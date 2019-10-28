Швеция: Аллсвенскан 2019

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  4. Аллсвенскан 2019
Юргорден
3:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 28258
Эребру
0'
1:0
3' Пенальти
Ульвестад Фредрик
2:0
63' Гол
Mohamed Turay
66' Желтая карточка
Касим Ясер
3:0
89' Гол
Куйович Эмир
90'+5
30
Вайо
Томми
16
Aslak
Fonn
Witry
4
Ларссон
Якоб
3
Даниэльссон
Маркус
5
Кёкк
Эллиот
23
Ульвестад
Фредрик
6
Карлстрём
Йеспер
9
Радетинац
Харис
24
Эдвардс
Кертис
11
Ринг
Джонатан
77
Mohamed
Turay
1
Янссон
Оскар
2
Бьёрнквист
Даниэль
22
Гранлунд Альбин
46
Helmer
Andersson
3
Kevin
Wright
50
Бергмарк
Никлас
15
Martin
Lorentzon
II
16
Касим
Ясер
12
Jake
Larsson
9
Проделль
Виктор
7
Бертильссон
Юхан
Юргорден
4-2-3-1
Эребру
4-3-3

Ход матча

3'
Ульвестад Фредрик
1:0
61'
 
Броберг Мартин
Проделль Виктор
63'
Mohamed Turay
(Ульвестад Фредрик)
2:0
64'
Айдаревич Астрит
Радетинац Харис
 
64'
Куйович Эмир
Mohamed Turay
 
66'
 
Касим Ясер
76'
 
Мехмети Агон
Бертильссон Юхан
80'
Уокер Кевин
Ульвестад Фредрик
 
86'
 
Simon Amin
Касим Ясер
89'
Куйович Эмир
(Ринг Джонатан)
3:0

Статистика матча

  • 12 Удары по воротам 2
  • 7 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 5
  • 4 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 58 Владение мячом, % 42

Предыдущие игры

Юргорден Последние 20 матчей: +16 =2 -2
Гётеборг 0:1 Юргорден Юргорден 1:2 Хаммарбю Эстерсунд 1:2 Юргорден Юргорден 1:0 Фалькенберг
Сундсвалль 1:4 Юргорден Юргорден 2:0 Хельсинборг АИК 1:0 Юргорден Мальмё 0:1 Юргорден Акрополис 1:2 Юргорден Юргорден 3:0 АФК Эскильстуна Юргорден 4:0 Сириус Эльфсборг 0:1 Юргорден Юргорден 2:0 Хеккен Кальмар 0:1 Юргорден Юргорден 1:1 Мальмё АФК Эскильстуна 1:1 Юргорден Юргорден 2:0 Кальмар Сириус 1:2 Юргорден Сириус 0:2 Юргорден Юргорден 3:1 Эстерсунд
Эребру Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Эребру 2:2 Эльфсборг АИК 2:0 Эребру Хаммарбю 5:1 Эребру Эребру 2:0 Эстерсунд
Норрчёпинг 3:0 Эребру Эребру 0:0 Сундсвалль Эребру 3:1 АФК Эскильстуна Сириус 3:4 Эребру Нючепинг 0:1 Эребру Эребру 1:2 Хеккен Кальмар 1:1 Эребру Эребру 2:2 Гётеборг Хельсинборг 1:4 Эребру Эребру 4:0 Фалькенберг Хеккен 3:0 Эребру Мальмё 2:1 Эребру Эребру 0:1 Хельсинборг Эльфсборг 2:1 Эребру Гётеборг 0:1 Эребру Эребру 0:2 Сириус

Последние игры между собой

Юргорден: победы: 15, ничьи: 1, поражения: 4
Эребру: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 15
Эребру 0:3 Юргорден Аллсвенскан Эребру 1:1 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 2:0 Эребру Аллсвенскан Юргорден 4:1 Эребру Аллсвенскан
Эребру 1:2 Юргорден Товарищеские матчи Эребру 0:4 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 3:2 Эребру Аллсвенскан Эребру 0:2 Юргорден Аллсвенскан Эребру 4:2 Юргорден Товарищеские матчи Эребру 0:1 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 2:0 Эребру Аллсвенскан Юргорден 0:3 Эребру Аллсвенскан Эребру 0:1 Юргорден Аллсвенскан Эребру 2:3 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 2:1 Эребру Международные матчи (клубы) Юргорден 2:1 Эребру Аллсвенскан Юргорден 0:2 Эребру Аллсвенскан Эребру 1:2 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 2:1 Эребру Аллсвенскан Эребру 1:0 Юргорден Аллсвенскан
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 29 20 5 4 51 - 17 65
2. Хаммарбю 29 19 5 5 71 - 37 62
3. Мальмё 29 18 8 3 51 - 16 62
4. АИК 29 18 5 6 45 - 23 59
5. Норрчёпинг 29 16 8 5 52 - 24 56
6. Хеккен 29 14 7 8 43 - 25 49
7. Гётеборг 29 12 9 8 39 - 30 45
8. Эльфсборг 29 10 10 9 42 - 44 40
9. Эребру 29 9 6 14 40 - 51 33
10. Хельсинборг 29 8 6 15 28 - 47 30
11. Сириус 29 7 5 17 31 - 51 26
12. Эстерсунд 29 5 10 14 26 - 45 25
13. Кальмар 29 4 11 14 22 - 44 23
14. Фалькенберг 29 5 7 17 24 - 62 22
15. Сундсвалль 29 4 8 17 30 - 48 20
16. АФК Эскильстуна 29 4 8 17 23 - 54 20
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    3'
    ГОООООЛ - Юргорден забивает с пенальти
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tele2 Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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