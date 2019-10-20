Бразилия: Серия A 2019

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Интернасьональ
0:0
Первый тайм: 29'
Васко да Гама
0' 29'
12
Marcelo
Lomba
31
Heitor
Rodrigues
da
Fonseca
45
Bruno
Fuchs
15
Куэста
Виктор
37
Зе
Карлос
8
Эденилсон
дос
Сантос
21
Bruno
Silva
II
88
Patrick
I
10
Д'Алессандро
Андрес
9
Герреро
Паоло
7
Лопес
Нико
1
Fernando
Miguel
22
Picachu
3
Oswaldo
Henriquez
5
Кастан
Леандро
37
Henrique
X
41
Гомес
Бруно
25
Richard
Almeida
de
Oliveira2
7
Росси
38
Marrony
18
Felipe
Ferreira
9
Ribamar
Интернасьональ
4-3-3
Васко да Гама
4-2-3-1
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 26 19 4 3 55 - 22 61
2. Палмейрас 26 15 8 3 41 - 20 53
3. Сантос 0:2 27 15 6 6 38 - 26 51
4. Коринтианс 27 11 11 5 30 - 20 44
5. Сан-Паулу 0:0 27 11 11 5 26 - 17 44
6. Интернасьональ 0:0 27 12 7 8 31 - 23 43
7. Байя 26 11 8 7 29 - 22 41
8. Гремио 27 11 8 8 44 - 30 41
9. Атлетико Паранаэнсе 26 11 5 10 37 - 28 38
10. Гойяс 26 11 4 11 27 - 37 37
11. Атлетико Минейро 2:0 27 10 5 12 34 - 37 35
12. Васко да Гама 0:0 27 9 8 10 24 - 31 35
13. Форталеза 27 9 4 14 30 - 37 31
14. Ботафого Рибейрао 26 9 3 14 23 - 29 30
15. Флуминенсе 26 8 5 13 28 - 36 29
16. Крузейро 27 6 10 11 22 - 34 28
17. Сеара 26 7 5 14 25 - 28 26
18. Алагоано 26 6 8 12 17 - 37 26
19. Аваи 0:0 27 3 9 15 13 - 39 18
20. Шапекоэнсе 26 3 7 16 19 - 40 16
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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