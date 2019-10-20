Бразилия: Серия A 2019

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Атлетико Минейро
2:0
Первый тайм: 29'
Сантос
0'
1:0
2' Гол
Luan III
2:0
22' Гол
Leo Silva I
27' Желтая карточка
Сотельдо Йеферсон
29'
40
Cleiton
Schwengber
98
Guga3
3
Leo
Silva
I
16
Igor
Rabello
6
Fabio
Santos
IV
4
Ревер
Умберто
27
Luan
III
7
Mendes
Elias
II
23
Натан
Аллан
80
Отеро
Ромуло
26
Ди
Санто
Франко
22
Everson
14
Перес
Луан
6
Энрике
Густаво
28
Perez
Martinez
Lucas
VI
3
Жорже
Марко
7
Карлос
Санчес
II
21
Diego
Pituca
41
Jean
Mota
11
Marinho
II
17
Гонсалес
Дерлис
10
Сотельдо
Йеферсон
Атлетико Минейро
4-1-4-1
Сантос
4-3-3

Ход матча

2'
Luan III
1:0
22'
Leo Silva I
(Отеро Ромуло)
2:0
27'
 
Сотельдо Йеферсон

Предыдущие игры

Атлетико Минейро Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Алагоано 2:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:4 Гремио Фламенго 3:1 Атлетико Минейро Палмейрас 1:1 Атлетико Минейро
Атлетико Минейро 1:2 Васко да Гама Атлетико Минейро 2:1 Сеара Атлетико Минейро 2:1 Колон Аваи 1:0 Атлетико Минейро Колон 2:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:3 Интернасьональ Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Минейро Коринтианс 1:0 Атлетико Минейро Ла Экидад 1:3 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 0:1 Байя Атлетико Минейро 2:1 Ла Экидад Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Флуминенсе Атлетико Минейро 2:0 Крузейро Атлетико Минейро 2:0 Ботафого Рибейрао Гойяс 0:0 Атлетико Минейро
Сантос Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Сантос 4:1 Тихуана Сантос 2:1 Сеара Комерсиантес Унидос 3:0 Сантос Интернасьональ 0:0 Сантос
Сантос 2:0 Палмейрас Тигрес 4:0 Сантос Васко да Гама 0:1 Сантос Сантос 2:0 Санта-Роза де Андауайлас Депортиво Коопсол 1:2 Сантос Сантос 2:0 Алагоано Пумас 2:0 Сантос Флуминенсе 1:1 Сантос Сантос 5:0 Веракрус Сантос 0:3 Гремио Атлетико де Сан-Луис 2:3 Сантос Сантос 2:1 Пачука Сантос 0:2 Хуан Аурих Фламенго 1:0 Сантос Сантос 1:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Грау 1:1 Сантос

Последние игры между собой

Атлетико Минейро: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 6
Сантос: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 3
Сантос 3:1 Атлетико Минейро Серия A Сантос 1:2 Атлетико Минейро Кубок Атлетико Минейро 0:0 Сантос Кубок Сантос 3:2 Атлетико Минейро Серия A
Атлетико Минейро 3:1 Сантос Серия A Сантос 3:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 0:1 Сантос Серия A Сантос 3:0 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 1:0 Сантос Серия A Сантос 4:0 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 2:2 Сантос Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 26 19 4 3 55 - 22 61
2. Палмейрас 26 15 8 3 41 - 20 53
3. Сантос 0:2 27 15 6 6 38 - 26 51
4. Коринтианс 27 11 11 5 30 - 20 44
5. Сан-Паулу 0:0 27 11 11 5 26 - 17 44
6. Интернасьональ 0:0 27 12 7 8 31 - 23 43
7. Байя 26 11 8 7 29 - 22 41
8. Гремио 27 11 8 8 44 - 30 41
9. Атлетико Паранаэнсе 26 11 5 10 37 - 28 38
10. Гойяс 26 11 4 11 27 - 37 37
11. Атлетико Минейро 2:0 27 10 5 12 34 - 37 35
12. Васко да Гама 0:0 27 9 8 10 24 - 31 35
13. Форталеза 27 9 4 14 30 - 37 31
14. Ботафого Рибейрао 26 9 3 14 23 - 29 30
15. Флуминенсе 26 8 5 13 28 - 36 29
16. Крузейро 27 6 10 11 22 - 34 28
17. Сеара 26 7 5 14 25 - 28 26
18. Алагоано 26 6 8 12 17 - 37 26
19. Аваи 0:0 27 3 9 15 13 - 39 18
20. Шапекоэнсе 26 3 7 16 19 - 40 16


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