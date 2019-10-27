Норвегия: Типпелиген 2019
16' Желтая карточкаEirik Valla Doennem
1:0
23' ГолПиринен Юха
29' Желтая карточкаРегиниуссен Мадс
2:0
44' ГолOnni Valakari
2:1
45' ГолAleksander Foosnaes
23
Смит
Эрик
25
Lasse
Nilsen
77
Fitim
Azemi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Смит ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Lasse NilsenПолузащитник
-
77 Fitim AzemiНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Барлоу ЭйданНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Simo Valakari
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Magnus LenesВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Svein Maalen
Ход матча
23'
1:0
29'
44'
2:0
45'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 4
-
0 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
Предыдущие игры
Тромсё Последние 20 матчей: +7 =3 -10Викинг 2:1 Тромсё Тромсё 5:0 Кристиансунд Будё-Глимт 4:0 Тромсё Тромсё 0:1 Стрёмсгодсет
Мольде 3:0 Тромсё Тромсё 2:2 Хёугесунн Бранн 2:3 Тромсё Тромсё 1:1 Лиллестрём Русенборг 5:2 Тромсё Тромсё 2:2 Мьёндален Хёугесунн 5:1 Тромсё Тромсё 2:0 Сарпсборг-08 Лиллестрём 4:0 Тромсё Тромсё 1:0 Русенборг Конгсвингер 1:0 Тромсё Стабек 0:1 Тромсё Тромсё 2:1 Мольде Мельбу 1:2 Тромсё Стрёмсгодсет 3:1 Тромсё Тромсё 1:2 Будё-Глимт
Ранхейм Последние 20 матчей: +7 =5 -8Ранхейм 4:1 Одд Ранхейм 0:2 Сарпсборг-08 Волеренга 1:1 Ранхейм Ранхейм 3:0 Фрам Ларвик
Ранхейм 1:1 Будё-Глимт Стрёмсгодсет 1:0 Ранхейм Ранхейм 1:2 Кристиансунд Викинг 2:2 Ранхейм Ранхейм 2:3 Мольде Хёугесунн 0:1 Ранхейм Ранхейм 0:3 Бранн Будё-Глимт 5:1 Ранхейм Ранхейм 2:3 Русенборг Стабек 0:0 Ранхейм Ранхейм 4:0 Бранн Ранхейм 1:1 Мьёндален Скейд 0:3 Ранхейм Мольде 2:0 Ранхейм Ранхейм 1:0 Стрёмсгодсет Нардо 0:3 Ранхейм
Последние игры между собой
Тромсё: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 1
Ранхейм: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 5
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|25
|17
|5
|3
|57 - 24
|56
|2.
|Будё-Глимт
|25
|14
|7
|4
|54 - 34
|49
|3.
|Одд
|0:0
|26
|13
|7
|6
|39 - 32
|46
|4.
|Русенборг
|25
|11
|8
|6
|39 - 31
|41
|5.
|Викинг
|0:1
|26
|11
|7
|8
|43 - 35
|40
|6.
|Кристиансунд
|1:0
|26
|10
|8
|8
|33 - 32
|38
|7.
|Бранн
|25
|9
|9
|7
|29 - 24
|36
|8.
|Хёугесунн
|1:2
|26
|7
|10
|9
|35 - 33
|31
|9.
|Волеренга
|26
|7
|9
|10
|36 - 39
|30
|10.
|Стабек
|0:0
|26
|7
|9
|10
|28 - 32
|30
|11.
|Лиллестрём
|26
|7
|8
|11
|30 - 39
|29
|12.
|Тромсё
|2:1
|26
|8
|4
|14
|33 - 51
|28
|13.
|Стрёмсгодсет
|2:1
|26
|7
|6
|13
|30 - 45
|27
|14.
|Сарпсборг-08
|0:0
|26
|4
|13
|9
|26 - 33
|25
|15.
|Ранхейм
|1:2
|26
|6
|6
|14
|30 - 44
|24
|16.
|Мьёндален
|25
|4
|11
|10
|30 - 44
|23
|17.
|Mjondalen1
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
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