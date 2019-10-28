Норвегия: Типпелиген 2019
Бранн
1:1
Конец матча
Стадион: Бранн Зрители: 8875
Будё-Глимт
0:1
9' ГолUlrik Saltnes
47' Желтая карточкаPatrick Berg
1:1
53' ГолDaouda Bamba
64' Желтая карточкаХауген Фредрик
16
Йенсен
Рубен
11
Daouda
Bamba
19
Бериша
Ветон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Йенсен РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Daouda BambaНападающий
-
19 Бериша ВетонНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Карадас АзарНападающий
-
-
-
32 Emil Kalsaas
-
12 Erik Holmen1
-
Главный тренер: Lars Arne Nilsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Эвьен ХэконПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Хёуге ЙенсНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
15 Runar Hauge
-
Главный тренер: Kjetil Knutsen
Ход матча
9'
47'
53'
1:1
64'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 6
-
6 Угловые 12
-
2 Офсайды 3
-
12 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 1
-
53 Владение мячом, % 47
Предыдущие игры
Бранн Последние 20 матчей: +6 =8 -6Сарпсборг-08 1:1 Бранн Бранн 1:3 Осане Бранн 0:0 Мольде Русенборг 0:0 Бранн
Бранн 0:0 Хёугесунн Кристиансунд 1:0 Бранн Лиллестрём 1:3 Бранн Бранн 2:3 Тромсё Мьёндален 2:1 Бранн Ранхейм 0:3 Бранн Бранн 2:1 Стабек Шемрок Роверс 2:1 Бранн Бранн 2:2 Шемрок Роверс Бранн 0:0 Мьёндален Мольде 1:1 Бранн Ранхейм 4:0 Бранн Бранн 1:0 Лиллестрём Согндаль 1:2 Бранн Хёугесунн 1:1 Бранн Бранн 3:2 Согндаль
Будё-Глимт Последние 20 матчей: +10 =6 -4Будё-Глимт 0:0 Мьёндален Лиллестрём 0:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 4:0 Тромсё Ранхейм 1:1 Будё-Глимт
Будё-Глимт 3:3 Стабек Одд 3:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 4:0 Волеренга Сарпсборг-08 1:1 Будё-Глимт Кристиансунд 1:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:1 Викинг Стрёмсгодсет 1:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 5:1 Ранхейм Волеренга 6:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:0 Одд Викинг 3:4 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:0 Стрёмсгодсет Стрёммен 2:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 1:2 Бранн Тромсё 1:2 Будё-Глимт Хёугесунн 1:1 Будё-Глимт
Последние игры между собой
Бранн: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 3
Будё-Глимт: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 4
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|26
|17
|5
|4
|58 - 27
|56
|2.
|Будё-Глимт
|26
|14
|8
|4
|55 - 35
|50
|3.
|Одд
|26
|13
|7
|6
|39 - 32
|46
|4.
|Русенборг
|26
|12
|8
|6
|42 - 32
|44
|5.
|Викинг
|26
|11
|7
|8
|45 - 38
|40
|6.
|Кристиансунд
|26
|10
|8
|8
|36 - 34
|38
|7.
|Бранн
|26
|9
|10
|7
|30 - 25
|37
|8.
|Хёугесунн
|26
|7
|11
|8
|36 - 33
|32
|9.
|Волеренга
|26
|7
|9
|10
|36 - 39
|30
|10.
|Стабек
|26
|7
|9
|10
|28 - 32
|30
|11.
|Лиллестрём
|26
|7
|8
|11
|30 - 39
|29
|12.
|Тромсё
|26
|8
|4
|14
|35 - 52
|28
|13.
|Стрёмсгодсет
|26
|6
|7
|13
|30 - 46
|25
|14.
|Сарпсборг-08
|26
|4
|13
|9
|26 - 33
|25
|15.
|Ранхейм
|26
|6
|6
|14
|31 - 46
|24
|16.
|Мьёндален
|25
|4
|11
|10
|30 - 44
|23
|17.
|Mjondalen1
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
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