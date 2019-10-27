Норвегия: Типпелиген 2019
Mjondalen1
0:0
Перерыв
Стадион: Consto Arena
Сарпсборг-08
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Jorge VieiraВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Vegard Hansen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Аскар АрминНападающий
- Запасные игроки
-
31 Фальк АслакВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Нанжис ЛенниПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бакке Гейр
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 4
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 3
-
5 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
49 Владение мячом, % 51
Предыдущие игры
Мьёндален Последние 20 матчей: +5 =8 -7Будё-Глимт 0:0 Мьёндален Мьёндален 1:1 Стрёмсгодсет Викинг 4:1 Мьёндален Мьёндален 1:3 Хёугесунн
Мьёндален 1:2 Русенборг Хёугесунн 0:0 Мьёндален Мьёндален 1:3 Мольде Кристиансунд 4:0 Мьёндален Мьёндален 2:1 Бранн Лиллестрём 3:2 Мьёндален Тромсё 2:2 Мьёндален Мьёндален 2:0 Одд Бранн 0:0 Мьёндален Мьёндален 1:1 Викинг Конгсвингер 0:3 Мьёндален Ранхейм 1:1 Мьёндален Гроруд 0:1 Мьёндален Мьёндален 1:1 Кристиансунд Мьёндален 1:4 Хёугесунн Порс Гренланд 2:4 Мьёндален
Сарпсборг-08 Последние 20 матчей: +4 =8 -8Сарпсборг-08 1:1 Бранн Ранхейм 0:2 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:0 Стабек Одд 3:0 Сарпсборг-08
Сарпсборг-08 1:0 Волеренга Сарпсборг-08 2:2 Викинг Стрёмсгодсет 2:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:1 Будё-Глимт Викинг 2:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:1 Русенборг Мольде 2:1 Сарпсборг-08 Стабек 3:3 Сарпсборг-08 Тромсё 2:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:2 Стрёмсгодсет Волеренга 1:1 Сарпсборг-08 Тромсдален 1:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:0 Одд Фредрикстад 0:2 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:3 Ранхейм Бранн 2:1 Сарпсборг-08
Последние игры между собой
Мьёндален: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 4
Сарпсборг-08: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|25
|17
|5
|3
|57 - 24
|56
|2.
|Будё-Глимт
|25
|14
|7
|4
|54 - 34
|49
|3.
|Одд
|0:0
|26
|13
|7
|6
|39 - 32
|46
|4.
|Русенборг
|25
|11
|8
|6
|39 - 31
|41
|5.
|Викинг
|0:1
|26
|11
|7
|8
|43 - 35
|40
|6.
|Кристиансунд
|1:0
|26
|10
|8
|8
|33 - 32
|38
|7.
|Бранн
|25
|9
|9
|7
|29 - 24
|36
|8.
|Хёугесунн
|1:2
|26
|7
|10
|9
|35 - 33
|31
|9.
|Волеренга
|26
|7
|9
|10
|36 - 39
|30
|10.
|Стабек
|0:0
|26
|7
|9
|10
|28 - 32
|30
|11.
|Лиллестрём
|26
|7
|8
|11
|30 - 39
|29
|12.
|Тромсё
|2:1
|26
|8
|4
|14
|33 - 51
|28
|13.
|Стрёмсгодсет
|2:1
|26
|7
|6
|13
|30 - 45
|27
|14.
|Сарпсборг-08
|0:0
|26
|4
|13
|9
|26 - 33
|25
|15.
|Ранхейм
|1:2
|26
|6
|6
|14
|30 - 44
|24
|16.
|Мьёндален
|25
|4
|11
|10
|30 - 44
|23
|17.
|Mjondalen1
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
Загрузка...