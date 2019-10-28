Швеция: Аллсвенскан 2019
Мальмё
2:0
Конец матча
Стадион: Stadion - Malmoe Зрители: 21379
АИК
6' Желтая карточкаЛарссон Эрик
21' Желтая карточкаБенгтссон Расмус
30' Желтая карточкаЭлюнусси Тарик
75' Желтая карточкаРикс Сёрен
1:0
78' ГолКристиансен Андерс
78' Желтая карточкаБергет Йо Инге
80' Желтая карточкаМетс Кароль
2:0
87' ГолТраустасон Арнор
90' Желтая карточкаКарлссон Пер II
27
Далин
Юхан
- Основной состав
-
27 Далин ЮханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Уве Рослер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Метс КарольЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
36 Гойтом ХенокНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
19 Юлятупа СакуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Eric Kahl
-
-
Главный тренер: Норлинг Рикард
Ход матча
6'
21'
30'
75'
78'
78'
80'
87'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 1
-
11 Удары в створ 3
-
6 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 18
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
53 Владение мячом, % 47
Предыдущие игры
Мальмё Последние 20 матчей: +12 =4 -4Мальмё 2:1 Лугано Хаммарбю 2:0 Мальмё Мальмё 1:0 Гётеборг Мальмё 1:1 Копенгаген
АФК Эскильстуна 0:1 Мальмё Мальмё 3:0 Хельсинборг Эльфсборг 0:3 Мальмё Динамо Киев 1:0 Мальмё Мальмё 1:0 Норрчёпинг Кальмар 0:5 Мальмё Бней-Иегуда 0:1 Мальмё Мальмё 0:1 Юргорден Мальмё 3:0 Бней-Иегуда Мальмё 5:0 Фалькенберг Зриньски 1:0 Мальмё Хеккен 1:1 Мальмё Мальмё 3:0 Зриньски Мальмё 3:2 Домжале Эстерсунд 0:0 Мальмё Домжале 2:2 Мальмё
АИК Последние 20 матчей: +13 =2 -5Фалькенберг 1:5 АИК АИК 2:0 Эребру Эльфсборг 1:1 АИК АИК 1:0 Гётеборг
Последние игры между собой
Мальмё: победы: 7, ничьи: 9, поражения: 4
АИК: победы: 4, ничьи: 9, поражения: 7
АИК 0:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 2:0 АИК Аллсвенскан АИК 1:1 Мальмё Аллсвенскан АИК 2:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 0:0 АИК Аллсвенскан АИК 2:3 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 2:2 АИК Аллсвенскан Мальмё 1:0 АИК Аллсвенскан АИК 0:1 Мальмё Аллсвенскан АИК 2:0 Мальмё Аллсвенскан АИК 0:4 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 1:1 АИК Аллсвенскан АИК 2:0 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 1:0 АИК Аллсвенскан АИК 2:0 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 0:0 АИК Аллсвенскан
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|29
|20
|5
|4
|51 - 17
|65
|2.
|Хаммарбю
|29
|19
|5
|5
|71 - 37
|62
|3.
|Мальмё
|29
|18
|8
|3
|51 - 16
|62
|4.
|АИК
|29
|18
|5
|6
|45 - 23
|59
|5.
|Норрчёпинг
|29
|16
|8
|5
|52 - 24
|56
|6.
|Хеккен
|29
|14
|7
|8
|43 - 25
|49
|7.
|Гётеборг
|29
|12
|9
|8
|39 - 30
|45
|8.
|Эльфсборг
|29
|10
|10
|9
|42 - 44
|40
|9.
|Эребру
|29
|9
|6
|14
|40 - 51
|33
|10.
|Хельсинборг
|29
|8
|6
|15
|28 - 47
|30
|11.
|Сириус
|29
|7
|5
|17
|31 - 51
|26
|12.
|Эстерсунд
|29
|5
|10
|14
|26 - 45
|25
|13.
|Кальмар
|29
|4
|11
|14
|22 - 44
|23
|14.
|Фалькенберг
|29
|5
|7
|17
|24 - 62
|22
|15.
|Сундсвалль
|29
|4
|8
|17
|30 - 48
|20
|16.
|АФК Эскильстуна
|29
|4
|8
|17
|23 - 54
|20
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