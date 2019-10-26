Норвегия: Первый дивизион 2019

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  4. Первый дивизион 2019
Олесунн
2:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 4290
Старт
0'
12' Желтая карточка
Карлсен Фредрик
72' Желтая карточка
Лоу Дэмион
1:0
73' Пенальти
Pape Habib Gueye
2:0
76' Гол
Pape Habib Gueye
2:1
80' Гол
Eirik Wichne
90' Желтая карточка
Mathias Bringaker
90'+6
1
Ли
Андреас
15
Staale
Steen
Saethre
3
Гретарссон
Даниэль
5
Oddbjoern
Lie
16
Joergen
Hatlehol
11
Трандарсон
Арон-Элис
8
Карлсен
Фредрик
9
Niklas
Fernando
Nygaard
Castro
19
Мид
Джернейд
23
Агдестейн
Торбьерн
14
Pape
Habib
Gueye
1
Доймеланд
Йонас
27
Eirik
Wichne
31
Лоу
Дэмион
6
Йоргенсен
Йоаким
15
Henrik
Robstad
4
Aremu
Afeez
23
Erlend
Segberg
19
Скаанес
Каспер
7
Kevin
Kabran
11
Сигурдарсон
Арон
9
Martin
Ramsland
Олесунн
3-5-2
Старт
4-2-3-1

Ход матча

12'
Карлсен Фредрик
 
46'
Erikson Lima
Niklas Fernando Nygaard Castro
 
72'
 
Лоу Дэмион
73'
Pape Habib Gueye
1:0
76'
Pape Habib Gueye
(Трандарсон Арон-Элис)
2:0
76'
 
Mathias Bringaker
Скаанес Каспер
79'
 
Марковик Эман
Martin Ramsland
80'
2:1
Eirik Wichne
81'
 
Хаджич Аднан
Aremu Afeez
90'
Ларсен Петер-Орри
Трандарсон Арон-Элис
 
90'
 
Mathias Bringaker

Предыдущие игры

Олесунн Последние 20 матчей: +16 =2 -2
Тромсдален 0:1 Олесунн Олесунн 3:1 Рёуфосс Улленсакер-Киса 2:2 Олесунн Олесунн 1:1 Викинг
Олесунн 3:1 Нутодден Олесунн 2:1 КФУМ Конгсвингер 1:1 Олесунн Олесунн 4:0 Ерв Олесунн 5:2 Хам-Кам Санднес 1:2 Олесунн Согндаль 2:3 Олесунн Олесунн 3:1 Стрёммен Скейд 0:1 Олесунн Олесунн 2:0 Нест-Сотра КФУМ 2:4 Олесунн Олесунн 3:1 Санднес Русенборг 1:1 Олесунн Рёуфосс 2:1 Олесунн Олесунн 4:0 Мольде Хам-Кам 1:2 Олесунн
Старт Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Старт 0:0 КФУМ Ерв 1:7 Старт Старт 3:2 Санднес Хам-Кам 4:0 Старт
Старт 2:0 Нест-Сотра Стрёммен 0:0 Старт Старт 1:0 Согндаль Рёуфосс 1:2 Старт Скейд 1:1 Старт Старт 2:0 Тромсдален Саннефьёрд 0:0 Старт Старт 3:1 Конгсвингер Улленсакер-Киса 0:2 Старт Согндаль 0:1 Старт Старт 4:1 Хам-Кам Тромсдален 1:3 Старт Старт 0:3 Нутодден Конгсвингер 4:2 Старт Викинг 1:2 Старт Старт 2:0 Скейд

Последние игры между собой

Олесунн: победы: 8, ничьи: 8, поражения: 4
Старт: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 8
Старт 0:1 Олесунн Первый дивизион Олесунн 0:0 Старт Товарищеские матчи Старт 1:4 Олесунн Типпелиген Олесунн 1:1 Старт Типпелиген
Олесунн 2:0 Старт Типпелиген Старт 3:1 Олесунн Типпелиген Олесунн 2:2 Старт Товарищеские матчи Олесунн 2:2 Старт Товарищеские матчи Старт 1:2 Олесунн Типпелиген Олесунн 1:2 Старт Типпелиген Олесунн 2:4 Старт Товарищеские матчи Олесунн 1:1 Старт Типпелиген Старт 2:2 Олесунн Типпелиген Олесунн 0:0 Старт Типпелиген Олесунн 1:0 Старт Кубок НМ Старт 2:3 Олесунн Типпелиген Старт 1:0 Олесунн Типпелиген Олесунн 2:0 Старт Типпелиген Старт 0:1 Олесунн Типпелиген Олесунн 1:1 Старт Типпелиген
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Олесунн 28 23 4 1 63 - 24 73
2. Саннефьёрд 27 17 8 2 49 - 27 59
3. Старт 28 17 5 6 50 - 30 56
4. Нест-Сотра 27 13 6 8 40 - 27 45
5. КФУМ 27 11 9 7 54 - 41 42
6. Согндаль 27 12 5 10 47 - 37 41
7. Конгсвингер 27 12 4 11 34 - 34 40
8. Рёуфосс 27 12 1 14 42 - 50 37
9. Улленсакер-Киса 27 10 6 11 44 - 43 36
10. Хам-Кам 27 10 5 12 39 - 40 35
11. Ерв 27 8 9 10 34 - 50 33
12. Санднес 27 9 5 13 41 - 43 32
13. Стрёммен 27 5 10 12 27 - 42 25
14. Нутодден 27 6 5 16 30 - 46 23
15. Скейд 27 3 9 15 29 - 45 18
16. Тромсдален 27 2 3 22 30 - 74 9
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    12'
    Карлсен Фредрик получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Color Line Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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