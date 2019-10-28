Швеция: Аллсвенскан 2019

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  4. Аллсвенскан 2019
Эльфсборг
2:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 10167
Гётеборг
0'
26' Желтая карточка
Фрик Пер
26' Желтая карточка
Айеш Хосам
1:0
35' Гол
Rasmus Alm
43' Желтая карточка
Simon Strand
2:0
50' Гол
Jesper Karlsson1
55' Желтая карточка
Robert Gojani
79' Желтая карточка
Robin Soeder
90' Желтая карточка
Emil Holm
90' Желтая карточка
Грегерсен Стиан
90' Желтая карточка
Окуму Джозеф
90'+7
31
Tim
Roenning
27
Хольст
Фредерик
3
Грегерсен
Стиан
2
Окуму
Джозеф
20
Simon
Strand
14
Rasmus
Alm
16
Robert
Gojani
33
Нильсен
Сиверт
18
Ольссон
Симон
11
Jesper
Karlsson1
17
Фрик
Пер
1
Анестис
Яннис
23
Emil
Holm
5
Kristopher
Da
Graca
26
Калисир
Андре
20
Victor
Wernersson
19
August
Erlingmark
28
Alhassan
Yusuf
8
Айеш
Хосам
89
Сана
Тобиас
22
Хараишвили
Георгий
9
Robin
Soeder
Эльфсборг
4-5-1
Гётеборг
4-2-3-1

Ход матча

26'
Фрик Пер
 
26'
 
Айеш Хосам
35'
Rasmus Alm
1:0
43'
Simon Strand
 
50'
Jesper Karlsson1
2:0
55'
Robert Gojani
 
63'
 
Вибе Лассе
Alhassan Yusuf
72'
Ишизаки Стефан
Jesper Karlsson1
 
79'
 
Robin Soeder
80'
Холмен Самуэль
Robert Gojani
 
90'
Хуммет Денис
Rasmus Alm
 
90'
 
Emil Holm
90'
Грегерсен Стиан
 
90'
Окуму Джозеф
 
90'
 
Adil Titi
Emil Holm

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 9
  • 8 Угловые 12
  • 3 Офсайды 1
  • 23 Нарушения правил 9
  • 5 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 36 Владение мячом, % 64

Предыдущие игры

Эльфсборг Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Эребру 2:2 Эльфсборг Эльфсборг 4:0 Фалькенберг Эльфсборг 1:1 АИК Хеккен 1:2 Эльфсборг
Эльфсборг 0:3 Мальмё АФК Эскильстуна 2:2 Эльфсборг Эльфсборг 1:1 Сириус Сундсвалль 1:2 Эльфсборг Гаусиод 1:3 Эльфсборг Эльфсборг 4:1 Эстерсунд Норрчёпинг 2:0 Эльфсборг Эльфсборг 0:1 Юргорден Эльфсборг 2:1 Кальмар Хаммарбю 5:2 Эльфсборг АИК 3:0 Эльфсборг Эльфсборг 1:1 Хельсинборг Фалькенберг 2:1 Эльфсборг Эльфсборг 2:1 Эребру Эльфсборг 0:0 Хеккен Кальмар 1:1 Эльфсборг
Гётеборг Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Гётеборг 0:1 Юргорден Мальмё 1:0 Гётеборг Гётеборг 0:0 Хеккен АИК 1:0 Гётеборг
Гётеборг 2:1 Сириус Хаммарбю 6:2 Гётеборг Сундсвалль 0:2 Гётеборг Гётеборг 4:0 Кальмар Астрио 0:4 Гётеборг Хельсинборг 1:2 Гётеборг Гётеборг 1:1 Фалькенберг Эребру 2:2 Гётеборг Гётеборг 0:0 Норрчёпинг Гётеборг 1:0 АФК Эскильстуна Фалькенберг 1:1 Гётеборг Гётеборг 2:1 Сундсвалль Эстерсунд 0:0 Гётеборг Хельсинборг 0:2 Гётеборг Гётеборг 0:1 Эребру Хеккен 1:2 Гётеборг

Последние игры между собой

Эльфсборг: победы: 2, ничьи: 11, поражения: 7
Гётеборг: победы: 7, ничьи: 11, поражения: 2
Гётеборг 3:0 Эльфсборг Аллсвенскан Гётеборг 2:2 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:1 Гётеборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:2 Гётеборг Аллсвенскан
Гётеборг 1:1 Эльфсборг Аллсвенскан Гётеборг 2:2 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:1 Гётеборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:0 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 0:0 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 0:0 Эльфсборг Аллсвенскан Гётеборг 3:1 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 0:0 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 2:1 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:0 Гётеборг Аллсвенскан Эльфсборг 3:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:1 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 5:1 Эльфсборг Аллсвенскан Гётеборг 4:0 Эльфсборг Аллсвенскан
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 29 20 5 4 51 - 17 65
2. Хаммарбю 29 19 5 5 71 - 37 62
3. Мальмё 29 18 8 3 51 - 16 62
4. АИК 29 18 5 6 45 - 23 59
5. Норрчёпинг 29 16 8 5 52 - 24 56
6. Хеккен 29 14 7 8 43 - 25 49
7. Гётеборг 29 12 9 8 39 - 30 45
8. Эльфсборг 29 10 10 9 42 - 44 40
9. Эребру 29 9 6 14 40 - 51 33
10. Хельсинборг 29 8 6 15 28 - 47 30
11. Сириус 29 7 5 17 31 - 51 26
12. Эстерсунд 29 5 10 14 26 - 45 25
13. Кальмар 29 4 11 14 22 - 44 23
14. Фалькенберг 29 5 7 17 24 - 62 22
15. Сундсвалль 29 4 8 17 30 - 48 20
16. АФК Эскильстуна 29 4 8 17 23 - 54 20
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    43'
    Simon Strand получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    38'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Rasmus Alm бьет в цель!
  • Желтая карточка
    26'
    Айеш Хосам получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    26'
    Фрик Пер получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Boraas Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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