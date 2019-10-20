Бразилия: Серия A 2019
Фламенго
2:0
Второй тайм: 70'
Флуминенсе
1:0
4' ГолBruno Henrique IV
23' Желтая карточкаДа Мотта Роберт
36' Желтая карточкаГансо Пауло
43' Желтая карточкаCaio XIII
45' Желтая карточкаМари Пабло
53' Желтая карточкаFrazan
2:0
66' ГолГерсон Сантос
2
Rodinei
33
Huan
Nino2
13
Frazan
19
Caio
XIII
29
Аллан
Соуза
20
Daniel
XII
10
Гансо
Пауло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Huan Nino2Защитник
-
13 FrazanЗащитник
-
19 Caio XIIIЗащитник
-
29 Аллан СоузаПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Daniel XIIПолузащитник
-
10 Гансо ПаулоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 ЭдилсонЗащитник
- Защитник
-
21 Igor JuliaoЗащитник
- Полузащитник
-
23 Joao Pedro6
-
-
5 Airton I
-
15 Douglas XV
-
-
-
12 Lucao3
Ход матча
4'
1:0
23'
36'
43'
45'
53'
66'
2:0
Предыдущие игры
Фламенго Последние 20 матчей: +15 =3 -2Форталеза 1:2 Фламенго Атлетико Паранаэнсе 0:2 Фламенго Фламенго 3:1 Атлетико Минейро Шапекоэнсе 0:1 Фламенго
Гремио 1:1 Фламенго Фламенго 0:0 Сан-Паулу Фламенго 3:1 Интернасьональ Крузейро 1:2 Фламенго Фламенго 1:0 Сантос Аваи 0:3 Фламенго Фламенго 3:0 Палмейрас Интернасьональ 1:1 Фламенго Сеара 0:3 Фламенго Фламенго 2:0 Интернасьональ Васко да Гама 1:4 Фламенго Фламенго 3:1 Гремио Байя 3:0 Фламенго Фламенго 2:0 Эмелек Фламенго 3:2 Ботафого Рибейрао Эмелек 2:0 Фламенго
Флуминенсе Последние 20 матчей: +8 =4 -8Флуминенсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе Флуминенсе 2:0 Байя Крузейро 0:0 Флуминенсе Ботафого Рибейрао 0:1 Флуминенсе
Флуминенсе 2:1 Гремио Флуминенсе 1:1 Сантос Гойяс 3:0 Флуминенсе Флуминенсе 1:0 Коринтианс Палмейрас 3:0 Флуминенсе Форталеза 0:1 Флуминенсе Флуминенсе 0:1 Аваи Флуминенсе 1:1 Коринтианс Коринтианс 0:0 Флуминенсе Флуминенсе 0:1 Алагоано Атлетико Минейро 2:1 Флуминенсе Флуминенсе 2:1 Интернасьональ Флуминенсе 3:1 Пеньяроль Флуминенсе 1:2 Сан-Паулу Пеньяроль 1:2 Флуминенсе Васко да Гама 2:1 Флуминенсе
Последние игры между собой
Фламенго: победы: 8, ничьи: 8, поражения: 4
Флуминенсе: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 8
Фламенго 0:1 Флуминенсе Кариока Фламенго 3:0 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 0:2 Фламенго Серия A Флуминенсе 1:1 Фламенго Кубок Кариоки Флуминенсе 4:0 Фламенго Кубок Кариоки Фламенго 3:3 Флуминенсе Копа Судамерикана Флуминенсе 0:1 Фламенго Копа Судамерикана Фламенго 1:1 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 2:2 Фламенго Серия A Фламенго 2:1 Флуминенсе Чемпионат Кариоки Флуминенсе 0:1 Фламенго Чемпионат Кариоки Флуминенсе 1:1 Фламенго Чемпионат Кариока Флуминенсе 3:3 Фламенго Чемпионат Кариока Флуминенсе 1:2 Фламенго Серия A Фламенго 1:2 Флуминенсе Серия A Фламенго 0:0 Флуминенсе Кариока
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|2:0
|27
|20
|4
|3
|57 - 22
|64
|2.
|Палмейрас
|0:1
|27
|15
|8
|4
|41 - 21
|53
|3.
|Сантос
|27
|15
|6
|6
|38 - 26
|51
|4.
|Сан-Паулу
|27
|12
|10
|5
|27 - 17
|46
|5.
|Коринтианс
|27
|11
|11
|5
|30 - 20
|44
|6.
|Интернасьональ
|27
|12
|6
|9
|31 - 24
|42
|7.
|Байя
|26
|11
|8
|7
|29 - 22
|41
|8.
|Атлетико Паранаэнсе
|1:0
|27
|12
|5
|10
|38 - 28
|41
|9.
|Гремио
|27
|11
|8
|8
|44 - 30
|41
|10.
|Гойяс
|0:1
|27
|11
|4
|12
|27 - 38
|37
|11.
|Васко да Гама
|27
|10
|7
|10
|25 - 31
|37
|12.
|Атлетико Минейро
|27
|10
|5
|12
|34 - 37
|35
|13.
|Форталеза
|27
|9
|4
|14
|30 - 37
|31
|14.
|Ботафого Рибейрао
|26
|9
|3
|14
|23 - 29
|30
|15.
|Флуминенсе
|0:2
|27
|8
|5
|14
|28 - 38
|29
|16.
|Крузейро
|27
|6
|10
|11
|22 - 34
|28
|17.
|Сеара
|26
|7
|5
|14
|25 - 28
|26
|18.
|Алагоано
|26
|6
|8
|12
|17 - 37
|26
|19.
|Шапекоэнсе
|1:0
|27
|4
|7
|16
|20 - 40
|19
|20.
|Аваи
|27
|3
|8
|16
|13 - 40
|17
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