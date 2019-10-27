Китай: Суперлига 2019

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Гуанчжоу Эвергранд
2:2
Второй тайм: 90+'

Стадион:
Хэнань Цзянье
0'
0:1
2' Гол
Ivo I
11' Желтая карточка
Yihao Zhong
21' Желтая карточка
Hao Chen III
0:2
35' Гол
Бассогог Кристиан
47' Желтая карточка
Zhao Ke
1:2
51' Пенальти
Paulinho1
52' Желтая карточка
Каранга Фернандо
2:2
55' Гол
Ши-Хао Вэй
63' Желтая карточка
Линьпэн Чжан
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Хэнань Цзянье
85' Желтая карточка
Liyn Yang
90'+7
19
Чэн
Цзэн
5
Линьпэн
Чжан
3
Фан
Меи
23
Ji-Su
Park
33
Yihao
Zhong
9
Талиска
Андерсон
12
Xin
Xu
8
Paulinho1
29
Лин
Гао
17
Liyn
Yang
7
Ши-Хао
Вэй
17
Yan
Wu
11
Zhao
Ke
25
Hao
Chen
III
26
Шангуань
Ван
3
Wentao
Zhang
13
Abduwal
Ablet
6
Zhuoyi
Feng
8
Чоу
Тим
29
Ivo
I
10
Бассогог
Кристиан
37
Каранга
Фернандо
Гуанчжоу Эвергранд
4-3-3
Хэнань Цзянье
5-3-2

Ход матча

2'
0:1
Ivo I
(Каранга Фернандо)
11'
Yihao Zhong
 
21'
 
Hao Chen III
35'
0:2
Бассогог Кристиан
(Чоу Тим)
46'
Талиска Андерсон
Xin Xu
 
46'
Элкесон Кардосо
Чжи Чжэн
 
47'
 
Zhao Ke
51'
Paulinho1
1:2
52'
 
Каранга Фернандо
55'
Ши-Хао Вэй
(Элкесон Кардосо)
2:2
63'
Линьпэн Чжан
 
76'
 
Changjie Du
Abduwal Ablet
85'
 
Хэнань Цзянье
85'
Liyn Yang
 
85'
 
Wei Long
Zhao Ke
90'
Boxuan Feng
Yihao Zhong
 
90'
 
Суй Донглу
Wentao Zhang

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 6 Удары по воротам 5
  • 7 Удары в створ 6
  • 12 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 16
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 59 Владение мячом, % 41

Предыдущие игры

Гуанчжоу Эвергранд Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Гуанчжоу Эвергранд 0:1 Урава Редс Шеньчжень 2:3 Гуанчжоу Эвергранд Урава Редс 2:0 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 0:1 Ухань Чжоэр
Касима Антлерс 1:1 Гуанчжоу Эвергранд Цзянсу Сунин 3:1 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 0:0 Касима Антлерс Гуанчжоу Эвергранд 1:1 Чуньцинь Лифан Бэйцзин Гоань 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Шаньдун Лунэн 0:3 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Пекин Женьхе Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Шанхай СИПГ Гуанчжоу Фули 0:5 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 4:1 Далянь Ифан Тянцзинь Тэда 0:3 Гуанчжоу Эвергранд Тянцзинь Цюаньцзянь 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Шанхай Шэньхуа 0:3 Гуанчжоу Эвергранд Шаньдун Лунэн 3:2 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Хэбей Форчун Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Шаньдун Лунэн
Хэнань Цзянье Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Хэнань Цзянье 1:0 Чуньцинь Лифан Шанхай СИПГ 2:1 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 4:1 Хэбей Форчун Цзянсу Сунин 3:0 Хэнань Цзянье
Хэнань Цзянье 2:1 Пекин Женьхе Тянцзинь Тэда 2:0 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:0 Бэйцзин Гоань Хэнань Цзянье 0:0 Ухань Чжоэр Шанхай Шэньхуа 3:2 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 3:2 Шаньдун Лунэн Далянь Ифан 3:1 Хэнань Цзянье Гуанчжоу Фули 2:0 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:0 Шеньчжень Тянцзинь Цюаньцзянь 1:1 Хэнань Цзянье Ухань Чжоэр 0:0 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 2:5 Гуанчжоу Эвергранд Чуньцинь Лифан 0:0 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 0:1 Шанхай СИПГ Хэбей Форчун 2:3 Хэнань Цзянье Пекин Женьхе 1:2 Хэнань Цзянье

Последние игры между собой

Гуанчжоу Эвергранд: победы: 11, ничьи: 1, поражения: 1
Хэнань Цзянье: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 11
Хэнань Цзянье 2:5 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Хэнань Цзянье Кубок Хэнань Цзянье 0:5 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Хэнань Цзянье Суперлига
Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Хэнань Цзянье Суперлига Хэнань Цзянье 2:4 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига Хэнань Цзянье 1:2 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Хэнань Цзянье Суперлига Гуанчжоу Эвергранд 1:1 Хэнань Цзянье Суперлига Хэнань Цзянье 2:1 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига Хэнань Цзянье 0:1 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Хэнань Цзянье Суперлига Хэнань Цзянье 1:2 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Гуанчжоу Эвергранд 2:2 27 20 3 4 60 - 23 63
2. Шанхай СИПГ 2:0 27 19 5 3 54 - 23 62
3. Бэйцзин Гоань 27 20 1 6 51 - 22 61
4. Шаньдун Лунэн 1:1 27 13 6 8 48 - 31 45
5. Цзянсу Сунин 1:1 27 12 8 7 52 - 38 44
6. Ухань Чжоэр 27 10 8 9 37 - 38 38
7. Чуньцинь Лифан 27 9 9 9 36 - 42 36
8. Тянцзинь Тэда 27 10 5 12 37 - 42 35
9. Далянь Ифан 0:2 27 9 7 11 38 - 42 34
10. Хэнань Цзянье 2:2 27 9 7 11 35 - 42 34
11. Шанхай Шэньхуа 27 8 6 13 41 - 49 30
12. Гуанчжоу Фули 26 8 5 13 48 - 64 29
13. Хэбей Форчун 27 8 5 14 31 - 48 29
14. Тянцзинь Цюаньцзянь 27 3 13 11 34 - 48 22
15. Шеньчжень 27 4 8 15 28 - 45 20
16. Пекин Женьхе 26 3 4 19 22 - 55 13
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tianhe Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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