Швеция: Аллсвенскан 2019

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  4. Аллсвенскан 2019
Хеккен
0:1
Конец матча

Стадион:
Норрчёпинг
0'
14' Желтая карточка
Godswill Ekpolo
54' Желтая карточка
Ali Youssef
85' Красная карточка
Godswill Ekpolo
86' Желтая карточка
Линдгрен Расмус
0:1
89' Гол
Лауритсен Расмус
90'+4
26
Абрахамссон
Петер
12
Godswill
Ekpolo
4
Тойвио
Йоона
21
Линдгрен
Расмус
15
Аркивуо
Кари
17
Берггрен
Густав
6
Alexander
Faltsetas
7
Ясин
Ахмед
19
Daleho
Irandust
20
Ali
Youssef
16
Kwame
Kizito
1
Петтерссон
Исак
4
Герсон
Ларс
3
Лауритсен
Расмус
2
Кастегрен
Хенрик
22
Смит
Иан
III
7
Франссон
Александер
23
Блумквист
Андреас
8
Тораринссон
Гудмундур
5
Нюман
Кристоффер
10
Скрабб
Симон
99
Хакшабанович
Сеад
Хеккен
4-2-3-1
Норрчёпинг
3-4-3

Ход матча

14'
Godswill Ekpolo
 
54'
Ali Youssef
 
62'
 
Pontus Almqvist
Нюман Кристоффер
70'
Нильссон Хокан
Ali Youssef
 
70'
 
Хольмберг Карл
Скрабб Симон
76'
Люндберг Виктор
Kwame Kizito
 
79'
 
Терн Симон
Блумквист Андреас
85'
Godswill Ekpolo
 
86'
Линдгрен Расмус
 
89'
0:1
Лауритсен Расмус

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 3
  • 12 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 7
  • 0 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 1 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 48 Владение мячом, % 52

Предыдущие игры

Хеккен Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Хельсинборг 0:2 Хеккен Хеккен 1:1 Эстерсунд Гётеборг 0:0 Хеккен Хеккен 1:2 Эльфсборг
Кальмар 1:1 Хеккен Хеккен 1:2 АИК Хеккен 4:1 Фалькенберг АФК Эскильстуна 0:2 Хеккен Квидинг ФИФ 1:3 Хеккен Эребру 1:2 Хеккен Хеккен 1:1 Мальмё Хеккен 4:1 Сириус Хеккен 0:3 АЗ Алкмаар Юргорден 2:0 Хеккен АЗ Алкмаар 0:0 Хеккен Сундсвалль 0:1 Хеккен Хеккен 3:0 Эребру Норрчёпинг 2:1 Хеккен Хеккен 2:0 Хаммарбю Хеккен 2:2 Вендсиссель
Норрчёпинг Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Норрчёпинг 1:0 Кальмар Сундсвалль 4:4 Норрчёпинг Фалькенберг 0:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 4:0 АФК Эскильстуна
Норрчёпинг 3:0 Эребру Мальмё 1:0 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:0 Хаммарбю Норрчёпинг 5:0 Хельсинборг Тимраа 1:6 Норрчёпинг Сириус 0:2 Норрчёпинг Хапоэль Беэр-Шева 3:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:0 Эльфсборг Норрчёпинг 1:1 Хапоэль Беэр-Шева Лиепая 0:1 Норрчёпинг Гётеборг 0:0 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:0 Лиепая Норрчёпинг 3:0 Эстерсунд Норрчёпинг 2:1 Сент-Патрикс Эстерсунд 2:1 Норрчёпинг Сент-Патрикс 0:2 Норрчёпинг

Последние игры между собой

Хеккен: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 10
Норрчёпинг: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 7
Норрчёпинг 2:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 0:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 2:1 Хеккен Аллсвенскан Норрчёпинг 4:1 Хеккен Аллсвенскан
Хеккен 1:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 3:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 1:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 3:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 0:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Хеккен 3:1 Норрчёпинг Кубок Хеккен 3:1 Норрчёпинг Кубок Швеции Норрчёпинг 0:0 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 2:0 Норрчёпинг Аллсвенскан Хеккен 1:0 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 4:2 Хеккен Аллсвенскан Норрчёпинг 1:2 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 6:0 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 0:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 2:2 Норрчёпинг Аллсвенскан
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 28 19 5 4 48 - 17 62
2. Хаммарбю 28 18 5 5 69 - 36 59
3. АИК 28 18 5 5 45 - 21 59
4. Мальмё 28 17 8 3 49 - 16 59
5. Норрчёпинг 29 16 8 5 52 - 24 56
6. Хеккен 29 14 7 8 43 - 25 49
7. Гётеборг 28 12 9 7 39 - 28 45
8. Эльфсборг 28 9 10 9 40 - 44 37
9. Эребру 28 9 6 13 40 - 48 33
10. Хельсинборг 29 8 6 15 28 - 47 30
11. Сириус 29 7 5 17 31 - 51 26
12. Эстерсунд 28 5 10 13 25 - 43 25
13. Кальмар 29 4 11 14 22 - 44 23
14. Фалькенберг 29 5 7 17 24 - 62 22
15. Сундсвалль 29 4 8 17 30 - 48 20
16. АФК Эскильстуна 29 4 8 17 23 - 54 20
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    14'
    Godswill Ekpolo получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bravida Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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