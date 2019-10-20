Швеция: Аллсвенскан 2019

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Фалькенберг
0:1
Первый тайм: 21'

Стадион:
АИК
0'
9' Красная карточка
Hampus Nilsson
0:1
13' Гол
Гойтом Хенок
21'
16
Hampus
Nilsson
14
Карлссон
Пер
I
8
Tobias
Karlsson1
4
Юханссон
Карл
II
10
Karl
Soederstroem
70
Матисен
Маркус
22
Бьёркенгрен
Йон
18
Эрикссон
Якоб
12
Кристоффер
Карлссон
15
Погребняк
Кирилл
24
Веде
Антон
23
Яношевич
Будимир
14
Метс
Кароль
3
Карлссон
Пер
II
6
Димитриадис
Панайотис
2
Гранли
Даниэль
20
Элюнусси
Тарик
8
Enock
Kofi
Adu1
7
Alfe
Inge
Sebastian
Larsson1
24
Рашиди
Херади
30
Сигторссон
Колбейнн
36
Гойтом
Хенок
Фалькенберг
3-4-3
АИК
3-5-2

Ход матча

9'
Hampus Nilsson
 
12'
Johan Brattberg
Кристоффер Карлссон
 
13'
0:1
Гойтом Хенок

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 4
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 1 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52

Предыдущие игры

Фалькенберг Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Эльфсборг 4:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:2 Норрчёпинг Юргорден 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 1:0 Эстерсунд
Сириус 2:0 Фалькенберг Хеккен 4:1 Фалькенберг Фалькенберг 0:2 Хаммарбю Воргорда 0:4 Фалькенберг Мальмё 5:0 Фалькенберг Гётеборг 1:1 Фалькенберг Фалькенберг 1:1 Хельсинборг Фалькенберг 2:0 Сундсвалль Эребру 4:0 Фалькенберг Фалькенберг 1:1 Гётеборг Хаммарбю 6:2 Фалькенберг Фалькенберг 2:1 Эльфсборг Фалькенберг 0:0 Кальмар Хельсинборг 1:1 Фалькенберг АИК 2:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:3 Юргорден
АИК Последние 20 матчей: +12 =2 -6
АИК 2:0 Эребру Эльфсборг 1:1 АИК АИК 1:0 Гётеборг Хаммарбю 2:1 АИК
Хеккен 1:2 АИК АИК 1:0 Юргорден АИК 1:4 Селтик Эстерсунд 1:3 АИК Селтик 2:0 АИК АИК 1:2 Кальмар АИК 1:1 Шериф АФК Эскильстуна 2:4 АИК Шериф 1:2 АИК АИК 3:2 Марибор Сириус 0:2 АИК Марибор 2:1 АИК АИК 2:0 Хельсинборг АИК 3:1 Арарат-Армения АИК 3:0 Эльфсборг Арарат-Армения 2:1 АИК

Последние игры между собой

Фалькенберг: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 7
АИК: победы: 7, ничьи: 0, поражения: 1
АИК 2:0 Фалькенберг Аллсвенскан АИК 2:0 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 2:3 АИК Аллсвенскан АИК 2:1 Фалькенберг Кубок
Фалькенберг 2:4 АИК Аллсвенскан АИК 4:3 Фалькенберг Аллсвенскан АИК 3:0 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 4:1 АИК Аллсвенскан
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 27 18 5 4 47 - 17 59
2. Хаммарбю 1:0 28 18 5 5 68 - 36 59
3. АИК 1:0 28 18 5 5 41 - 20 59
4. Мальмё 0:1 28 17 8 3 49 - 15 59
5. Норрчёпинг 27 14 8 5 50 - 24 50
6. Хеккен 28 14 7 7 43 - 24 49
7. Гётеборг 27 12 9 6 39 - 27 45
8. Эльфсборг 27 9 9 9 38 - 42 36
9. Эребру 27 9 5 13 38 - 46 32
10. Хельсинборг 28 7 6 15 26 - 46 27
11. Сириус 28 7 4 17 31 - 51 25
12. Эстерсунд 28 5 10 13 25 - 43 25
13. Кальмар 27 4 11 12 20 - 40 23
14. Сундсвалль 28 4 8 16 29 - 46 20
15. АФК Эскильстуна 28 4 7 17 23 - 54 19
16. Фалькенберг 0:1 28 4 7 17 20 - 56 19
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Falcon Alkoholfri Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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