Норвегия: Первый дивизион 2019

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Рёуфосс
1:1
Перерыв

Стадион:
Согндаль
0'
1:0
5' Гол в свои ворота
Антониевич Стефан
1:1
23' Гол
Шульц Эрик
1
Ole
Kristian
Gjefle
Lauvli
19
Parfait
Bizoza
17
Salomon
Owusu
5
Marius
Svanberg
Alm
4
Stian
Simenstad
11
Nicolai
Fremstad
7
Emile
Dadjo
8
Matias
Belli
Moldskred
10
Ryan
Doghman
22
Kristoffer
Nessoe
14
Oscar
Johannes
Loeken
1
Дингеланд
Матиас
2
Тотлэнд
Томас
30
Огбу
Иго
4
Антониевич
Стефан
16
Росет
Мартин-Уве
24
Йенсен
Сикстен
8
Tomas
Kristoffersen
6
Эрнеманн
Стеффен
15
Солтведт
Йоахим
9
Ульрик
Фло
7
Шульц
Эрик
Рёуфосс
4-3-3
Согндаль
4-4-2

Ход матча

5'
Антониевич Стефан
1:0
23'
1:1
Шульц Эрик
(Tomas Kristoffersen)

Предыдущие игры

Рёуфосс Последние 20 матчей: +8 =0 -12
Стрёммен 2:1 Рёуфосс Олесунн 3:1 Рёуфосс Рёуфосс 1:0 КФУМ Санднес 3:1 Рёуфосс
Рёуфосс 1:2 Хам-Кам Ерв 1:0 Рёуфосс Рёуфосс 2:1 Нест-Сотра Рёуфосс 1:2 Старт Саннефьёрд 1:0 Рёуфосс Рёуфосс 4:2 Улленсакер-Киса Конгсвингер 1:0 Рёуфосс Рёуфосс 1:4 Нутодден КФУМ 2:1 Рёуфосс Рёуфосс 4:2 Ерв Хам-Кам 1:2 Рёуфосс Рёуфосс 2:1 Олесунн Улленсакер-Киса 5:1 Рёуфосс Рёуфосс 6:4 Тромсдален Нутодден 0:1 Рёуфосс Фрам Ларвик 1:1 Рёуфосс
Согндаль Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Согндаль 4:0 Ерв Санднес 0:1 Согндаль Согндаль 0:1 Нест-Сотра Стрёммен 2:0 Согндаль
Скейд 2:2 Согндаль Согндаль 1:1 Саннефьёрд Старт 1:0 Согндаль Согндаль 2:1 Конгсвингер Тромсдален 0:1 Согндаль Согндаль 2:3 Олесунн Нутодден 1:3 Согндаль Согндаль 3:0 Улленсакер-Киса Ерв 1:1 Согндаль Согндаль 0:1 Старт Согндаль 5:2 Тромсдален Конгсвингер 3:0 Согндаль Согндаль 4:2 Скейд Согндаль 1:2 Бранн Согндаль 4:2 Стрёммен Бранн 3:2 Согндаль

Последние игры между собой

Рёуфосс: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Согндаль: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Согндаль 1:3 Рёуфосс Первый дивизион Рёуфосс 0:2 Согндаль Кубок Согндаль 1:1 Рёуфосс Товарищеские матчи
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Олесунн 28 23 4 1 63 - 24 73
2. Саннефьёрд 28 18 8 2 51 - 27 62
3. Старт 28 17 5 6 50 - 30 56
4. Нест-Сотра 28 14 6 8 41 - 27 48
5. Конгсвингер 28 13 4 11 35 - 34 43
6. КФУМ 27 11 9 7 54 - 41 42
7. Согндаль 1:1 28 12 6 10 48 - 38 42
8. Рёуфосс 1:1 28 12 2 14 43 - 51 38
9. Хам-Кам 1:1 28 10 6 12 40 - 41 36
10. Улленсакер-Киса 28 10 6 12 44 - 45 36
11. Санднес 2:1 28 10 5 13 43 - 44 35
12. Ерв 27 8 9 10 34 - 50 33
13. Стрёммен 1:1 28 5 11 12 28 - 43 26
14. Нутодден 28 6 6 16 33 - 49 24
15. Скейд 1:2 28 3 9 16 30 - 47 18
16. Тромсдален 28 2 4 22 33 - 77 10
17. KFUM1 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Djerv1 1 0 0 1 0 - 1 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Шульц Эрик бьет в цель!
  • Описание гола
    5'
    ГООООООООЛ - Антониевич Стефан очень расстроена, так как забила в свои ворота!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на NAMMO Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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