Норвегия: Первый дивизион 2019
Рёуфосс
1:1
Перерыв
Стадион: NAMMO Stadion
Согндаль
1:0
5' Гол в свои воротаАнтониевич Стефан
1:1
23' ГолШульц Эрик
10
Ryan
Doghman
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ryan DoghmanНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Фанди ИхсанНападающий
- Нападающий
-
27 Emil Breivik
-
-
-
-
Главный тренер: Christian Johnsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Огбу ИгоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
35 Eirik Lereng
-
-
-
Главный тренер: Бакке Эйрик
Ход матча
5'
23'
Предыдущие игры
Рёуфосс Последние 20 матчей: +8 =0 -12Стрёммен 2:1 Рёуфосс Олесунн 3:1 Рёуфосс Рёуфосс 1:0 КФУМ Санднес 3:1 Рёуфосс
Рёуфосс 1:2 Хам-Кам Ерв 1:0 Рёуфосс Рёуфосс 2:1 Нест-Сотра Рёуфосс 1:2 Старт Саннефьёрд 1:0 Рёуфосс Рёуфосс 4:2 Улленсакер-Киса Конгсвингер 1:0 Рёуфосс Рёуфосс 1:4 Нутодден КФУМ 2:1 Рёуфосс Рёуфосс 4:2 Ерв Хам-Кам 1:2 Рёуфосс Рёуфосс 2:1 Олесунн Улленсакер-Киса 5:1 Рёуфосс Рёуфосс 6:4 Тромсдален Нутодден 0:1 Рёуфосс Фрам Ларвик 1:1 Рёуфосс
Согндаль Последние 20 матчей: +9 =3 -8Согндаль 4:0 Ерв Санднес 0:1 Согндаль Согндаль 0:1 Нест-Сотра Стрёммен 2:0 Согндаль
Скейд 2:2 Согндаль Согндаль 1:1 Саннефьёрд Старт 1:0 Согндаль Согндаль 2:1 Конгсвингер Тромсдален 0:1 Согндаль Согндаль 2:3 Олесунн Нутодден 1:3 Согндаль Согндаль 3:0 Улленсакер-Киса Ерв 1:1 Согндаль Согндаль 0:1 Старт Согндаль 5:2 Тромсдален Конгсвингер 3:0 Согндаль Согндаль 4:2 Скейд Согндаль 1:2 Бранн Согндаль 4:2 Стрёммен Бранн 3:2 Согндаль
Последние игры между собой
Рёуфосс: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Согндаль: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|28
|23
|4
|1
|63 - 24
|73
|2.
|Саннефьёрд
|28
|18
|8
|2
|51 - 27
|62
|3.
|Старт
|28
|17
|5
|6
|50 - 30
|56
|4.
|Нест-Сотра
|28
|14
|6
|8
|41 - 27
|48
|5.
|Конгсвингер
|28
|13
|4
|11
|35 - 34
|43
|6.
|КФУМ
|27
|11
|9
|7
|54 - 41
|42
|7.
|Согндаль
|1:1
|28
|12
|6
|10
|48 - 38
|42
|8.
|Рёуфосс
|1:1
|28
|12
|2
|14
|43 - 51
|38
|9.
|Хам-Кам
|1:1
|28
|10
|6
|12
|40 - 41
|36
|10.
|Улленсакер-Киса
|28
|10
|6
|12
|44 - 45
|36
|11.
|Санднес
|2:1
|28
|10
|5
|13
|43 - 44
|35
|12.
|Ерв
|27
|8
|9
|10
|34 - 50
|33
|13.
|Стрёммен
|1:1
|28
|5
|11
|12
|28 - 43
|26
|14.
|Нутодден
|28
|6
|6
|16
|33 - 49
|24
|15.
|Скейд
|1:2
|28
|3
|9
|16
|30 - 47
|18
|16.
|Тромсдален
|28
|2
|4
|22
|33 - 77
|10
|17.
|KFUM1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Djerv1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
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