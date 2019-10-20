Бразилия: Серия A 2019
Атлетико Минейро
2:0
Первый тайм: 29'
Сантос
1:0
2' ГолLuan III
2:0
22' ГолLeo Silva I
27' Желтая карточкаСотельдо Йеферсон
98
Guga3
16
Igor
Rabello
27
Luan
III
23
Натан
Аллан
80
Отеро
Ромуло
22
Everson
14
Перес
Луан
21
Diego
Pituca
41
Jean
Mota
11
Marinho
II
- Основной состав
- Вратарь
-
98 Guga3Защитник
- Защитник
-
16 Igor RabelloЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Luan IIIПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Натан АлланПолузащитник
-
80 Отеро РомулоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Iago MaidanaЗащитник
-
14 Jose WelisonПолузащитник
-
10 Касарес ХуанПолузащитник
- Полузащитник
-
49 ЖеуваниоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
44 Alerrandro
-
-
-
84 Wilson III
-
-
Главный тренер: Кульпи Левир
- Основной состав
-
22 EversonВратарь
-
14 Перес ЛуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Diego PitucaПолузащитник
-
41 Jean MotaПолузащитник
-
11 Marinho IIНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Саша ЭдуардоНападающий
-
-
20 Jobson III
-
-
39 Tailson
-
-
-
31 Para I
-
Главный тренер: Guillermo Almada
Ход матча
2'
1:0
22'
2:0
Предыдущие игры
Атлетико Минейро Последние 20 матчей: +6 =4 -10Алагоано 2:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:4 Гремио Фламенго 3:1 Атлетико Минейро Палмейрас 1:1 Атлетико Минейро
Атлетико Минейро 1:2 Васко да Гама Атлетико Минейро 2:1 Сеара Атлетико Минейро 2:1 Колон Аваи 1:0 Атлетико Минейро Колон 2:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:3 Интернасьональ Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Минейро Коринтианс 1:0 Атлетико Минейро Ла Экидад 1:3 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 0:1 Байя Атлетико Минейро 2:1 Ла Экидад Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Флуминенсе Атлетико Минейро 2:0 Крузейро Атлетико Минейро 2:0 Ботафого Рибейрао Гойяс 0:0 Атлетико Минейро
Сантос Последние 20 матчей: +10 =4 -6Сантос 4:1 Тихуана Сантос 2:1 Сеара Комерсиантес Унидос 3:0 Сантос Интернасьональ 0:0 Сантос
Сантос 2:0 Палмейрас Тигрес 4:0 Сантос Васко да Гама 0:1 Сантос Сантос 2:0 Санта-Роза де Андауайлас Депортиво Коопсол 1:2 Сантос Сантос 2:0 Алагоано Пумас 2:0 Сантос Флуминенсе 1:1 Сантос Сантос 5:0 Веракрус Сантос 0:3 Гремио Атлетико де Сан-Луис 2:3 Сантос Сантос 2:1 Пачука Сантос 0:2 Хуан Аурих Фламенго 1:0 Сантос Сантос 1:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Грау 1:1 Сантос
Последние игры между собой
Атлетико Минейро: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 6
Сантос: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|26
|19
|4
|3
|55 - 22
|61
|2.
|Палмейрас
|26
|15
|8
|3
|41 - 20
|53
|3.
|Сантос
|0:2
|27
|15
|6
|6
|38 - 26
|51
|4.
|Коринтианс
|27
|11
|11
|5
|30 - 20
|44
|5.
|Сан-Паулу
|0:0
|27
|11
|11
|5
|26 - 17
|44
|6.
|Интернасьональ
|0:0
|27
|12
|7
|8
|31 - 23
|43
|7.
|Байя
|26
|11
|8
|7
|29 - 22
|41
|8.
|Гремио
|27
|11
|8
|8
|44 - 30
|41
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|26
|11
|5
|10
|37 - 28
|38
|10.
|Гойяс
|26
|11
|4
|11
|27 - 37
|37
|11.
|Атлетико Минейро
|2:0
|27
|10
|5
|12
|34 - 37
|35
|12.
|Васко да Гама
|0:0
|27
|9
|8
|10
|24 - 31
|35
|13.
|Форталеза
|27
|9
|4
|14
|30 - 37
|31
|14.
|Ботафого Рибейрао
|26
|9
|3
|14
|23 - 29
|30
|15.
|Флуминенсе
|26
|8
|5
|13
|28 - 36
|29
|16.
|Крузейро
|27
|6
|10
|11
|22 - 34
|28
|17.
|Сеара
|26
|7
|5
|14
|25 - 28
|26
|18.
|Алагоано
|26
|6
|8
|12
|17 - 37
|26
|19.
|Аваи
|0:0
|27
|3
|9
|15
|13 - 39
|18
|20.
|Шапекоэнсе
|26
|3
|7
|16
|19 - 40
|16
Загрузка...