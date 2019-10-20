Швеция: Суперэттан 2019

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Норрбю
2:0
Перерыв
Треллеборг
0'
1:0
15' Гол
Robin Stroemberg
2:0
45' Гол
Dijan Vukojevic
1
Mergim
Krasniqi
11
Alen
Krasnici
4
Didric
Andersson
16
Alexander
Salo
15
Nino
Osmanagic
27
Alexander
Henningsson
18
Пекальски
Иво
5
Jesper
Brandt
10
Abdelrahman
Saidi
7
Dijan
Vukojevic
13
Robin
Stroemberg
1
Ларсен
Андреас
II
19
Вестерлунн
Никлас
23
Hugo
Andersson2
17
Isak
Joensson
5
Anton
Tideman
16
Oscar
Johansson
I
3
Sebastian
Ohlsson
II
14
Christian
Koehler
7
Андерссон
Эрик
22
Abdul
Fatawu
Safiu
6
Salif
Joensson
Норрбю
5-3-1-1
Треллеборг
4-4-2

Ход матча

15'
Robin Stroemberg
(Dijan Vukojevic)
1:0
45'
Dijan Vukojevic
(Abdelrahman Saidi)
2:0

Предыдущие игры

Норрбю Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Хальмстад 3:0 Норрбю Норрбю 0:1 ГАИС Норрбю 1:0 Вестерос СК Йёнчёпинг 0:2 Норрбю
Норрбю 1:1 Варберг БоИС Далкурд 3:1 Норрбю Норрбю 1:3 Браге Эскильсминне 1:0 Норрбю Сюрианска 4:4 Норрбю Норрбю 1:0 Дегерфорс Мьельбю 1:1 Норрбю Норрбю 3:1 Эстер ГАИС 1:0 Норрбю Броммапойкарна 3:1 Норрбю Норрбю 0:1 Хальмстад Норрбю 3:2 Сюрианска Варберг БоИС 3:2 Норрбю Норрбю 0:0 Далкурд Вестерос СК 1:3 Норрбю Норрбю 3:0 Фрей
Треллеборг Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Треллеборг 2:2 Браге Далкурд 3:2 Треллеборг Треллеборг 0:3 Мьельбю Хальмстад 3:0 Треллеборг
Эргрюте ФФ 0:1 Треллеборг Треллеборг 2:1 Вестерос СК Треллеборг 0:1 Варберг БоИС Твоокер 2:0 Треллеборг Дегерфорс 2:2 Треллеборг Треллеборг 1:1 Броммапойкарна Сюрианска 2:1 Треллеборг Треллеборг 1:0 Фрей Эстер 0:2 Треллеборг Треллеборг 1:2 Сюрианска Треллеборг 1:2 Силькеборг Йёнчёпинг 2:0 Треллеборг Браге 2:0 Треллеборг Треллеборг 0:0 Дегерфорс Броммапойкарна 2:3 Треллеборг Треллеборг 1:1 Эстер

Последние игры между собой

Норрбю: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 3
Треллеборг: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 0
Треллеборг 1:1 Норрбю Суперэттан Треллеборг 5:1 Норрбю Суперэттан Норрбю 1:1 Треллеборг Суперэттан Треллеборг 7:0 Норрбю Первый дивизион
Норрбю 0:2 Треллеборг Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Мьельбю 28 16 5 7 41 - 30 53
2. Варберг БоИС 28 15 8 5 47 - 25 53
3. Браге 28 15 6 7 50 - 29 51
4. Йёнчёпинг 28 14 6 8 47 - 27 48
5. Дегерфорс 27 13 5 9 40 - 32 44
6. Эргрюте ФФ 27 12 7 8 38 - 32 43
7. Далкурд 28 13 4 11 42 - 44 43
8. Норрбю 2:0 28 11 8 9 37 - 38 41
9. Хальмстад 28 12 4 12 40 - 32 40
10. ГАИС 28 8 7 13 22 - 36 31
11. Вестерос СК 28 7 10 11 36 - 37 31
12. Треллеборг 0:2 28 7 9 12 31 - 42 30
13. Сюрианска 27 7 6 14 29 - 51 27
14. Броммапойкарна 28 6 8 14 35 - 46 26
15. Фрей 28 6 8 14 34 - 51 26
16. Эстер 27 4 11 12 24 - 41 23
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Dijan Vukojevic бьет в цель!
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Robin Stroemberg бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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