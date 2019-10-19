Швеция: Суперэттан 2019

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Вестерос СК
2:1
Второй тайм: 76'
Мьельбю
0'
15' Желтая карточка
Boris Ljevar
1:0
21' Гол
Emil Skogh
41' Желтая карточка
Спэн Брайан
1:1
54' Гол
Bubacarr Jobe
2:1
69' Гол
Karwan Safari
76'
1
Anton
Fagerstroem
25
Ravy
Tsouka
Dozi
5
Бериша
Илир
4
Sean
Sabetkar
15
Calle
Svensson
6
Simon
Johansson
16
Boris
Ljevar
8
Jonas
Hellgren
21
Emil
Skogh
14
Спэн
Брайан
10
Karwan
Safari
13
Carljohan
Eriksson
I
2
Терзич
Ади
4
Max
Watson
6
Jesper
Loefgren
5
Джазе
Моханад
9
Joel
Nilsson
7
Viktor
Gustafson
22
Jesper
Gustavsson
8
Bubacarr
Jobe
12
David
Loefquist
32
Erik
Paersson
Вестерос СК
4-4-1-1
Мьельбю
4-4-1-1

Ход матча

15'
Boris Ljevar
 
21'
Emil Skogh
(Simon Johansson)
1:0
41'
Спэн Брайан
 
54'
1:1
Bubacarr Jobe
60'
 
Charbel Georges
David Loefquist
69'
Karwan Safari
2:1
73'
Douglas Karlberg
Boris Ljevar
 

Предыдущие игры

Вестерос СК Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Варберг БоИС 4:0 Вестерос СК Вестерос СК 1:2 Эстер Норрбю 1:0 Вестерос СК Вестерос СК 1:0 Дегерфорс
Вестерос СК 1:2 Броммапойкарна Треллеборг 2:1 Вестерос СК Сюрианска 1:2 Вестерос СК Гамла Упсала 1:3 Вестерос СК Вестерос СК 2:3 Хальмстад Вестерос СК 2:0 Эргрюте ФФ Фрей 1:1 Вестерос СК Вестерос СК 1:1 Далкурд Йёнчёпинг 2:1 Вестерос СК Вестерос СК 2:2 Йёнчёпинг Далкурд 1:6 Вестерос СК Дегерфорс 3:2 Вестерос СК Вестерос СК 2:0 Фрей Хальмстад 0:0 Вестерос СК Вестерос СК 1:3 Норрбю ГАИС 1:1 Вестерос СК
Мьельбю Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Мьельбю 3:2 Эстер Йёнчёпинг 0:0 Мьельбю Треллеборг 0:3 Мьельбю Мьельбю 0:2 Броммапойкарна
Дегерфорс 2:1 Мьельбю Мьельбю 2:1 Фрей Мьельбю 3:2 Далкурд Хускварна 0:4 Мьельбю Эргрюте ФФ 1:1 Мьельбю ГАИС 1:2 Мьельбю Мьельбю 1:1 Норрбю Браге 1:2 Мьельбю Мьельбю 2:0 Хальмстад Фрей 1:2 Мьельбю Мьельбю 1:2 Браге Хальмстад 2:0 Мьельбю Броммапойкарна 1:1 Мьельбю Мьельбю 1:0 Йёнчёпинг Мьельбю 2:0 ГАИС Эстер 0:1 Мьельбю

Последние игры между собой

Вестерос СК: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Мьельбю: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Мьельбю 2:1 Вестерос СК Суперэттан
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Мьельбю 1:1 28 16 5 7 40 - 29 53
2. Варберг БоИС 28 15 8 5 47 - 25 53
3. Йёнчёпинг 27 14 6 7 46 - 24 48
4. Браге 27 14 6 7 47 - 28 48
5. Дегерфорс 27 13 5 9 40 - 32 44
6. Эргрюте ФФ 27 12 7 8 38 - 32 43
7. Далкурд 1:2 28 13 4 11 42 - 44 43
8. Хальмстад 28 12 4 12 40 - 32 40
9. Норрбю 27 10 8 9 35 - 38 38
10. ГАИС 28 8 7 13 22 - 36 31
11. Вестерос СК 1:1 28 7 10 11 35 - 36 31
12. Треллеборг 27 7 9 11 31 - 40 30
13. Сюрианска 27 7 6 14 29 - 51 27
14. Броммапойкарна 2:1 28 6 8 14 35 - 46 26
15. Фрей 28 6 8 14 34 - 51 26
16. Эстер 27 4 11 12 24 - 41 23
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    41'
    Спэн Брайан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Emil Skogh бьет в цель!
  • Желтая карточка
    15'
    Борис Лжевар получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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