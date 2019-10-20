Бразилия: Серия A 2019
Шапекоэнсе
2:0
Первый тайм: 31'
Гойяс
11' Желтая карточкаJefferson de Oliveira4
1:0
23' ГолEveraldo I
23
Дуглас
Силва
88
Camilo
III
90
Роберто
IV
77
Everaldo
I
91
Henrique
I
23
Tadeu
I
32
Yago
6
Yago
I
96
Kaio
Nunes
20
Leo
Sena
17
Rafinha
XI
99
Papagaio
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Дуглас СилваЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Camilo IIIПолузащитник
-
90 Роберто IVПолузащитник
-
77 Everaldo IПолузащитник
-
91 Henrique IНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Jose RenatoПолузащитник
-
55 Amaral2
-
85 Tharlis
-
-
22 Caique2
-
27 Arthur VIII
-
98 Tiepo
-
83 Regis3
- Основной состав
-
23 Tadeu IВратарь
-
32 YagoЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
6 Yago IПолузащитник
-
96 Kaio NunesПолузащитник
-
20 Leo SenaПолузащитник
-
17 Rafinha XIПолузащитник
-
99 PapagaioНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
33 Лукао ЛукасЗащитник
-
2 Kevin IIЗащитник
-
10 MarloneПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Dudu XII
-
-
16 Alisson3
-
35 Breno3
-
Ход матча
23'
1:0
30'
2:0
Предыдущие игры
Шапекоэнсе Последние 20 матчей: +1 =6 -13Палмейрас 1:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:1 Крузейро Форталеза 2:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 0:1 Фламенго
Шапекоэнсе 0:1 Коринтианс Атлетико Паранаэнсе 1:1 Шапекоэнсе Интернасьональ 1:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:2 Васко да Гама Алагоано 2:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 0:1 Сантос Ботафого Рибейрао 0:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:0 Аваи Сеара 4:1 Шапекоэнсе Гремио 3:3 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 0:0 Байя Сан-Паулу 4:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:2 Атлетико Минейро Шапекоэнсе 1:1 Флуминенсе Гойяс 3:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:2 Палмейрас
Гойяс Последние 20 матчей: +8 =4 -8Гойяс 2:2 Коринтианс Гойяс 1:0 Алагоано Ботафого Рибейрао 3:1 Гойяс Сеара 0:1 Гойяс
Гойяс 1:0 Крузейро Сан-Паулу 0:1 Гойяс Гойяс 3:0 Флуминенсе Гремио 3:0 Гойяс Гойяс 1:2 Палмейрас Форталеза 2:0 Гойяс Гойяс 2:1 Интернасьональ Байя 1:1 Гойяс Гойяс 0:1 Васко да Гама Коринтианс 2:0 Гойяс Сантос 6:1 Гойяс Гойяс 0:0 Атлетико Минейро Аваи 0:0 Гойяс Фламенго 6:1 Гойяс Гойяс 2:1 Атлетико Паранаэнсе Гойяс 3:1 Шапекоэнсе
Последние игры между собой
Шапекоэнсе: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Гойяс: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|2:0
|27
|20
|4
|3
|57 - 22
|64
|2.
|Палмейрас
|0:1
|27
|15
|8
|4
|41 - 21
|53
|3.
|Сантос
|27
|15
|6
|6
|38 - 26
|51
|4.
|Сан-Паулу
|27
|12
|10
|5
|27 - 17
|46
|5.
|Коринтианс
|27
|11
|11
|5
|30 - 20
|44
|6.
|Интернасьональ
|27
|12
|6
|9
|31 - 24
|42
|7.
|Байя
|26
|11
|8
|7
|29 - 22
|41
|8.
|Атлетико Паранаэнсе
|1:0
|27
|12
|5
|10
|38 - 28
|41
|9.
|Гремио
|27
|11
|8
|8
|44 - 30
|41
|10.
|Гойяс
|0:1
|27
|11
|4
|12
|27 - 38
|37
|11.
|Васко да Гама
|27
|10
|7
|10
|25 - 31
|37
|12.
|Атлетико Минейро
|27
|10
|5
|12
|34 - 37
|35
|13.
|Форталеза
|27
|9
|4
|14
|30 - 37
|31
|14.
|Ботафого Рибейрао
|26
|9
|3
|14
|23 - 29
|30
|15.
|Флуминенсе
|0:2
|27
|8
|5
|14
|28 - 38
|29
|16.
|Крузейро
|27
|6
|10
|11
|22 - 34
|28
|17.
|Сеара
|26
|7
|5
|14
|25 - 28
|26
|18.
|Алагоано
|26
|6
|8
|12
|17 - 37
|26
|19.
|Шапекоэнсе
|1:0
|27
|4
|7
|16
|20 - 40
|19
|20.
|Аваи
|27
|3
|8
|16
|13 - 40
|17
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