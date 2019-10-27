Норвегия: Типпелиген 2019
Хёугесунн
1:2
Второй тайм: 47'
Стадион: Хуагесунд
Стрёмсгодсет
0:1
7' ГолСальвесен Ларс-Йорген
9' Желтая карточкаThore Pedersen
19' Желтая карточкаСтенгель Херман
1:1
28' ПенальтиNiklas Sandberg I
1:2
32' ГолСальвесен Ларс-Йорген
39' Желтая карточкаТронстад Сондре
16
Bruno
Leite2
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Bruno Leite2Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
82 Снорре ОскарВратарь
- Защитник
- Нападающий
-
20 Коне ИбраимаНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Йостейн Гриндхауг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Jack IpaliboПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Moses MawaНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
39 Саетра Ларс
-
-
Главный тренер: Henrik Pedersen
Ход матча
7'
19'
28'
32'
39'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 6
-
2 Угловые 5
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 4
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Предыдущие игры
Хёугесунн Последние 20 матчей: +8 =7 -5Мольде 3:1 Хёугесунн Вайле 2:4 Хёугесунн Хёугесунн 2:1 Русенборг Кристиансунд 2:2 Хёугесунн
Мьёндален 1:3 Хёугесунн Бранн 0:0 Хёугесунн Хёугесунн 0:0 Мьёндален Тромсё 2:2 Хёугесунн Хёугесунн 0:2 Лиллестрём Волеренга 1:2 Хёугесунн ПСВ 0:0 Хёугесунн Хёугесунн 0:1 Ранхейм Хёугесунн 0:1 ПСВ Стабек 1:1 Хёугесунн Штурм 2:1 Хёугесунн Хёугесунн 2:0 Штурм Хёугесунн 5:1 Клифтонвилл Хёугесунн 5:1 Тромсё Клифтонвилл 0:1 Хёугесунн Викинг 0:0 Хёугесунн
Стрёмсгодсет Последние 20 матчей: +6 =3 -11Стрёмсгодсет 1:1 Лиллестрём Стрёмсгодсет 0:1 Хам-Кам Мьёндален 1:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 2:3 Одд
Тромсё 0:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:0 Ранхейм Стабек 2:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 2:1 Сарпсборг-08 Викинг 4:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:2 Волеренга Стрёмсгодсет 1:3 Будё-Глимт Лиллестрём 2:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:2 Стабек Сарпсборг-08 2:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:4 Мольде Фрам Ларвик 2:1 Стрёмсгодсет Будё-Глимт 2:0 Стрёмсгодсет Ранхейм 1:0 Стрёмсгодсет Уллерн 0:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:1 Тромсё
Последние игры между собой
Хёугесунн: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 12
Стрёмсгодсет: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 6
Хёугесунн 1:3 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 3:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 1:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 2:0 Хёугесунн Типпелиген Стрёмсгодсет 5:0 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 4:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Хёугесунн 3:2 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 2:1 Хёугесунн Типпелиген Стрёмсгодсет 4:0 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 2:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Хёугесунн 2:3 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 3:3 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 5:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 3:1 Хёугесунн Типпелиген Стрёмсгодсет 2:1 Хёугесунн Типпелиген Стрёмсгодсет 3:0 Хёугесунн Кубок НМ
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|25
|17
|5
|3
|57 - 24
|56
|2.
|Будё-Глимт
|25
|14
|7
|4
|54 - 34
|49
|3.
|Одд
|0:0
|26
|13
|7
|6
|39 - 32
|46
|4.
|Русенборг
|25
|11
|8
|6
|39 - 31
|41
|5.
|Викинг
|0:1
|26
|11
|7
|8
|43 - 35
|40
|6.
|Кристиансунд
|1:0
|26
|10
|8
|8
|33 - 32
|38
|7.
|Бранн
|25
|9
|9
|7
|29 - 24
|36
|8.
|Хёугесунн
|1:2
|26
|7
|10
|9
|35 - 33
|31
|9.
|Волеренга
|26
|7
|9
|10
|36 - 39
|30
|10.
|Стабек
|0:0
|26
|7
|9
|10
|28 - 32
|30
|11.
|Лиллестрём
|26
|7
|8
|11
|30 - 39
|29
|12.
|Тромсё
|2:1
|26
|8
|4
|14
|33 - 51
|28
|13.
|Стрёмсгодсет
|2:1
|26
|7
|6
|13
|30 - 45
|27
|14.
|Сарпсборг-08
|0:0
|26
|4
|13
|9
|26 - 33
|25
|15.
|Ранхейм
|1:2
|26
|6
|6
|14
|30 - 44
|24
|16.
|Мьёндален
|25
|4
|11
|10
|30 - 44
|23
|17.
|Mjondalen1
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
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