Норвегия: Типпелиген 2019

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  4. Типпелиген 2019
Стабек
0:0
Перерыв

Стадион:
Одд
0'
11' Желтая карточка
Семб-Берге Фредрик
34' Желтая карточка
Риса Бирк
12
Сандберг
Маркус
2
Ronald
Hernandez2
16
Ханше-Ольсен
Андреас
3
Yaw-Ihle
Amankwah
18
Моэ
Йеппе
22
Sammy
Skytte
14
Аскилдсен
Кристоффер
8
Бохинен
Эмиль
6
Касси
Люк
21
Kasper
Junker
20
Брюнхильдсен
Ола
1
Россбах
Сондре
14
Нордквелле
Фредрик
21
Хаген
Стеффен
3
Семб-Берге
Фредрик
5
Риса
Бирк
7
Олдруп-Йенсен
Фредрик
18
Odin
Luraas
Bjoertuft
6
Хофф
Вебьёрн
11
Рашани
Эльбасан
22
Борвен
Торгейр
20
Леуритсен
Тобиас
Стабек
4-4-2
Одд
4-3-3

Ход матча

11'
 
Семб-Берге Фредрик
34'
 
Риса Бирк

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 5
  • 0 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52

Предыдущие игры

Стабек Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Волеренга 0:2 Стабек Стабек 0:0 Викинг Сарпсборг-08 0:0 Стабек Стабек 1:2 Мольде
Будё-Глимт 3:3 Стабек Стабек 2:1 Стрёмсгодсет Русенборг 3:2 Стабек Стабек 2:0 Кристиансунд Стабек 1:1 Волеренга Стабек 1:1 Хёугесунн Бранн 2:1 Стабек Стабек 3:3 Сарпсборг-08 Одд 2:1 Стабек Стрёмсгодсет 0:2 Стабек Стабек 0:0 Ранхейм Викинг 5:2 Стабек Кристиансунд 0:1 Стабек Альта 1:4 Стабек Стабек 0:1 Тромсё Стабек 0:1 Лиллестрём
Одд Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Ранхейм 4:1 Одд Одд 1:1 Волеренга Стрёмсгодсет 2:3 Одд КФУМ 2:5 Одд
Одд 3:0 Сарпсборг-08 Викинг 2:0 Одд Одд 3:1 Будё-Глимт Мольде 2:2 Одд Одд 1:1 Русенборг Кристиансунд 1:1 Одд Одд 2:1 Лиллестрём Мьёндален 2:0 Одд Одд 2:1 Стабек Одд 2:2 Мольде Будё-Глимт 3:0 Одд Кристиансунд 1:2 Одд Одд 3:1 Хёугесунн Саннефьёрд 1:1 Одд Сарпсборг-08 2:0 Одд Арендал 0:2 Одд

Последние игры между собой

Стабек: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 5
Одд: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 6
Одд 2:1 Стабек Типпелиген Одд 1:2 Стабек Товарищеские матчи Одд 0:3 Стабек Типпелиген Стабек 2:1 Одд Типпелиген
Одд 4:0 Стабек Товарищеские матчи Одд 0:5 Стабек Типпелиген Стабек 2:0 Одд Типпелиген Одд 0:1 Стабек Типпелиген Стабек 1:2 Одд Типпелиген Стабек 1:2 Одд Типпелиген Одд 2:0 Стабек Типпелиген
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Мольде 25 17 5 3 57 - 24 56
2. Будё-Глимт 25 14 7 4 54 - 34 49
3. Одд 0:0 26 13 7 6 39 - 32 46
4. Русенборг 25 11 8 6 39 - 31 41
5. Викинг 0:1 26 11 7 8 43 - 35 40
6. Кристиансунд 1:0 26 10 8 8 33 - 32 38
7. Бранн 25 9 9 7 29 - 24 36
8. Хёугесунн 1:2 26 7 10 9 35 - 33 31
9. Волеренга 26 7 9 10 36 - 39 30
10. Стабек 0:0 26 7 9 10 28 - 32 30
11. Лиллестрём 26 7 8 11 30 - 39 29
12. Тромсё 2:1 26 8 4 14 33 - 51 28
13. Стрёмсгодсет 2:1 26 7 6 13 30 - 45 27
14. Сарпсборг-08 0:0 26 4 13 9 26 - 33 25
15. Ранхейм 1:2 26 6 6 14 30 - 44 24
16. Мьёндален 25 4 11 10 30 - 44 23
17. Mjondalen1 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    34'
    Риса Бирк получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    11'
    Семб-Берге Фредрик получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nadderud Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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