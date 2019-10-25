Швеция: Суперэттан 2019
20
Oke
Akpoveta
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Oke AkpovetaНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
11 Зе ВиторПолузащитник
-
26 Olle Edlund
-
-
-
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Jasin KhayatЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
19 Edafe EgbediПолузащитник
-
-
-
Предыдущие игры
Фрей Последние 20 матчей: +4 =5 -11Фрей 0:3 Хальмстад Далкурд 1:1 Фрей Фрей 2:3 Браге Броммапойкарна 0:3 Фрей
Фрей 1:0 ГАИС Сюрианска 0:3 Фрей Мьельбю 2:1 Фрей Фрей 2:3 Дегерфорс Сандвикен 2:1 Фрей Фрей 1:3 Йёнчёпинг Варберг БоИС 2:2 Фрей Фрей 1:1 Вестерос СК Треллеборг 1:0 Фрей Фрей 1:1 Эргрюте ФФ Фрей 1:2 Мьельбю Хальмстад 4:1 Фрей Фрей 1:3 Далкурд Вестерос СК 2:0 Фрей Дегерфорс 2:3 Фрей Фрей 1:1 Варберг БоИС
Норрбю Последние 20 матчей: +7 =4 -9Норрбю 4:0 Треллеборг Хальмстад 3:0 Норрбю Норрбю 0:1 ГАИС Норрбю 1:0 Вестерос СК
Йёнчёпинг 0:2 Норрбю Норрбю 1:1 Варберг БоИС Далкурд 3:1 Норрбю Норрбю 1:3 Браге Эскильсминне 1:0 Норрбю Сюрианска 4:4 Норрбю Норрбю 1:0 Дегерфорс Мьельбю 1:1 Норрбю Норрбю 3:1 Эстер ГАИС 1:0 Норрбю Броммапойкарна 3:1 Норрбю Норрбю 0:1 Хальмстад Норрбю 3:2 Сюрианска Варберг БоИС 3:2 Норрбю Норрбю 0:0 Далкурд Вестерос СК 1:3 Норрбю
Последние игры между собой
Фрей: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 4
Норрбю: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мьельбю
|28
|16
|5
|7
|41 - 30
|53
|2.
|Варберг БоИС
|28
|15
|8
|5
|47 - 25
|53
|3.
|Браге
|28
|15
|6
|7
|50 - 29
|51
|4.
|Йёнчёпинг
|28
|14
|6
|8
|47 - 27
|48
|5.
|Дегерфорс
|28
|13
|6
|9
|41 - 33
|45
|6.
|Эргрюте ФФ
|28
|12
|8
|8
|39 - 33
|44
|7.
|Далкурд
|28
|13
|4
|11
|42 - 44
|43
|8.
|Норрбю
|0:0
|29
|11
|9
|9
|39 - 38
|42
|9.
|Хальмстад
|28
|12
|4
|12
|40 - 32
|40
|10.
|ГАИС
|28
|8
|7
|13
|22 - 36
|31
|11.
|Вестерос СК
|28
|7
|10
|11
|36 - 37
|31
|12.
|Треллеборг
|28
|7
|9
|12
|31 - 44
|30
|13.
|Сюрианска
|28
|7
|6
|15
|29 - 55
|27
|14.
|Фрей
|0:0
|29
|6
|9
|14
|34 - 51
|27
|15.
|Броммапойкарна
|28
|6
|8
|14
|35 - 46
|26
|16.
|Эстер
|28
|5
|11
|12
|28 - 41
|26
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