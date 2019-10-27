Норвегия: Первый дивизион 2019

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Санднес
2:1
Второй тайм: 47'

Стадион:
Скейд
0'
1:0
2' Гол
Кронберг Клаес
1:1
5' Гол
Будусон Джонни
2:1
18' Гол
Kent Haavard Eriksen
47'
1
Сальгрен
Саку-Пекка
5
Daniel
Edvardsen
4
Axel
Kryger
27
Хансен
Кристер
3
Vidar
Ari
Jonsson1
32
Кронберг
Клаес
18
Bjoernar
Holmvik
6
Christian
Landu
Landu
9
Угвуаду
Оньекачи
17
Ingvald
Halgunset
30
Kent
Haavard
Eriksen
30
Idar
Nordby
Lysgaard
19
Ahmed
El-Amrani
4
Kim
Eugen
Skogsrud
17
Ayoub
Aleesami
5
Tom
Even
Skogsrud
27
Charles
Ezeh
15
Simen
Hestnes
7
Hassan
Mohamed
Yousef
11
Будусон
Джонни
10
Mesut
Can
16
Johannes
Andres
Nunez
Godoy
Санднес
4-4-1-1
Скейд
4-3-3

Ход матча

2'
Кронберг Клаес
(Daniel Edvardsen)
1:0
5'
1:1
Будусон Джонни
(Johannes Andres Nunez Godoy)
18'
Kent Haavard Eriksen
(Ingvald Halgunset)
2:1

Предыдущие игры

Санднес Последние 20 матчей: +6 =2 -12
Нест-Сотра 3:0 Санднес Санднес 0:1 Согндаль Старт 3:2 Санднес Санднес 3:1 Рёуфосс
Тромсдален 1:4 Санднес Санднес 1:0 Нутодден Саннефьёрд 3:1 Санднес Санднес 1:2 Олесунн Улленсакер-Киса 2:1 Санднес Санднес 2:3 Ерв КФУМ 3:0 Санднес Санднес 0:2 Хам-Кам Нутодден 0:4 Санднес Санднес 2:0 Улленсакер-Киса Олесунн 3:1 Санднес Санднес 3:2 Тромсдален Санднес 1:2 Викинг Ерв 0:0 Санднес Хёугесунн 2:2 Санднес Санднес 1:2 Конгсвингер
Скейд Последние 20 матчей: +1 =7 -12
Скейд 1:2 Улленсакер-Киса Хам-Кам 2:1 Скейд Скейд 1:1 Стрёммен Нест-Сотра 2:1 Скейд
Скейд 2:2 Согндаль КФУМ 2:1 Скейд Скейд 0:2 Конгсвингер Ерв 5:1 Скейд Скейд 1:1 Старт Скейд 2:2 Саннефьёрд Тромсдален 1:0 Скейд Скейд 0:1 Олесунн Конгсвингер 0:2 Скейд Стрёммен 1:1 Скейд Скейд 1:2 Нест-Сотра Согндаль 4:2 Скейд Скейд 0:3 Ранхейм Скейд 1:1 КФУМ Старт 2:0 Скейд Скейд 0:0 Санднес

Последние игры между собой

Санднес: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Скейд: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Скейд 0:0 Санднес Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Олесунн 28 23 4 1 63 - 24 73
2. Саннефьёрд 28 18 8 2 51 - 27 62
3. Старт 28 17 5 6 50 - 30 56
4. Нест-Сотра 28 14 6 8 41 - 27 48
5. Конгсвингер 28 13 4 11 35 - 34 43
6. КФУМ 27 11 9 7 54 - 41 42
7. Согндаль 1:1 28 12 6 10 48 - 38 42
8. Рёуфосс 1:1 28 12 2 14 43 - 51 38
9. Хам-Кам 1:1 28 10 6 12 40 - 41 36
10. Улленсакер-Киса 28 10 6 12 44 - 45 36
11. Санднес 2:1 28 10 5 13 43 - 44 35
12. Ерв 27 8 9 10 34 - 50 33
13. Стрёммен 1:1 28 5 11 12 28 - 43 26
14. Нутодден 28 6 6 16 33 - 49 24
15. Скейд 1:2 28 3 9 16 30 - 47 18
16. Тромсдален 28 2 4 22 33 - 77 10
17. KFUM1 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Djerv1 1 0 0 1 0 - 1 0
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Kent Haavard Eriksen бьет в цель!
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Будусон Джонни бьет в цель!
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Кронберг Клаес бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sandnes Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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