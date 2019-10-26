Китай: Суперлига 2019

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Хэбей Форчун
0:0
Первый тайм: 34'

Стадион:
Гуанчжоу Фули
0'
0:0
8' Не забитый пенальти
Маскерано Хавьер
23' Желтая карточка
Цзинь Пэнксян
34'
33
Wenyi
Chi
28
Чендун
Чжан
37
Ximing
Pan
23
Хан
Жэнь
26
Wenjun
Jiang
11
Чжипэн
Цзян
32
Fernandinho
V
14
Маскерано
Хавьер
15
Qiuming
Wang
9
Сюшэн
Дун
10
Marcao
V
1
Yuelei
Cheng
20
Miao
Tang
II
27
Цзинь
Пэнксян
18
Йи
Тенг
2
Zheng
Zou
23
Lin
Lu
35
Tixiang
Li
32
Zhizhao
Chen
10
Саба
Диа
13
Chugui
Ye
7
Захави
Эран
Хэбей Форчун
5-3-2
Гуанчжоу Фули
4-2-3-1

Ход матча

8'
Маскерано Хавьер
0:0
23'
 
Цзинь Пэнксян

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Предыдущие игры

Хэбей Форчун Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Цзянсу Сунин 4:1 Хэбей Форчун Хэбей Форчун 2:1 Тянцзинь Тэда Хэнань Цзянье 4:1 Хэбей Форчун Пекин Женьхе 1:2 Хэбей Форчун
Хэбей Форчун 0:3 Шаньдун Лунэн Бэйцзин Гоань 2:0 Хэбей Форчун Хэбей Форчун 3:0 Чуньцинь Лифан Хэбей Форчун 2:2 Тянцзинь Цюаньцзянь Шанхай СИПГ 3:0 Хэбей Форчун Хэбей Форчун 2:1 Шанхай Шэньхуа Хэбей Форчун 1:1 Шеньчжень Хэбей Форчун 0:2 Ухань Чжоэр Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Хэбей Форчун Хэбей Форчун 1:0 Далянь Ифан Гуанчжоу Фули 2:2 Хэбей Форчун Хэбей Форчун 3:2 Цзянсу Сунин Тянцзинь Тэда 2:0 Хэбей Форчун Хэбей Форчун 2:3 Хэнань Цзянье Шаньдун Лунэн 2:0 Хэбей Форчун Чуньцинь Лифан 1:0 Хэбей Форчун
Гуанчжоу Фули Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Гуанчжоу Фули 1:3 Шаньдун Лунэн Гуанчжоу Фули 2:1 Тянцзинь Цюаньцзянь Шеньчжень 4:0 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 2:2 Шанхай СИПГ
Гуанчжоу Фули 2:2 Цзянсу Сунин Шанхай Шэньхуа 5:3 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 0:4 Саутгемптон Гуанчжоу Фули 0:5 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Фули 2:1 Тянцзинь Тэда Далянь Ифан 3:2 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 4:2 Чуньцинь Лифан Гуанчжоу Фули 2:0 Хэнань Цзянье Бэйцзин Гоань 3:2 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 3:4 Ухань Чжоэр Гуанчжоу Фули 2:2 Хэбей Форчун Шаньдун Лунэн 3:1 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 0:4 Боруссия М Гуанчжоу Фули 3:1 Пекин Женьхе Тянцзинь Цюаньцзянь 1:2 Гуанчжоу Фули Шанхай СИПГ 2:0 Гуанчжоу Фули

