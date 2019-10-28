Швеция: Суперэттан 2019

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Эргрюте ФФ
0:0
Конец матча
Далкурд
0'
68' Желтая карточка
Kerfala Cissoko
81' Желтая карточка
Oliver Stanisic
90' Желтая карточка
Hannes Sahlin-Gustavsson
90'+5
1
Андерссон
Фредрик
29
Danny
Ervik
15
Oliver
Stanisic
23
David
Engstroem
22
Filip
Almstroem-Taehti
6
Hannes
Sahlin-Gustavsson
14
Daniel
Paulson
24
Аффан
Амин
8
Jakob
Lindstroem
11
Gustav
Ludwigson
10
Fredrik
Zanjanchi
30
Filip
Anger
22
Christoffer
Styffe
4
Диллан
Исмаил
16
Торбьорнссон
Маркус
14
Маквей
Кристофер
24
Besard
Sabovic
7
Лаван
Равез
25
Malkolm
Moenza
10
Ahmed
Awad
99
Kerfala
Cissoko
11
Сисей
Йозеф
Эргрюте ФФ
4-1-2-1-2
Далкурд
3-4-3

Ход матча

63'
Ailton Jose Almeida1
Daniel Paulson
 
65'
Веде Калле
Fredrik Zanjanchi
 
68'
 
Арин Франк
Ahmed Awad
68'
 
Kerfala Cissoko
78'
Mohamed Said Adan
Аффан Амин
 
81'
Oliver Stanisic
 
90'
Hannes Sahlin-Gustavsson
 

Предыдущие игры

Эргрюте ФФ Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Эргрюте ФФ 1:1 Дегерфорс Сюрианска 1:0 Эргрюте ФФ Эргрюте ФФ 3:2 Броммапойкарна ГАИС 0:0 Эргрюте ФФ
Эргрюте ФФ 3:2 Браге Эргрюте ФФ 0:1 Треллеборг Йёнчёпинг 5:2 Эргрюте ФФ Эстер 1:3 Эргрюте ФФ Утсиктенс 0:1 Эргрюте ФФ Эргрюте ФФ 1:1 Мьельбю Вестерос СК 2:0 Эргрюте ФФ Эргрюте ФФ 3:1 Хальмстад Варберг БоИС 1:2 Эргрюте ФФ Фрей 1:1 Эргрюте ФФ Эргрюте ФФ 2:0 Эстер Броммапойкарна 0:0 Эргрюте ФФ Эргрюте ФФ 1:0 ГАИС Браге 0:1 Эргрюте ФФ Эргрюте ФФ 2:0 Сюрианска Далкурд 3:2 Эргрюте ФФ
Далкурд Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Броммапойкарна 2:1 Далкурд Далкурд 1:1 Фрей Далкурд 3:2 Треллеборг Сюрианска 1:2 Далкурд
Далкурд 2:1 Эстер Браге 3:1 Далкурд Далкурд 3:1 Норрбю Мьельбю 3:2 Далкурд Гуте 2:4 Далкурд Далкурд 3:0 ГАИС Хальмстад 2:0 Далкурд Далкурд 0:2 Йёнчёпинг Вестерос СК 1:1 Далкурд Далкурд 1:0 Варберг БоИС ГАИС 1:5 Далкурд Далкурд 1:6 Вестерос СК Фрей 1:3 Далкурд Далкурд 1:0 Хальмстад Норрбю 0:0 Далкурд Далкурд 3:2 Эргрюте ФФ

Последние игры между собой

Эргрюте ФФ: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Далкурд: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Далкурд 3:2 Эргрюте ФФ Суперэттан
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Мьельбю 29 17 5 7 43 - 30 56
2. Варберг БоИС 29 15 9 5 48 - 26 54
3. Йёнчёпинг 29 15 6 8 50 - 29 51
4. Браге 29 15 6 8 52 - 32 51
5. Дегерфорс 29 14 6 9 43 - 33 48
6. Эргрюте ФФ 29 12 9 8 39 - 33 45
7. Далкурд 29 13 5 11 42 - 44 44
8. Хальмстад 29 13 4 12 43 - 34 43
9. Норрбю 29 11 8 10 39 - 39 41
10. Вестерос СК 29 8 10 11 40 - 38 34
11. ГАИС 29 8 7 14 23 - 40 31
12. Треллеборг 29 7 9 13 33 - 47 30
13. Фрей 29 7 8 14 35 - 51 29
14. Сюрианска 29 7 6 16 29 - 57 27
15. Броммапойкарна 29 6 9 14 36 - 47 27
16. Эстер 29 5 11 13 28 - 43 26
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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