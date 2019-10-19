Бразилия: Серия A 2019
0:1
10' ГолМиранда Пауло
12
Felipe
Alves
13
Gabriel
Dias
25
Paulo
III
6
Carlinho
55
Juninho
V
11
Osvaldo
20
Romarinho3
33
Браз
Давид
13
Romulo1
16
Thaciano
25
Pepe3
90
Андре
Филипе
- Основной состав
-
12 Felipe AlvesВратарь
-
13 Gabriel DiasЗащитник
- Защитник
-
25 Paulo IIIЗащитник
-
6 CarlinhoЗащитник
- Полузащитник
-
55 Juninho VПолузащитник
- Полузащитник
-
11 OsvaldoПолузащитник
-
20 Romarinho3Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Bruno MeloЗащитник
-
95 Перес ФелипеПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Нене БонильяПолузащитник
- Полузащитник
-
86 KiezaНападающий
-
-
-
-
-
2 Tinga I
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Браз ДавидЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Romulo1Полузащитник
- Полузащитник
-
16 ThacianoПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Pepe3Полузащитник
-
90 Андре ФилипеНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
38 TonhaoЗащитник
-
12 Кортез БруноЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
23 Alisson II
-
-
-
Ход матча
10'
0:1
Предыдущие игры
Форталеза Последние 20 матчей: +5 =5 -10Университарио Лима 11:0 Форталеза Форталеза 1:2 Фламенго Форталеза 2:1 Барранкилья Васко да Гама 1:0 Форталеза
Форталеза 2:0 Шапекоэнсе Депортес Куиндио 1:1 Форталеза Сан-Паулу 2:1 Форталеза Форталеза 1:0 Ботафого Рибейрао Форталеза 1:1 ФК Атлетико Атлетико Паранаэнсе 4:1 Форталеза Nacional Senac 7:2 Форталеза Форталеза 0:1 Палмейрас Тигрес Факататива 3:2 Форталеза Форталеза 0:0 Валледупар Форталеза 0:0 Стормерс Сан-Лоренсо Байя 1:1 Форталеза Орсомарсо 2:0 Форталеза Форталеза 6:0 Вильстерманн Кооператива Форталеза 0:1 Флуминенсе Форталеза 3:0 Реал Сан-Андрес
Гремио Последние 20 матчей: +10 =5 -5Гремио 0:1 Байя Атлетико Минейро 1:4 Гремио Гремио 2:1 Сеара Гремио 0:0 Коринтианс
Гремио 1:1 Фламенго Флуминенсе 2:1 Гремио Гремио 6:1 Аваи Сантос 0:3 Гремио Гремио 3:0 Гойяс Крузейро 1:4 Гремио Атлетико Паранаэнсе 2:0 Гремио Сан-Паулу 0:0 Гремио Палмейрас 1:2 Гремио Гремио 2:1 Атлетико Паранаэнсе Гремио 0:1 Палмейрас Гремио 1:1 Палмейрас Гремио 2:0 Атлетико Паранаэнсе Фламенго 3:1 Гремио Гремио 3:3 Шапекоэнсе Либертад 0:3 Гремио
Последние игры между собой
Форталеза: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Гремио: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|26
|19
|4
|3
|55 - 22
|61
|2.
|Палмейрас
|26
|15
|8
|3
|41 - 20
|53
|3.
|Сантос
|26
|15
|6
|5
|38 - 24
|51
|4.
|Коринтианс
|26
|11
|11
|4
|29 - 18
|44
|5.
|Гремио
|1:0
|27
|12
|8
|7
|44 - 28
|44
|6.
|Сан-Паулу
|26
|11
|10
|5
|26 - 17
|43
|7.
|Интернасьональ
|26
|12
|6
|8
|31 - 23
|42
|8.
|Байя
|26
|11
|8
|7
|29 - 22
|41
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|26
|11
|5
|10
|37 - 28
|38
|10.
|Гойяс
|26
|11
|4
|11
|27 - 37
|37
|11.
|Васко да Гама
|26
|9
|7
|10
|24 - 31
|34
|12.
|Атлетико Минейро
|26
|9
|5
|12
|32 - 37
|32
|13.
|Ботафого Рибейрао
|26
|9
|3
|14
|23 - 29
|30
|14.
|Флуминенсе
|26
|8
|5
|13
|28 - 36
|29
|15.
|Форталеза
|0:1
|27
|8
|4
|15
|28 - 37
|28
|16.
|Сеара
|26
|7
|5
|14
|25 - 28
|26
|17.
|Алагоано
|26
|6
|8
|12
|17 - 37
|26
|18.
|Крузейро
|26
|5
|10
|11
|20 - 33
|25
|19.
|Аваи
|26
|3
|8
|15
|13 - 39
|17
|20.
|Шапекоэнсе
|26
|3
|7
|16
|19 - 40
|16
|21.
|Vasco Da Gama2
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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