Норвегия: Первый дивизион 2019
1:0
2' ГолКронберг Клаес
1:1
5' ГолБудусон Джонни
2:1
18' ГолKent Haavard Eriksen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Bengt Saeternes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Charles EzehПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Mesut CanНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Emil FiskvikВратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Том Нордли
Ход матча
2'
18'
Предыдущие игры
Санднес Последние 20 матчей: +6 =2 -12Нест-Сотра 3:0 Санднес Санднес 0:1 Согндаль Старт 3:2 Санднес Санднес 3:1 Рёуфосс
Тромсдален 1:4 Санднес Санднес 1:0 Нутодден Саннефьёрд 3:1 Санднес Санднес 1:2 Олесунн Улленсакер-Киса 2:1 Санднес Санднес 2:3 Ерв КФУМ 3:0 Санднес Санднес 0:2 Хам-Кам Нутодден 0:4 Санднес Санднес 2:0 Улленсакер-Киса Олесунн 3:1 Санднес Санднес 3:2 Тромсдален Санднес 1:2 Викинг Ерв 0:0 Санднес Хёугесунн 2:2 Санднес Санднес 1:2 Конгсвингер
Скейд Последние 20 матчей: +1 =7 -12Скейд 1:2 Улленсакер-Киса Хам-Кам 2:1 Скейд Скейд 1:1 Стрёммен Нест-Сотра 2:1 Скейд
Последние игры между собой
Санднес: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Скейд: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|28
|23
|4
|1
|63 - 24
|73
|2.
|Саннефьёрд
|28
|18
|8
|2
|51 - 27
|62
|3.
|Старт
|28
|17
|5
|6
|50 - 30
|56
|4.
|Нест-Сотра
|28
|14
|6
|8
|41 - 27
|48
|5.
|Конгсвингер
|28
|13
|4
|11
|35 - 34
|43
|6.
|КФУМ
|27
|11
|9
|7
|54 - 41
|42
|7.
|Согндаль
|1:1
|28
|12
|6
|10
|48 - 38
|42
|8.
|Рёуфосс
|1:1
|28
|12
|2
|14
|43 - 51
|38
|9.
|Хам-Кам
|1:1
|28
|10
|6
|12
|40 - 41
|36
|10.
|Улленсакер-Киса
|28
|10
|6
|12
|44 - 45
|36
|11.
|Санднес
|2:1
|28
|10
|5
|13
|43 - 44
|35
|12.
|Ерв
|27
|8
|9
|10
|34 - 50
|33
|13.
|Стрёммен
|1:1
|28
|5
|11
|12
|28 - 43
|26
|14.
|Нутодден
|28
|6
|6
|16
|33 - 49
|24
|15.
|Скейд
|1:2
|28
|3
|9
|16
|30 - 47
|18
|16.
|Тромсдален
|28
|2
|4
|22
|33 - 77
|10
|17.
|KFUM1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Djerv1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
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