Последние игры между собой

Хэбей Форчун: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 4
Гуанчжоу Фули: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 2
Гуанчжоу Фули 2:2 Хэбей Форчун Суперлига Гуанчжоу Фули 2:1 Хэбей Форчун Суперлига Хэбей Форчун 2:2 Гуанчжоу Фули Суперлига Хэбей Форчун 2:1 Гуанчжоу Фули Суперлига
Гуанчжоу Фули 1:1 Хэбей Форчун Суперлига Хэбей Форчун 1:2 Гуанчжоу Фули Кубок Гуанчжоу Фули 3:0 Хэбей Форчун Кубок Хэбей Форчун 0:2 Гуанчжоу Фули Суперлига Гуанчжоу Фули 1:2 Хэбей Форчун Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Гуанчжоу Эвергранд 26 20 2 4 58 - 21 62
2. Шанхай СИПГ 26 18 5 3 52 - 23 59
3. Бэйцзин Гоань 26 19 1 6 48 - 21 58
4. Шаньдун Лунэн 26 13 5 8 47 - 30 44
5. Цзянсу Сунин 26 12 7 7 51 - 37 43
6. Ухань Чжоэр 26 10 7 9 33 - 34 37
7. Чуньцинь Лифан 27 9 9 9 36 - 42 36
8. Тянцзинь Тэда 26 10 5 11 36 - 39 35
9. Далянь Ифан 26 9 7 10 38 - 40 34
10. Хэнань Цзянье 26 9 6 11 33 - 40 33
11. Гуанчжоу Фули 0:0 26 8 6 12 47 - 62 30
12. Шанхай Шэньхуа 27 8 6 13 41 - 49 30
13. Хэбей Форчун 0:0 27 7 6 14 29 - 47 27
14. Тянцзинь Цюаньцзянь 26 3 12 11 32 - 46 21
15. Шеньчжень 26 4 7 15 24 - 41 19
16. Пекин Женьхе 25 3 3 19 20 - 53 12
  • Первый тайм
  • Травма, повреждение
    34'
    Гуанчжоу Фули остается без одного игрока, потому что Лю Лин уходит с поля, а тренер не располагает больше с запасными игроками.
  • Фол, нарушение
    33'
    Tixiang Li из команды Гуанчжоу Фули опасно и грубо сыграл. Marcao пострадал.
  • 33'
    Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 33'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    33'
    Ох, нехорошо это выглядит. Лю Лин получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    32'
    Лю Лин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 32'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 31'
    Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 31'
    Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 31'
    Цзинь Пэнксян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    31'
    Чжипэн Цзян из команды Хэбей Форчун подал угловой справа.
  • 31'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    30'
    Ченг Юелей на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 30'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
  • 30'
    Marcao нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 30'
    Fernando Conceicao из команды Хэбей Форчун делает пас партнеру.
  • 29'
    Fernando Conceicao бьет, но Ченг Юелей отбивает мяч перед собой...
  • 29'
    Fernando Conceicao из команды Хэбей Форчун идет с мячом вперед на обострение...
  • Фол, нарушение
    28'
    Qiuming Wang наказан за толчок Zhizhao Chen
  • 28'
    Йи Тенг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 28'
    Fernando Conceicao из команды Хэбей Форчун отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    27'
    Судья сигнализирует, что Chugui Ye из команды Гуанчжоу Фули поставил подножку. Пострадал Fernando Conceicao
  • 26'
    Удар от ворот произведет Хэбей Форчун
  • 25'
    Саба Диа из команды Гуанчжоу Фули делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
  • 25'
    После штрафного удара,который нанес Чжипэн Цзян мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
  • Фол, нарушение
    24'
    Судья сигнализирует, что Йи Тенг из команды Гуанчжоу Фули поставил подножку. Пострадал Qiuming Wang
  • Желтая карточка
    23'
    Цзинь Пэнксян получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    23'
    Безумный фол. Цзинь Пэнксян грубо играет против соперника. Пострадал Marcao
  • 23'
    Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 23'
    Захави Эран из команды Гуанчжоу Фули нанесла штрафной удар, но мяч срикошетил прежде чем попасть в штрафную.
  • Фол, нарушение
    21'
    Судья сигнализирует, что Ximing Pan из команды Хэбей Форчун поставил подножку. Пострадал Саба Диа
  • Травма, повреждение
    21'
    Marcao возвращается на поле.
  • 21'
    Удар от ворот произведет Хэбей Форчун
  • 21'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    21'
    Ох, нехорошо это выглядит. Marcao получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
  • 20'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 19'
    Захави Эран из команды Гуанчжоу Фули наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • 19'
    Лю Лин из команды Гуанчжоу Фули отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    18'
    Chugui Ye наказан за толчок Сюшэн Дун
  • 18'
    Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 18'
    Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
  • 18'
    Пространство открывается для Маскерано Хавьер, но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.
  • 17'
    Цзинь Пэнксян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    17'
    Чжипэн Цзян из команды Хэбей Форчун подал угловой справа.
  • 17'
    Чжао Чженг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 16'
    Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
  • 14'
    Чжипэн Цзян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    14'
    Zhizhao Chen из команды Гуанчжоу Фули играет слишком грубо. Чжипэн Цзян оказался на газоне.
  • Травма, повреждение
    14'
    Tixiang Li возвращается на поле.
  • 13'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    13'
    Ох, нехорошо это выглядит. Tixiang Li получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 12'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 11'
    Матч возобновлен
  • 11'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
  • Фол, нарушение
    10'
    Chugui Ye наказан за толчок Qiuming Wang
  • 10'
    Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 9'
    Йи Тенг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    9'
    Чжипэн Цзян из команды Хэбей Форчун подал угловой справа.
  • Описание гола
    8'
    ОНА ПРОМАХНУЛАСЬ! - Маскерано Хавьер из Хэбей Форчун бьет пенальти, но вратарь парирует на угловой.
  • Фол, нарушение
    8'
    ПЕНАЛЬТИ! - Йи Тенг играет рукой в штрафной! Йи Тенг вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
  • 8'
    После проверки VAR судья изменил решение - Хэбей Форчун пробьет пенальти!
  • 7'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
  • Угловой
    7'
    Fernando Conceicao из команды Хэбей Форчун подал угловой слева.
  • 6'
    Marcao наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.
  • 6'
    Qiuming Wang бьет, но Ченг Юелей отбивает мяч перед собой...
  • 6'
    Чжипэн Цзян из команды Хэбей Форчун сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
  • 5'
    Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
  • 4'
    Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    3'
    Судья сигнализирует, что Цзинь Пэнксян из команды Гуанчжоу Фули поставил подножку. Пострадал Marcao
  • 2'
    Саба Диа нанес удар, но тот был заблокирован.
  • Фол, нарушение
    1'
    Чендун Чжан наказан за толчок Chugui Ye
  • 1'
    Гуанчжоу Фули начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Langfang Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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