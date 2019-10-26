Швеция: Аллсвенскан 2019

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Сундсвалль
0:0
Первый тайм: 40'

Стадион:
Хельсинборг
0'
20' Желтая карточка
Эрикссон Тобиас
40'
20
Нильссон
Давид
16
Carlos
Moros
5
Eric
Bjoerkander
23
Ольссон
Деннис
22
Jonathan
Tamimi
6
Juanjo
Ciercoles
11
Эрикссон
Тобиас
2
Конате
Па
21
Блумберг
Юхан
30
Peter
Wilson
II
18
Берг
Оливер
1
Линдегор
Андерс
7
Рандруп
Андерс
3
Ливерстам
Фредрик
57
Marcus
Holgersson
11
Эрикссон
Адам
37
Жигович
Армин
22
Daniel
Hafsteinsson
34
Filip
Sjoeberg1
10
Фарнеруд
Александер
15
Max
Svensson
19
Миккельсен
Тобиас
Сундсвалль
3-4-3
Хельсинборг
4-2-3-1

Ход матча

18'
Pol Roige
Конате Па
 
20'
Эрикссон Тобиас
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 60 Владение мячом, % 40

Предыдущие игры

Сундсвалль Последние 20 матчей: +3 =6 -11
АФК Эскильстуна 1:0 Сундсвалль Сундсвалль 4:4 Норрчёпинг Сундсвалль 2:1 Сириус Кальмар 0:2 Сундсвалль
Сундсвалль 1:4 Юргорден Эребру 0:0 Сундсвалль Сундсвалль 0:2 Гётеборг Сундсвалль 1:2 Эльфсборг Лидингё 1:3 Сундсвалль Хаммарбю 3:0 Сундсвалль Сундсвалль 1:1 Эстерсунд Фалькенберг 2:0 Сундсвалль Сундсвалль 0:1 Хеккен Сундсвалль 2:3 Хаммарбю Гётеборг 2:1 Сундсвалль Сундсвалль 0:0 АФК Эскильстуна Эстерсунд 1:1 Сундсвалль Мальмё 2:1 Сундсвалль Сундсвалль 1:1 АИК Норрчёпинг 2:0 Сундсвалль
Хельсинборг Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Хельсинборг 0:2 Хеккен Сириус 2:1 Хельсинборг Хельсинборг 2:0 Кальмар Мальмё 3:0 Хельсинборг
Хельсинборг 2:1 АФК Эскильстуна Юргорден 2:0 Хельсинборг Хельсинборг 2:0 Эстерсунд Норрчёпинг 5:0 Хельсинборг Оскарсхамн 2:1 Хельсинборг Хельсинборг 1:2 Гётеборг Хаммарбю 2:1 Хельсинборг Фалькенберг 1:1 Хельсинборг Хельсинборг 1:4 Эребру АИК 2:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:0 Сириус Эльфсборг 1:1 Хельсинборг Эребру 0:1 Хельсинборг Хельсинборг 0:2 Гётеборг Хельсинборг 0:1 Мальмё Хельсинборг 1:1 Фалькенберг

Последние игры между собой

Сундсвалль: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 8
Хельсинборг: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 1
Хельсинборг 1:1 Сундсвалль Аллсвенскан Хельсинборг 1:0 Сундсвалль Товарищеские матчи Хельсинборг 2:1 Сундсвалль Аллсвенскан Сундсвалль 0:2 Хельсинборг Аллсвенскан
Сундсвалль 2:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 2:0 Сундсвалль Аллсвенскан Хельсинборг 4:0 Сундсвалль Аллсвенскан Сундсвалль 0:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 2:1 Сундсвалль Аллсвенскан Сундсвалль 0:3 Хельсинборг Аллсвенскан
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 28 19 5 4 48 - 17 62
2. Хаммарбю 28 18 5 5 69 - 36 59
3. АИК 28 18 5 5 45 - 21 59
4. Мальмё 28 17 8 3 49 - 16 59
5. Норрчёпинг 28 15 8 5 51 - 24 53
6. Хеккен 28 14 7 7 43 - 24 49
7. Гётеборг 28 12 9 7 39 - 28 45
8. Эльфсборг 28 9 10 9 40 - 44 37
9. Эребру 28 9 6 13 40 - 48 33
10. Хельсинборг 0:0 29 7 7 15 26 - 46 28
11. Сириус 28 7 4 17 31 - 51 25
12. Эстерсунд 28 5 10 13 25 - 43 25
13. Кальмар 28 4 11 13 20 - 41 23
14. Сундсвалль 0:0 29 4 9 16 29 - 46 21
15. АФК Эскильстуна 28 4 7 17 23 - 54 19
16. Фалькенберг 28 4 7 17 21 - 60 19
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на NP3 Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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