Швеция: Аллсвенскан 2019
Юргорден
3:0
Конец матча
Стадион: Теле2 Арена Зрители: 28258
Эребру
1:0
3' ПенальтиУльвестад Фредрик
2:0
63' ГолMohamed Turay
66' Желтая карточкаКасим Ясер
3:0
89' ГолКуйович Эмир
30
Вайо
Томми
- Основной состав
-
30 Вайо ТоммиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Бротвейт ПерВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Куйович ЭмирНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Kim Bergstrand
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Касим ЯсерПолузащитник
-
12 Jake LarssonНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Али ХусейнЗащитник
- Полузащитник
-
19 Мехмети АгонНападающий
-
13 Rodin Deprem
-
-
21 Simon Amin
-
-
Главный тренер: Axel Kjaell
Ход матча
3'
63'
66'
86'
89'
3:0
Статистика матча
-
12 Удары по воротам 2
-
7 Удары в створ 2
-
8 Угловые 5
-
4 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
58 Владение мячом, % 42
Предыдущие игры
Юргорден Последние 20 матчей: +16 =2 -2Гётеборг 0:1 Юргорден Юргорден 1:2 Хаммарбю Эстерсунд 1:2 Юргорден Юргорден 1:0 Фалькенберг
Сундсвалль 1:4 Юргорден Юргорден 2:0 Хельсинборг АИК 1:0 Юргорден Мальмё 0:1 Юргорден Акрополис 1:2 Юргорден Юргорден 3:0 АФК Эскильстуна Юргорден 4:0 Сириус Эльфсборг 0:1 Юргорден Юргорден 2:0 Хеккен Кальмар 0:1 Юргорден Юргорден 1:1 Мальмё АФК Эскильстуна 1:1 Юргорден Юргорден 2:0 Кальмар Сириус 1:2 Юргорден Сириус 0:2 Юргорден Юргорден 3:1 Эстерсунд
Эребру Последние 20 матчей: +7 =4 -9Эребру 2:2 Эльфсборг АИК 2:0 Эребру Хаммарбю 5:1 Эребру Эребру 2:0 Эстерсунд
Норрчёпинг 3:0 Эребру Эребру 0:0 Сундсвалль Эребру 3:1 АФК Эскильстуна Сириус 3:4 Эребру Нючепинг 0:1 Эребру Эребру 1:2 Хеккен Кальмар 1:1 Эребру Эребру 2:2 Гётеборг Хельсинборг 1:4 Эребру Эребру 4:0 Фалькенберг Хеккен 3:0 Эребру Мальмё 2:1 Эребру Эребру 0:1 Хельсинборг Эльфсборг 2:1 Эребру Гётеборг 0:1 Эребру Эребру 0:2 Сириус
Последние игры между собой
Юргорден: победы: 15, ничьи: 1, поражения: 4
Эребру: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 15
Эребру 1:2 Юргорден Товарищеские матчи Эребру 0:4 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 3:2 Эребру Аллсвенскан Эребру 0:2 Юргорден Аллсвенскан Эребру 4:2 Юргорден Товарищеские матчи Эребру 0:1 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 2:0 Эребру Аллсвенскан Юргорден 0:3 Эребру Аллсвенскан Эребру 0:1 Юргорден Аллсвенскан Эребру 2:3 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 2:1 Эребру Международные матчи (клубы) Юргорден 2:1 Эребру Аллсвенскан Юргорден 0:2 Эребру Аллсвенскан Эребру 1:2 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 2:1 Эребру Аллсвенскан Эребру 1:0 Юргорден Аллсвенскан
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|29
|20
|5
|4
|51 - 17
|65
|2.
|Хаммарбю
|29
|19
|5
|5
|71 - 37
|62
|3.
|Мальмё
|29
|18
|8
|3
|51 - 16
|62
|4.
|АИК
|29
|18
|5
|6
|45 - 23
|59
|5.
|Норрчёпинг
|29
|16
|8
|5
|52 - 24
|56
|6.
|Хеккен
|29
|14
|7
|8
|43 - 25
|49
|7.
|Гётеборг
|29
|12
|9
|8
|39 - 30
|45
|8.
|Эльфсборг
|29
|10
|10
|9
|42 - 44
|40
|9.
|Эребру
|29
|9
|6
|14
|40 - 51
|33
|10.
|Хельсинборг
|29
|8
|6
|15
|28 - 47
|30
|11.
|Сириус
|29
|7
|5
|17
|31 - 51
|26
|12.
|Эстерсунд
|29
|5
|10
|14
|26 - 45
|25
|13.
|Кальмар
|29
|4
|11
|14
|22 - 44
|23
|14.
|Фалькенберг
|29
|5
|7
|17
|24 - 62
|22
|15.
|Сундсвалль
|29
|4
|8
|17
|30 - 48
|20
|16.
|АФК Эскильстуна
|29
|4
|8
|17
|23 - 54
|20
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