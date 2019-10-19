Швеция: Суперэттан 2019
Вестерос СК
2:1
Второй тайм: 76'
Мьельбю
15' Желтая карточкаBoris Ljevar
1:0
21' ГолEmil Skogh
41' Желтая карточкаСпэн Брайан
1:1
54' ГолBubacarr Jobe
2:1
69' ГолKarwan Safari
16
Boris
Ljevar
21
Emil
Skogh
14
Спэн
Брайан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Boris LjevarПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Emil SkoghПолузащитник
-
14 Спэн БрайанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Carlos GaeteПолузащитник
- Нападающий
-
33 Samuel Dahl
-
-
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
29 Michael OmohПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Ход матча
15'
21'
1:0
41'
54'
1:1
69'
2:1
Предыдущие игры
Вестерос СК Последние 20 матчей: +6 =5 -9Варберг БоИС 4:0 Вестерос СК Вестерос СК 1:2 Эстер Норрбю 1:0 Вестерос СК Вестерос СК 1:0 Дегерфорс
Вестерос СК 1:2 Броммапойкарна Треллеборг 2:1 Вестерос СК Сюрианска 1:2 Вестерос СК Гамла Упсала 1:3 Вестерос СК Вестерос СК 2:3 Хальмстад Вестерос СК 2:0 Эргрюте ФФ Фрей 1:1 Вестерос СК Вестерос СК 1:1 Далкурд Йёнчёпинг 2:1 Вестерос СК Вестерос СК 2:2 Йёнчёпинг Далкурд 1:6 Вестерос СК Дегерфорс 3:2 Вестерос СК Вестерос СК 2:0 Фрей Хальмстад 0:0 Вестерос СК Вестерос СК 1:3 Норрбю ГАИС 1:1 Вестерос СК
Мьельбю Последние 20 матчей: +12 =4 -4Мьельбю 3:2 Эстер Йёнчёпинг 0:0 Мьельбю Треллеборг 0:3 Мьельбю Мьельбю 0:2 Броммапойкарна
Дегерфорс 2:1 Мьельбю Мьельбю 2:1 Фрей Мьельбю 3:2 Далкурд Хускварна 0:4 Мьельбю Эргрюте ФФ 1:1 Мьельбю ГАИС 1:2 Мьельбю Мьельбю 1:1 Норрбю Браге 1:2 Мьельбю Мьельбю 2:0 Хальмстад Фрей 1:2 Мьельбю Мьельбю 1:2 Браге Хальмстад 2:0 Мьельбю Броммапойкарна 1:1 Мьельбю Мьельбю 1:0 Йёнчёпинг Мьельбю 2:0 ГАИС Эстер 0:1 Мьельбю
Последние игры между собой
Вестерос СК: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Мьельбю: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мьельбю
|1:1
|28
|16
|5
|7
|40 - 29
|53
|2.
|Варберг БоИС
|28
|15
|8
|5
|47 - 25
|53
|3.
|Йёнчёпинг
|27
|14
|6
|7
|46 - 24
|48
|4.
|Браге
|27
|14
|6
|7
|47 - 28
|48
|5.
|Дегерфорс
|27
|13
|5
|9
|40 - 32
|44
|6.
|Эргрюте ФФ
|27
|12
|7
|8
|38 - 32
|43
|7.
|Далкурд
|1:2
|28
|13
|4
|11
|42 - 44
|43
|8.
|Хальмстад
|28
|12
|4
|12
|40 - 32
|40
|9.
|Норрбю
|27
|10
|8
|9
|35 - 38
|38
|10.
|ГАИС
|28
|8
|7
|13
|22 - 36
|31
|11.
|Вестерос СК
|1:1
|28
|7
|10
|11
|35 - 36
|31
|12.
|Треллеборг
|27
|7
|9
|11
|31 - 40
|30
|13.
|Сюрианска
|27
|7
|6
|14
|29 - 51
|27
|14.
|Броммапойкарна
|2:1
|28
|6
|8
|14
|35 - 46
|26
|15.
|Фрей
|28
|6
|8
|14
|34 - 51
|26
|16.
|Эстер
|27
|4
|11
|12
|24 - 41
|23
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