Швеция: Суперэттан 2019

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Дегерфорс
2:0
Второй тайм: 90+'
Эстер
0'
1:0
20' Гол
Markus Astvald
2:0
65' Гол
Erik Bjoerndahl
82' Желтая карточка
Андреассон Антон
90'+1
1
Ismael
Diawara
2
Gustav
Granath
5
Oliver
Ekroth
20
Викторссон
Кристоффер
12
Erik
Lindell
21
Adam
Carlen
11
Гравиус
Христос
15
Axel
Lindahl
10
Markus
Astvald
9
Erik
Bjoerndahl
6
Jacob
Ortmark
1
Robin
Malmqvist
5
Stefan
Karlsson
4
Fredrik
Lundgren
II
3
Карлссон
Монц
14
Сильверхолт
Оливер
2
Mattias
Pavic
21
Filip
Oernblom
19
Андреассон
Антон
11
Хельг
Симон
7
Carl
Johansson
III
16
Dragan
Kapcevic
Дегерфорс
3-4-3
Эстер
4-4-2

Ход матча

20'
Markus Astvald
(Jacob Ortmark)
1:0
58'
 
David Johannesson
Carl Johansson III
64'
 
Jonathan Drott
Filip Oernblom
65'
Erik Bjoerndahl
(Викторссон Кристоффер)
2:0
76'
 
Валль Йоханнес
Mattias Pavic
77'
Erik Grandelius
Jacob Ortmark
 
77'
Jose Segura Bonilla
Markus Astvald
 
82'
 
Андреассон Антон

Предыдущие игры

Дегерфорс Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Эргрюте ФФ 1:1 Дегерфорс Дегерфорс 2:1 Броммапойкарна Дегерфорс 2:0 Сюрианска Браге 1:2 Дегерфорс
Вестерос СК 1:0 Дегерфорс Дегерфорс 2:1 Мьельбю Дегерфорс 2:1 Хальмстад Фрей 2:3 Дегерфорс Соллентуна 4:3 Дегерфорс Дегерфорс 2:2 Треллеборг Норрбю 1:0 Дегерфорс Дегерфорс 3:1 Варберг БоИС Йёнчёпинг 1:1 Дегерфорс Дегерфорс 0:1 ГАИС Варберг БоИС 1:0 Дегерфорс ГАИС 0:3 Дегерфорс Дегерфорс 3:2 Вестерос СК Треллеборг 0:0 Дегерфорс Дегерфорс 2:3 Фрей Хальмстад 3:0 Дегерфорс
Эстер Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Эстер 4:0 Сюрианска Мьельбю 3:2 Эстер Вестерос СК 1:2 Эстер Эстер 1:0 Хальмстад
Далкурд 2:1 Эстер Эстер 0:2 Йёнчёпинг Варберг БоИС 0:0 Эстер Эстер 1:3 Эргрюте ФФ Карлскруна 2:1 Эстер Броммапойкарна 1:1 Эстер Браге 5:1 Эстер Эстер 2:1 ГАИС Сюрианска 1:1 Эстер Норрбю 3:1 Эстер Эстер 0:2 Треллеборг Эргрюте ФФ 2:0 Эстер Эстер 1:1 Варберг БоИС Эстер 2:2 Броммапойкарна Эстер 2:2 Браге Треллеборг 1:1 Эстер

Последние игры между собой

Дегерфорс: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 4
Эстер: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 3
Эстер 1:1 Дегерфорс Суперэттан Дегерфорс 1:3 Эстер Кубок Дегерфорс 1:3 Эстер Суперэттан Эстер 2:2 Дегерфорс Суперэттан
Дегерфорс 1:1 Эстер Суперэттан Эстер 1:1 Дегерфорс Суперэттан Эстер 0:2 Дегерфорс Суперэттан Дегерфорс 0:2 Эстер Суперэттан Дегерфорс 2:2 Эстер Суперэттан Дегерфорс 0:2 Эстер Суперэттан Эстер 0:1 Дегерфорс Суперэттан Дегерфорс 3:3 Эстер Суперэттан Эстер 1:1 Дегерфорс Суперэттан Дегерфорс 1:0 Эстер Суперэттан
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Мьельбю 28 16 5 7 41 - 30 53
2. Варберг БоИС 28 15 8 5 47 - 25 53
3. Браге 28 15 6 7 50 - 29 51
4. Йёнчёпинг 29 15 6 8 50 - 29 51
5. Дегерфорс 2:0 29 14 6 9 43 - 33 48
6. Эргрюте ФФ 28 12 8 8 39 - 33 44
7. Далкурд 28 13 4 11 42 - 44 43
8. Норрбю 29 11 8 10 39 - 39 41
9. Хальмстад 28 12 4 12 40 - 32 40
10. Вестерос СК 4:0 29 8 10 11 40 - 37 34
11. ГАИС 0:4 29 8 7 14 22 - 40 31
12. Треллеборг 29 7 9 13 33 - 47 30
13. Фрей 29 7 8 14 35 - 51 29
14. Сюрианска 28 7 6 15 29 - 55 27
15. Броммапойкарна 28 6 8 14 35 - 46 26
16. Эстер 0:2 29 5 11 13 28 - 43 26
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Маркус Аствальд бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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