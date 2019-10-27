Норвегия: Типпелиген 2019
11' Желтая карточкаСемб-Берге Фредрик
34' Желтая карточкаРиса Бирк
18
Моэ
Йеппе
22
Sammy
Skytte
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Моэ ЙеппеЗащитник
-
22 Sammy SkytteПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Туту ЮссефПолузащитник
-
25 Ветлесен УгоПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ян Джонссон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Egil SelvikВратарь
- Полузащитник
-
-
19 Bilal Njie
-
-
-
Главный тренер: Даг-Эйлев Фагермо
Ход матча
34'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 5
-
0 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
48 Владение мячом, % 52
Предыдущие игры
Стабек Последние 20 матчей: +6 =7 -7Волеренга 0:2 Стабек Стабек 0:0 Викинг Сарпсборг-08 0:0 Стабек Стабек 1:2 Мольде
Будё-Глимт 3:3 Стабек Стабек 2:1 Стрёмсгодсет Русенборг 3:2 Стабек Стабек 2:0 Кристиансунд Стабек 1:1 Волеренга Стабек 1:1 Хёугесунн Бранн 2:1 Стабек Стабек 3:3 Сарпсборг-08 Одд 2:1 Стабек Стрёмсгодсет 0:2 Стабек Стабек 0:0 Ранхейм Викинг 5:2 Стабек Кристиансунд 0:1 Стабек Альта 1:4 Стабек Стабек 0:1 Тромсё Стабек 0:1 Лиллестрём
Одд Последние 20 матчей: +10 =5 -5Ранхейм 4:1 Одд Одд 1:1 Волеренга Стрёмсгодсет 2:3 Одд КФУМ 2:5 Одд
Последние игры между собой
Стабек: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 5
Одд: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 6
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|25
|17
|5
|3
|57 - 24
|56
|2.
|Будё-Глимт
|25
|14
|7
|4
|54 - 34
|49
|3.
|Одд
|0:0
|26
|13
|7
|6
|39 - 32
|46
|4.
|Русенборг
|25
|11
|8
|6
|39 - 31
|41
|5.
|Викинг
|0:1
|26
|11
|7
|8
|43 - 35
|40
|6.
|Кристиансунд
|1:0
|26
|10
|8
|8
|33 - 32
|38
|7.
|Бранн
|25
|9
|9
|7
|29 - 24
|36
|8.
|Хёугесунн
|1:2
|26
|7
|10
|9
|35 - 33
|31
|9.
|Волеренга
|26
|7
|9
|10
|36 - 39
|30
|10.
|Стабек
|0:0
|26
|7
|9
|10
|28 - 32
|30
|11.
|Лиллестрём
|26
|7
|8
|11
|30 - 39
|29
|12.
|Тромсё
|2:1
|26
|8
|4
|14
|33 - 51
|28
|13.
|Стрёмсгодсет
|2:1
|26
|7
|6
|13
|30 - 45
|27
|14.
|Сарпсборг-08
|0:0
|26
|4
|13
|9
|26 - 33
|25
|15.
|Ранхейм
|1:2
|26
|6
|6
|14
|30 - 44
|24
|16.
|Мьёндален
|25
|4
|11
|10
|30 - 44
|23
|17.
|Mjondalen1
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
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