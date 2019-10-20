Бразилия: Серия A 2019
Интернасьональ
0:0
Первый тайм: 29'
Васко да Гама
45
Bruno
Fuchs
37
Зе
Карлос
88
Patrick
I
22
Picachu
37
Henrique
X
41
Гомес
Бруно
7
Росси
38
Marrony
9
Ribamar
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
45 Bruno FuchsЗащитник
- Защитник
-
37 Зе КарлосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Patrick IПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Основной состав
- Вратарь
-
22 PicachuЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Henrique XЗащитник
-
41 Гомес БруноПолузащитник
- Полузащитник
-
7 РоссиПолузащитник
-
38 MarronyПолузащитник
- Полузащитник
-
9 RibamarНападающий
Предыдущие игры
Интернасьональ Последние 20 матчей: +8 =5 -7Аваи 0:2 Интернасьональ Интернасьональ 0:0 Сантос Алагоано 1:0 Интернасьональ Крузейро 1:1 Интернасьональ
Интернасьональ 1:1 Палмейрас Фламенго 3:1 Интернасьональ Интернасьональ 1:0 Шапекоэнсе Интернасьональ 1:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Минейро 1:3 Интернасьональ Атлетико Паранаэнсе 1:0 Интернасьональ Интернасьональ 1:0 Сан-Паулу Интернасьональ 3:0 Крузейро Интернасьональ 3:2 Ботафого Рибейрао Интернасьональ 1:1 Фламенго Гойяс 2:1 Интернасьональ Фламенго 2:0 Интернасьональ Форталеза 0:1 Интернасьональ Интернасьональ 0:0 Коринтианс Крузейро 0:1 Интернасьональ Флуминенсе 2:1 Интернасьональ
Vasco Da Gama2 Последние 0 матчей: +0 =0 -0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|26
|19
|4
|3
|55 - 22
|61
|2.
|Палмейрас
|26
|15
|8
|3
|41 - 20
|53
|3.
|Сантос
|0:2
|27
|15
|6
|6
|38 - 26
|51
|4.
|Коринтианс
|27
|11
|11
|5
|30 - 20
|44
|5.
|Сан-Паулу
|0:0
|27
|11
|11
|5
|26 - 17
|44
|6.
|Интернасьональ
|0:0
|27
|12
|7
|8
|31 - 23
|43
|7.
|Байя
|26
|11
|8
|7
|29 - 22
|41
|8.
|Гремио
|27
|11
|8
|8
|44 - 30
|41
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|26
|11
|5
|10
|37 - 28
|38
|10.
|Гойяс
|26
|11
|4
|11
|27 - 37
|37
|11.
|Атлетико Минейро
|2:0
|27
|10
|5
|12
|34 - 37
|35
|12.
|Васко да Гама
|0:0
|27
|9
|8
|10
|24 - 31
|35
|13.
|Форталеза
|27
|9
|4
|14
|30 - 37
|31
|14.
|Ботафого Рибейрао
|26
|9
|3
|14
|23 - 29
|30
|15.
|Флуминенсе
|26
|8
|5
|13
|28 - 36
|29
|16.
|Крузейро
|27
|6
|10
|11
|22 - 34
|28
|17.
|Сеара
|26
|7
|5
|14
|25 - 28
|26
|18.
|Алагоано
|26
|6
|8
|12
|17 - 37
|26
|19.
|Аваи
|0:0
|27
|3
|9
|15
|13 - 39
|18
|20.
|Шапекоэнсе
|26
|3
|7
|16
|19 - 40
|16
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