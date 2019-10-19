Бразилия: Серия A 2019
Коринтианс
0:0
Первый тайм: 7'
Крузейро
23
Фагнер
Лемос
13
Marllon
15
Ральф
Телес
38
Pedrinho
VI2
22
Mateus
Vital
31
Janderson
26
Деде
20
Маркиньос
II
10
Тиаго
Невес
9
Fred
II
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Фагнер ЛемосЗащитник
-
13 MarllonЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Ральф ТелесПолузащитник
-
38 Pedrinho VI2Полузащитник
-
22 Mateus VitalПолузащитник
- Полузащитник
-
31 JandersonПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
28 РамироПолузащитник
-
25 ClaysonНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
10 Jadson I
-
20 Regis I
-
-
-
32 João Victor6
-
Главный тренер: Менезес Мано
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 ДедеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Маркиньос IIПолузащитник
-
10 Тиаго НевесПолузащитник
-
9 Fred IIНападающий
- Запасные игроки
-
18 Додо РодолфоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Sassa II
-
27 Jadson III
-
-
12 Рафаэл Пирес
-
-
39 Vitor Eudes
Предыдущие игры
Коринтианс Последние 20 матчей: +7 =10 -3Гойяс 2:2 Коринтианс Сан-Паулу 1:0 Коринтианс Коринтианс 2:2 Атлетико Паранаэнсе Гремио 0:0 Коринтианс
Шапекоэнсе 0:1 Коринтианс Коринтианс 1:0 Васко да Гама Индепендьенте дель Валле 2:2 Коринтианс Коринтианс 2:1 Байя Коринтианс 0:2 Индепендьенте дель Валле Флуминенсе 1:0 Коринтианс Коринтианс 2:2 Сеара Коринтианс 1:0 Атлетико Минейро Флуминенсе 1:1 Коринтианс Аваи 1:1 Коринтианс Коринтианс 0:0 Флуминенсе Коринтианс 2:0 Ботафого Рибейрао Интернасьональ 0:0 Коринтианс Коринтианс 2:0 Гойяс Коринтианс 1:1 Палмейрас Монтевидео Уондерерс 1:2 Коринтианс
Крузейро Последние 20 матчей: +3 =8 -9Крузейро 1:0 Сан-Паулу Шапекоэнсе 1:1 Крузейро Крузейро 0:0 Флуминенсе Крузейро 1:1 Интернасьональ
Гойяс 1:0 Крузейро Сеара 0:0 Крузейро Крузейро 1:2 Фламенго Палмейрас 1:0 Крузейро Крузейро 1:4 Гремио Интернасьональ 3:0 Крузейро Крузейро 1:0 Васко да Гама Алагоано 1:1 Крузейро Крузейро 2:0 Сантос Аваи 2:2 Крузейро Крузейро 0:1 Интернасьональ Атлетико Минейро 2:0 Крузейро Крузейро 0:0 Ривер Плейт Крузейро 0:2 Атлетико Паранаэнсе Ривер Плейт 0:0 Крузейро Байя 0:0 Крузейро
Последние игры между собой
Коринтианс: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Крузейро: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Коринтианс 2:0 Крузейро Серия A Коринтианс 2:2 Крузейро Товарищеские матчи Крузейро 0:2 Коринтианс Товарищеские матчи Крузейро 1:1 Коринтианс Серия A Коринтианс 1:0 Крузейро Серия A Крузейро 3:2 Коринтианс Серия A Крузейро 4:2 Коринтианс Кубок Коринтианс 2:1 Крузейро Кубок Коринтианс 1:1 Крузейро Серия A Коринтианс 3:0 Крузейро Серия A Крузейро 0:1 Коринтианс Серия A Крузейро 0:1 Коринтианс Бразилейро Серия А Коринтианс 1:0 Крузейро Бразилейро Серия А Коринтианс 0:0 Крузейро Бразилейро Серия А Крузейро 1:0 Коринтианс Бразилейро Серия А Крузейро 2:0 Коринтианс Серия A
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|26
|19
|4
|3
|55 - 22
|61
|2.
|Палмейрас
|26
|15
|8
|3
|41 - 20
|53
|3.
|Сантос
|26
|15
|6
|5
|38 - 24
|51
|4.
|Коринтианс
|0:0
|27
|11
|12
|4
|29 - 18
|45
|5.
|Сан-Паулу
|26
|11
|10
|5
|26 - 17
|43
|6.
|Интернасьональ
|26
|12
|6
|8
|31 - 23
|42
|7.
|Байя
|26
|11
|8
|7
|29 - 22
|41
|8.
|Гремио
|27
|11
|8
|8
|44 - 30
|41
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|26
|11
|5
|10
|37 - 28
|38
|10.
|Гойяс
|26
|11
|4
|11
|27 - 37
|37
|11.
|Васко да Гама
|26
|9
|7
|10
|24 - 31
|34
|12.
|Атлетико Минейро
|26
|9
|5
|12
|32 - 37
|32
|13.
|Форталеза
|27
|9
|4
|14
|30 - 37
|31
|14.
|Ботафого Рибейрао
|26
|9
|3
|14
|23 - 29
|30
|15.
|Флуминенсе
|26
|8
|5
|13
|28 - 36
|29
|16.
|Сеара
|26
|7
|5
|14
|25 - 28
|26
|17.
|Алагоано
|26
|6
|8
|12
|17 - 37
|26
|18.
|Крузейро
|0:0
|27
|5
|11
|11
|20 - 33
|26
|19.
|Аваи
|26
|3
|8
|15
|13 - 39
|17
|20.
|Шапекоэнсе
|26
|3
|7
|16
|19 - 40
|16
|21.
|Vasco Da Gama2
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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