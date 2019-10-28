Швеция: Аллсвенскан 2019
Эльфсборг
2:0
Конец матча
Стадион: Boraas Arena Зрители: 10167
Гётеборг
26' Желтая карточкаФрик Пер
26' Желтая карточкаАйеш Хосам
1:0
35' ГолRasmus Alm
43' Желтая карточкаSimon Strand
2:0
50' ГолJesper Karlsson1
55' Желтая карточкаRobert Gojani
79' Желтая карточкаRobin Soeder
90' Желтая карточкаEmil Holm
90' Желтая карточкаГрегерсен Стиан
90' Желтая карточкаОкуму Джозеф
31
Tim
Roenning
20
Simon
Strand
14
Rasmus
Alm
17
Фрик
Пер
23
Emil
Holm
89
Сана
Тобиас
- Основной состав
-
31 Tim RoenningВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Simon StrandЗащитник
-
14 Rasmus AlmПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Фрик ПерНападающий
- Запасные игроки
-
13 Кайб РамиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
30 Camil Altun
-
Главный тренер: Jimmy Thelin
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Emil HolmЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
89 Сана ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Вибе ЛассеНападающий
-
-
-
-
-
-
31 Tom Amos
-
Главный тренер: Poya Asbaghi
Ход матча
26'
26'
35'
1:0
43'
50'
2:0
55'
79'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 9
-
8 Угловые 12
-
3 Офсайды 1
-
23 Нарушения правил 9
-
5 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
36 Владение мячом, % 64
Предыдущие игры
Эльфсборг Последние 20 матчей: +7 =7 -6Эребру 2:2 Эльфсборг Эльфсборг 4:0 Фалькенберг Эльфсборг 1:1 АИК Хеккен 1:2 Эльфсборг
Эльфсборг 0:3 Мальмё АФК Эскильстуна 2:2 Эльфсборг Эльфсборг 1:1 Сириус Сундсвалль 1:2 Эльфсборг Гаусиод 1:3 Эльфсборг Эльфсборг 4:1 Эстерсунд Норрчёпинг 2:0 Эльфсборг Эльфсборг 0:1 Юргорден Эльфсборг 2:1 Кальмар Хаммарбю 5:2 Эльфсборг АИК 3:0 Эльфсборг Эльфсборг 1:1 Хельсинборг Фалькенберг 2:1 Эльфсборг Эльфсборг 2:1 Эребру Эльфсборг 0:0 Хеккен Кальмар 1:1 Эльфсборг
Гётеборг Последние 20 матчей: +9 =6 -5Гётеборг 0:1 Юргорден Мальмё 1:0 Гётеборг Гётеборг 0:0 Хеккен АИК 1:0 Гётеборг
Гётеборг 2:1 Сириус Хаммарбю 6:2 Гётеборг Сундсвалль 0:2 Гётеборг Гётеборг 4:0 Кальмар Астрио 0:4 Гётеборг Хельсинборг 1:2 Гётеборг Гётеборг 1:1 Фалькенберг Эребру 2:2 Гётеборг Гётеборг 0:0 Норрчёпинг Гётеборг 1:0 АФК Эскильстуна Фалькенберг 1:1 Гётеборг Гётеборг 2:1 Сундсвалль Эстерсунд 0:0 Гётеборг Хельсинборг 0:2 Гётеборг Гётеборг 0:1 Эребру Хеккен 1:2 Гётеборг
Последние игры между собой
Эльфсборг: победы: 2, ничьи: 11, поражения: 7
Гётеборг: победы: 7, ничьи: 11, поражения: 2
Гётеборг 1:1 Эльфсборг Аллсвенскан Гётеборг 2:2 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:1 Гётеборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:0 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 0:0 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 0:0 Эльфсборг Аллсвенскан Гётеборг 3:1 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 0:0 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 2:1 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:0 Гётеборг Аллсвенскан Эльфсборг 3:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:1 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 5:1 Эльфсборг Аллсвенскан Гётеборг 4:0 Эльфсборг Аллсвенскан
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|29
|20
|5
|4
|51 - 17
|65
|2.
|Хаммарбю
|29
|19
|5
|5
|71 - 37
|62
|3.
|Мальмё
|29
|18
|8
|3
|51 - 16
|62
|4.
|АИК
|29
|18
|5
|6
|45 - 23
|59
|5.
|Норрчёпинг
|29
|16
|8
|5
|52 - 24
|56
|6.
|Хеккен
|29
|14
|7
|8
|43 - 25
|49
|7.
|Гётеборг
|29
|12
|9
|8
|39 - 30
|45
|8.
|Эльфсборг
|29
|10
|10
|9
|42 - 44
|40
|9.
|Эребру
|29
|9
|6
|14
|40 - 51
|33
|10.
|Хельсинборг
|29
|8
|6
|15
|28 - 47
|30
|11.
|Сириус
|29
|7
|5
|17
|31 - 51
|26
|12.
|Эстерсунд
|29
|5
|10
|14
|26 - 45
|25
|13.
|Кальмар
|29
|4
|11
|14
|22 - 44
|23
|14.
|Фалькенберг
|29
|5
|7
|17
|24 - 62
|22
|15.
|Сундсвалль
|29
|4
|8
|17
|30 - 48
|20
|16.
|АФК Эскильстуна
|29
|4
|8
|17
|23 - 54
|20
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