Швеция: Суперэттан 2019
Норрбю
2:0
Перерыв
Треллеборг
1:0
15' ГолRobin Stroemberg
2:0
45' ГолDijan Vukojevic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Edafe EgbediПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
26 Haris BrkicПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Patrick Winqvist
Ход матча
15'
45'
Предыдущие игры
Норрбю Последние 20 матчей: +7 =4 -9Хальмстад 3:0 Норрбю Норрбю 0:1 ГАИС Норрбю 1:0 Вестерос СК Йёнчёпинг 0:2 Норрбю
Норрбю 1:1 Варберг БоИС Далкурд 3:1 Норрбю Норрбю 1:3 Браге Эскильсминне 1:0 Норрбю Сюрианска 4:4 Норрбю Норрбю 1:0 Дегерфорс Мьельбю 1:1 Норрбю Норрбю 3:1 Эстер ГАИС 1:0 Норрбю Броммапойкарна 3:1 Норрбю Норрбю 0:1 Хальмстад Норрбю 3:2 Сюрианска Варберг БоИС 3:2 Норрбю Норрбю 0:0 Далкурд Вестерос СК 1:3 Норрбю Норрбю 3:0 Фрей
Треллеборг Последние 20 матчей: +5 =5 -10Треллеборг 2:2 Браге Далкурд 3:2 Треллеборг Треллеборг 0:3 Мьельбю Хальмстад 3:0 Треллеборг
Эргрюте ФФ 0:1 Треллеборг Треллеборг 2:1 Вестерос СК Треллеборг 0:1 Варберг БоИС Твоокер 2:0 Треллеборг Дегерфорс 2:2 Треллеборг Треллеборг 1:1 Броммапойкарна Сюрианска 2:1 Треллеборг Треллеборг 1:0 Фрей Эстер 0:2 Треллеборг Треллеборг 1:2 Сюрианска Треллеборг 1:2 Силькеборг Йёнчёпинг 2:0 Треллеборг Браге 2:0 Треллеборг Треллеборг 0:0 Дегерфорс Броммапойкарна 2:3 Треллеборг Треллеборг 1:1 Эстер
Последние игры между собой
Норрбю: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 3
Треллеборг: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мьельбю
|28
|16
|5
|7
|41 - 30
|53
|2.
|Варберг БоИС
|28
|15
|8
|5
|47 - 25
|53
|3.
|Браге
|28
|15
|6
|7
|50 - 29
|51
|4.
|Йёнчёпинг
|28
|14
|6
|8
|47 - 27
|48
|5.
|Дегерфорс
|27
|13
|5
|9
|40 - 32
|44
|6.
|Эргрюте ФФ
|27
|12
|7
|8
|38 - 32
|43
|7.
|Далкурд
|28
|13
|4
|11
|42 - 44
|43
|8.
|Норрбю
|2:0
|28
|11
|8
|9
|37 - 38
|41
|9.
|Хальмстад
|28
|12
|4
|12
|40 - 32
|40
|10.
|ГАИС
|28
|8
|7
|13
|22 - 36
|31
|11.
|Вестерос СК
|28
|7
|10
|11
|36 - 37
|31
|12.
|Треллеборг
|0:2
|28
|7
|9
|12
|31 - 42
|30
|13.
|Сюрианска
|27
|7
|6
|14
|29 - 51
|27
|14.
|Броммапойкарна
|28
|6
|8
|14
|35 - 46
|26
|15.
|Фрей
|28
|6
|8
|14
|34 - 51
|26
|16.
|Эстер
|27
|4
|11
|12
|24 - 41
|23
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