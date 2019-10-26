Швеция: Аллсвенскан 2019
Кальмар
2:3
Второй тайм: 90+'
Стадион: Guldfaageln Arena
Фалькенберг
1:0
48' ГолРомариньо Перейра
51' Желтая карточкаNsima Peter
63' Желтая карточкаTobias Karlsson1
1:1
76' ГолNsima Peter
1:2
78' ГолВеде Антон
2:2
85' ГолРомариньо Перейра
2:3
90' ГолМатисен Маркус
32
Хёгг
Лукас
93
Rafinha
I
16
York
Rafael
24
Веде
Антон
20
Чибуйке
Джон
- Основной состав
-
32 Хёгг ЛукасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
93 Rafinha IПолузащитник
-
16 York RafaelПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Нури ЭминЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Перссон Магнус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Веде АнтонПолузащитник
- Нападающий
-
20 Чибуйке ДжонНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ханс Эклунд
Ход матча
48'
51'
63'
76'
1:1
78'
1:2
85'
90'
2:3
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 4
-
10 Удары в створ 7
-
11 Угловые 4
-
4 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 21
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
53 Владение мячом, % 47
Предыдущие игры
Кальмар Последние 20 матчей: +5 =5 -10Норрчёпинг 1:0 Кальмар Кальмар 0:0 АФК Эскильстуна Хельсинборг 2:0 Кальмар Кальмар 0:2 Сундсвалль
Кальмар 1:1 Хеккен Эстерсунд 1:2 Кальмар Кальмар 0:5 Мальмё Гётеборг 4:0 Кальмар Русенгор 1:2 Кальмар АИК 1:2 Кальмар Кальмар 1:1 Эребру Кальмар 2:2 Хаммарбю Эльфсборг 2:1 Кальмар Кальмар 0:1 Юргорден АФК Эскильстуна 3:1 Кальмар Кальмар 0:1 АИК Юргорден 2:0 Кальмар Нордшелланн 3:4 Кальмар Кальмар 1:0 Хаммарбю Фалькенберг 0:0 Кальмар
Фалькенберг Последние 20 матчей: +4 =5 -11Фалькенберг 1:5 АИК Эльфсборг 4:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:2 Норрчёпинг Юргорден 1:0 Фалькенберг
Фалькенберг 1:0 Эстерсунд Сириус 2:0 Фалькенберг Хеккен 4:1 Фалькенберг Фалькенберг 0:2 Хаммарбю Воргорда 0:4 Фалькенберг Мальмё 5:0 Фалькенберг Гётеборг 1:1 Фалькенберг Фалькенберг 1:1 Хельсинборг Фалькенберг 2:0 Сундсвалль Эребру 4:0 Фалькенберг Фалькенберг 1:1 Гётеборг Хаммарбю 6:2 Фалькенберг Фалькенберг 2:1 Эльфсборг Фалькенберг 0:0 Кальмар Хельсинборг 1:1 Фалькенберг АИК 2:0 Фалькенберг
Последние игры между собой
Кальмар: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 0
Фалькенберг: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 7
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|28
|19
|5
|4
|48 - 17
|62
|2.
|Хаммарбю
|28
|18
|5
|5
|69 - 36
|59
|3.
|АИК
|28
|18
|5
|5
|45 - 21
|59
|4.
|Мальмё
|28
|17
|8
|3
|49 - 16
|59
|5.
|Норрчёпинг
|28
|15
|8
|5
|51 - 24
|53
|6.
|Хеккен
|28
|14
|7
|7
|43 - 24
|49
|7.
|Гётеборг
|28
|12
|9
|7
|39 - 28
|45
|8.
|Эльфсборг
|28
|9
|10
|9
|40 - 44
|37
|9.
|Эребру
|28
|9
|6
|13
|40 - 48
|33
|10.
|Хельсинборг
|29
|8
|6
|15
|28 - 47
|30
|11.
|Сириус
|28
|7
|4
|17
|31 - 51
|25
|12.
|Эстерсунд
|28
|5
|10
|13
|25 - 43
|25
|13.
|Кальмар
|2:3
|29
|4
|11
|14
|22 - 44
|23
|14.
|Фалькенберг
|3:2
|29
|5
|7
|17
|24 - 62
|22
|15.
|Сундсвалль
|29
|4
|8
|17
|30 - 48
|20
|16.
|АФК Эскильстуна
|28
|4
|7
|17
|23 - 54
|19
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