Норвегия: Типпелиген 2019

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  4. Типпелиген 2019
Бранн
1:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 8875
Будё-Глимт
0'
0:1
9' Гол
Ulrik Saltnes
47' Желтая карточка
Patrick Berg
1:1
53' Гол
Daouda Bamba
64' Желтая карточка
Хауген Фредрик
90'+4
1
Опдаль
Хокон
2
Тенисте
Тайо
3
Вормгор
Вито
4
Christian
Rismark
21
Кристиансен
Рубен
8
Хауген
Фредрик
16
Йенсен
Рубен
29
Бармен
Кристоффер
7
Кумсан
Джилберт
11
Daouda
Bamba
19
Бериша
Ветон
1
Рикардо
II
29
Рейтан
Эрленд
Даль
18
Brede
Mathias
Moe
4
Берган
Вегар
24
Frederik
Andre
Bjoerkan
26
Эвьен
Хэкон
7
Patrick
Berg
14
Ulrik
Saltnes
10
Philip
Zinckernagel
8
Victor
Okoh
Boniface
11
Хёуге
Йенс
Бранн
4-3-3
Будё-Глимт
4-3-3

Ход матча

9'
0:1
Ulrik Saltnes
(Philip Zinckernagel)
46'
Соренсен Гилли
Тенисте Тайо
 
46'
Грогор Томас
Бериша Ветон
 
47'
 
Patrick Berg
53'
Daouda Bamba
(Вормгор Вито)
1:1
64'
Хауген Фредрик
 
74'
 
Vegard Leikvoll Moberg
Victor Okoh Boniface
80'
Emil Kalsaas
Хауген Фредрик
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 6
  • 6 Угловые 12
  • 2 Офсайды 3
  • 12 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 1
  • 53 Владение мячом, % 47

Предыдущие игры

Бранн Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Сарпсборг-08 1:1 Бранн Бранн 1:3 Осане Бранн 0:0 Мольде Русенборг 0:0 Бранн
Бранн 0:0 Хёугесунн Кристиансунд 1:0 Бранн Лиллестрём 1:3 Бранн Бранн 2:3 Тромсё Мьёндален 2:1 Бранн Ранхейм 0:3 Бранн Бранн 2:1 Стабек Шемрок Роверс 2:1 Бранн Бранн 2:2 Шемрок Роверс Бранн 0:0 Мьёндален Мольде 1:1 Бранн Ранхейм 4:0 Бранн Бранн 1:0 Лиллестрём Согндаль 1:2 Бранн Хёугесунн 1:1 Бранн Бранн 3:2 Согндаль
Будё-Глимт Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Будё-Глимт 0:0 Мьёндален Лиллестрём 0:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 4:0 Тромсё Ранхейм 1:1 Будё-Глимт
Будё-Глимт 3:3 Стабек Одд 3:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 4:0 Волеренга Сарпсборг-08 1:1 Будё-Глимт Кристиансунд 1:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:1 Викинг Стрёмсгодсет 1:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 5:1 Ранхейм Волеренга 6:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:0 Одд Викинг 3:4 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:0 Стрёмсгодсет Стрёммен 2:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 1:2 Бранн Тромсё 1:2 Будё-Глимт Хёугесунн 1:1 Будё-Глимт

Последние игры между собой

Бранн: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 3
Будё-Глимт: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 4
Будё-Глимт 1:2 Бранн Типпелиген Будё-Глимт 2:0 Бранн Товарищеские матчи Будё-Глимт 2:2 Бранн Типпелиген Бранн 2:0 Будё-Глимт Типпелиген
Будё-Глимт 1:3 Бранн Типпелиген Бранн 1:0 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 2:1 Бранн Типпелиген Бранн 1:2 Будё-Глимт Типпелиген
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Мольде 26 17 5 4 58 - 27 56
2. Будё-Глимт 26 14 8 4 55 - 35 50
3. Одд 26 13 7 6 39 - 32 46
4. Русенборг 26 12 8 6 42 - 32 44
5. Викинг 26 11 7 8 45 - 38 40
6. Кристиансунд 26 10 8 8 36 - 34 38
7. Бранн 26 9 10 7 30 - 25 37
8. Хёугесунн 26 7 11 8 36 - 33 32
9. Волеренга 26 7 9 10 36 - 39 30
10. Стабек 26 7 9 10 28 - 32 30
11. Лиллестрём 26 7 8 11 30 - 39 29
12. Тромсё 26 8 4 14 35 - 52 28
13. Стрёмсгодсет 26 6 7 13 30 - 46 25
14. Сарпсборг-08 26 4 13 9 26 - 33 25
15. Ранхейм 26 6 6 14 31 - 46 24
16. Мьёндален 25 4 11 10 30 - 44 23
17. Mjondalen1 1 0 1 0 0 - 0 1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Ulrik Saltnes бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Brann Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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