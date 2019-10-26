Швеция: Аллсвенскан 2019
Сундсвалль
0:0
Первый тайм: 40'
Стадион: NP3 Arena
Хельсинборг
20' Желтая карточкаЭрикссон Тобиас
16
Carlos
Moros
18
Берг
Оливер
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Carlos MorosЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Берг ОливерНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Pol MorenoЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Omar EddahriНападающий
-
9 Marc Mas
-
Главный тренер: Тони Густавссон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Max SvenssonПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Olof Mellberg
Ход матча
20'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 3
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
60 Владение мячом, % 40
Предыдущие игры
Сундсвалль Последние 20 матчей: +3 =6 -11АФК Эскильстуна 1:0 Сундсвалль Сундсвалль 4:4 Норрчёпинг Сундсвалль 2:1 Сириус Кальмар 0:2 Сундсвалль
Сундсвалль 1:4 Юргорден Эребру 0:0 Сундсвалль Сундсвалль 0:2 Гётеборг Сундсвалль 1:2 Эльфсборг Лидингё 1:3 Сундсвалль Хаммарбю 3:0 Сундсвалль Сундсвалль 1:1 Эстерсунд Фалькенберг 2:0 Сундсвалль Сундсвалль 0:1 Хеккен Сундсвалль 2:3 Хаммарбю Гётеборг 2:1 Сундсвалль Сундсвалль 0:0 АФК Эскильстуна Эстерсунд 1:1 Сундсвалль Мальмё 2:1 Сундсвалль Сундсвалль 1:1 АИК Норрчёпинг 2:0 Сундсвалль
Хельсинборг Последние 20 матчей: +5 =3 -12Хельсинборг 0:2 Хеккен Сириус 2:1 Хельсинборг Хельсинборг 2:0 Кальмар Мальмё 3:0 Хельсинборг
Хельсинборг 2:1 АФК Эскильстуна Юргорден 2:0 Хельсинборг Хельсинборг 2:0 Эстерсунд Норрчёпинг 5:0 Хельсинборг Оскарсхамн 2:1 Хельсинборг Хельсинборг 1:2 Гётеборг Хаммарбю 2:1 Хельсинборг Фалькенберг 1:1 Хельсинборг Хельсинборг 1:4 Эребру АИК 2:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:0 Сириус Эльфсборг 1:1 Хельсинборг Эребру 0:1 Хельсинборг Хельсинборг 0:2 Гётеборг Хельсинборг 0:1 Мальмё Хельсинборг 1:1 Фалькенберг
Последние игры между собой
Сундсвалль: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 8
Хельсинборг: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|28
|19
|5
|4
|48 - 17
|62
|2.
|Хаммарбю
|28
|18
|5
|5
|69 - 36
|59
|3.
|АИК
|28
|18
|5
|5
|45 - 21
|59
|4.
|Мальмё
|28
|17
|8
|3
|49 - 16
|59
|5.
|Норрчёпинг
|28
|15
|8
|5
|51 - 24
|53
|6.
|Хеккен
|28
|14
|7
|7
|43 - 24
|49
|7.
|Гётеборг
|28
|12
|9
|7
|39 - 28
|45
|8.
|Эльфсборг
|28
|9
|10
|9
|40 - 44
|37
|9.
|Эребру
|28
|9
|6
|13
|40 - 48
|33
|10.
|Хельсинборг
|0:0
|29
|7
|7
|15
|26 - 46
|28
|11.
|Сириус
|28
|7
|4
|17
|31 - 51
|25
|12.
|Эстерсунд
|28
|5
|10
|13
|25 - 43
|25
|13.
|Кальмар
|28
|4
|11
|13
|20 - 41
|23
|14.
|Сундсвалль
|0:0
|29
|4
|9
|16
|29 - 46
|21
|15.
|АФК Эскильстуна
|28
|4
|7
|17
|23 - 54
|19
|16.
|Фалькенберг
|28
|4
|7
|17
|21 - 60
|19
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