Швеция: Суперэттан 2019

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Треллеборг
2:1
Первый тайм: 40'
Йёнчёпинг
0'
0:1
2' Гол
Орлов Якоб
1:1
29' Гол
Abdul Fatawu Safiu
2:1
38' Гол
Sebastian Ohlsson II
38' Желтая карточка
Isak Joensson
40'
1
Ларсен
Андреас
II
17
Isak
Joensson
23
Hugo
Andersson2
15
Bozidar
Velickovic
5
Anton
Tideman
16
Oscar
Johansson
I
14
Christian
Koehler
3
Sebastian
Ohlsson
II
7
Андерссон
Эрик
22
Abdul
Fatawu
Safiu
24
Mattias
Haakansson
1
Frank
Pettersson
19
Яллоу
Александр
8
Joakim
Karlsson
II
12
Jesper
Svensson
3
Tom
Siwe
2
Elias
Gustafson
24
Amir
Al-Ammari
5
Fredik
Fendrich
16
Fabio1
25
Edin
Hamidovic
10
Орлов
Якоб
Треллеборг
4-4-2
Йёнчёпинг
5-3-1-1

Ход матча

2'
0:1
Орлов Якоб
(Fredik Fendrich)
29'
Abdul Fatawu Safiu
(Anton Tideman)
1:1
38'
Sebastian Ohlsson II
2:1
38'
Isak Joensson
 

Предыдущие игры

Треллеборг Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Норрбю 4:0 Треллеборг Треллеборг 2:2 Браге Далкурд 3:2 Треллеборг Треллеборг 0:3 Мьельбю
Хальмстад 3:0 Треллеборг Эргрюте ФФ 0:1 Треллеборг Треллеборг 2:1 Вестерос СК Треллеборг 0:1 Варберг БоИС Твоокер 2:0 Треллеборг Дегерфорс 2:2 Треллеборг Треллеборг 1:1 Броммапойкарна Сюрианска 2:1 Треллеборг Треллеборг 1:0 Фрей Эстер 0:2 Треллеборг Треллеборг 1:2 Сюрианска Треллеборг 1:2 Силькеборг Йёнчёпинг 2:0 Треллеборг Браге 2:0 Треллеборг Треллеборг 0:0 Дегерфорс Броммапойкарна 2:3 Треллеборг
Йёнчёпинг Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Браге 3:1 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:2 ГАИС Йёнчёпинг 0:0 Мьельбю Варберг БоИС 0:0 Йёнчёпинг
Йёнчёпинг 0:2 Норрбю Эстер 0:2 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 5:2 Эргрюте ФФ Хальмстад 1:2 Йёнчёпинг Торнш 1:2 Йёнчёпинг Фрей 1:3 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 3:1 Сюрианска Далкурд 0:2 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:1 Дегерфорс Йёнчёпинг 2:1 Вестерос СК Вестерос СК 2:2 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 2:0 Треллеборг Йёнчёпинг 3:1 Варберг БоИС Сюрианска 2:1 Йёнчёпинг Мьельбю 1:0 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 2:0 Браге

Последние игры между собой

Треллеборг: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Йёнчёпинг: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Йёнчёпинг 2:0 Треллеборг Суперэттан Йёнчёпинг 1:1 Треллеборг Аллсвенскан Треллеборг 2:0 Йёнчёпинг Аллсвенскан Йёнчёпинг 2:0 Треллеборг Суперэттан
Треллеборг 0:1 Йёнчёпинг Суперэттан
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Мьельбю 28 16 5 7 41 - 30 53
2. Варберг БоИС 28 15 8 5 47 - 25 53
3. Браге 28 15 6 7 50 - 29 51
4. Йёнчёпинг 1:2 29 14 6 9 48 - 29 48
5. Дегерфорс 28 13 6 9 41 - 33 45
6. Эргрюте ФФ 28 12 8 8 39 - 33 44
7. Далкурд 28 13 4 11 42 - 44 43
8. Норрбю 29 11 8 10 39 - 39 41
9. Хальмстад 28 12 4 12 40 - 32 40
10. Треллеборг 2:1 29 8 9 12 33 - 45 33
11. ГАИС 28 8 7 13 22 - 36 31
12. Вестерос СК 28 7 10 11 36 - 37 31
13. Фрей 29 7 8 14 35 - 51 29
14. Сюрианска 28 7 6 15 29 - 55 27
15. Броммапойкарна 28 6 8 14 35 - 46 26
16. Эстер 28 5 11 12 28 - 41 26
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    38'
    Isak Joensson получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Sebastian Ohlsson бьет в цель!
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Abdul Fatawu Safiu бьет в цель!
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Орлов Якоб бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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