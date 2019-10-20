Бразилия: Серия A 2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2019
Фламенго
2:0
Второй тайм: 70'
Флуминенсе
0'
1:0
4' Гол
Bruno Henrique IV
23' Желтая карточка
Да Мотта Роберт
36' Желтая карточка
Гансо Пауло
43' Желтая карточка
Caio XIII
45' Желтая карточка
Мари Пабло
53' Желтая карточка
Frazan
2:0
66' Гол
Герсон Сантос
70'
1
Алвес
Диего
2
Rodinei
3
Кайо
Родриго
4
Мари
Пабло
21
Filipe
Kasmirski1
25
Да
Мотта
Роберт
8
Герсон
Сантос
11
Victor
Vitinho1
7
Рибейро
Эвертон
27
Bruno
Henrique
IV
9
Gabriel
Barbosa1
27
Муриэл
Беккер
2
Жилберто
Жуниор
33
Huan
Nino2
13
Frazan
19
Caio
XIII
29
Аллан
Соуза
77
Нене
Андерсон
20
Daniel
XII
10
Гансо
Пауло
18
Нем
Веллингтон
11
Jony
Gonzalez
Фламенго
4-2-3-1
Флуминенсе
4-1-4-1

Ход матча

4'
Bruno Henrique IV
(Rodinei)
1:0
23'
Да Мотта Роберт
 
36'
 
Гансо Пауло
43'
 
Caio XIII
45'
Мари Пабло
 
53'
 
Frazan
62'
Reinier
Victor Vitinho1
 
66'
Герсон Сантос
(Reinier)
2:0
67'
Виллиан Арао
Герсон Сантос
 

Предыдущие игры

Фламенго Последние 20 матчей: +15 =3 -2
Форталеза 1:2 Фламенго Атлетико Паранаэнсе 0:2 Фламенго Фламенго 3:1 Атлетико Минейро Шапекоэнсе 0:1 Фламенго
Гремио 1:1 Фламенго Фламенго 0:0 Сан-Паулу Фламенго 3:1 Интернасьональ Крузейро 1:2 Фламенго Фламенго 1:0 Сантос Аваи 0:3 Фламенго Фламенго 3:0 Палмейрас Интернасьональ 1:1 Фламенго Сеара 0:3 Фламенго Фламенго 2:0 Интернасьональ Васко да Гама 1:4 Фламенго Фламенго 3:1 Гремио Байя 3:0 Фламенго Фламенго 2:0 Эмелек Фламенго 3:2 Ботафого Рибейрао Эмелек 2:0 Фламенго
Флуминенсе Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Флуминенсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе Флуминенсе 2:0 Байя Крузейро 0:0 Флуминенсе Ботафого Рибейрао 0:1 Флуминенсе
Флуминенсе 2:1 Гремио Флуминенсе 1:1 Сантос Гойяс 3:0 Флуминенсе Флуминенсе 1:0 Коринтианс Палмейрас 3:0 Флуминенсе Форталеза 0:1 Флуминенсе Флуминенсе 0:1 Аваи Флуминенсе 1:1 Коринтианс Коринтианс 0:0 Флуминенсе Флуминенсе 0:1 Алагоано Атлетико Минейро 2:1 Флуминенсе Флуминенсе 2:1 Интернасьональ Флуминенсе 3:1 Пеньяроль Флуминенсе 1:2 Сан-Паулу Пеньяроль 1:2 Флуминенсе Васко да Гама 2:1 Флуминенсе

Последние игры между собой

Фламенго: победы: 8, ничьи: 8, поражения: 4
Флуминенсе: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 8
Флуминенсе 0:0 Фламенго Серия A Фламенго 1:1 Флуминенсе Чемпионат Кариоки Флуминенсе 1:2 Фламенго Кубок Кариоки Фламенго 3:2 Флуминенсе Кубок Кариоки
Фламенго 0:1 Флуминенсе Кариока Фламенго 3:0 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 0:2 Фламенго Серия A Флуминенсе 1:1 Фламенго Кубок Кариоки Флуминенсе 4:0 Фламенго Кубок Кариоки Фламенго 3:3 Флуминенсе Копа Судамерикана Флуминенсе 0:1 Фламенго Копа Судамерикана Фламенго 1:1 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 2:2 Фламенго Серия A Фламенго 2:1 Флуминенсе Чемпионат Кариоки Флуминенсе 0:1 Фламенго Чемпионат Кариоки Флуминенсе 1:1 Фламенго Чемпионат Кариока Флуминенсе 3:3 Фламенго Чемпионат Кариока Флуминенсе 1:2 Фламенго Серия A Фламенго 1:2 Флуминенсе Серия A Фламенго 0:0 Флуминенсе Кариока
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 2:0 27 20 4 3 57 - 22 64
2. Палмейрас 0:1 27 15 8 4 41 - 21 53
3. Сантос 27 15 6 6 38 - 26 51
4. Сан-Паулу 27 12 10 5 27 - 17 46
5. Коринтианс 27 11 11 5 30 - 20 44
6. Интернасьональ 27 12 6 9 31 - 24 42
7. Байя 26 11 8 7 29 - 22 41
8. Атлетико Паранаэнсе 1:0 27 12 5 10 38 - 28 41
9. Гремио 27 11 8 8 44 - 30 41
10. Гойяс 0:1 27 11 4 12 27 - 38 37
11. Васко да Гама 27 10 7 10 25 - 31 37
12. Атлетико Минейро 27 10 5 12 34 - 37 35
13. Форталеза 27 9 4 14 30 - 37 31
14. Ботафого Рибейрао 26 9 3 14 23 - 29 30
15. Флуминенсе 0:2 27 8 5 14 28 - 38 29
16. Крузейро 27 6 10 11 22 - 34 28
17. Сеара 26 7 5 14 25 - 28 26
18. Алагоано 26 6 8 12 17 - 37 26
19. Шапекоэнсе 1:0 27 4 7 16 20 - 40 19
20. Аваи 27 3 8 16 13 - 40 17
  • Второй тайм
  • Описание гола
    66'
    Г О О О О Л - Герсон Сантос бьет в цель!
  • 62'
    Витиньо уходит, Reinier вместо него
  • Желтая карточка
    53'
    Frazan получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Мари Пабло получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    43'
    Caio получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    36'
    Гансо Пауло получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    23'
    Да Мотта Роберт получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Bruno Henrique бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Загрузка...