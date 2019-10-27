Норвегия: Типпелиген 2019
Русенборг
2:1
Перерыв
Стадион: Леркендаль
Мольде
0:1
13' ГолКвоеме Охи
24' Желтая карточкаСодерлунд Александер
1:1
35' ГолАкинтола Дэвид
2:1
41' ГолХовланд Эвен
45' Вторая желтая карточкаСодерлунд Александер
16
Ховланд
Эвен
16
Хуссейн
Эцаз
10
Джеймс
Леке
99
Квоеме
Охи
30
Болли
Матис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Ховланд ЭвенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Эстбе АрилдВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Йонсен БьорнНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хорнеланд Эйрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Хуссейн ЭцазПолузащитник
-
10 Джеймс ЛекеНападающий
-
99 Квоеме ОхиНападающий
-
30 Болли МатисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
20 Henry Wingo
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
Ход матча
13'
0:1
35'
41'
2:1
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 6
-
3 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 0
-
1 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
53 Владение мячом, % 47
Предыдущие игры
Русенборг Последние 20 матчей: +8 =6 -6Спортинг Л 1:0 Русенборг Кристиансунд 2:2 Русенборг Хёугесунн 2:1 Русенборг Русенборг 1:4 ПСВ
Русенборг 0:0 Бранн Мьёндален 1:2 Русенборг ЛАСК 1:0 Русенборг Русенборг 3:1 Лиллестрём Русенборг 7:0 Стриндхейм Волеренга 1:1 Русенборг Русенборг 1:1 Динамо Загреб Русенборг 3:2 Стабек Динамо Загреб 2:0 Русенборг Одд 1:1 Русенборг Русенборг 3:1 Марибор Русенборг 5:2 Тромсё Марибор 1:3 Русенборг Сарпсборг-08 1:1 Русенборг Русенборг 2:0 БАТЭ БАТЭ 2:1 Русенборг
Мольде Последние 20 матчей: +11 =7 -2Мольде 3:1 Хёугесунн Бранн 0:0 Мольде Мольде 2:1 Лиллестрём Стабек 1:2 Мольде
Мольде 3:0 Тромсё Мьёндален 1:3 Мольде Мольде 1:1 Партизан Мольде 2:2 Одд Партизан 2:1 Мольде Ранхейм 2:3 Мольде Арис Салоники 3:1 Мольде Мольде 3:0 Арис Салоники Викинг 0:2 Мольде Чукарички 1:3 Мольде Мольде 0:0 Чукарички Мольде 2:1 Сарпсборг-08 КР Рейкьявик 0:0 Мольде Мольде 7:1 КР Рейкьявик Одд 2:2 Мольде Мольде 1:1 Бранн
Последние игры между собой
Русенборг: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 10
Мольде: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 8
Мольде 1:2 Русенборг Типпелиген Русенборг 2:1 Мольде Типпелиген Мольде 1:3 Русенборг Типпелиген Русенборг 3:1 Мольде Типпелиген Мольде 1:0 Русенборг Типпелиген Русенборг 1:1 Мольде Типпелиген Мольде 3:1 Русенборг Типпелиген Русенборг 0:2 Мольде Типпелиген Мольде 4:2 Русенборг Кубок НМ Мольде 1:0 Русенборг Типпелиген Русенборг 0:0 Мольде Типпелиген Мольде 2:0 Русенборг Типпелиген Русенборг 1:0 Мольде Типпелиген Русенборг 3:4 Мольде Кубок НМ Русенборг 3:1 Мольде Типпелиген Мольде 0:2 Русенборг Типпелиген
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|1:2
|26
|17
|5
|4
|58 - 26
|56
|2.
|Будё-Глимт
|25
|14
|7
|4
|54 - 34
|49
|3.
|Одд
|26
|13
|7
|6
|39 - 32
|46
|4.
|Русенборг
|2:1
|26
|12
|8
|6
|41 - 32
|44
|5.
|Викинг
|26
|11
|7
|8
|45 - 38
|40
|6.
|Кристиансунд
|26
|10
|8
|8
|36 - 34
|38
|7.
|Бранн
|25
|9
|9
|7
|29 - 24
|36
|8.
|Хёугесунн
|26
|7
|11
|8
|36 - 33
|32
|9.
|Волеренга
|26
|7
|9
|10
|36 - 39
|30
|10.
|Стабек
|26
|7
|9
|10
|28 - 32
|30
|11.
|Лиллестрём
|26
|7
|8
|11
|30 - 39
|29
|12.
|Тромсё
|26
|8
|4
|14
|35 - 52
|28
|13.
|Стрёмсгодсет
|26
|6
|7
|13
|30 - 46
|25
|14.
|Сарпсборг-08
|26
|4
|13
|9
|26 - 33
|25
|15.
|Ранхейм
|26
|6
|6
|14
|31 - 46
|24
|16.
|Мьёндален
|25
|4
|11
|10
|30 - 44
|23
|17.
|Mjondalen1
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
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