Швеция: Аллсвенскан 2019

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  4. Аллсвенскан 2019
Кальмар
2:3
Второй тайм: 90+'

Стадион:
Фалькенберг
0'
1:0
48' Гол
Ромариньо Перейра
51' Желтая карточка
Nsima Peter
63' Желтая карточка
Tobias Karlsson1
1:1
76' Гол
Nsima Peter
1:2
78' Гол
Веде Антон
2:2
85' Гол
Ромариньо Перейра
2:3
90' Гол
Матисен Маркус
90'+1
32
Хёгг
Лукас
2
Henrik
Loefkvist
5
Агардиус
Виктор
4
Алити
Фидан
7
Юханссон
Петр
29
Ромариньо
Перейра
6
Эльм
Расмус
93
Rafinha
I
16
York
Rafael
70
Alexander
Jakobsen
31
Nils
Froeling
1
Johan
Brattberg
14
Карлссон
Пер
I
4
Юханссон
Карл
II
8
Tobias
Karlsson1
18
Эрикссон
Якоб
10
Karl
Soederstroem
13
Матисен
Маркус
22
Бьёркенгрен
Йон
24
Веде
Антон
9
Nsima
Peter
20
Чибуйке
Джон
Кальмар
3-5-2
Фалькенберг
4-4-2

Ход матча

48'
Ромариньо Перейра
1:0
51'
 
Nsima Peter
63'
 
Tobias Karlsson1
69'
 
Edi Sylisufaj
Чибуйке Джон
71'
Халльберг Херман
Rafinha I
 
76'
1:1
Nsima Peter
(Карлссон Пер I)
76'
Нури Эмин
Henrik Loefkvist
 
78'
1:2
Веде Антон
80'
Geir Andre Herrem
York Rafael
 
82'
 
Погребняк Кирилл
Nsima Peter
85'
Ромариньо Перейра
2:2
90'
2:3
Матисен Маркус

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 4
  • 10 Удары в створ 7
  • 11 Угловые 4
  • 4 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 21
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 53 Владение мячом, % 47

Предыдущие игры

Кальмар Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Норрчёпинг 1:0 Кальмар Кальмар 0:0 АФК Эскильстуна Хельсинборг 2:0 Кальмар Кальмар 0:2 Сундсвалль
Кальмар 1:1 Хеккен Эстерсунд 1:2 Кальмар Кальмар 0:5 Мальмё Гётеборг 4:0 Кальмар Русенгор 1:2 Кальмар АИК 1:2 Кальмар Кальмар 1:1 Эребру Кальмар 2:2 Хаммарбю Эльфсборг 2:1 Кальмар Кальмар 0:1 Юргорден АФК Эскильстуна 3:1 Кальмар Кальмар 0:1 АИК Юргорден 2:0 Кальмар Нордшелланн 3:4 Кальмар Кальмар 1:0 Хаммарбю Фалькенберг 0:0 Кальмар
Фалькенберг Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Фалькенберг 1:5 АИК Эльфсборг 4:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:2 Норрчёпинг Юргорден 1:0 Фалькенберг
Фалькенберг 1:0 Эстерсунд Сириус 2:0 Фалькенберг Хеккен 4:1 Фалькенберг Фалькенберг 0:2 Хаммарбю Воргорда 0:4 Фалькенберг Мальмё 5:0 Фалькенберг Гётеборг 1:1 Фалькенберг Фалькенберг 1:1 Хельсинборг Фалькенберг 2:0 Сундсвалль Эребру 4:0 Фалькенберг Фалькенберг 1:1 Гётеборг Хаммарбю 6:2 Фалькенберг Фалькенберг 2:1 Эльфсборг Фалькенберг 0:0 Кальмар Хельсинборг 1:1 Фалькенберг АИК 2:0 Фалькенберг

Последние игры между собой

Кальмар: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 0
Фалькенберг: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 7
Фалькенберг 0:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 3:0 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 1:2 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 4:0 Фалькенберг Аллсвенскан
Фалькенберг 1:3 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 3:0 Фалькенберг Товарищеские матчи Кальмар 3:1 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 1:3 Кальмар Аллсвенскан
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 28 19 5 4 48 - 17 62
2. Хаммарбю 28 18 5 5 69 - 36 59
3. АИК 28 18 5 5 45 - 21 59
4. Мальмё 28 17 8 3 49 - 16 59
5. Норрчёпинг 28 15 8 5 51 - 24 53
6. Хеккен 28 14 7 7 43 - 24 49
7. Гётеборг 28 12 9 7 39 - 28 45
8. Эльфсборг 28 9 10 9 40 - 44 37
9. Эребру 28 9 6 13 40 - 48 33
10. Хельсинборг 29 8 6 15 28 - 47 30
11. Сириус 28 7 4 17 31 - 51 25
12. Эстерсунд 28 5 10 13 25 - 43 25
13. Кальмар 2:3 29 4 11 14 22 - 44 23
14. Фалькенберг 3:2 29 5 7 17 24 - 62 22
15. Сундсвалль 29 4 8 17 30 - 48 20
16. АФК Эскильстуна 28 4 7 17 23 - 54 19
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Guldfaageln Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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