Норвегия: Типпелиген 2019

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  4. Типпелиген 2019
Mjondalen1
0:0
Перерыв

Стадион:
Сарпсборг-08
0'
12
Лунд
Юлиан
Файе
4
William
Saelid
Sell
2
Quint
Jansen
23
Sondre
Solholm
Johansen
3
Vetle
Dragsnes
6
Joachim
Solberg
Olsen
33
Stian
Semb
Aasmundsen
19
Pontus
Silfver
7
Tonny
Brochmann
11
Christian
Gauseth
8
Брустад
Фредрик
30
Летелье
Александр
20
Magnar
Oedegaard
4
Утвик
Бьерн
5
Гуннарссон
Никлас
16
Томассен
Йоахим
7
Хальворсен
Уле
Йорген
15
Хеберг-Ветти
Геуте
17
Захариассен
Кристоффер
11
Линнсет
Йонатан
48
Лафферти
Кайл
77
Аскар
Армин
Mjondalen1
4-4-1-1
Сарпсборг-08
4-4-2

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 3
  • 5 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Предыдущие игры

Мьёндален Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Будё-Глимт 0:0 Мьёндален Мьёндален 1:1 Стрёмсгодсет Викинг 4:1 Мьёндален Мьёндален 1:3 Хёугесунн
Мьёндален 1:2 Русенборг Хёугесунн 0:0 Мьёндален Мьёндален 1:3 Мольде Кристиансунд 4:0 Мьёндален Мьёндален 2:1 Бранн Лиллестрём 3:2 Мьёндален Тромсё 2:2 Мьёндален Мьёндален 2:0 Одд Бранн 0:0 Мьёндален Мьёндален 1:1 Викинг Конгсвингер 0:3 Мьёндален Ранхейм 1:1 Мьёндален Гроруд 0:1 Мьёндален Мьёндален 1:1 Кристиансунд Мьёндален 1:4 Хёугесунн Порс Гренланд 2:4 Мьёндален
Сарпсборг-08 Последние 20 матчей: +4 =8 -8
Сарпсборг-08 1:1 Бранн Ранхейм 0:2 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:0 Стабек Одд 3:0 Сарпсборг-08
Сарпсборг-08 1:0 Волеренга Сарпсборг-08 2:2 Викинг Стрёмсгодсет 2:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:1 Будё-Глимт Викинг 2:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:1 Русенборг Мольде 2:1 Сарпсборг-08 Стабек 3:3 Сарпсборг-08 Тромсё 2:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:2 Стрёмсгодсет Волеренга 1:1 Сарпсборг-08 Тромсдален 1:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:0 Одд Фредрикстад 0:2 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:3 Ранхейм Бранн 2:1 Сарпсборг-08

Последние игры между собой

Мьёндален: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 4
Сарпсборг-08: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 0
Сарпсборг-08 1:1 Мьёндален Типпелиген Мьёндален 1:2 Сарпсборг-08 Кубок Сарпсборг-08 1:0 Мьёндален Товарищеские матчи Сарпсборг-08 2:2 Мьёндален Типпелиген
Мьёндален 1:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Мьёндален 1:1 Сарпсборг-08 Товарищеские матчи Мьёндален 0:2 Сарпсборг-08 Первый дивизион Сарпсборг-08 3:1 Мьёндален Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Мольде 25 17 5 3 57 - 24 56
2. Будё-Глимт 25 14 7 4 54 - 34 49
3. Одд 0:0 26 13 7 6 39 - 32 46
4. Русенборг 25 11 8 6 39 - 31 41
5. Викинг 0:1 26 11 7 8 43 - 35 40
6. Кристиансунд 1:0 26 10 8 8 33 - 32 38
7. Бранн 25 9 9 7 29 - 24 36
8. Хёугесунн 1:2 26 7 10 9 35 - 33 31
9. Волеренга 26 7 9 10 36 - 39 30
10. Стабек 0:0 26 7 9 10 28 - 32 30
11. Лиллестрём 26 7 8 11 30 - 39 29
12. Тромсё 2:1 26 8 4 14 33 - 51 28
13. Стрёмсгодсет 2:1 26 7 6 13 30 - 45 27
14. Сарпсборг-08 0:0 26 4 13 9 26 - 33 25
15. Ранхейм 1:2 26 6 6 14 30 - 44 24
16. Мьёндален 25 4 11 10 30 - 44 23
17. Mjondalen1 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Consto Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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