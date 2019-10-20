Бразилия: Серия A 2019

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Сан-Паулу
0:0
Первый тайм: 29'
Аваи
0'
23' Красная карточка
Brenner1
29'
23
Thiago
Xavier3
10
Алвес
Даниэл
3
Bruno
VI
5
Арболеда
Роберт
16
Leo
Natel
13
Luan5
12
Витор
Буэно
28
Че
Че
14
Lizeiro
39
Antony
7
Пато
Алешандре
89
Владимир
97
Lourenco
3
Betao
Amansio
Ebert
II
14
Ricardo
Thalheimer
6
Jose
Paulo
Bezerra
Maciel
Junior
Paulinho
V
27
Франко
Ричард
16
Luanderson
8
Matheus
III
30
Винисиус
Араужо
9
Brenner1
21
Luan
Pereira
Сан-Паулу
4-1-4-1
Аваи
4-3-3

Ход матча

23'
 
Brenner1

Предыдущие игры

Сан-Паулу Последние 20 матчей: +8 =8 -4
Крузейро 1:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 1:0 Коринтианс Байя 0:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 2:1 Форталеза
Фламенго 0:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 0:1 Гойяс Ботафого Рибейрао 1:2 Сан-Паулу Сан-Паулу 1:1 Алагоано Интернасьональ 1:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 0:0 Гремио Васко да Гама 2:0 Сан-Паулу Атлетико Паранаэнсе 0:1 Сан-Паулу Сан-Паулу 1:0 Сеара Сан-Паулу 3:2 Сантос Флуминенсе 1:2 Сан-Паулу Сан-Паулу 4:0 Шапекоэнсе Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Атлетико Минейро 1:1 Сан-Паулу Аваи 0:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 1:1 Крузейро
Аваи Последние 20 матчей: +3 =5 -12
Аваи 0:2 Интернасьональ Сеара 1:0 Аваи Аваи 0:0 Васко да Гама Алагоано 3:1 Аваи
Аваи 0:2 Байя Гремио 6:1 Аваи Аваи 1:0 Атлетико Минейро Атлетико Паранаэнсе 0:1 Аваи Аваи 0:3 Фламенго Флуминенсе 0:1 Аваи Аваи 1:1 Коринтианс Шапекоэнсе 1:0 Аваи Аваи 2:2 Крузейро Аваи 0:2 Ботафого Рибейрао Сантос 3:1 Аваи Аваи 0:0 Гойяс Форталеза 2:0 Аваи Палмейрас 2:0 Аваи Аваи 0:0 Сан-Паулу Интернасьональ 2:0 Аваи

Последние игры между собой

Сан-Паулу: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 3
Аваи: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 5
Аваи 0:0 Сан-Паулу Серия A Аваи 1:1 Сан-Паулу Серия A Сан-Паулу 2:0 Аваи Серия A Аваи 2:1 Сан-Паулу Серия A
Сан-Паулу 1:1 Аваи Серия A Сан-Паулу 2:0 Аваи Серия A Аваи 1:2 Сан-Паулу Серия A Аваи 3:1 Сан-Паулу Кубок Бразилии Сан-Паулу 1:0 Аваи Кубок Бразилии Аваи 0:0 Сан-Паулу Серия A Сан-Паулу 1:2 Аваи Серия A Сан-Паулу 2:0 Аваи Серия A Аваи 0:0 Сан-Паулу Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 26 19 4 3 55 - 22 61
2. Палмейрас 26 15 8 3 41 - 20 53
3. Сантос 0:2 27 15 6 6 38 - 26 51
4. Коринтианс 27 11 11 5 30 - 20 44
5. Сан-Паулу 0:0 27 11 11 5 26 - 17 44
6. Интернасьональ 0:0 27 12 7 8 31 - 23 43
7. Байя 26 11 8 7 29 - 22 41
8. Гремио 27 11 8 8 44 - 30 41
9. Атлетико Паранаэнсе 26 11 5 10 37 - 28 38
10. Гойяс 26 11 4 11 27 - 37 37
11. Атлетико Минейро 2:0 27 10 5 12 34 - 37 35
12. Васко да Гама 0:0 27 9 8 10 24 - 31 35
13. Форталеза 27 9 4 14 30 - 37 31
14. Ботафого Рибейрао 26 9 3 14 23 - 29 30
15. Флуминенсе 26 8 5 13 28 - 36 29
16. Крузейро 27 6 10 11 22 - 34 28
17. Сеара 26 7 5 14 25 - 28 26
18. Алагоано 26 6 8 12 17 - 37 26
19. Аваи 0:0 27 3 9 15 13 - 39 18
20. Шапекоэнсе 26 3 7 16 19 - 40 16
  • Первый тайм
  • 23'
    УДАЛЕНА! - Brenner получает красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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