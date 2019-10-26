Китай: Суперлига 2019
Хэбей Форчун
0:0
Первый тайм: 34'
Стадион: Langfang Stadium
Гуанчжоу Фули
0:0
8' Не забитый пенальтиМаскерано Хавьер
23' Желтая карточкаЦзинь Пэнксян
33
Wenyi
Chi
28
Чендун
Чжан
37
Ximing
Pan
23
Хан
Жэнь
26
Wenjun
Jiang
11
Чжипэн
Цзян
15
Qiuming
Wang
10
Marcao
V
20
Miao
Tang
II
18
Йи
Тенг
23
Lin
Lu
35
Tixiang
Li
32
Zhizhao
Chen
10
Саба
Диа
13
Chugui
Ye
- Основной состав
-
33 Wenyi ChiВратарь
-
28 Чендун ЧжанЗащитник
-
37 Ximing PanЗащитник
-
23 Хан ЖэньЗащитник
-
26 Wenjun JiangЗащитник
-
11 Чжипэн ЦзянЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Qiuming WangПолузащитник
- Нападающий
-
10 Marcao VНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Gang FengПолузащитник
-
51 Liu Jing
-
45 Qiule Giong
-
38 Wei Zhang2
-
-
Главный тренер: Feng Xie
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Miao Tang IIЗащитник
- Защитник
-
18 Йи ТенгЗащитник
- Защитник
-
23 Lin LuПолузащитник
-
35 Tixiang LiПолузащитник
-
32 Zhizhao ChenПолузащитник
-
10 Саба ДиаПолузащитник
-
13 Chugui YeПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Jihong JiangЗащитник
-
33 Bo JinПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 Hong GuiНападающий
-
22 Jiaqi Han
-
-
Главный тренер: Dragan Stojkovic
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
8'
0:0
23'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
4 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 1
-
4 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
Предыдущие игры
Хэбей Форчун Последние 20 матчей: +6 =3 -11Цзянсу Сунин 4:1 Хэбей Форчун Хэбей Форчун 2:1 Тянцзинь Тэда Хэнань Цзянье 4:1 Хэбей Форчун Пекин Женьхе 1:2 Хэбей Форчун
Хэбей Форчун 0:3 Шаньдун Лунэн Бэйцзин Гоань 2:0 Хэбей Форчун Хэбей Форчун 3:0 Чуньцинь Лифан Хэбей Форчун 2:2 Тянцзинь Цюаньцзянь Шанхай СИПГ 3:0 Хэбей Форчун Хэбей Форчун 2:1 Шанхай Шэньхуа Хэбей Форчун 1:1 Шеньчжень Хэбей Форчун 0:2 Ухань Чжоэр Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Хэбей Форчун Хэбей Форчун 1:0 Далянь Ифан Гуанчжоу Фули 2:2 Хэбей Форчун Хэбей Форчун 3:2 Цзянсу Сунин Тянцзинь Тэда 2:0 Хэбей Форчун Хэбей Форчун 2:3 Хэнань Цзянье Шаньдун Лунэн 2:0 Хэбей Форчун Чуньцинь Лифан 1:0 Хэбей Форчун
Гуанчжоу Фули Последние 20 матчей: +6 =3 -11Гуанчжоу Фули 1:3 Шаньдун Лунэн Гуанчжоу Фули 2:1 Тянцзинь Цюаньцзянь Шеньчжень 4:0 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 2:2 Шанхай СИПГ
Гуанчжоу Фули 2:2 Цзянсу Сунин Шанхай Шэньхуа 5:3 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 0:4 Саутгемптон Гуанчжоу Фули 0:5 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Фули 2:1 Тянцзинь Тэда Далянь Ифан 3:2 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 4:2 Чуньцинь Лифан Гуанчжоу Фули 2:0 Хэнань Цзянье Бэйцзин Гоань 3:2 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 3:4 Ухань Чжоэр Гуанчжоу Фули 2:2 Хэбей Форчун Шаньдун Лунэн 3:1 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 0:4 Боруссия М Гуанчжоу Фули 3:1 Пекин Женьхе Тянцзинь Цюаньцзянь 1:2 Гуанчжоу Фули Шанхай СИПГ 2:0 Гуанчжоу Фули
Последние игры между собой
Хэбей Форчун: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 4
Гуанчжоу Фули: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гуанчжоу Эвергранд
|26
|20
|2
|4
|58 - 21
|62
|2.
|Шанхай СИПГ
|26
|18
|5
|3
|52 - 23
|59
|3.
|Бэйцзин Гоань
|26
|19
|1
|6
|48 - 21
|58
|4.
|Шаньдун Лунэн
|26
|13
|5
|8
|47 - 30
|44
|5.
|Цзянсу Сунин
|26
|12
|7
|7
|51 - 37
|43
|6.
|Ухань Чжоэр
|26
|10
|7
|9
|33 - 34
|37
|7.
|Чуньцинь Лифан
|27
|9
|9
|9
|36 - 42
|36
|8.
|Тянцзинь Тэда
|26
|10
|5
|11
|36 - 39
|35
|9.
|Далянь Ифан
|26
|9
|7
|10
|38 - 40
|34
|10.
|Хэнань Цзянье
|26
|9
|6
|11
|33 - 40
|33
|11.
|Гуанчжоу Фули
|0:0
|26
|8
|6
|12
|47 - 62
|30
|12.
|Шанхай Шэньхуа
|27
|8
|6
|13
|41 - 49
|30
|13.
|Хэбей Форчун
|0:0
|27
|7
|6
|14
|29 - 47
|27
|14.
|Тянцзинь Цюаньцзянь
|26
|3
|12
|11
|32 - 46
|21
|15.
|Шеньчжень
|26
|4
|7
|15
|24 - 41
|19
|16.
|Пекин Женьхе
|25
|3
|3
|19
|20 - 53
|12
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