Бразилия: Серия A 2019

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Форталеза
0:1
Первый тайм: 31'
Гремио
0'
0:1
10' Гол
Миранда Пауло
31'
12
Felipe
Alves
13
Gabriel
Dias
3
Juan
Quintero
II
25
Paulo
III
6
Carlinho
7
Arnaldo
Edinho2
55
Juninho
V
15
Felipe
Martins3
11
Osvaldo
20
Romarinho3
9
Веллингтон
Паулиста
40
Фелипе
Мегиоларо
33
Браз
Давид
28
Миранда
Пауло
42
Rafael
Galhardo
29
Juninho
Capixaba
13
Romulo1
5
Мичел
Феррейра
16
Thaciano
18
Лусиано
Невес
25
Pepe3
90
Андре
Филипе
Форталеза
4-4-1-1
Гремио
4-2-3-1

Ход матча

10'
0:1
Миранда Пауло
(Rafael Galhardo)

Предыдущие игры

Форталеза Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Университарио Лима 11:0 Форталеза Форталеза 1:2 Фламенго Форталеза 2:1 Барранкилья Васко да Гама 1:0 Форталеза
Форталеза 2:0 Шапекоэнсе Депортес Куиндио 1:1 Форталеза Сан-Паулу 2:1 Форталеза Форталеза 1:0 Ботафого Рибейрао Форталеза 1:1 ФК Атлетико Атлетико Паранаэнсе 4:1 Форталеза Nacional Senac 7:2 Форталеза Форталеза 0:1 Палмейрас Тигрес Факататива 3:2 Форталеза Форталеза 0:0 Валледупар Форталеза 0:0 Стормерс Сан-Лоренсо Байя 1:1 Форталеза Орсомарсо 2:0 Форталеза Форталеза 6:0 Вильстерманн Кооператива Форталеза 0:1 Флуминенсе Форталеза 3:0 Реал Сан-Андрес
Гремио Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Гремио 0:1 Байя Атлетико Минейро 1:4 Гремио Гремио 2:1 Сеара Гремио 0:0 Коринтианс
Гремио 1:1 Фламенго Флуминенсе 2:1 Гремио Гремио 6:1 Аваи Сантос 0:3 Гремио Гремио 3:0 Гойяс Крузейро 1:4 Гремио Атлетико Паранаэнсе 2:0 Гремио Сан-Паулу 0:0 Гремио Палмейрас 1:2 Гремио Гремио 2:1 Атлетико Паранаэнсе Гремио 0:1 Палмейрас Гремио 1:1 Палмейрас Гремио 2:0 Атлетико Паранаэнсе Фламенго 3:1 Гремио Гремио 3:3 Шапекоэнсе Либертад 0:3 Гремио

Последние игры между собой

Форталеза: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Гремио: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Гремио 1:0 Форталеза Серия A Гремио 2:0 Форталеза Кубок Бразилии Форталеза 0:2 Гремио Кубок Бразилии
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 26 19 4 3 55 - 22 61
2. Палмейрас 26 15 8 3 41 - 20 53
3. Сантос 26 15 6 5 38 - 24 51
4. Коринтианс 26 11 11 4 29 - 18 44
5. Гремио 1:0 27 12 8 7 44 - 28 44
6. Сан-Паулу 26 11 10 5 26 - 17 43
7. Интернасьональ 26 12 6 8 31 - 23 42
8. Байя 26 11 8 7 29 - 22 41
9. Атлетико Паранаэнсе 26 11 5 10 37 - 28 38
10. Гойяс 26 11 4 11 27 - 37 37
11. Васко да Гама 26 9 7 10 24 - 31 34
12. Атлетико Минейро 26 9 5 12 32 - 37 32
13. Ботафого Рибейрао 26 9 3 14 23 - 29 30
14. Флуминенсе 26 8 5 13 28 - 36 29
15. Форталеза 0:1 27 8 4 15 28 - 37 28
16. Сеара 26 7 5 14 25 - 28 26
17. Алагоано 26 6 8 12 17 - 37 26
18. Крузейро 26 5 10 11 20 - 33 25
19. Аваи 26 3 8 15 13 - 39 17
20. Шапекоэнсе 26 3 7 16 19 - 40 16
21. Vasco Da Gama2 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Первый тайм
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Миранда Пауло бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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