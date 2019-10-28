Швеция: Аллсвенскан 2019

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Аргентина: Примера Насьональ. Зона А

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Ирландия: Первый дивизион: Повышение в классе: Плей-офф (Финал)

Кипр: Первый дивизион

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Чемпионат мира (до 17 лет) (Группа E)