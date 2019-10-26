Норвегия: Первый дивизион 2019
Олесунн
2:1
Конец матча
Стадион: Колор Лайн Зрители: 4290
Старт
12' Желтая карточкаКарлсен Фредрик
72' Желтая карточкаЛоу Дэмион
1:0
73' ПенальтиPape Habib Gueye
2:0
76' ГолPape Habib Gueye
2:1
80' ГолEirik Wichne
90' Желтая карточкаMathias Bringaker
19
Мид
Джернейд
27
Eirik
Wichne
31
Лоу
Дэмион
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Мид ДжернейдПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Фет СондреПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Lars Bohinen
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Eirik WichneЗащитник
-
31 Лоу ДэмионЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Johannes Thor Hardarson
Ход матча
12'
72'
73'
1:0
76'
80'
2:1
Предыдущие игры
Олесунн Последние 20 матчей: +16 =2 -2Тромсдален 0:1 Олесунн Олесунн 3:1 Рёуфосс Улленсакер-Киса 2:2 Олесунн Олесунн 1:1 Викинг
Олесунн 3:1 Нутодден Олесунн 2:1 КФУМ Конгсвингер 1:1 Олесунн Олесунн 4:0 Ерв Олесунн 5:2 Хам-Кам Санднес 1:2 Олесунн Согндаль 2:3 Олесунн Олесунн 3:1 Стрёммен Скейд 0:1 Олесунн Олесунн 2:0 Нест-Сотра КФУМ 2:4 Олесунн Олесунн 3:1 Санднес Русенборг 1:1 Олесунн Рёуфосс 2:1 Олесунн Олесунн 4:0 Мольде Хам-Кам 1:2 Олесунн
Старт Последние 20 матчей: +13 =4 -3Старт 0:0 КФУМ Ерв 1:7 Старт Старт 3:2 Санднес Хам-Кам 4:0 Старт
Старт 2:0 Нест-Сотра Стрёммен 0:0 Старт Старт 1:0 Согндаль Рёуфосс 1:2 Старт Скейд 1:1 Старт Старт 2:0 Тромсдален Саннефьёрд 0:0 Старт Старт 3:1 Конгсвингер Улленсакер-Киса 0:2 Старт Согндаль 0:1 Старт Старт 4:1 Хам-Кам Тромсдален 1:3 Старт Старт 0:3 Нутодден Конгсвингер 4:2 Старт Викинг 1:2 Старт Старт 2:0 Скейд
Последние игры между собой
Олесунн: победы: 8, ничьи: 8, поражения: 4
Старт: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 8
Олесунн 2:0 Старт Типпелиген Старт 3:1 Олесунн Типпелиген Олесунн 2:2 Старт Товарищеские матчи Олесунн 2:2 Старт Товарищеские матчи Старт 1:2 Олесунн Типпелиген Олесунн 1:2 Старт Типпелиген Олесунн 2:4 Старт Товарищеские матчи Олесунн 1:1 Старт Типпелиген Старт 2:2 Олесунн Типпелиген Олесунн 0:0 Старт Типпелиген Олесунн 1:0 Старт Кубок НМ Старт 2:3 Олесунн Типпелиген Старт 1:0 Олесунн Типпелиген Олесунн 2:0 Старт Типпелиген Старт 0:1 Олесунн Типпелиген Олесунн 1:1 Старт Типпелиген
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|28
|23
|4
|1
|63 - 24
|73
|2.
|Саннефьёрд
|27
|17
|8
|2
|49 - 27
|59
|3.
|Старт
|28
|17
|5
|6
|50 - 30
|56
|4.
|Нест-Сотра
|27
|13
|6
|8
|40 - 27
|45
|5.
|КФУМ
|27
|11
|9
|7
|54 - 41
|42
|6.
|Согндаль
|27
|12
|5
|10
|47 - 37
|41
|7.
|Конгсвингер
|27
|12
|4
|11
|34 - 34
|40
|8.
|Рёуфосс
|27
|12
|1
|14
|42 - 50
|37
|9.
|Улленсакер-Киса
|27
|10
|6
|11
|44 - 43
|36
|10.
|Хам-Кам
|27
|10
|5
|12
|39 - 40
|35
|11.
|Ерв
|27
|8
|9
|10
|34 - 50
|33
|12.
|Санднес
|27
|9
|5
|13
|41 - 43
|32
|13.
|Стрёммен
|27
|5
|10
|12
|27 - 42
|25
|14.
|Нутодден
|27
|6
|5
|16
|30 - 46
|23
|15.
|Скейд
|27
|3
|9
|15
|29 - 45
|18
|16.
|Тромсдален
|27
|2
|3
|22
|30 - 74
|9
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