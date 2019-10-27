Норвегия: Типпелиген 2019

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  4. Типпелиген 2019
Русенборг
2:1
Перерыв

Стадион:
Мольде
0'
0:1
13' Гол
Квоеме Охи
24' Желтая карточка
Содерлунд Александер
1:1
35' Гол
Акинтола Дэвид
2:1
41' Гол
Ховланд Эвен
45' Вторая желтая карточка
Содерлунд Александер
1
Хансен
Андре
2
Хеденстад
Вегар
4
Региниуссен
Торе
16
Ховланд
Эвен
3
Мелинг
Биргер
7
Йенсен
Майк
25
Лундему
Мариус
15
Трондсен
Андерс
17
Акинтола
Дэвид
14
Содерлунд
Александер
28
Адегбенро
Самуэль
1
Линде
Андреас
18
Харальдсейд
Кристоффер
4
Габриэльсен
Рубен
5
Форрен
Вегард
28
Хёуген
Кристоффер
11
Martin
Ellingsen
17
Эурснес
Фредрик
16
Хуссейн
Эцаз
10
Джеймс
Леке
99
Квоеме
Охи
30
Болли
Матис
Русенборг
4-3-3
Мольде
4-3-3

Ход матча

13'
0:1
Квоеме Охи
(Джеймс Леке)
18'
 
Мострем Маттиас
Болли Матис
24'
Содерлунд Александер
 
35'
Акинтола Дэвид
(Содерлунд Александер)
1:1
41'
Ховланд Эвен
(Региниуссен Торе)
2:1
45'
Содерлунд Александер
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 1 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 53 Владение мячом, % 47

Предыдущие игры

Русенборг Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Спортинг Л 1:0 Русенборг Кристиансунд 2:2 Русенборг Хёугесунн 2:1 Русенборг Русенборг 1:4 ПСВ
Русенборг 0:0 Бранн Мьёндален 1:2 Русенборг ЛАСК 1:0 Русенборг Русенборг 3:1 Лиллестрём Русенборг 7:0 Стриндхейм Волеренга 1:1 Русенборг Русенборг 1:1 Динамо Загреб Русенборг 3:2 Стабек Динамо Загреб 2:0 Русенборг Одд 1:1 Русенборг Русенборг 3:1 Марибор Русенборг 5:2 Тромсё Марибор 1:3 Русенборг Сарпсборг-08 1:1 Русенборг Русенборг 2:0 БАТЭ БАТЭ 2:1 Русенборг
Мольде Последние 20 матчей: +11 =7 -2
Мольде 3:1 Хёугесунн Бранн 0:0 Мольде Мольде 2:1 Лиллестрём Стабек 1:2 Мольде
Мольде 3:0 Тромсё Мьёндален 1:3 Мольде Мольде 1:1 Партизан Мольде 2:2 Одд Партизан 2:1 Мольде Ранхейм 2:3 Мольде Арис Салоники 3:1 Мольде Мольде 3:0 Арис Салоники Викинг 0:2 Мольде Чукарички 1:3 Мольде Мольде 0:0 Чукарички Мольде 2:1 Сарпсборг-08 КР Рейкьявик 0:0 Мольде Мольде 7:1 КР Рейкьявик Одд 2:2 Мольде Мольде 1:1 Бранн

Последние игры между собой

Русенборг: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 10
Мольде: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 8
Мольде 3:0 Русенборг Типпелиген Русенборг 0:1 Мольде Товарищеские матчи Мольде 1:0 Русенборг Типпелиген Русенборг 4:0 Мольде Типпелиген
Мольде 1:2 Русенборг Типпелиген Русенборг 2:1 Мольде Типпелиген Мольде 1:3 Русенборг Типпелиген Русенборг 3:1 Мольде Типпелиген Мольде 1:0 Русенборг Типпелиген Русенборг 1:1 Мольде Типпелиген Мольде 3:1 Русенборг Типпелиген Русенборг 0:2 Мольде Типпелиген Мольде 4:2 Русенборг Кубок НМ Мольде 1:0 Русенборг Типпелиген Русенборг 0:0 Мольде Типпелиген Мольде 2:0 Русенборг Типпелиген Русенборг 1:0 Мольде Типпелиген Русенборг 3:4 Мольде Кубок НМ Русенборг 3:1 Мольде Типпелиген Мольде 0:2 Русенборг Типпелиген
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Мольде 1:2 26 17 5 4 58 - 26 56
2. Будё-Глимт 25 14 7 4 54 - 34 49
3. Одд 26 13 7 6 39 - 32 46
4. Русенборг 2:1 26 12 8 6 41 - 32 44
5. Викинг 26 11 7 8 45 - 38 40
6. Кристиансунд 26 10 8 8 36 - 34 38
7. Бранн 25 9 9 7 29 - 24 36
8. Хёугесунн 26 7 11 8 36 - 33 32
9. Волеренга 26 7 9 10 36 - 39 30
10. Стабек 26 7 9 10 28 - 32 30
11. Лиллестрём 26 7 8 11 30 - 39 29
12. Тромсё 26 8 4 14 35 - 52 28
13. Стрёмсгодсет 26 6 7 13 30 - 46 25
14. Сарпсборг-08 26 4 13 9 26 - 33 25
15. Ранхейм 26 6 6 14 31 - 46 24
16. Мьёндален 25 4 11 10 30 - 44 23
17. Mjondalen1 1 0 1 0 0 - 0 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lerkendal Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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