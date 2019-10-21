Бразилия: Серия A 2019

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Ботафого Рибейрао
1:0
Первый тайм: 34'
Алагоано
0'
1:0
16' Гол в свои ворота
Castan da Silva Luciano
34'
1
Roberto
Fernandes1
4
Марсиньо
Силва
14
Marcelo
Conceicao
2
Gabriel
Paulista
XVI
31
Yuri
VI
8
Cicero
II
5
Joao
Paulo
I
20
Валенсия
Леонардо
7
Соуза
Диего
9
Luiz
Fernando
IV
29
Victor
Vitinho
II
1
Heidemann
Joao
Carlos
8
Dawhan
3
Алан
Коста
4
Castan
da
Silva
Luciano
6
Карлиньос
Андраде
5
Ronaldo
Aparecido
Rodrigues
II
7
Joao
Vitor
II
29
Jonathan
David
Gomez
13
Warley
Leandro
20
Аподи
Диаллиссон
99
Александро
Ботафого Рибейрао
4-2-3-1
Алагоано
4-1-4-1

Ход матча

16'
Castan da Silva Luciano
1:0

Предыдущие игры

Ботафого Рибейрао Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Васко да Гама 2:1 Ботафого Рибейрао Палмейрас 1:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 3:1 Гойяс Ботафого Рибейрао 0:1 Флуминенсе
Форталеза 1:0 Ботафого Рибейрао Байя 2:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:2 Сан-Паулу Сеара 0:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Минейро Интернасьональ 3:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:0 Шапекоэнсе Коринтианс 2:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Паранаэнсе Аваи 0:2 Ботафого Рибейрао Атлетико Минейро 2:0 Ботафого Рибейрао Фламенго 3:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:1 Атлетико Минейро Ботафого Рибейрао 0:1 Сантос Крузейро 0:0 Ботафого Рибейрао Коринтианс 1:2 Ботафого Рибейрао
Алагоано Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Алагоано 2:2 Атлетико Минейро Гойяс 1:0 Алагоано Алагоано 1:0 Интернасьональ Алагоано 3:1 Аваи
Сантос 2:0 Алагоано Палмейрас 6:2 Алагоано Алагоано 1:0 Сеара Сан-Паулу 1:1 Алагоано Алагоано 2:0 Шапекоэнсе Байя 1:0 Алагоано Алагоано 1:1 Крузейро Флуминенсе 0:1 Алагоано Алагоано 0:2 Форталеза Васко да Гама 0:0 Алагоано Алагоано 0:0 Гремио Алагоано 0:4 Атлетико Паранаэнсе Коринтианс 1:0 Алагоано Алагоано 0:2 Фламенго Алагоано 1:2 Ботафого Рибейрао Атлетико Минейро 4:0 Алагоано

Последние игры между собой

Ботафого Рибейрао: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Алагоано: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Алагоано 1:2 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 4:2 Ботафого Рибейрао Кубок Ботафого Рибейрао 2:2 Ботафого Рибейрао Кубок Бразилии
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 27 20 4 3 57 - 22 64
2. Палмейрас 27 15 9 3 42 - 21 54
3. Сантос 27 15 6 6 38 - 26 51
4. Сан-Паулу 27 12 10 5 27 - 17 46
5. Коринтианс 27 11 11 5 30 - 20 44
6. Интернасьональ 27 12 6 9 31 - 24 42
7. Байя 0:0 27 11 9 7 29 - 22 42
8. Гремио 27 11 8 8 44 - 30 41
9. Атлетико Паранаэнсе 27 11 6 10 38 - 29 39
10. Гойяс 27 11 5 11 29 - 39 38
11. Васко да Гама 27 10 7 10 25 - 31 37
12. Атлетико Минейро 27 10 5 12 34 - 37 35
13. Ботафого Рибейрао 1:0 27 10 3 14 24 - 29 33
14. Форталеза 27 9 4 14 30 - 37 31
15. Флуминенсе 27 8 5 14 28 - 38 29
16. Крузейро 27 6 10 11 22 - 34 28
17. Сеара 0:0 27 7 6 14 25 - 28 27
18. Алагоано 0:1 27 6 8 13 17 - 38 26
19. Шапекоэнсе 27 3 8 16 21 - 42 17
20. Аваи 27 3 8 16 13 - 40 17
21. Fortaleza1 0 0 0 0 0 - 0 0
22. Santos FC2 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Первый тайм
  • Описание гола
    16'
    ГООООООООЛ - Luciano Castan da Silva очень расстроена, так как забила в свои ворота!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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