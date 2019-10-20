Бразилия: Серия A 2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2019
Шапекоэнсе
2:0
Первый тайм: 31'
Гойяс
0'
11' Желтая карточка
Jefferson de Oliveira4
1:0
23' Гол
Everaldo I
2:0
30' Гол
 31'
1
Joao
Ricardo
II
2
Eduardo
VI
33
Rafael
Pereira
I
23
Дуглас
Силва
6
Bruno
Pacheco
III
8
Marcio
Araujo
86
Соуза
Сантос
Эликарлос
88
Camilo
III
90
Роберто
IV
77
Everaldo
I
91
Henrique
I
23
Tadeu
I
32
Yago
27
Fabio
Sanches
4
Rafael
Vaz
13
Jefferson
de
Oliveira4
5
Geovane
II
6
Yago
I
96
Kaio
Nunes
20
Leo
Sena
17
Rafinha
XI
99
Papagaio
Шапекоэнсе
4-2-3-1
Гойяс
4-2-3-1

Ход матча

11'
 
Jefferson de Oliveira4
23'
Everaldo I
(Camilo III)
1:0
30'
2:0

Предыдущие игры

Шапекоэнсе Последние 20 матчей: +1 =6 -13
Палмейрас 1:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:1 Крузейро Форталеза 2:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 0:1 Фламенго
Шапекоэнсе 0:1 Коринтианс Атлетико Паранаэнсе 1:1 Шапекоэнсе Интернасьональ 1:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:2 Васко да Гама Алагоано 2:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 0:1 Сантос Ботафого Рибейрао 0:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:0 Аваи Сеара 4:1 Шапекоэнсе Гремио 3:3 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 0:0 Байя Сан-Паулу 4:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:2 Атлетико Минейро Шапекоэнсе 1:1 Флуминенсе Гойяс 3:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:2 Палмейрас
Гойяс Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Гойяс 2:2 Коринтианс Гойяс 1:0 Алагоано Ботафого Рибейрао 3:1 Гойяс Сеара 0:1 Гойяс
Гойяс 1:0 Крузейро Сан-Паулу 0:1 Гойяс Гойяс 3:0 Флуминенсе Гремио 3:0 Гойяс Гойяс 1:2 Палмейрас Форталеза 2:0 Гойяс Гойяс 2:1 Интернасьональ Байя 1:1 Гойяс Гойяс 0:1 Васко да Гама Коринтианс 2:0 Гойяс Сантос 6:1 Гойяс Гойяс 0:0 Атлетико Минейро Аваи 0:0 Гойяс Фламенго 6:1 Гойяс Гойяс 2:1 Атлетико Паранаэнсе Гойяс 3:1 Шапекоэнсе

Последние игры между собой

Шапекоэнсе: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Гойяс: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Гойяс 3:1 Шапекоэнсе Серия A Шапекоэнсе 1:3 Гойяс Серия A Гойяс 0:0 Шапекоэнсе Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 2:0 27 20 4 3 57 - 22 64
2. Палмейрас 0:1 27 15 8 4 41 - 21 53
3. Сантос 27 15 6 6 38 - 26 51
4. Сан-Паулу 27 12 10 5 27 - 17 46
5. Коринтианс 27 11 11 5 30 - 20 44
6. Интернасьональ 27 12 6 9 31 - 24 42
7. Байя 26 11 8 7 29 - 22 41
8. Атлетико Паранаэнсе 1:0 27 12 5 10 38 - 28 41
9. Гремио 27 11 8 8 44 - 30 41
10. Гойяс 0:1 27 11 4 12 27 - 38 37
11. Васко да Гама 27 10 7 10 25 - 31 37
12. Атлетико Минейро 27 10 5 12 34 - 37 35
13. Форталеза 27 9 4 14 30 - 37 31
14. Ботафого Рибейрао 26 9 3 14 23 - 29 30
15. Флуминенсе 0:2 27 8 5 14 28 - 38 29
16. Крузейро 27 6 10 11 22 - 34 28
17. Сеара 26 7 5 14 25 - 28 26
18. Алагоано 26 6 8 12 17 - 37 26
19. Шапекоэнсе 1:0 27 4 7 16 20 - 40 19
20. Аваи 27 3 8 16 13 - 40 17
  • Первый тайм
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Everaldo бьет в цель!
  • Желтая карточка
    11'
    Jefferson получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Загрузка...