Швеция: Суперэттан 2019
Треллеборг
2:1
Первый тайм: 40'
Йёнчёпинг
0:1
2' ГолОрлов Якоб
1:1
29' ГолAbdul Fatawu Safiu
2:1
38' ГолSebastian Ohlsson II
38' Желтая карточкаIsak Joensson
3
Tom
Siwe
16
Fabio1
10
Орлов
Якоб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
26 Haris BrkicПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Patrick Winqvist
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
3 Tom SiweЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Fabio1Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Орлов ЯкобНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
17 Daryl SmylieПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Jimmy Thelin
Ход матча
2'
0:1
29'
38'
38'
Предыдущие игры
Треллеборг Последние 20 матчей: +5 =4 -11Норрбю 4:0 Треллеборг Треллеборг 2:2 Браге Далкурд 3:2 Треллеборг Треллеборг 0:3 Мьельбю
Хальмстад 3:0 Треллеборг Эргрюте ФФ 0:1 Треллеборг Треллеборг 2:1 Вестерос СК Треллеборг 0:1 Варберг БоИС Твоокер 2:0 Треллеборг Дегерфорс 2:2 Треллеборг Треллеборг 1:1 Броммапойкарна Сюрианска 2:1 Треллеборг Треллеборг 1:0 Фрей Эстер 0:2 Треллеборг Треллеборг 1:2 Сюрианска Треллеборг 1:2 Силькеборг Йёнчёпинг 2:0 Треллеборг Браге 2:0 Треллеборг Треллеборг 0:0 Дегерфорс Броммапойкарна 2:3 Треллеборг
Йёнчёпинг Последние 20 матчей: +11 =4 -5Браге 3:1 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:2 ГАИС Йёнчёпинг 0:0 Мьельбю Варберг БоИС 0:0 Йёнчёпинг
Йёнчёпинг 0:2 Норрбю Эстер 0:2 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 5:2 Эргрюте ФФ Хальмстад 1:2 Йёнчёпинг Торнш 1:2 Йёнчёпинг Фрей 1:3 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 3:1 Сюрианска Далкурд 0:2 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:1 Дегерфорс Йёнчёпинг 2:1 Вестерос СК Вестерос СК 2:2 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 2:0 Треллеборг Йёнчёпинг 3:1 Варберг БоИС Сюрианска 2:1 Йёнчёпинг Мьельбю 1:0 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 2:0 Браге
Последние игры между собой
Треллеборг: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Йёнчёпинг: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мьельбю
|28
|16
|5
|7
|41 - 30
|53
|2.
|Варберг БоИС
|28
|15
|8
|5
|47 - 25
|53
|3.
|Браге
|28
|15
|6
|7
|50 - 29
|51
|4.
|Йёнчёпинг
|1:2
|29
|14
|6
|9
|48 - 29
|48
|5.
|Дегерфорс
|28
|13
|6
|9
|41 - 33
|45
|6.
|Эргрюте ФФ
|28
|12
|8
|8
|39 - 33
|44
|7.
|Далкурд
|28
|13
|4
|11
|42 - 44
|43
|8.
|Норрбю
|29
|11
|8
|10
|39 - 39
|41
|9.
|Хальмстад
|28
|12
|4
|12
|40 - 32
|40
|10.
|Треллеборг
|2:1
|29
|8
|9
|12
|33 - 45
|33
|11.
|ГАИС
|28
|8
|7
|13
|22 - 36
|31
|12.
|Вестерос СК
|28
|7
|10
|11
|36 - 37
|31
|13.
|Фрей
|29
|7
|8
|14
|35 - 51
|29
|14.
|Сюрианска
|28
|7
|6
|15
|29 - 55
|27
|15.
|Броммапойкарна
|28
|6
|8
|14
|35 - 46
|26
|16.
|Эстер
|28
|5
|11
|12
|28 - 41
|26
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