Швеция: Суперэттан 2019
1:0
20' ГолMarkus Astvald
2:0
65' ГолErik Bjoerndahl
82' Желтая карточкаАндреассон Антон
12
Erik
Lindell
21
Adam
Carlen
15
Axel
Lindahl
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Erik LindellПолузащитник
-
21 Adam CarlenПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Axel LindahlПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
23 Emil Porten
-
-
-
-
-
25 Jeffrey Gal
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Хельг СимонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Кин ДжеймсНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Shina XIV
Ход матча
20'
1:0
65'
82'
Предыдущие игры
Дегерфорс Последние 20 матчей: +9 =4 -7Эргрюте ФФ 1:1 Дегерфорс Дегерфорс 2:1 Броммапойкарна Дегерфорс 2:0 Сюрианска Браге 1:2 Дегерфорс
Вестерос СК 1:0 Дегерфорс Дегерфорс 2:1 Мьельбю Дегерфорс 2:1 Хальмстад Фрей 2:3 Дегерфорс Соллентуна 4:3 Дегерфорс Дегерфорс 2:2 Треллеборг Норрбю 1:0 Дегерфорс Дегерфорс 3:1 Варберг БоИС Йёнчёпинг 1:1 Дегерфорс Дегерфорс 0:1 ГАИС Варберг БоИС 1:0 Дегерфорс ГАИС 0:3 Дегерфорс Дегерфорс 3:2 Вестерос СК Треллеборг 0:0 Дегерфорс Дегерфорс 2:3 Фрей Хальмстад 3:0 Дегерфорс
Эстер Последние 20 матчей: +4 =7 -9Эстер 4:0 Сюрианска Мьельбю 3:2 Эстер Вестерос СК 1:2 Эстер Эстер 1:0 Хальмстад
Далкурд 2:1 Эстер Эстер 0:2 Йёнчёпинг Варберг БоИС 0:0 Эстер Эстер 1:3 Эргрюте ФФ Карлскруна 2:1 Эстер Броммапойкарна 1:1 Эстер Браге 5:1 Эстер Эстер 2:1 ГАИС Сюрианска 1:1 Эстер Норрбю 3:1 Эстер Эстер 0:2 Треллеборг Эргрюте ФФ 2:0 Эстер Эстер 1:1 Варберг БоИС Эстер 2:2 Броммапойкарна Эстер 2:2 Браге Треллеборг 1:1 Эстер
Последние игры между собой
Дегерфорс: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 4
Эстер: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 3
Дегерфорс 1:1 Эстер Суперэттан Эстер 1:1 Дегерфорс Суперэттан Эстер 0:2 Дегерфорс Суперэттан Дегерфорс 0:2 Эстер Суперэттан Дегерфорс 2:2 Эстер Суперэттан Дегерфорс 0:2 Эстер Суперэттан Эстер 0:1 Дегерфорс Суперэттан Дегерфорс 3:3 Эстер Суперэттан Эстер 1:1 Дегерфорс Суперэттан Дегерфорс 1:0 Эстер Суперэттан
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мьельбю
|28
|16
|5
|7
|41 - 30
|53
|2.
|Варберг БоИС
|28
|15
|8
|5
|47 - 25
|53
|3.
|Браге
|28
|15
|6
|7
|50 - 29
|51
|4.
|Йёнчёпинг
|29
|15
|6
|8
|50 - 29
|51
|5.
|Дегерфорс
|2:0
|29
|14
|6
|9
|43 - 33
|48
|6.
|Эргрюте ФФ
|28
|12
|8
|8
|39 - 33
|44
|7.
|Далкурд
|28
|13
|4
|11
|42 - 44
|43
|8.
|Норрбю
|29
|11
|8
|10
|39 - 39
|41
|9.
|Хальмстад
|28
|12
|4
|12
|40 - 32
|40
|10.
|Вестерос СК
|4:0
|29
|8
|10
|11
|40 - 37
|34
|11.
|ГАИС
|0:4
|29
|8
|7
|14
|22 - 40
|31
|12.
|Треллеборг
|29
|7
|9
|13
|33 - 47
|30
|13.
|Фрей
|29
|7
|8
|14
|35 - 51
|29
|14.
|Сюрианска
|28
|7
|6
|15
|29 - 55
|27
|15.
|Броммапойкарна
|28
|6
|8
|14
|35 - 46
|26
|16.
|Эстер
|0:2
|29
|5
|11
|13
|28 - 43
|26
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