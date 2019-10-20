Швеция: Аллсвенскан 2019
Фалькенберг
0:1
Первый тайм: 21'
Стадион: Falcon Alkoholfri Arena
АИК
9' Красная карточкаHampus Nilsson
0:1
13' ГолГойтом Хенок
24
Веде
Антон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Веде АнтонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Чибуйке ДжонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ханс Эклунд
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Метс КарольЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
36 Гойтом ХенокНападающий
- Запасные игроки
-
19 Юлятупа СакуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Норлинг Рикард
Ход матча
13'
0:1
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 4
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
1 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
48 Владение мячом, % 52
Предыдущие игры
Фалькенберг Последние 20 матчей: +4 =5 -11Эльфсборг 4:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:2 Норрчёпинг Юргорден 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 1:0 Эстерсунд
Сириус 2:0 Фалькенберг Хеккен 4:1 Фалькенберг Фалькенберг 0:2 Хаммарбю Воргорда 0:4 Фалькенберг Мальмё 5:0 Фалькенберг Гётеборг 1:1 Фалькенберг Фалькенберг 1:1 Хельсинборг Фалькенберг 2:0 Сундсвалль Эребру 4:0 Фалькенберг Фалькенберг 1:1 Гётеборг Хаммарбю 6:2 Фалькенберг Фалькенберг 2:1 Эльфсборг Фалькенберг 0:0 Кальмар Хельсинборг 1:1 Фалькенберг АИК 2:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:3 Юргорден
АИК Последние 20 матчей: +12 =2 -6АИК 2:0 Эребру Эльфсборг 1:1 АИК АИК 1:0 Гётеборг Хаммарбю 2:1 АИК
Последние игры между собой
Фалькенберг: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 7
АИК: победы: 7, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|27
|18
|5
|4
|47 - 17
|59
|2.
|Хаммарбю
|1:0
|28
|18
|5
|5
|68 - 36
|59
|3.
|АИК
|1:0
|28
|18
|5
|5
|41 - 20
|59
|4.
|Мальмё
|0:1
|28
|17
|8
|3
|49 - 15
|59
|5.
|Норрчёпинг
|27
|14
|8
|5
|50 - 24
|50
|6.
|Хеккен
|28
|14
|7
|7
|43 - 24
|49
|7.
|Гётеборг
|27
|12
|9
|6
|39 - 27
|45
|8.
|Эльфсборг
|27
|9
|9
|9
|38 - 42
|36
|9.
|Эребру
|27
|9
|5
|13
|38 - 46
|32
|10.
|Хельсинборг
|28
|7
|6
|15
|26 - 46
|27
|11.
|Сириус
|28
|7
|4
|17
|31 - 51
|25
|12.
|Эстерсунд
|28
|5
|10
|13
|25 - 43
|25
|13.
|Кальмар
|27
|4
|11
|12
|20 - 40
|23
|14.
|Сундсвалль
|28
|4
|8
|16
|29 - 46
|20
|15.
|АФК Эскильстуна
|28
|4
|7
|17
|23 - 54
|19
|16.
|Фалькенберг
|0:1
|28
|4
|7
|17
|20 - 56
|19
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