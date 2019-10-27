Норвегия: Типпелиген 2019

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  4. Типпелиген 2019
Тромсё
2:1
Перерыв

Стадион:
Ранхейм
0'
16' Желтая карточка
Eirik Valla Doennem
1:0
23' Гол
Пиринен Юха
29' Желтая карточка
Региниуссен Мадс
2:0
44' Гол
Onni Valakari
2:1
45' Гол
Aleksander Foosnaes
28
Jacob
Karlstroem
6
Пиринен
Юха
26
Jostein
Gundersen
5
Anders
Jenssen
15
Андерсен
Магнус
11
Тейлор
Роберт
23
Смит
Эрик
18
Onni
Valakari
25
Lasse
Nilsen
77
Fitim
Azemi
7
Педерсен
Мортен-Гамст
1
Even
Barli
2
Joergen
Oeveraas
3
Daniel
Kvande
21
Торбьерн
Эггем
24
Aleksander
Foosnaes
11
Eirik
Valla
Doennem
16
Скарсем
Олаус
7
Региниуссен
Мадс
26
Ola
Solbakken
25
Бакенга
Мушага
14
Vegard
Oestraat
Erlien
Тромсё
3-5-2
Ранхейм
4-3-3

Ход матча

16'
 
Eirik Valla Doennem
23'
Пиринен Юха
1:0
29'
 
Региниуссен Мадс
44'
Onni Valakari
(Андерсен Магнус)
2:0
45'
Эспейор Рунар
Fitim Azemi
 
45'
2:1
Aleksander Foosnaes

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 4
  • 0 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Предыдущие игры

Тромсё Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Викинг 2:1 Тромсё Тромсё 5:0 Кристиансунд Будё-Глимт 4:0 Тромсё Тромсё 0:1 Стрёмсгодсет
Мольде 3:0 Тромсё Тромсё 2:2 Хёугесунн Бранн 2:3 Тромсё Тромсё 1:1 Лиллестрём Русенборг 5:2 Тромсё Тромсё 2:2 Мьёндален Хёугесунн 5:1 Тромсё Тромсё 2:0 Сарпсборг-08 Лиллестрём 4:0 Тромсё Тромсё 1:0 Русенборг Конгсвингер 1:0 Тромсё Стабек 0:1 Тромсё Тромсё 2:1 Мольде Мельбу 1:2 Тромсё Стрёмсгодсет 3:1 Тромсё Тромсё 1:2 Будё-Глимт
Ранхейм Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Ранхейм 4:1 Одд Ранхейм 0:2 Сарпсборг-08 Волеренга 1:1 Ранхейм Ранхейм 3:0 Фрам Ларвик
Ранхейм 1:1 Будё-Глимт Стрёмсгодсет 1:0 Ранхейм Ранхейм 1:2 Кристиансунд Викинг 2:2 Ранхейм Ранхейм 2:3 Мольде Хёугесунн 0:1 Ранхейм Ранхейм 0:3 Бранн Будё-Глимт 5:1 Ранхейм Ранхейм 2:3 Русенборг Стабек 0:0 Ранхейм Ранхейм 4:0 Бранн Ранхейм 1:1 Мьёндален Скейд 0:3 Ранхейм Мольде 2:0 Ранхейм Ранхейм 1:0 Стрёмсгодсет Нардо 0:3 Ранхейм

Последние игры между собой

Тромсё: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 1
Ранхейм: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 5
Ранхейм 1:2 Тромсё Типпелиген Ранхейм 1:2 Тромсё Типпелиген Тромсё 4:0 Ранхейм Типпелиген Ранхейм 0:3 Тромсё Первый дивизион
Тромсё 1:1 Ранхейм Первый дивизион Тромсё 0:2 Ранхейм Кубок НМ Ранхейм 0:3 Тромсё Кубок НМ
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Мольде 25 17 5 3 57 - 24 56
2. Будё-Глимт 25 14 7 4 54 - 34 49
3. Одд 0:0 26 13 7 6 39 - 32 46
4. Русенборг 25 11 8 6 39 - 31 41
5. Викинг 0:1 26 11 7 8 43 - 35 40
6. Кристиансунд 1:0 26 10 8 8 33 - 32 38
7. Бранн 25 9 9 7 29 - 24 36
8. Хёугесунн 1:2 26 7 10 9 35 - 33 31
9. Волеренга 26 7 9 10 36 - 39 30
10. Стабек 0:0 26 7 9 10 28 - 32 30
11. Лиллестрём 26 7 8 11 30 - 39 29
12. Тромсё 2:1 26 8 4 14 33 - 51 28
13. Стрёмсгодсет 2:1 26 7 6 13 30 - 45 27
14. Сарпсборг-08 0:0 26 4 13 9 26 - 33 25
15. Ранхейм 1:2 26 6 6 14 30 - 44 24
16. Мьёндален 25 4 11 10 30 - 44 23
17. Mjondalen1 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Alfheim Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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