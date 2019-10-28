Швеция: Суперэттан 2019
Эргрюте ФФ
0:0
Конец матча
Далкурд
68' Желтая карточкаKerfala Cissoko
81' Желтая карточкаOliver Stanisic
90' Желтая карточкаHannes Sahlin-Gustavsson
29
Danny
Ervik
24
Аффан
Амин
30
Filip
Anger
10
Ahmed
Awad
11
Сисей
Йозеф
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Danny ErvikЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Аффан АминПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Веде КаллеПолузащитник
-
-
-
-
-
-
12 Oskar Blank
- Основной состав
-
30 Filip AngerВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ahmed AwadНападающий
- Нападающий
-
11 Сисей ЙозефНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Арин ФранкПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Adil Kizil
Ход матча
Предыдущие игры
Эргрюте ФФ Последние 20 матчей: +10 =5 -5Эргрюте ФФ 1:1 Дегерфорс Сюрианска 1:0 Эргрюте ФФ Эргрюте ФФ 3:2 Броммапойкарна ГАИС 0:0 Эргрюте ФФ
Эргрюте ФФ 3:2 Браге Эргрюте ФФ 0:1 Треллеборг Йёнчёпинг 5:2 Эргрюте ФФ Эстер 1:3 Эргрюте ФФ Утсиктенс 0:1 Эргрюте ФФ Эргрюте ФФ 1:1 Мьельбю Вестерос СК 2:0 Эргрюте ФФ Эргрюте ФФ 3:1 Хальмстад Варберг БоИС 1:2 Эргрюте ФФ Фрей 1:1 Эргрюте ФФ Эргрюте ФФ 2:0 Эстер Броммапойкарна 0:0 Эргрюте ФФ Эргрюте ФФ 1:0 ГАИС Браге 0:1 Эргрюте ФФ Эргрюте ФФ 2:0 Сюрианска Далкурд 3:2 Эргрюте ФФ
Далкурд Последние 20 матчей: +11 =3 -6Броммапойкарна 2:1 Далкурд Далкурд 1:1 Фрей Далкурд 3:2 Треллеборг Сюрианска 1:2 Далкурд
Далкурд 2:1 Эстер Браге 3:1 Далкурд Далкурд 3:1 Норрбю Мьельбю 3:2 Далкурд Гуте 2:4 Далкурд Далкурд 3:0 ГАИС Хальмстад 2:0 Далкурд Далкурд 0:2 Йёнчёпинг Вестерос СК 1:1 Далкурд Далкурд 1:0 Варберг БоИС ГАИС 1:5 Далкурд Далкурд 1:6 Вестерос СК Фрей 1:3 Далкурд Далкурд 1:0 Хальмстад Норрбю 0:0 Далкурд Далкурд 3:2 Эргрюте ФФ
Последние игры между собой
Эргрюте ФФ: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Далкурд: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мьельбю
|29
|17
|5
|7
|43 - 30
|56
|2.
|Варберг БоИС
|29
|15
|9
|5
|48 - 26
|54
|3.
|Йёнчёпинг
|29
|15
|6
|8
|50 - 29
|51
|4.
|Браге
|29
|15
|6
|8
|52 - 32
|51
|5.
|Дегерфорс
|29
|14
|6
|9
|43 - 33
|48
|6.
|Эргрюте ФФ
|29
|12
|9
|8
|39 - 33
|45
|7.
|Далкурд
|29
|13
|5
|11
|42 - 44
|44
|8.
|Хальмстад
|29
|13
|4
|12
|43 - 34
|43
|9.
|Норрбю
|29
|11
|8
|10
|39 - 39
|41
|10.
|Вестерос СК
|29
|8
|10
|11
|40 - 38
|34
|11.
|ГАИС
|29
|8
|7
|14
|23 - 40
|31
|12.
|Треллеборг
|29
|7
|9
|13
|33 - 47
|30
|13.
|Фрей
|29
|7
|8
|14
|35 - 51
|29
|14.
|Сюрианска
|29
|7
|6
|16
|29 - 57
|27
|15.
|Броммапойкарна
|29
|6
|9
|14
|36 - 47
|27
|16.
|Эстер
|29
|5
|11
|13
|28 - 43
|26
Загрузка...