Бразилия: Серия A 2019
Ботафого Рибейрао
1:0
Первый тайм: 34'
Алагоано
1:0
16' Гол в свои воротаCastan da Silva Luciano
31
Yuri
VI
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Yuri VIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Алан СантосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Rhuan Castro
-
27 Rickson
-
34 Pachu
-
25 Wenderson1
-
18 Igor Cassio
-
-
-
26 Lucas Barros
- Основной состав
- Вратарь
-
8 DawhanЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 АлександроНападающий
- Запасные игроки
-
22 CelsinhoЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
14 Lucas Dias2
-
-
11 Emilton
Ход матча
16'
Предыдущие игры
Ботафого Рибейрао Последние 20 матчей: +5 =3 -12Васко да Гама 2:1 Ботафого Рибейрао Палмейрас 1:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 3:1 Гойяс Ботафого Рибейрао 0:1 Флуминенсе
Форталеза 1:0 Ботафого Рибейрао Байя 2:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:2 Сан-Паулу Сеара 0:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Минейро Интернасьональ 3:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:0 Шапекоэнсе Коринтианс 2:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Паранаэнсе Аваи 0:2 Ботафого Рибейрао Атлетико Минейро 2:0 Ботафого Рибейрао Фламенго 3:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:1 Атлетико Минейро Ботафого Рибейрао 0:1 Сантос Крузейро 0:0 Ботафого Рибейрао Коринтианс 1:2 Ботафого Рибейрао
Алагоано Последние 20 матчей: +5 =5 -10Алагоано 2:2 Атлетико Минейро Гойяс 1:0 Алагоано Алагоано 1:0 Интернасьональ Алагоано 3:1 Аваи
Сантос 2:0 Алагоано Палмейрас 6:2 Алагоано Алагоано 1:0 Сеара Сан-Паулу 1:1 Алагоано Алагоано 2:0 Шапекоэнсе Байя 1:0 Алагоано Алагоано 1:1 Крузейро Флуминенсе 0:1 Алагоано Алагоано 0:2 Форталеза Васко да Гама 0:0 Алагоано Алагоано 0:0 Гремио Алагоано 0:4 Атлетико Паранаэнсе Коринтианс 1:0 Алагоано Алагоано 0:2 Фламенго Алагоано 1:2 Ботафого Рибейрао Атлетико Минейро 4:0 Алагоано
Последние игры между собой
Ботафого Рибейрао: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Алагоано: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|27
|20
|4
|3
|57 - 22
|64
|2.
|Палмейрас
|27
|15
|9
|3
|42 - 21
|54
|3.
|Сантос
|27
|15
|6
|6
|38 - 26
|51
|4.
|Сан-Паулу
|27
|12
|10
|5
|27 - 17
|46
|5.
|Коринтианс
|27
|11
|11
|5
|30 - 20
|44
|6.
|Интернасьональ
|27
|12
|6
|9
|31 - 24
|42
|7.
|Байя
|0:0
|27
|11
|9
|7
|29 - 22
|42
|8.
|Гремио
|27
|11
|8
|8
|44 - 30
|41
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|27
|11
|6
|10
|38 - 29
|39
|10.
|Гойяс
|27
|11
|5
|11
|29 - 39
|38
|11.
|Васко да Гама
|27
|10
|7
|10
|25 - 31
|37
|12.
|Атлетико Минейро
|27
|10
|5
|12
|34 - 37
|35
|13.
|Ботафого Рибейрао
|1:0
|27
|10
|3
|14
|24 - 29
|33
|14.
|Форталеза
|27
|9
|4
|14
|30 - 37
|31
|15.
|Флуминенсе
|27
|8
|5
|14
|28 - 38
|29
|16.
|Крузейро
|27
|6
|10
|11
|22 - 34
|28
|17.
|Сеара
|0:0
|27
|7
|6
|14
|25 - 28
|27
|18.
|Алагоано
|0:1
|27
|6
|8
|13
|17 - 38
|26
|19.
|Шапекоэнсе
|27
|3
|8
|16
|21 - 42
|17
|20.
|Аваи
|27
|3
|8
|16
|13 - 40
|17
|21.
|Fortaleza1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|22.
|Santos FC2
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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