Швеция: Суперэттан 2019

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Фрей
0:0
Первый тайм: 20'
Норрбю
0' 20'
77
Emil
Magnusson
22
Henrik
Millbert
4
Hjalmar
Ekdal
6
Pedro
Ribeiro
I
16
Samouil
Izountouemoi
8
Mattias
Bouvin
7
Kim
Skoglund
23
Abdul
Halik
Hudu
25
Leo
Bengtsson
20
Oke
Akpoveta
9
Luca
Gerbino
Polo
1
Mergim
Krasniqi
11
Alen
Krasnici
4
Didric
Andersson
3
Jonathan
Azulay
17
Jasin
Khayat
10
Abdelrahman
Saidi
18
Пекальски
Иво
15
Nino
Osmanagic
5
Jesper
Brandt
8
Nicklas
Savolainen
7
Dijan
Vukojevic
Фрей
4-4-2
Норрбю
4-5-1

Предыдущие игры

Фрей Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Фрей 0:3 Хальмстад Далкурд 1:1 Фрей Фрей 2:3 Браге Броммапойкарна 0:3 Фрей
Фрей 1:0 ГАИС Сюрианска 0:3 Фрей Мьельбю 2:1 Фрей Фрей 2:3 Дегерфорс Сандвикен 2:1 Фрей Фрей 1:3 Йёнчёпинг Варберг БоИС 2:2 Фрей Фрей 1:1 Вестерос СК Треллеборг 1:0 Фрей Фрей 1:1 Эргрюте ФФ Фрей 1:2 Мьельбю Хальмстад 4:1 Фрей Фрей 1:3 Далкурд Вестерос СК 2:0 Фрей Дегерфорс 2:3 Фрей Фрей 1:1 Варберг БоИС
Норрбю Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Норрбю 4:0 Треллеборг Хальмстад 3:0 Норрбю Норрбю 0:1 ГАИС Норрбю 1:0 Вестерос СК
Йёнчёпинг 0:2 Норрбю Норрбю 1:1 Варберг БоИС Далкурд 3:1 Норрбю Норрбю 1:3 Браге Эскильсминне 1:0 Норрбю Сюрианска 4:4 Норрбю Норрбю 1:0 Дегерфорс Мьельбю 1:1 Норрбю Норрбю 3:1 Эстер ГАИС 1:0 Норрбю Броммапойкарна 3:1 Норрбю Норрбю 0:1 Хальмстад Норрбю 3:2 Сюрианска Варберг БоИС 3:2 Норрбю Норрбю 0:0 Далкурд Вестерос СК 1:3 Норрбю

Последние игры между собой

Фрей: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 4
Норрбю: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 0
Норрбю 3:0 Фрей Суперэттан Норрбю 3:2 Фрей Суперэттан Фрей 2:2 Норрбю Суперэттан Фрей 1:2 Норрбю Суперэттан
Норрбю 3:0 Фрей Суперэттан
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Мьельбю 28 16 5 7 41 - 30 53
2. Варберг БоИС 28 15 8 5 47 - 25 53
3. Браге 28 15 6 7 50 - 29 51
4. Йёнчёпинг 28 14 6 8 47 - 27 48
5. Дегерфорс 28 13 6 9 41 - 33 45
6. Эргрюте ФФ 28 12 8 8 39 - 33 44
7. Далкурд 28 13 4 11 42 - 44 43
8. Норрбю 0:0 29 11 9 9 39 - 38 42
9. Хальмстад 28 12 4 12 40 - 32 40
10. ГАИС 28 8 7 13 22 - 36 31
11. Вестерос СК 28 7 10 11 36 - 37 31
12. Треллеборг 28 7 9 12 31 - 44 30
13. Сюрианска 28 7 6 15 29 - 55 27
14. Фрей 0:0 29 6 9 14 34 - 51 27
15. Броммапойкарна 28 6 8 14 35 - 46 26
16. Эстер 28 5 11 12 28 - 41 26
  • Первый тайм
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    Судья начинает матч

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