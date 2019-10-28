Швеция: Аллсвенскан 2019

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  4. Аллсвенскан 2019
Мальмё
2:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 21379
АИК
0'
6' Желтая карточка
Ларссон Эрик
21' Желтая карточка
Бенгтссон Расмус
30' Желтая карточка
Элюнусси Тарик
75' Желтая карточка
Рикс Сёрен
1:0
78' Гол
Кристиансен Андерс
78' Желтая карточка
Бергет Йо Инге
80' Желтая карточка
Метс Кароль
2:0
87' Гол
Траустасон Арнор
90' Желтая карточка
Карлссон Пер II
90'+9
27
Далин
Юхан
16
Беихмо
Феликс
2
Ларссон
Эрик
17
Бенгтссон
Расмус
4
Сафари
Беранг
32
Бергет
Йо
Инге
7
Баширу
Фуад
6
Левицки
Оскар
5
Рикс
Сёрен
8
Траустасон
Арнор
9
Розенберг
Маркус
23
Яношевич
Будимир
6
Димитриадис
Панайотис
3
Карлссон
Пер
II
14
Метс
Кароль
2
Гранли
Даниэль
7
Alfe
Inge
Sebastian
Larsson1
8
Enock
Kofi
Adu1
20
Элюнусси
Тарик
16
Салетрос
Антон
30
Сигторссон
Колбейнн
36
Гойтом
Хенок
Мальмё
4-4-2
АИК
3-5-2

Ход матча

6'
Ларссон Эрик
 
21'
Бенгтссон Расмус
 
30'
 
Элюнусси Тарик
62'
 
Рашиди Херади
Димитриадис Панайотис
73'
Кристиансен Андерс
Беихмо Феликс
 
73'
Молинс Гильермо
Левицки Оскар
 
75'
Рикс Сёрен
 
78'
Кристиансен Андерс
1:0
78'
Бергет Йо Инге
 
80'
 
Метс Кароль
82'
 
Мишель Феликс
Enock Kofi Adu1
82'
 
Лундстрём Роберт
Салетрос Антон
84'
Нильсен Лассе
Ларссон Эрик
 
87'
Траустасон Арнор
(Молинс Гильермо)
2:0
90'
 
Карлссон Пер II

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 1
  • 11 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 18
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 53 Владение мячом, % 47

Предыдущие игры

Мальмё Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Мальмё 2:1 Лугано Хаммарбю 2:0 Мальмё Мальмё 1:0 Гётеборг Мальмё 1:1 Копенгаген
АФК Эскильстуна 0:1 Мальмё Мальмё 3:0 Хельсинборг Эльфсборг 0:3 Мальмё Динамо Киев 1:0 Мальмё Мальмё 1:0 Норрчёпинг Кальмар 0:5 Мальмё Бней-Иегуда 0:1 Мальмё Мальмё 0:1 Юргорден Мальмё 3:0 Бней-Иегуда Мальмё 5:0 Фалькенберг Зриньски 1:0 Мальмё Хеккен 1:1 Мальмё Мальмё 3:0 Зриньски Мальмё 3:2 Домжале Эстерсунд 0:0 Мальмё Домжале 2:2 Мальмё
АИК Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Фалькенберг 1:5 АИК АИК 2:0 Эребру Эльфсборг 1:1 АИК АИК 1:0 Гётеборг
Хаммарбю 2:1 АИК Хеккен 1:2 АИК АИК 1:0 Юргорден АИК 1:4 Селтик Эстерсунд 1:3 АИК Селтик 2:0 АИК АИК 1:2 Кальмар АИК 1:1 Шериф АФК Эскильстуна 2:4 АИК Шериф 1:2 АИК АИК 3:2 Марибор Сириус 0:2 АИК Марибор 2:1 АИК АИК 2:0 Хельсинборг АИК 3:1 Арарат-Армения АИК 3:0 Эльфсборг

Последние игры между собой

Мальмё: победы: 7, ничьи: 9, поражения: 4
АИК: победы: 4, ничьи: 9, поражения: 7
АИК 0:0 Мальмё Аллсвенскан АИК 1:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 1:1 АИК Аллсвенскан Мальмё 0:0 АИК Аллсвенскан
АИК 0:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 2:0 АИК Аллсвенскан АИК 1:1 Мальмё Аллсвенскан АИК 2:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 0:0 АИК Аллсвенскан АИК 2:3 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 2:2 АИК Аллсвенскан Мальмё 1:0 АИК Аллсвенскан АИК 0:1 Мальмё Аллсвенскан АИК 2:0 Мальмё Аллсвенскан АИК 0:4 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 1:1 АИК Аллсвенскан АИК 2:0 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 1:0 АИК Аллсвенскан АИК 2:0 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 0:0 АИК Аллсвенскан
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 29 20 5 4 51 - 17 65
2. Хаммарбю 29 19 5 5 71 - 37 62
3. Мальмё 29 18 8 3 51 - 16 62
4. АИК 29 18 5 6 45 - 23 59
5. Норрчёпинг 29 16 8 5 52 - 24 56
6. Хеккен 29 14 7 8 43 - 25 49
7. Гётеборг 29 12 9 8 39 - 30 45
8. Эльфсборг 29 10 10 9 42 - 44 40
9. Эребру 29 9 6 14 40 - 51 33
10. Хельсинборг 29 8 6 15 28 - 47 30
11. Сириус 29 7 5 17 31 - 51 26
12. Эстерсунд 29 5 10 14 26 - 45 25
13. Кальмар 29 4 11 14 22 - 44 23
14. Фалькенберг 29 5 7 17 24 - 62 22
15. Сундсвалль 29 4 8 17 30 - 48 20
16. АФК Эскильстуна 29 4 8 17 23 - 54 20
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    30'
    Элюнусси Тарик получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    21'
    Бенгтссон Расмус получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    6'
    Ларссон Эрик получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion - Malmoe. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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