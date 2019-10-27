Норвегия: Типпелиген 2019

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  4. Типпелиген 2019
Хёугесунн
1:2
Второй тайм: 47'

Стадион:
Стрёмсгодсет
0'
0:1
7' Гол
Сальвесен Ларс-Йорген
9' Желтая карточка
Thore Pedersen
19' Желтая карточка
Стенгель Херман
1:1
28' Пенальти
Niklas Sandberg I
1:2
32' Гол
Сальвесен Ларс-Йорген
39' Желтая карточка
Тронстад Сондре
47'
12
Сандвик
Хельге
19
Деслер
Миккел
5
Benjamin
Hansen1
2
Бергквист
Даг
23
Thore
Pedersen
16
Bruno
Leite2
8
Тронстад
Сондре
7
Гринхейм
Кристиан
10
Niklas
Sandberg
I
11
Martin
Samuelsen1
33
Kristoffer
Velde
35
Hansen
Martin2
26
Вильсвик
Ларс-Кристофер
5
Jakob
Glesnes
4
Tchamba
Bangou
22
Prosper
Mendy
20
Mikkel
Maigaard
7
Стенгель
Херман
42
Jack
Ipalibo
11
Токстад
Кристоффер
88
Сальвесен
Ларс-Йорген
10
Moses
Mawa
Хёугесунн
4-3-3
Стрёмсгодсет
4-3-3

Ход матча

7'
0:1
Сальвесен Ларс-Йорген
(Стенгель Херман)
9'
Thore Pedersen
 
19'
 
Стенгель Херман
21'
Kevin Martin Krygaard
Bruno Leite2
 
28'
Niklas Sandberg I
1:1
32'
1:2
Сальвесен Ларс-Йорген
39'
Тронстад Сондре
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 6
  • 2 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 4
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Предыдущие игры

Хёугесунн Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Мольде 3:1 Хёугесунн Вайле 2:4 Хёугесунн Хёугесунн 2:1 Русенборг Кристиансунд 2:2 Хёугесунн
Мьёндален 1:3 Хёугесунн Бранн 0:0 Хёугесунн Хёугесунн 0:0 Мьёндален Тромсё 2:2 Хёугесунн Хёугесунн 0:2 Лиллестрём Волеренга 1:2 Хёугесунн ПСВ 0:0 Хёугесунн Хёугесунн 0:1 Ранхейм Хёугесунн 0:1 ПСВ Стабек 1:1 Хёугесунн Штурм 2:1 Хёугесунн Хёугесунн 2:0 Штурм Хёугесунн 5:1 Клифтонвилл Хёугесунн 5:1 Тромсё Клифтонвилл 0:1 Хёугесунн Викинг 0:0 Хёугесунн
Стрёмсгодсет Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Стрёмсгодсет 1:1 Лиллестрём Стрёмсгодсет 0:1 Хам-Кам Мьёндален 1:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 2:3 Одд
Тромсё 0:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:0 Ранхейм Стабек 2:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 2:1 Сарпсборг-08 Викинг 4:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:2 Волеренга Стрёмсгодсет 1:3 Будё-Глимт Лиллестрём 2:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:2 Стабек Сарпсборг-08 2:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:4 Мольде Фрам Ларвик 2:1 Стрёмсгодсет Будё-Глимт 2:0 Стрёмсгодсет Ранхейм 1:0 Стрёмсгодсет Уллерн 0:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:1 Тромсё

Последние игры между собой

Хёугесунн: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 12
Стрёмсгодсет: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 6
Стрёмсгодсет 3:2 Хёугесунн Типпелиген Стрёмсгодсет 0:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 0:1 Стрёмсгодсет Кубок Хёугесунн 1:0 Стрёмсгодсет Типпелиген
Хёугесунн 1:3 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 3:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 1:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 2:0 Хёугесунн Типпелиген Стрёмсгодсет 5:0 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 4:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Хёугесунн 3:2 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 2:1 Хёугесунн Типпелиген Стрёмсгодсет 4:0 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 2:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Хёугесунн 2:3 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 3:3 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 5:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 3:1 Хёугесунн Типпелиген Стрёмсгодсет 2:1 Хёугесунн Типпелиген Стрёмсгодсет 3:0 Хёугесунн Кубок НМ
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Мольде 25 17 5 3 57 - 24 56
2. Будё-Глимт 25 14 7 4 54 - 34 49
3. Одд 0:0 26 13 7 6 39 - 32 46
4. Русенборг 25 11 8 6 39 - 31 41
5. Викинг 0:1 26 11 7 8 43 - 35 40
6. Кристиансунд 1:0 26 10 8 8 33 - 32 38
7. Бранн 25 9 9 7 29 - 24 36
8. Хёугесунн 1:2 26 7 10 9 35 - 33 31
9. Волеренга 26 7 9 10 36 - 39 30
10. Стабек 0:0 26 7 9 10 28 - 32 30
11. Лиллестрём 26 7 8 11 30 - 39 29
12. Тромсё 2:1 26 8 4 14 33 - 51 28
13. Стрёмсгодсет 2:1 26 7 6 13 30 - 45 27
14. Сарпсборг-08 0:0 26 4 13 9 26 - 33 25
15. Ранхейм 1:2 26 6 6 14 30 - 44 24
16. Мьёндален 25 4 11 10 30 - 44 23
17. Mjondalen1 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Haugesund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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