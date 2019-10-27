Норвегия: Первый дивизион 2019
Djerv1
0:0
Первый тайм: 31'
Стадион: J. J. Ugland Stadion – Levermyr
Нест-Сотра
11
Daniel
Aase
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Daniel AaseПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Arne Sandstoe
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
68 Elmin NurkicЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Mads SandeПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Emil Harloff
-
Главный тренер: Steffen Landro
Предыдущие игры
Ерв Последние 20 матчей: +6 =6 -8Согндаль 4:0 Ерв Ерв 1:7 Старт Нутодден 1:1 Ерв Ерв 1:0 Тромсдален
Нест-Сотра Последние 20 матчей: +10 =5 -5Нест-Сотра 3:0 Санднес Стрёммен 0:2 Нест-Сотра Согндаль 0:1 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:1 Скейд
Старт 2:0 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:0 Тромсдален Рёуфосс 2:1 Нест-Сотра Нест-Сотра 1:1 Саннефьёрд Нутодден 2:3 Нест-Сотра Нест-Сотра 3:0 Конгсвингер Улленсакер-Киса 1:1 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:2 КФУМ Олесунн 2:0 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:1 Нутодден Скейд 1:2 Нест-Сотра Нест-Сотра 4:1 Ерв Нест-Сотра 0:4 КФУМ Тромсдален 2:2 Нест-Сотра Нест-Сотра 1:1 Стрёммен Конгсвингер 1:0 Нест-Сотра
Последние игры между собой
Ерв: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
Нест-Сотра: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|28
|23
|4
|1
|63 - 24
|73
|2.
|Саннефьёрд
|27
|17
|8
|2
|49 - 27
|59
|3.
|Старт
|28
|17
|5
|6
|50 - 30
|56
|4.
|Нест-Сотра
|0:0
|28
|13
|7
|8
|40 - 27
|46
|5.
|Конгсвингер
|1:0
|28
|13
|4
|11
|35 - 34
|43
|6.
|КФУМ
|27
|11
|9
|7
|54 - 41
|42
|7.
|Согндаль
|27
|12
|5
|10
|47 - 37
|41
|8.
|Рёуфосс
|27
|12
|1
|14
|42 - 50
|37
|9.
|Улленсакер-Киса
|27
|10
|6
|11
|44 - 43
|36
|10.
|Хам-Кам
|27
|10
|5
|12
|39 - 40
|35
|11.
|Ерв
|27
|8
|9
|10
|34 - 50
|33
|12.
|Санднес
|27
|9
|5
|13
|41 - 43
|32
|13.
|Стрёммен
|27
|5
|10
|12
|27 - 42
|25
|14.
|Нутодден
|1:1
|28
|6
|6
|16
|31 - 47
|24
|15.
|Скейд
|27
|3
|9
|15
|29 - 45
|18
|16.
|Тромсдален
|1:1
|28
|2
|4
|22
|31 - 75
|10
|17.
|Djerv1
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|18.
|KFUM1
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
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