Бразилия: Серия A 2019
23' Красная карточкаBrenner1
10
Алвес
Даниэл
3
Bruno
VI
16
Leo
Natel
13
Luan5
12
Витор
Буэно
28
Че
Че
14
Lizeiro
39
Antony
- Основной состав
- Вратарь
-
10 Алвес ДаниэлЗащитник
-
3 Bruno VIЗащитник
- Защитник
-
16 Leo NatelЗащитник
-
13 Luan5Полузащитник
-
12 Витор БуэноПолузащитник
-
28 Че ЧеПолузащитник
-
14 LizeiroПолузащитник
-
39 AntonyПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Эрнанес ЛимаПолузащитник
-
21 RanielНападающий
-
-
43 Walce
-
11 Helio Junio
-
41 Junior6
-
26 Igor Gomes
-
-
-
25 Hudson1
-
1 Jean V
- Основной состав
-
89 ВладимирВратарь
-
97 LourencoЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 LuandersonПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
9 Brenner1Нападающий
-
21 Luan PereiraНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Паулу ЖоауПолузащитник
-
18 Bruno SavioНападающий
-
-
-
-
10 Douglas X
-
83 Gledson I
-
96 Gustavo V
-
Ход матча
23'
Предыдущие игры
Сан-Паулу Последние 20 матчей: +8 =8 -4Крузейро 1:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 1:0 Коринтианс Байя 0:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 2:1 Форталеза
Фламенго 0:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 0:1 Гойяс Ботафого Рибейрао 1:2 Сан-Паулу Сан-Паулу 1:1 Алагоано Интернасьональ 1:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 0:0 Гремио Васко да Гама 2:0 Сан-Паулу Атлетико Паранаэнсе 0:1 Сан-Паулу Сан-Паулу 1:0 Сеара Сан-Паулу 3:2 Сантос Флуминенсе 1:2 Сан-Паулу Сан-Паулу 4:0 Шапекоэнсе Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Атлетико Минейро 1:1 Сан-Паулу Аваи 0:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 1:1 Крузейро
Аваи Последние 20 матчей: +3 =5 -12Аваи 0:2 Интернасьональ Сеара 1:0 Аваи Аваи 0:0 Васко да Гама Алагоано 3:1 Аваи
Аваи 0:2 Байя Гремио 6:1 Аваи Аваи 1:0 Атлетико Минейро Атлетико Паранаэнсе 0:1 Аваи Аваи 0:3 Фламенго Флуминенсе 0:1 Аваи Аваи 1:1 Коринтианс Шапекоэнсе 1:0 Аваи Аваи 2:2 Крузейро Аваи 0:2 Ботафого Рибейрао Сантос 3:1 Аваи Аваи 0:0 Гойяс Форталеза 2:0 Аваи Палмейрас 2:0 Аваи Аваи 0:0 Сан-Паулу Интернасьональ 2:0 Аваи
Последние игры между собой
Сан-Паулу: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 3
Аваи: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 5
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|26
|19
|4
|3
|55 - 22
|61
|2.
|Палмейрас
|26
|15
|8
|3
|41 - 20
|53
|3.
|Сантос
|0:2
|27
|15
|6
|6
|38 - 26
|51
|4.
|Коринтианс
|27
|11
|11
|5
|30 - 20
|44
|5.
|Сан-Паулу
|0:0
|27
|11
|11
|5
|26 - 17
|44
|6.
|Интернасьональ
|0:0
|27
|12
|7
|8
|31 - 23
|43
|7.
|Байя
|26
|11
|8
|7
|29 - 22
|41
|8.
|Гремио
|27
|11
|8
|8
|44 - 30
|41
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|26
|11
|5
|10
|37 - 28
|38
|10.
|Гойяс
|26
|11
|4
|11
|27 - 37
|37
|11.
|Атлетико Минейро
|2:0
|27
|10
|5
|12
|34 - 37
|35
|12.
|Васко да Гама
|0:0
|27
|9
|8
|10
|24 - 31
|35
|13.
|Форталеза
|27
|9
|4
|14
|30 - 37
|31
|14.
|Ботафого Рибейрао
|26
|9
|3
|14
|23 - 29
|30
|15.
|Флуминенсе
|26
|8
|5
|13
|28 - 36
|29
|16.
|Крузейро
|27
|6
|10
|11
|22 - 34
|28
|17.
|Сеара
|26
|7
|5
|14
|25 - 28
|26
|18.
|Алагоано
|26
|6
|8
|12
|17 - 37
|26
|19.
|Аваи
|0:0
|27
|3
|9
|15
|13 - 39
|18
|20.
|Шапекоэнсе
|26
|3
|7
|16
|19 - 40
|16
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