аллсвенскан 2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2019
Гётеборг
0:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 18800
Юргорден
0'
6' Желтая карточка
Mohamed Turay
22' Желтая карточка
Кёкк Эллиот
43' Желтая карточка
Aslak Fonn Witry
55' Желтая карточка
August Erlingmark
65' Желтая карточка
Вайо Томми
0:1
70' Гол
Mohamed Turay
87' Желтая карточка
Сана Тобиас
90' Желтая карточка
Эдвардс Кертис
90' Желтая карточка
Эрикссон Себастьян I
90'+6
1
Анестис
Яннис
27
Toko
III
5
Kristopher
Da
Graca
7
Эрикссон
Себастьян
I
20
Victor
Wernersson
28
Alhassan
Yusuf
19
August
Erlingmark
8
Айеш
Хосам
89
Сана
Тобиас
22
Хараишвили
Георгий
29
Вибе
Лассе
30
Вайо
Томми
16
Aslak
Fonn
Witry
4
Ларссон
Якоб
3
Даниэльссон
Маркус
5
Кёкк
Эллиот
23
Ульвестад
Фредрик
6
Карлстрём
Йеспер
24
Эдвардс
Кертис
10
Айдаревич
Астрит
11
Ринг
Джонатан
77
Mohamed
Turay
Гётеборг
4-2-3-1
Юргорден
4-2-3-1

Ход матча

6'
 
Mohamed Turay
22'
 
Кёкк Эллиот
32'
Emil Holm
Toko III
 
43'
 
Aslak Fonn Witry
55'
August Erlingmark
 
57'
 
Радетинац Харис
Aslak Fonn Witry
65'
 
Вайо Томми
68'
 
Аугустинссон Йонатан
Кёкк Эллиот
70'
0:1
Mohamed Turay
(Даниэльссон Маркус)
74'
Robin Soeder
Alhassan Yusuf
 
84'
 
Уокер Кевин
Айдаревич Астрит
87'
Сана Тобиас
 
90'
 
Эдвардс Кертис
90'
Эрикссон Себастьян I
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 6
  • 7 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 17 Нарушения правил 14
  • 3 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 47 Владение мячом, % 53

Предыдущие игры

Гётеборг Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Мальмё 1:0 Гётеборг Гётеборг 0:0 Хеккен АИК 1:0 Гётеборг Гётеборг 2:1 Сириус
Хаммарбю 6:2 Гётеборг Сундсвалль 0:2 Гётеборг Гётеборг 4:0 Кальмар Астрио 0:4 Гётеборг Хельсинборг 1:2 Гётеборг Гётеборг 1:1 Фалькенберг Эребру 2:2 Гётеборг Гётеборг 0:0 Норрчёпинг Гётеборг 1:0 АФК Эскильстуна Фалькенберг 1:1 Гётеборг Гётеборг 2:1 Сундсвалль Эстерсунд 0:0 Гётеборг Хельсинборг 0:2 Гётеборг Гётеборг 0:1 Эребру Хеккен 1:2 Гётеборг Гётеборг 0:0 Хаммарбю
Юргорден Последние 20 матчей: +16 =2 -2
Юргорден 1:2 Хаммарбю Эстерсунд 1:2 Юргорден Юргорден 1:0 Фалькенберг Сундсвалль 1:4 Юргорден
Юргорден 2:0 Хельсинборг АИК 1:0 Юргорден Мальмё 0:1 Юргорден Акрополис 1:2 Юргорден Юргорден 3:0 АФК Эскильстуна Юргорден 4:0 Сириус Эльфсборг 0:1 Юргорден Юргорден 2:0 Хеккен Кальмар 0:1 Юргорден Юргорден 1:1 Мальмё АФК Эскильстуна 1:1 Юргорден Юргорден 2:0 Кальмар Сириус 1:2 Юргорден Сириус 0:2 Юргорден Юргорден 3:1 Эстерсунд Юргорден 2:0 Эльфсборг

Последние игры между собой

Гётеборг: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Юргорден: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Юргорден 2:1 Гётеборг Аллсвенскан Юргорден 2:0 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:2 Юргорден Товарищеские матчи Гётеборг 1:3 Юргорден Аллсвенскан
Гётеборг 1:3 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 1:0 Гётеборг Аллсвенскан Юргорден 3:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 2:1 Юргорден Аллсвенскан Гётеборг 1:1 Юргорден Товарищеские матчи Юргорден 2:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 0:0 Юргорден Аллсвенскан Гётеборг 2:1 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 0:0 Гётеборг Аллсвенскан Юргорден 2:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 0:0 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 1:1 Гётеборг Кубок Швеции Гётеборг 1:0 Юргорден Аллсвенскан Гётеборг 2:3 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 1:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 0:4 Юргорден Аллсвенскан
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 28 19 5 4 48 - 17 62
2. Хаммарбю 28 18 5 5 69 - 36 59
3. АИК 28 18 5 5 45 - 21 59
4. Мальмё 28 17 8 3 49 - 16 59
5. Норрчёпинг 28 15 8 5 51 - 24 53
6. Хеккен 28 14 7 7 43 - 24 49
7. Гётеборг 28 12 9 7 39 - 28 45
8. Эльфсборг 28 9 10 9 40 - 44 37
9. Эребру 28 9 6 13 40 - 48 33
10. Хельсинборг 28 7 6 15 26 - 46 27
11. Сириус 28 7 4 17 31 - 51 25
12. Эстерсунд 28 5 10 13 25 - 43 25
13. Кальмар 28 4 11 13 20 - 41 23
14. Сундсвалль 28 4 8 16 29 - 46 20
15. АФК Эскильстуна 28 4 7 17 23 - 54 19
16. Фалькенберг 28 4 7 17 21 - 60 19
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    43'
    Aslak Fonn Witry получил желтую карточку от судьи
  • 32'
    Токо уходит, Emil Holm вместо него
  • Желтая карточка
    22'
    Кёкк Эллиот получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    7'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    6'
    Mohamed Buya Turay получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gamla Ullevi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...