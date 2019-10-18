Швеция: Суперэттан 2019

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Фрей
0:3
Первый тайм: 26'
Хальмстад
0'
0:1
9' Гол
Rasmus Wiedesheim-Paul
0:2
15' Гол
Erik Ahlstrand
0:3
24' Гол
Боман Микаэль
26'
77
Emil
Magnusson
22
Henrik
Millbert
3
Jon
Birkfeldt
4
Hjalmar
Ekdal
2
Sales
Jean3
6
Pedro
Ribeiro
I
25
Leo
Bengtsson
23
Abdul
Halik
Hudu
10
Moustafa
Zeidan
20
Oke
Akpoveta
16
Samouil
Izountouemoi
1
Нильссон
Малькольм
28
Вестерберг
Еспер
3
Бернтссон
Александер
4
Юханссон
Андреас
21
Бенгтссон
Андреас
2
Thomas
Boakye
6
Алланссон
Йоэль
23
Джурич
Душан
27
Erik
Ahlstrand
19
Rasmus
Wiedesheim-Paul
10
Боман
Микаэль
Фрей
4-3-3
Хальмстад
4-4-2

Ход матча

9'
0:1
Rasmus Wiedesheim-Paul
15'
0:2
Erik Ahlstrand
24'
0:3
Боман Микаэль
(Бенгтссон Андреас)

Предыдущие игры

Фрей Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Далкурд 1:1 Фрей Фрей 2:3 Браге Броммапойкарна 0:3 Фрей Фрей 1:0 ГАИС
Сюрианска 0:3 Фрей Мьельбю 2:1 Фрей Фрей 2:3 Дегерфорс Сандвикен 2:1 Фрей Фрей 1:3 Йёнчёпинг Варберг БоИС 2:2 Фрей Фрей 1:1 Вестерос СК Треллеборг 1:0 Фрей Фрей 1:1 Эргрюте ФФ Фрей 1:2 Мьельбю Хальмстад 4:1 Фрей Фрей 1:3 Далкурд Вестерос СК 2:0 Фрей Дегерфорс 2:3 Фрей Фрей 1:1 Варберг БоИС Норрбю 3:0 Фрей
Хальмстад Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Хальмстад 3:0 Норрбю Хальмстад 3:2 Варберг БоИС Эстер 1:0 Хальмстад Хальмстад 3:0 Треллеборг
ГАИС 1:1 Хальмстад Дегерфорс 2:1 Хальмстад Хальмстад 1:2 Йёнчёпинг Тролльхеттан 1:2 Хальмстад Вестерос СК 2:3 Хальмстад Хальмстад 2:0 Далкурд Эргрюте ФФ 3:1 Хальмстад Хальмстад 2:2 Броммапойкарна Мьельбю 2:0 Хальмстад Норрбю 0:1 Хальмстад Хальмстад 4:1 Фрей Хальмстад 2:0 Мьельбю Далкурд 1:0 Хальмстад Хальмстад 0:0 Вестерос СК Хальмстад 3:0 Дегерфорс Варберг БоИС 1:0 Хальмстад

Последние игры между собой

Фрей: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 4
Хальмстад: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 1
Хальмстад 4:1 Фрей Суперэттан Фрей 1:5 Хальмстад Суперэттан Хальмстад 2:2 Фрей Суперэттан Хальмстад 1:0 Фрей Суперэттан
Фрей 5:2 Хальмстад Суперэттан Хальмстад 2:0 Фрей Кубок
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Мьельбю 27 16 4 7 39 - 28 52
2. Варберг БоИС 27 14 8 5 46 - 25 50
3. Йёнчёпинг 27 14 6 7 46 - 24 48
4. Браге 27 14 6 7 47 - 28 48
5. Дегерфорс 27 13 5 9 40 - 32 44
6. Далкурд 27 13 4 10 41 - 42 43
7. Эргрюте ФФ 27 12 7 8 38 - 32 43
8. Хальмстад 3:0 28 12 4 12 40 - 32 40
9. Норрбю 27 10 8 9 35 - 38 38
10. ГАИС 27 8 7 12 22 - 35 31
11. Вестерос СК 27 7 9 11 34 - 35 30
12. Треллеборг 27 7 9 11 31 - 40 30
13. Сюрианска 27 7 6 14 29 - 51 27
14. Фрей 0:3 28 6 8 14 34 - 51 26
15. Броммапойкарна 27 5 8 14 33 - 45 23
16. Эстер 27 4 11 12 24 - 41 23


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