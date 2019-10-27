Норвегия: Первый дивизион 2019

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Djerv1
0:0
Первый тайм: 31'

Стадион:
Нест-Сотра
0' 31'
1
Benjamin
Boujar
5
Peter
Reinhardsen
7
Simon
Andreas
Larsen
I
4
Espen
Knudsen
18
Joergen
Solli
8
Thomas
Zernichow
13
Haakon
Suggelia
6
Вихманн
Матиас
11
Daniel
Aase
23
Ole
Marius
Haabestad
22
Alexander
Dang
1
Фей
Рензе
3
Daniel
Arrocha
26
Izuchukwu
Anthony
68
Elmin
Nurkic
29
Kristoffer
Nesse
Stephensen
7
Jo
Sondre
Aas
21
Mads
Sande
4
Jonas
Hestetun
6
Peter
Soerensen
Nergaard
77
Marcus
Mehnert
5
Bjarte
Haugsdal
Djerv1
4-4-2
Нест-Сотра
3-5-2

Предыдущие игры

Ерв Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Согндаль 4:0 Ерв Ерв 1:7 Старт Нутодден 1:1 Ерв Ерв 1:0 Тромсдален
Улленсакер-Киса 1:0 Ерв Ерв 1:0 Рёуфосс Олесунн 4:0 Ерв Ерв 5:1 Скейд Ерв 2:2 КФУМ Санднес 2:3 Ерв Ерв 1:0 Хам-Кам Стрёммен 3:1 Ерв Ерв 1:1 Согндаль Рёуфосс 4:2 Ерв Ерв 0:2 Саннефьёрд Нест-Сотра 4:1 Ерв Ерв 0:0 Санднес Тромсдален 1:3 Ерв Хам-Кам 2:2 Ерв Ерв 0:0 Олесунн
Нест-Сотра Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Нест-Сотра 3:0 Санднес Стрёммен 0:2 Нест-Сотра Согндаль 0:1 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:1 Скейд
Старт 2:0 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:0 Тромсдален Рёуфосс 2:1 Нест-Сотра Нест-Сотра 1:1 Саннефьёрд Нутодден 2:3 Нест-Сотра Нест-Сотра 3:0 Конгсвингер Улленсакер-Киса 1:1 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:2 КФУМ Олесунн 2:0 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:1 Нутодден Скейд 1:2 Нест-Сотра Нест-Сотра 4:1 Ерв Нест-Сотра 0:4 КФУМ Тромсдален 2:2 Нест-Сотра Нест-Сотра 1:1 Стрёммен Конгсвингер 1:0 Нест-Сотра

Последние игры между собой

Ерв: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
Нест-Сотра: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
Нест-Сотра 4:1 Ерв Первый дивизион Нест-Сотра 2:2 Ерв Первый дивизион Ерв 4:1 Нест-Сотра Первый дивизион Ерв 3:0 Нест-Сотра Первый дивизион
Нест-Сотра 4:0 Ерв Первый дивизион Нест-Сотра 4:1 Ерв 2-й дивизион Ерв 1:2 Нест-Сотра 2-й дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Олесунн 28 23 4 1 63 - 24 73
2. Саннефьёрд 27 17 8 2 49 - 27 59
3. Старт 28 17 5 6 50 - 30 56
4. Нест-Сотра 0:0 28 13 7 8 40 - 27 46
5. Конгсвингер 1:0 28 13 4 11 35 - 34 43
6. КФУМ 27 11 9 7 54 - 41 42
7. Согндаль 27 12 5 10 47 - 37 41
8. Рёуфосс 27 12 1 14 42 - 50 37
9. Улленсакер-Киса 27 10 6 11 44 - 43 36
10. Хам-Кам 27 10 5 12 39 - 40 35
11. Ерв 27 8 9 10 34 - 50 33
12. Санднес 27 9 5 13 41 - 43 32
13. Стрёммен 27 5 10 12 27 - 42 25
14. Нутодден 1:1 28 6 6 16 31 - 47 24
15. Скейд 27 3 9 15 29 - 45 18
16. Тромсдален 1:1 28 2 4 22 31 - 75 10
17. Djerv1 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
18. KFUM1 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на J. J. Ugland Stadion – Levermyr. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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