Швеция: Суперэттан 2019
0:1
9' ГолRasmus Wiedesheim-Paul
0:2
15' ГолErik Ahlstrand
0:3
24' ГолБоман Микаэль
20
Oke
Akpoveta
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Oke AkpovetaНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
26 Olle Edlund
-
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Джурич ДушанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Karim SadatНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Igor Krulj
Ход матча
9'
15'
0:2
24'
Предыдущие игры
Фрей Последние 20 матчей: +4 =5 -11Далкурд 1:1 Фрей Фрей 2:3 Браге Броммапойкарна 0:3 Фрей Фрей 1:0 ГАИС
Сюрианска 0:3 Фрей Мьельбю 2:1 Фрей Фрей 2:3 Дегерфорс Сандвикен 2:1 Фрей Фрей 1:3 Йёнчёпинг Варберг БоИС 2:2 Фрей Фрей 1:1 Вестерос СК Треллеборг 1:0 Фрей Фрей 1:1 Эргрюте ФФ Фрей 1:2 Мьельбю Хальмстад 4:1 Фрей Фрей 1:3 Далкурд Вестерос СК 2:0 Фрей Дегерфорс 2:3 Фрей Фрей 1:1 Варберг БоИС Норрбю 3:0 Фрей
Хальмстад Последние 20 матчей: +10 =3 -7Хальмстад 3:0 Норрбю Хальмстад 3:2 Варберг БоИС Эстер 1:0 Хальмстад Хальмстад 3:0 Треллеборг
ГАИС 1:1 Хальмстад Дегерфорс 2:1 Хальмстад Хальмстад 1:2 Йёнчёпинг Тролльхеттан 1:2 Хальмстад Вестерос СК 2:3 Хальмстад Хальмстад 2:0 Далкурд Эргрюте ФФ 3:1 Хальмстад Хальмстад 2:2 Броммапойкарна Мьельбю 2:0 Хальмстад Норрбю 0:1 Хальмстад Хальмстад 4:1 Фрей Хальмстад 2:0 Мьельбю Далкурд 1:0 Хальмстад Хальмстад 0:0 Вестерос СК Хальмстад 3:0 Дегерфорс Варберг БоИС 1:0 Хальмстад
Последние игры между собой
Фрей: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 4
Хальмстад: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мьельбю
|27
|16
|4
|7
|39 - 28
|52
|2.
|Варберг БоИС
|27
|14
|8
|5
|46 - 25
|50
|3.
|Йёнчёпинг
|27
|14
|6
|7
|46 - 24
|48
|4.
|Браге
|27
|14
|6
|7
|47 - 28
|48
|5.
|Дегерфорс
|27
|13
|5
|9
|40 - 32
|44
|6.
|Далкурд
|27
|13
|4
|10
|41 - 42
|43
|7.
|Эргрюте ФФ
|27
|12
|7
|8
|38 - 32
|43
|8.
|Хальмстад
|3:0
|28
|12
|4
|12
|40 - 32
|40
|9.
|Норрбю
|27
|10
|8
|9
|35 - 38
|38
|10.
|ГАИС
|27
|8
|7
|12
|22 - 35
|31
|11.
|Вестерос СК
|27
|7
|9
|11
|34 - 35
|30
|12.
|Треллеборг
|27
|7
|9
|11
|31 - 40
|30
|13.
|Сюрианска
|27
|7
|6
|14
|29 - 51
|27
|14.
|Фрей
|0:3
|28
|6
|8
|14
|34 - 51
|26
|15.
|Броммапойкарна
|27
|5
|8
|14
|33 - 45
|23
|16.
|Эстер
|27
|4
|11
|12
|24 - 41
|23
Загрузка...