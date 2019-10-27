Китай: Суперлига 2019
Гуанчжоу Эвергранд
2:2
Второй тайм: 90+'
Стадион: Тианхе
Хэнань Цзянье
0:1
2' ГолIvo I
11' Желтая карточкаYihao Zhong
21' Желтая карточкаHao Chen III
0:2
35' ГолБассогог Кристиан
47' Желтая карточкаZhao Ke
1:2
51' ПенальтиPaulinho1
52' Желтая карточкаКаранга Фернандо
2:2
55' ГолШи-Хао Вэй
63' Желтая карточкаЛиньпэн Чжан
85' Undefined phrase: football_event_Хэнань Цзянье
85' Желтая карточкаLiyn Yang
19
Чэн
Цзэн
3
Фан
Меи
23
Ji-Su
Park
33
Yihao
Zhong
12
Xin
Xu
29
Лин
Гао
17
Liyn
Yang
17
Yan
Wu
11
Zhao
Ke
25
Hao
Chen
III
26
Шангуань
Ван
8
Чоу
Тим
29
Ivo
I
- Основной состав
-
19 Чэн ЦзэнВратарь
- Защитник
-
3 Фан МеиЗащитник
-
23 Ji-Su ParkЗащитник
-
33 Yihao ZhongЗащитник
- Полузащитник
-
12 Xin XuПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Лин ГаоНападающий
-
17 Liyn YangНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
11 Чжан СювэйПолузащитник
-
10 Чжи ЧжэнПолузащитник
-
22 Ши ТанПолузащитник
-
34 Boxuan FengНападающий
- Нападающий
-
-
27 Shaocong Wu
-
Главный тренер: Fabio Cannavaro
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
17 Yan WuВратарь
-
11 Zhao KeЗащитник
-
25 Hao Chen IIIЗащитник
-
26 Шангуань ВанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 Чоу ТимПолузащитник
-
29 Ivo IПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Guoming WangВратарь
-
23 Fei WangЗащитник
- Защитник
-
22 Wei LongЗащитник
-
21 Суй ДонглуЗащитник
-
30 Jinbao ZhongПолузащитник
-
28 Ма Ксянгью
-
Главный тренер: Baoshan Wang
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
2'
0:1
11'
21'
35'
0:2
47'
51'
1:2
52'
55'
2:2
63'
85'
85'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
6 Удары по воротам 5
-
7 Удары в створ 6
-
12 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 16
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
59 Владение мячом, % 41
Предыдущие игры
Гуанчжоу Эвергранд Последние 20 матчей: +11 =4 -5Гуанчжоу Эвергранд 0:1 Урава Редс Шеньчжень 2:3 Гуанчжоу Эвергранд Урава Редс 2:0 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 0:1 Ухань Чжоэр
Касима Антлерс 1:1 Гуанчжоу Эвергранд Цзянсу Сунин 3:1 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 0:0 Касима Антлерс Гуанчжоу Эвергранд 1:1 Чуньцинь Лифан Бэйцзин Гоань 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Шаньдун Лунэн 0:3 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Пекин Женьхе Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Шанхай СИПГ Гуанчжоу Фули 0:5 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 4:1 Далянь Ифан Тянцзинь Тэда 0:3 Гуанчжоу Эвергранд Тянцзинь Цюаньцзянь 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Шанхай Шэньхуа 0:3 Гуанчжоу Эвергранд Шаньдун Лунэн 3:2 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Хэбей Форчун Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Шаньдун Лунэн
Хэнань Цзянье Последние 20 матчей: +8 =4 -8Хэнань Цзянье 1:0 Чуньцинь Лифан Шанхай СИПГ 2:1 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 4:1 Хэбей Форчун Цзянсу Сунин 3:0 Хэнань Цзянье
Хэнань Цзянье 2:1 Пекин Женьхе Тянцзинь Тэда 2:0 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:0 Бэйцзин Гоань Хэнань Цзянье 0:0 Ухань Чжоэр Шанхай Шэньхуа 3:2 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 3:2 Шаньдун Лунэн Далянь Ифан 3:1 Хэнань Цзянье Гуанчжоу Фули 2:0 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:0 Шеньчжень Тянцзинь Цюаньцзянь 1:1 Хэнань Цзянье Ухань Чжоэр 0:0 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 2:5 Гуанчжоу Эвергранд Чуньцинь Лифан 0:0 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 0:1 Шанхай СИПГ Хэбей Форчун 2:3 Хэнань Цзянье Пекин Женьхе 1:2 Хэнань Цзянье
Последние игры между собой
Гуанчжоу Эвергранд: победы: 11, ничьи: 1, поражения: 1
Хэнань Цзянье: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 11
Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Хэнань Цзянье Суперлига Хэнань Цзянье 2:4 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига Хэнань Цзянье 1:2 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Хэнань Цзянье Суперлига Гуанчжоу Эвергранд 1:1 Хэнань Цзянье Суперлига Хэнань Цзянье 2:1 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига Хэнань Цзянье 0:1 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Хэнань Цзянье Суперлига Хэнань Цзянье 1:2 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гуанчжоу Эвергранд
|2:2
|27
|20
|3
|4
|60 - 23
|63
|2.
|Шанхай СИПГ
|2:0
|27
|19
|5
|3
|54 - 23
|62
|3.
|Бэйцзин Гоань
|27
|20
|1
|6
|51 - 22
|61
|4.
|Шаньдун Лунэн
|1:1
|27
|13
|6
|8
|48 - 31
|45
|5.
|Цзянсу Сунин
|1:1
|27
|12
|8
|7
|52 - 38
|44
|6.
|Ухань Чжоэр
|27
|10
|8
|9
|37 - 38
|38
|7.
|Чуньцинь Лифан
|27
|9
|9
|9
|36 - 42
|36
|8.
|Тянцзинь Тэда
|27
|10
|5
|12
|37 - 42
|35
|9.
|Далянь Ифан
|0:2
|27
|9
|7
|11
|38 - 42
|34
|10.
|Хэнань Цзянье
|2:2
|27
|9
|7
|11
|35 - 42
|34
|11.
|Шанхай Шэньхуа
|27
|8
|6
|13
|41 - 49
|30
|12.
|Гуанчжоу Фули
|26
|8
|5
|13
|48 - 64
|29
|13.
|Хэбей Форчун
|27
|8
|5
|14
|31 - 48
|29
|14.
|Тянцзинь Цюаньцзянь
|27
|3
|13
|11
|34 - 48
|22
|15.
|Шеньчжень
|27
|4
|8
|15
|28 - 45
|20
|16.
|Пекин Женьхе
|26
|3
|4
|19
|22 - 55
|13
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