Бразилия: Серия A 2019

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Коринтианс
0:0
Первый тайм: 7'
Крузейро
0' 7'
21
Walter
Leandro
Capeloza
Artune
II
23
Фагнер
Лемос
13
Marllon
14
Мендес
Бруно
II
35
Авелар
Данило
15
Ральф
Телес
38
Pedrinho
VI2
22
Mateus
Vital
7
Сорноса
Хуниор
31
Janderson
19
Gustavo
Souza
III
1
Фабио
Лопес
28
Орехуэла
Луис
26
Деде
25
Бруно
Фабрисио
6
Эжидио
Перейра
8
Энрике
Лима
15
Эдерсон
Хонорато
19
Робиньо
Робсон
20
Маркиньос
II
10
Тиаго
Невес
9
Fred
II
Коринтианс
4-1-4-1
Крузейро
4-2-3-1

Предыдущие игры

Коринтианс Последние 20 матчей: +7 =10 -3
Гойяс 2:2 Коринтианс Сан-Паулу 1:0 Коринтианс Коринтианс 2:2 Атлетико Паранаэнсе Гремио 0:0 Коринтианс
Шапекоэнсе 0:1 Коринтианс Коринтианс 1:0 Васко да Гама Индепендьенте дель Валле 2:2 Коринтианс Коринтианс 2:1 Байя Коринтианс 0:2 Индепендьенте дель Валле Флуминенсе 1:0 Коринтианс Коринтианс 2:2 Сеара Коринтианс 1:0 Атлетико Минейро Флуминенсе 1:1 Коринтианс Аваи 1:1 Коринтианс Коринтианс 0:0 Флуминенсе Коринтианс 2:0 Ботафого Рибейрао Интернасьональ 0:0 Коринтианс Коринтианс 2:0 Гойяс Коринтианс 1:1 Палмейрас Монтевидео Уондерерс 1:2 Коринтианс
Крузейро Последние 20 матчей: +3 =8 -9
Крузейро 1:0 Сан-Паулу Шапекоэнсе 1:1 Крузейро Крузейро 0:0 Флуминенсе Крузейро 1:1 Интернасьональ
Гойяс 1:0 Крузейро Сеара 0:0 Крузейро Крузейро 1:2 Фламенго Палмейрас 1:0 Крузейро Крузейро 1:4 Гремио Интернасьональ 3:0 Крузейро Крузейро 1:0 Васко да Гама Алагоано 1:1 Крузейро Крузейро 2:0 Сантос Аваи 2:2 Крузейро Крузейро 0:1 Интернасьональ Атлетико Минейро 2:0 Крузейро Крузейро 0:0 Ривер Плейт Крузейро 0:2 Атлетико Паранаэнсе Ривер Плейт 0:0 Крузейро Байя 0:0 Крузейро

Последние игры между собой

Коринтианс: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Крузейро: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Крузейро 0:0 Коринтианс Серия A Крузейро 1:0 Коринтианс Серия A Коринтианс 1:2 Крузейро Кубок Крузейро 1:0 Коринтианс Кубок
Коринтианс 2:0 Крузейро Серия A Коринтианс 2:2 Крузейро Товарищеские матчи Крузейро 0:2 Коринтианс Товарищеские матчи Крузейро 1:1 Коринтианс Серия A Коринтианс 1:0 Крузейро Серия A Крузейро 3:2 Коринтианс Серия A Крузейро 4:2 Коринтианс Кубок Коринтианс 2:1 Крузейро Кубок Коринтианс 1:1 Крузейро Серия A Коринтианс 3:0 Крузейро Серия A Крузейро 0:1 Коринтианс Серия A Крузейро 0:1 Коринтианс Бразилейро Серия А Коринтианс 1:0 Крузейро Бразилейро Серия А Коринтианс 0:0 Крузейро Бразилейро Серия А Крузейро 1:0 Коринтианс Бразилейро Серия А Крузейро 2:0 Коринтианс Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 26 19 4 3 55 - 22 61
2. Палмейрас 26 15 8 3 41 - 20 53
3. Сантос 26 15 6 5 38 - 24 51
4. Коринтианс 0:0 27 11 12 4 29 - 18 45
5. Сан-Паулу 26 11 10 5 26 - 17 43
6. Интернасьональ 26 12 6 8 31 - 23 42
7. Байя 26 11 8 7 29 - 22 41
8. Гремио 27 11 8 8 44 - 30 41
9. Атлетико Паранаэнсе 26 11 5 10 37 - 28 38
10. Гойяс 26 11 4 11 27 - 37 37
11. Васко да Гама 26 9 7 10 24 - 31 34
12. Атлетико Минейро 26 9 5 12 32 - 37 32
13. Форталеза 27 9 4 14 30 - 37 31
14. Ботафого Рибейрао 26 9 3 14 23 - 29 30
15. Флуминенсе 26 8 5 13 28 - 36 29
16. Сеара 26 7 5 14 25 - 28 26
17. Алагоано 26 6 8 12 17 - 37 26
18. Крузейро 0:0 27 5 11 11 20 - 33 26
19. Аваи 26 3 8 15 13 - 39 17
20. Шапекоэнсе 26 3 7 16 19 - 40 16
21. Vasco Da Gama2 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Первый тайм
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